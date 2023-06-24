Блокуємо Ростов і далі підемо на Москву, хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу, - Пригожин біля захопленого штабу ПВО. ВIДЕО

Терорист та ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що "вагнерівці" блокують Ростов та вирушають на Москву.

Про це він зазначив біля захопленого штабу Південного військового округу у Ростові, інформує Цензор.НЕТ.

На відео Пригожин також веде розмову, ймовірно із керівництвом російських силовиків. Він зазначив, що силами повстанців вже збито третій вертоліт.

"Ми хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу. Поки їх не буде, ми блокуємо Ростов і далі підемо на Москву", - уточнив він, додавши, що поки їм не видадуть Герасимова та Шойгу, "вагнерівці" будуть перебувати у місті.

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.