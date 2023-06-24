УКР
Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину, за добу четверо загиблих, - ОВА

херсонщина

За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів Херсонщини, випустивши 399 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів, БПЛА та авіації.

По місту Херсону ворог випустив 32 снаряди. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів; транспортне підприємство м.Херсона, адміністративну будівлю та заклад торгівлі м. Берислава. Через російську агресію 4 людини загинули, 6 (з них- 1 дитина) - дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні помер ще один співробітник транспортного підприємства, поранений під час обстрілу окупантами, - ОВА

На мордорі бунти почалися , а кацапи продовжують тут воювати. Щось воно не те.
24.06.2023 09:55 Відповісти
ну за 5 часов они врядли все возьмут и разбегуться)
24.06.2023 09:57 Відповісти
Не 5 часов, а уже досить, щоб прийняти рішення про участь у війні. Повторюсь, коли єльцин віщав з танка,три дні ми були без наказів, просто сиділи і чекали. Це якесь шапіто,а не революція. Тим паче повар не проти ботоксного, а проти шойгу.
24.06.2023 10:00 Відповісти
Гіркін пише:

Еще 180 российских военнослужащих и силовиков отказались препятствовать действием с ЧВК Вагнер и сложили оружие. Погранпереход Бугаевка.

https://t.me/strelkovii/5651
24.06.2023 09:58 Відповісти
Він же:

"Музыканты" вошли в Воронеж без сопротивления."

"Если последняя инфа про вхождение отрядов Вагнер в Воронеж подтверждается, то следующая остановка Москва. Блеяние генералов и паралич власти играет на руку Пригожину. В Москве вводится режим КТО. Путин пока молчит."
24.06.2023 10:02 Відповісти
24.06.2023 10:11 Відповісти
 
 