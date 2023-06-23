Зафіксовано виліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ВС РФ, - Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано виліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ВС РФ з аеродрому "Оленья" у Мурманській області, що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Бомбардувальників Ту-95МС використовуються російськими окупантами для нанесення ударів по Україні крилатими ракетами з району Каспійського моря.

Пізніше у ПС також повідомили про виліт Ту-22м3 з аеродрому "Оленья", Мурманської області РФ.

