По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

У всіх областях України ввечері 23 червня вдруге оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.

Тривога була пов'язана із зльотом в РФ винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Також читайте: По всій території України оголошували повітряну тривогу ввечері 23 червня