По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)
У всіх областях України ввечері 23 червня вдруге оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.
Тривога була пов'язана із зльотом в РФ винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
