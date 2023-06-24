Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину, за добу четверо загиблих, - ОВА
За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів Херсонщини, випустивши 399 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів, БПЛА та авіації.
По місту Херсону ворог випустив 32 снаряди. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів; транспортне підприємство м.Херсона, адміністративну будівлю та заклад торгівлі м. Берислава. Через російську агресію 4 людини загинули, 6 (з них- 1 дитина) - дістали поранення", - йдеться у повідомленні.
