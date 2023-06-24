Навчання українських пілотів на F-16 можуть початись у липні, - Резніков
Українські пілоти можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16 у липні. До цього потрібно затвердити програму навчань.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі Military Media Center, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо надію, що вони розпочнуться у липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань", — заявив міністр.
Він додав, що програма до початку липня буде готова та оголошена.
