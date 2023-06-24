УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8234 відвідувача онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
22 527 107

Президент глибоко помилився, ми - патріоти, а ті, хто сьогодні нам протидіє, це ті, хто зібралися навколо покидьків, - Пригожин

пригожин

Терорист та ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відповів на виступ російського диктатора Путіна.

Про це він повідомив у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо зради батьківщини, президент глибоко помилився, ми не зрадники, а патріоти своєї батьківщини.

Ми воювали та воюємо. Всі бійці Вагнера. І ніхто не збирається, на вимогу президента, ФСБ чи ще когось, йти з повинною, тому що ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані та бюрократії.

Коли ми воювали в Африці, нам говорили про те, що нам потрібна Африка, а потім її покинули, бо розікрали всі гроші, які мали йти на допомогу.

Коли нам говорили про те, що ми воюємо з Україною, ми йшли й воювали. Але з'ясувалося, що боєприпаси, озброєння, усі гроші, які були виділені на це, так само розкрадаються. А чинуші сидять, заощаджують їх для себе, саме для того випадку, який настав сьогодні. Коли хтось іде в Москву.

Тепер вони не заощаджують нічого. Вони б'ють літаками та вертольотами по колонах. При цьому б'ють по цивільних, бо не влучають. І б'ють абияк.

Тому ми патріоти, а ті, хто сьогодні нам протидіє, це ті, хто зібралися навколо покидьків", - йдеться у заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін: Повстання Пригожина - "зрада" і "удар у спину". Ситуація в Ростові складна. ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (24655) Пригожин Євген (522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+82
це ж треба, всього рік побув в Україні, і вже майдан на раіссе влаштовує
показати весь коментар
24.06.2023 12:42 Відповісти
+45
"Землю - рабочим, заводы - крестьянам, снаряды - вагнерам!"
показати весь коментар
24.06.2023 12:42 Відповісти
+36
Досить пи₴діти. Мочіть швидше один одного
показати весь коментар
24.06.2023 12:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зараз саме час для негайного контрнаступу ЗСУ, треба якомога швидше звільняти наші землі!
показати весь коментар
24.06.2023 16:21 Відповісти
Треба вичікувати. Бо цей кіпіш взагалі може бути пасткою не дивлячись на все що вже відбуолось. Он кадирки вийшли з під Марїнки. Може за день два весь фронт сам по собі посипеться. Життя кожного нашого військового безцінне. Легко сидіти вдома на жопі і гнати інших в атаку.
показати весь коментар
24.06.2023 20:12 Відповісти
Ни в коем разе. Я, канешно, не эксперд, но даже мне понятно, шо надо ждать. Мож, там такое заварится, шо кацапы и сами с передка в родные ***** пойдут. По крайней мере кто-то точно свалит. Отоди можно шото и думать
показати весь коментар
24.06.2023 22:49 Відповісти
Насєлєніє Ростова , Воронежа приносить вагнерівцям продукти , воду . Виглядає так ніби частина руssкого насєлєнія підтримують виступ бандитів і вбивць вагнерівців проти бандита і злочинця з Кремля Шойгу і К. , які всх дістали ... Чим все закінчиться - залежить чи має ВПК "Вагнер" підтримку наверху влади ( рос. політичної еліти) раssєї ! ? ? ?
показати весь коментар
24.06.2023 16:37 Відповісти
На Раиссе началась "сучья война" :

ленинградские подонки начали войну против моцковских подонков, а все плюсы от этой войны достанутся Украине.

Это же просто праздник какой-то !
показати весь коментар
24.06.2023 18:59 Відповісти
Побільше мирняка мочіть! Вони теж за "брасаніє наших парнєй в мясарубку!"
показати весь коментар
24.06.2023 17:20 Відповісти
повару нужно было процитировать поэта АС Пушкина: и примешь ты смерть от коня своего.
так что ждём ....
показати весь коментар
24.06.2023 21:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 