УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8435 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 841 1

По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

У всіх областях України ввечері 23 червня вдруге оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мапу повітряних тривог.

По всій Україні оголошували повітряну тривогу 01

Тривога була пов'язана із зльотом в РФ винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Також читайте: По всій території України оголошували повітряну тривогу ввечері 23 червня

Автор: 

повітряна тривога (964)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже відбій.
показати весь коментар
23.06.2023 23:13 Відповісти
 
 