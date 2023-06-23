Зафіксовано виліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ВС РФ, - Повітряні сили ЗСУ
Зафіксовано виліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ВС РФ з аеродрому "Оленья" у Мурманській області, що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Бомбардувальників Ту-95МС використовуються російськими окупантами для нанесення ударів по Україні крилатими ракетами з району Каспійського моря.
Пізніше у ПС також повідомили про виліт Ту-22м3 з аеродрому "Оленья", Мурманської області РФ.
Топ коментарі
+16 Olga Mansika #550965
показати весь коментар23.06.2023 22:33 Відповісти Посилання
+14 Nov
показати весь коментар23.06.2023 22:42 Відповісти Посилання
+12 Анатолій Горсеклемендирж
показати весь коментар23.06.2023 22:37 Відповісти Посилання
«Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 22.00 он бежал, трусливо, как баба. Чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты, чтобы уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», - заявил он.
В двох з половиною тисячах кілометрів від України, з якою вони «нє ваюют», зате в двох сотнях кілометрів від Норвегії, країни - члена НАТО!
На відстані дії любої тактичної ракетної системи!