Зафіксовано виліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ВС РФ, - Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано виліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ВС РФ з аеродрому "Оленья" у Мурманській області, що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Бомбардувальників Ту-95МС використовуються російськими окупантами для нанесення ударів по Україні крилатими ракетами з району Каспійського моря.

Пізніше у ПС також повідомили про виліт Ту-22м3 з аеродрому "Оленья", Мурманської області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили 13 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

+16
Пишуть,що на кацапії готують якусь екстренну заяву міноборони .Дай Боже,щоб почалося у них таке,щоб черті в пеклі завидували,щоб повбивали там один одного.
показати весь коментар
23.06.2023 22:33 Відповісти
+14
Залишки підрозділів вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах рф.
показати весь коментар
23.06.2023 22:42 Відповісти
+12
На Господа нашого Ісуса Христа покладемо надію. Якщо Твоя Свята Воля, розверни пущені стріли наших ворогів у їхнє власне серце.
показати весь коментар
23.06.2023 22:37 Відповісти
Делаем ставки, господа

«Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 22.00 он бежал, трусливо, как баба. Чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты, чтобы уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», - заявил он.
показати весь коментар
23.06.2023 22:29 Відповісти
Тю, ракети, з вертольотів... Я думав, там с300, а так... Якось мілкувато, гаспада, боязливо якось
показати весь коментар
23.06.2023 22:33 Відповісти
пригожин запросив у байдена термінову поставку "петріот" )))
показати весь коментар
23.06.2023 22:38 Відповісти
Залишки підрозділів вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах рф.
показати весь коментар
23.06.2023 22:42 Відповісти
Злетіли з мурманської області щоб нанести удар з каспійського моря? Дивовижний маршрут...
показати весь коментар
23.06.2023 22:30 Відповісти
Вони так вже давно роблять після того як в ейськ прилетіли "вежливые дроны". Ту-22 з осетії ще літають. Ту-160 вони давно не використовували чомусь.
показати весь коментар
23.06.2023 22:35 Відповісти
Так вони ці літаки перебазували з Енгельса під Мурманськ, бо злякались дронів. А іншого місця щоб ракета не летіла над країнами НАТО нема.
показати весь коментар
23.06.2023 22:44 Відповісти
Там находится зона пусков ракет. Еще со времен СССР там полигон
показати весь коментар
23.06.2023 22:47 Відповісти
краще не вестись на це шапіто. чекаємо на відповідь незламного будьоного... на край - абдристовича
показати весь коментар
23.06.2023 22:32 Відповісти
Второе напоминание свинособакам. Кто не поверил моему предупреждению вчера, до атаки по мостам. Проверьте, где сейчас ваши офицеры - командиры, многие сейчас валят тайно с награбленным домой
показати весь коментар
23.06.2023 22:33 Відповісти
На Бога надейся да сам не плошай.
показати весь коментар
23.06.2023 23:18 Відповісти
Пригожин вперед! До Москвы недалеко, может до выходных и управшься.
показати весь коментар
23.06.2023 22:40 Відповісти
Топоры давайте. Там модификации есть что и 2000км пролетит и хрен кто заметит
показати весь коментар
23.06.2023 22:41 Відповісти
невже "наших" немає в мурманську?
показати весь коментар
23.06.2023 22:41 Відповісти
Тривога....долетіли ТУ з ракетами
показати весь коментар
23.06.2023 22:49 Відповісти
они по 3-3.5 часа до каспия летят,и ракеты часа 1.5- до киева,если в 10 взлетели то к часу будут на границах пуска,ну может собьют под киевом в пол 3 ночи,3....вообще по стандартной йнакатаной схеме ничего нового по этим ******* можно часы сверят,а так тревожка может быть изза иранского говна летающего,а не ракет
показати весь коментар
23.06.2023 22:59 Відповісти
Яка іронія: кацапськи смердюхи тримають свої бомбардувальники аж під мурманськом!
В двох з половиною тисячах кілометрів від України, з якою вони «нє ваюют», зате в двох сотнях кілометрів від Норвегії, країни - члена НАТО!
На відстані дії любої тактичної ракетної системи!
показати весь коментар
23.06.2023 23:00 Відповісти
Будуть бомбити Прігожина який штурмує Ростов?
показати весь коментар
23.06.2023 23:15 Відповісти
Було б не погано!
показати весь коментар
24.06.2023 00:04 Відповісти
Після капітуляції московії обов'язковою вимогою має бути знищення усіх стратегічних бомбардувальників московії і заборона їх виробництва.
показати весь коментар
23.06.2023 23:59 Відповісти
 
 