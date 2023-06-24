УКР
Навчання українських пілотів на F-16 можуть початись у липні, - Резніков

Українські пілоти можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16 у липні. До цього потрібно затвердити програму навчань.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі Military Media Center, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо надію, що вони розпочнуться у липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань", — заявив міністр.

Він додав, що програма до початку липня буде готова та оголошена.

+8
... отоб сиділо вже і не піз..іло б!!
24.06.2023 12:11 Відповісти
+5
нафіга комусь знати коли почнеться навчання?????
24.06.2023 12:13 Відповісти
+4
Можно одразу навчатись над московіею ?
24.06.2023 12:16 Відповісти
ce vze bude navchanie v nebe nad UA
24.06.2023 12:13 Відповісти
І лише одне слово видавало в них Українців!

24.06.2023 12:14 Відповісти
Треба поспішати, бо може бути пізно...
24.06.2023 12:14 Відповісти
Ну так! Що потім разваліни варонєжа бамбіть? Так арєстовіч нє адобрит.
24.06.2023 12:20 Відповісти
Це що, він так на себе увагу перетягує?
24.06.2023 12:18 Відповісти
Рєзніков, тебе це не спасе.

Ніхто не забуде як ви розкрадали бюджет МОУ і про яйця по 17 грн
24.06.2023 12:18 Відповісти
Вся Україна з попкорном в прямому ефірі дивиться на захват Ростова спецагентом Буданова а тут Яйцеголовий гадить інформаційним лайном.
24.06.2023 12:22 Відповісти
24.06.2023 12:24 Відповісти
Надень на бойцов белые повязки да едь в Москву или Курскую АЭС... а-ля Пригожин... но фантазии хватает только Леопардам на минные поля.
24.06.2023 12:25 Відповісти
Зациклились на тих ф16. Для фронту корисніші були б А10 та Каманчі
24.06.2023 12:25 Відповісти
Для фронту корисніші були б ті на яких вже завтра можна вилетіти
24.06.2023 12:31 Відповісти
Нет. Ф16 гораздо полезнее. А10 штурмовик для близкой дистанции и работы по земле. Ф16 могут работать по всему, к ф16 куча боекомплекта.
24.06.2023 12:32 Відповісти
Ф16 нашим керівництвом вибрані для доповнення ППО і прикриття Конча-Заспи
24.06.2023 12:43 Відповісти
А може,в серпні...чи в жовтні...чи з нового року...як ще пару міст рашисти зруйнують...
24.06.2023 12:28 Відповісти
Серіал Ф-16 для України продовжується))
24.06.2023 12:32 Відповісти
..так..з жовтня 2023 почалось це "шоу" від Байдена...США треба дякувати за допомогу,але коли це перетворюється на "ВИСТАВУ" то це вже- занадто...
24.06.2023 12:38 Відповісти
Бо США цім крисам поставили вимоги, виконайти і буде вам і Ф-16 і НАТО, так вони ж нічого не виконують, тільки кричать що вони рятують світ, тільки рятують прості хлопці на передку, а ці пейси кричать що вони
24.06.2023 13:22 Відповісти
 
 