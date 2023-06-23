Громадянська війна в РФ: ФСБ звинуватила Пригожина у збройному повстанні

Російський Національний антитнрористичний центр ФСБ Росії заявив, що проти ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина порушено кримінальну справу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що у Національному антитерористичному комітеті ФСБ РФ заявили, що твердження, що поширюються від імені засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, не мають жодних підстав.

"У зв'язку із цими заявами ФСБ Росії порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту. Вимагаємо негайно припинити протиправні дії", - йдеться у повідомленні.

Як інформує Цензор.НЕТ, аудіозапис заяви Пригожина опублікувала у телеграмі його пресслужба.

Пригожин заявив: ""Шойгу щойно боягузливо втік з Ростова. О 21.00 він втік боягузливо, як баба. Для того, щоб не пояснювати, навіщо він піднімав вертольоти, щоб знищувати наших хлопців, навіщо завдавав ракетних ударів. Цю тварюку буде зупинено", – наголосив Пригожин.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер".

У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву.