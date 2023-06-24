Путін: Повстання Пригожина - "зрада" і "удар у спину". Ситуація в Ростові складна. ВIДЕО
Президент РФ виступив з відеозверненням, у якому засудив повстання ПВК "Вагнер" під проводом його власника Євгена Пригожина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до тих, кого обманом або загрозами втягнули у злочинну авантюру, штовхнули на шлях тяжкого злочину - збройного заколоту", - сказав Путін.
Він заявив, що зараз Росія нібито "веде тяжку боротьбу".
"Дії, які розколюють нашу єдність - це по суті відступництво від свого народу, від бойових товаришів, які б’ються зараз на фронті. Це удар в спину нашій країні та нашому народу", - сказав Путін.
Очільник Кремля нагадав про 1917 рік, коли Росія брала участь у Першій світовій війни, а закінчилося все війною громадянською.
"Ми не дамо цьому повторитися. Захистимо і наш народ, і нашу державність від будь-яких загроз. В тому числі від внутрішньої зради. А те, з чим ми зіштовхнулися - це саме зрада", - наголосив президент РФ.
Путін пообіцяв повстацям покарання.
"Ті, хто організував і готував військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів - зрадили Росію. І вони відповідатимуть за це. А тих, кого намагаються втягнути в цей злочин, закликаю не робити рокову й трагічну, неповторну помилку, зробити єдиний правильний вибір - припинити участь у злочинних діях", - сказав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
2022: российская армия - вторая в Украине.
2023: российская армия - вторая в россии.
щоб Захід жахнувся, бо замість "договороспособного рукожопатого путіна" владу захоплює "царь бандітов" і "вєлікая ядєрная боєголовка толстоєвского" може попасти в руки "мєждународного прєступного сообщєства".
тут треба дивитись, чи нема на маршруті вагнера складів з тактичною ядерною зброєю.
якщо Захід не жахнеться так, як розраховує путін, то вагнер може дійти до цього складу.
Главари несколько могущественных кланов, являясь потомками высшей номенклатуры, считают Путина задротом-выскочкой из убогих совковых низов, а себя - советско-номенклатурными "патрициями".
Патрушев - сын высокопоставленного сталинского чекиста, дослужился до 4-х звездного генерала госбезопасности:
Путин, сын обрубщика арматуры из сраного гопницкого района, выгнанный из КГБ за профнепригодность, для 4-х звёздного генерала Патрушева - ничтожный презренный плебей.
Крупнейший российский олигарх Ковальчук - сын доктора наук и сам реальный доктор физико-математических наук, мультимиллиардер: Путин для него - недоучка и мелюзга.
Пригожин - внук знаменитейшего директора огромного комбината по производству оружейного урана, лауреата Ленинской премии, Ефима Ильича Пригожина.
Евгений Пригожин закончил сложнейший Ленинградский химико-фармацевтический институт.
С нуля сам создал огромный бизнес стал мультимиллиардером: поэтому Путин для него - полное ничтожество и и убогий шнырь..
При наличии таких крупномасштабных харизматичных "друзей" в своем самом ближнем окружении бункерный дед практически уже обречён.
реальний путін, скоріш за все, уже мертвий.
це кукли, яким патрушев пише тексти.
прігожін просто захотів свій шматок пирога, можливо, доречі, йому дадуть; т.я. росіяни по своїй суті раби і віддати частину їх не буде дуже важко.
Лично мне нравится, что началась хаотичная движуха в этих говённых кремлевских элитах: а этот внутренний хаос в Раисси сейчас очень выгоден для Украины.
орки стали пожирать сами себя на радость Украине.
История повторятся:
опять, как в 1917 году, харизматичный еврей разваливает российскую империю.
Трещины в путинской системе власти были видны и раньше. Чем дольше шла преступная и уже фактически проигранная война, тем заметнее они становились. Словесное противостояние между руководством Минобороны и главой известной своей жестокостью полукриминальной-полувоенной структуры шло не один месяц. Путин молчал, убедившись ранее, что без наемников его слабой армии не обойтись. Когда Пригожин в начале мая публично грязно выругал министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, стало понятно: развязка приближается. Путин продолжал молчать. В числе первых риски озвучил в Telegram один из известных пропагандистов: "Так вот и случаются революции".
Путин тогда это явно не понял до конца, очевидно, думая, что напряжение удастся снять. Не удалось. Чем бы ни закончился https://www.dw.com/ru/matez-prigozina-i-cvk-vagner/a-66020956 мятеж Пригожина , Путин ему уже проиграл. Даже если бунт будет подавлен, а его предводитель убит или задержан, страна почувствовала страх и слабость президента, обнадеживающих слов которого ждали его верные сторонники. Но Путин снова хранил молчание. Президент молчал всю ночь с пятницы на субботу, 24 июня, продолжая надеяться, что кровавой бойни и репутационных потерь удастся избежать. Теперь миф о непобедимом и просчитывающем все ходы главе Кремля окончательно рухнул. За этим бунтом могут последовать следующие, пока не падет вся путинская система власти.