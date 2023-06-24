Путін: Повстання Пригожина - "зрада" і "удар у спину". Ситуація в Ростові складна. ВIДЕО

Президент РФ виступив з відеозверненням, у якому засудив повстання ПВК "Вагнер" під проводом його власника Євгена Пригожина.

"Звертаюся до тих, кого обманом або загрозами втягнули у злочинну авантюру, штовхнули на шлях тяжкого злочину - збройного заколоту", - сказав Путін.

Він заявив, що зараз Росія нібито "веде тяжку боротьбу".

"Дії, які розколюють нашу єдність - це по суті відступництво від свого народу, від бойових товаришів, які б’ються зараз на фронті. Це удар в спину нашій країні та нашому народу", - сказав Путін.

180 силовиків склали зброю у Бугаївці Воронезької області. Reuters повідомляє, що "вагнерівці" зайняли всі військові об'єкти у Воронежі.

Очільник Кремля нагадав про 1917 рік, коли Росія брала участь у Першій світовій війни, а закінчилося все війною громадянською.

"Ми не дамо цьому повторитися. Захистимо і наш народ, і нашу державність від будь-яких загроз. В тому числі від внутрішньої зради. А те, з чим ми зіштовхнулися - це саме зрада", - наголосив президент РФ.

Путін пообіцяв повстацям покарання.

"Ті, хто організував і готував військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів - зрадили Росію. І вони відповідатимуть за це. А тих, кого намагаються втягнути в цей злочин, закликаю не робити рокову й трагічну, неповторну помилку, зробити єдиний правильний вибір - припинити участь у злочинних діях", - сказав він.

Кремль навряд чи підтримає Пригожина, повстання не буде успішним, - ISW

Ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.