Навчання українських пілотів на F-16 можуть початись у липні, - Резніков

Українські пілоти можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16 у липні. До цього потрібно затвердити програму навчань.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі Military Media Center, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо надію, що вони розпочнуться у липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань", — заявив міністр.

Він додав, що програма до початку липня буде готова та оголошена.

