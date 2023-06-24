УКР
Новини Повстання Пригожина в РФ
Путін: Повстання Пригожина - "зрада" і "удар у спину". Ситуація в Ростові складна. ВIДЕО

Президент РФ виступив з відеозверненням, у якому засудив повстання ПВК "Вагнер" під проводом його власника Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до тих, кого обманом або загрозами втягнули у злочинну авантюру, штовхнули на шлях тяжкого злочину - збройного заколоту", - сказав Путін.

Він заявив, що зараз Росія нібито "веде тяжку боротьбу".

"Дії, які розколюють нашу єдність - це по суті відступництво від свого народу, від бойових товаришів, які б’ються зараз на фронті. Це удар в спину нашій країні та нашому народу", - сказав Путін.

Очільник Кремля нагадав про 1917 рік, коли Росія брала участь у Першій світовій війни, а закінчилося все війною громадянською.

"Ми не дамо цьому повторитися. Захистимо і наш народ, і нашу державність від будь-яких загроз. В тому числі від внутрішньої зради. А те, з чим ми зіштовхнулися - це саме зрада", - наголосив президент РФ.

Путін пообіцяв повстацям покарання.

"Ті, хто організував і готував військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів - зрадили Росію. І вони відповідатимуть за це. А тих, кого намагаються втягнути в цей злочин, закликаю не робити рокову й трагічну, неповторну помилку, зробити єдиний правильний вибір - припинити участь у злочинних діях", - сказав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

путін володимир (24655) росія (67301) ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522)
Топ коментарі
+93
Щоб ти здох, урод. Щоб всі кацапи виздихали
показати весь коментар
24.06.2023 10:14 Відповісти
+73
показати весь коментар
24.06.2023 10:15 Відповісти
+60
показати весь коментар
24.06.2023 10:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 4 з 4
Казковий *******
показати весь коментар
24.06.2023 14:57 Відповісти
цим вікном можливостей, що створився в результаті паралічу штабу южного в/о касапів, та навіть герасімовського генштабу - нам ще потрібно скористатись... і потрібно зуміти скористатись...
показати весь коментар
24.06.2023 15:15 Відповісти
Очкує пиня Оце так обдристався!
показати весь коментар
24.06.2023 15:16 Відповісти
2021: российская армия - вторая в мире.
2022: российская армия - вторая в Украине.
2023: российская армия - вторая в россии.
показати весь коментар
24.06.2023 15:22 Відповісти
це ніякий не заколот, це "совмєстноє виступлєніє краснознамьонного хора совєцкой армії і хора пєнітенціарних учрєждєній в опєрє боріс годунов"

щоб Захід жахнувся, бо замість "договороспособного рукожопатого путіна" владу захоплює "царь бандітов" і "вєлікая ядєрная боєголовка толстоєвского" може попасти в руки "мєждународного прєступного сообщєства".

тут треба дивитись, чи нема на маршруті вагнера складів з тактичною ядерною зброєю.

якщо Захід не жахнеться так, як розраховує путін, то вагнер може дійти до цього складу.
показати весь коментар
24.06.2023 16:06 Відповісти
лжепутін )))
показати весь коментар
24.06.2023 16:20 Відповісти
Один підор( ЯК НЕ ЧУДНО ЦЕ В.І.Лєнін) в жовтні 1917 року очолив переворот в РОСІЇ. Другий Підор (ПРИГОЖИН) теж очолив переворот і РОСІЇ в червні 2023 року. При чому обидва ПІДОРИ були пасивними підорами
показати весь коментар
24.06.2023 17:22 Відповісти
Бункерный дед уже не авторитет: вместо крымского блицкрига бункерный Акелла 24 февраля 2022 года позорно промахнулся.

Главари несколько могущественных кланов, являясь потомками высшей номенклатуры, считают Путина задротом-выскочкой из убогих совковых низов, а себя - советско-номенклатурными "патрициями".

Патрушев - сын высокопоставленного сталинского чекиста, дослужился до 4-х звездного генерала госбезопасности:

Путин, сын обрубщика арматуры из сраного гопницкого района, выгнанный из КГБ за профнепригодность, для 4-х звёздного генерала Патрушева - ничтожный презренный плебей.

Крупнейший российский олигарх Ковальчук - сын доктора наук и сам реальный доктор физико-математических наук, мультимиллиардер: Путин для него - недоучка и мелюзга.

Пригожин - внук знаменитейшего директора огромного комбината по производству оружейного урана, лауреата Ленинской премии, Ефима Ильича Пригожина.

Евгений Пригожин закончил сложнейший Ленинградский химико-фармацевтический институт.

С нуля сам создал огромный бизнес стал мультимиллиардером: поэтому Путин для него - полное ничтожество и и убогий шнырь..

При наличии таких крупномасштабных харизматичных "друзей" в своем самом ближнем окружении бункерный дед практически уже обречён.
показати весь коментар
24.06.2023 19:37 Відповісти
всі ці харизматики дуже швидко хвости свої піджимали побачивши путіна.
реальний путін, скоріш за все, уже мертвий.
це кукли, яким патрушев пише тексти.
прігожін просто захотів свій шматок пирога, можливо, доречі, йому дадуть; т.я. росіяни по своїй суті раби і віддати частину їх не буде дуже важко.
показати весь коментар
24.06.2023 20:51 Відповісти
Оригинальное замечание, пан Александр. Прочитал ваш анализ с большим интересом.

Лично мне нравится, что началась хаотичная движуха в этих говённых кремлевских элитах: а этот внутренний хаос в Раисси сейчас очень выгоден для Украины.
показати весь коментар
24.06.2023 21:58 Відповісти
Спільна творчість Станіслава Чепурко та Сергія Йолкіна.
показати весь коментар
24.06.2023 16:21 Відповісти
Зараз саме час для негайного контрнаступу ЗСУ, треба якомога швидше звільняти наші землі!
показати весь коментар
24.06.2023 16:22 Відповісти
а ботоксу у брову не бажаєшь, пес смердючий
показати весь коментар
24.06.2023 17:34 Відповісти
В своїй речовці х.... визнав, що Октябрь переворот. Росія була за крок від перемоги. Авантюристи розвалили Росію. Його предтеча Гітлер говорив так само - 500-600 негідників згвалтували Гросдойчланд. І обоє мали за авантюристів Валодьку Ульянова, Карла Лібкнехта із купками інших негідників. Але причому тут Женька поварьонок ?
показати весь коментар
24.06.2023 17:35 Відповісти
Видосики пошли. Всё за клоуном повторяет
показати весь коментар
24.06.2023 18:19 Відповісти
То виходить так, що раша через переворот у жовтні 1917-не легітимна. Фейкове створіння.
показати весь коментар
24.06.2023 18:23 Відповісти
Предлагаю объявить праздничным днем 24 июня :

орки стали пожирать сами себя на радость Украине.

История повторятся:

опять, как в 1917 году, харизматичный еврей разваливает российскую империю.
показати весь коментар
24.06.2023 18:54 Відповісти
Кривавий тиран дивується що його зраджує його ж банда.Тут дивного нічого немає ,коли параноїк-путін геть розум втрачає, золотий кремлівський унітаз нову опу з почестями зустрічає .
показати весь коментар
24.06.2023 19:29 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 19:57 Відповісти
DW

Трещины в путинской системе власти были видны и раньше. Чем дольше шла преступная и уже фактически проигранная война, тем заметнее они становились. Словесное противостояние между руководством Минобороны и главой известной своей жестокостью полукриминальной-полувоенной структуры шло не один месяц. Путин молчал, убедившись ранее, что без наемников его слабой армии не обойтись. Когда Пригожин в начале мая публично грязно выругал министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, стало понятно: развязка приближается. Путин продолжал молчать. В числе первых риски озвучил в Telegram один из известных пропагандистов: "Так вот и случаются революции".

Путин тогда это явно не понял до конца, очевидно, думая, что напряжение удастся снять. Не удалось. Чем бы ни закончился https://www.dw.com/ru/matez-prigozina-i-cvk-vagner/a-66020956 мятеж Пригожина , Путин ему уже проиграл. Даже если бунт будет подавлен, а его предводитель убит или задержан, страна почувствовала страх и слабость президента, обнадеживающих слов которого ждали его верные сторонники. Но Путин снова хранил молчание. Президент молчал всю ночь с пятницы на субботу, 24 июня, продолжая надеяться, что кровавой бойни и репутационных потерь удастся избежать. Теперь миф о непобедимом и просчитывающем все ходы главе Кремля окончательно рухнул. За этим бунтом могут последовать следующие, пока не падет вся путинская система власти.
показати весь коментар
24.06.2023 20:52 Відповісти
Пройшло 12 годин - і пригожин вже виправданий, за 12 льотчиків 200, 6 сбитих вертольотів і Ан
показати весь коментар
24.06.2023 22:09 Відповісти
Ти здохнеш, і твій Шойгу здохне, і відправитесь до того кому ви ублюдки молитись, не до Бога, а до чорта, ви всі прокляті Українським народом, не буде до вас пощади і прощення ні на цьому світі ні на тому, Українці були, є, і будуть, а ти виродок здохнеш, як дика, бішена собака
показати весь коментар
26.06.2023 01:10 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 