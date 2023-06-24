Президент глибоко помилився, ми - патріоти, а ті, хто сьогодні нам протидіє, це ті, хто зібралися навколо покидьків, - Пригожин

Терорист та ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відповів на виступ російського диктатора Путіна.

Про це він повідомив у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо зради батьківщини, президент глибоко помилився, ми не зрадники, а патріоти своєї батьківщини.

Ми воювали та воюємо. Всі бійці Вагнера. І ніхто не збирається, на вимогу президента, ФСБ чи ще когось, йти з повинною, тому що ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані та бюрократії.

Коли ми воювали в Африці, нам говорили про те, що нам потрібна Африка, а потім її покинули, бо розікрали всі гроші, які мали йти на допомогу.

Коли нам говорили про те, що ми воюємо з Україною, ми йшли й воювали. Але з'ясувалося, що боєприпаси, озброєння, усі гроші, які були виділені на це, так само розкрадаються. А чинуші сидять, заощаджують їх для себе, саме для того випадку, який настав сьогодні. Коли хтось іде в Москву.

Тепер вони не заощаджують нічого. Вони б'ють літаками та вертольотами по колонах. При цьому б'ють по цивільних, бо не влучають. І б'ють абияк.

Тому ми патріоти, а ті, хто сьогодні нам протидіє, це ті, хто зібралися навколо покидьків", - йдеться у заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін: Повстання Пригожина - "зрада" і "удар у спину". Ситуація в Ростові складна. ВIДЕО