Громадянська війна в РФ: ФСБ звинуватила Пригожина у збройному повстанні

Російський Національний антитнрористичний центр ФСБ Росії заявив, що проти ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина порушено кримінальну справу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що у Національному антитерористичному комітеті ФСБ РФ заявили, що твердження, що поширюються від імені засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, не мають жодних підстав.

"У зв'язку із цими заявами ФСБ Росії порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту. Вимагаємо негайно припинити протиправні дії", - йдеться у повідомленні.

Як інформує Цензор.НЕТ, аудіозапис заяви Пригожина опублікувала у телеграмі його пресслужба.

Пригожин заявив: ""Шойгу щойно боягузливо втік з Ростова. О 21.00 він втік боягузливо, як баба. Для того, щоб не пояснювати, навіщо він піднімав вертольоти, щоб знищувати наших хлопців, навіщо завдавав ракетних ударів. Цю тварюку буде зупинено", – наголосив Пригожин.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер".

У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву.

росія (67301) ФСБ (1473) заколот (37) Пригожин Євген (522)
+48
показати весь коментар
23.06.2023 23:26 Відповісти
+41
пропоную вагнерівцям з боями дійти до Москви і щоб в той момент кацапи із-за Уралу кинули на них ядерну бімбу ))
показати весь коментар
23.06.2023 23:22 Відповісти
+39
Из twitter:
"Пригожин побыл всего год в Украине, и уже рвётся устроить майдан!"
показати весь коментар
23.06.2023 23:28 Відповісти
Передбачення збуваються! Чекаємо продовження!
показати весь коментар
23.06.2023 23:51 Відповісти
"Гори, гори ясно, чтобы не погасло!"(с)
показати весь коментар
23.06.2023 23:53 Відповісти
Усім вагнерівцям подвоять термін ув'язнення,а деяким потроять
показати весь коментар
23.06.2023 23:53 Відповісти
Але ні козаком, ні бендеровцем, ні характерником він не стану, як він мріє.. але користь людству принести може.. піди, баран і скинь його, ти нам пистецЪ як винен..
показати весь коментар
23.06.2023 23:54 Відповісти
Шо б ви всі один одного позагризали свінособаки!
показати весь коментар
23.06.2023 23:55 Відповісти
володька зеленский ПОВСТАНЦАМИ когда то назвал.
показати весь коментар
23.06.2023 23:57 Відповісти
У Ростові - бронетехніка в центрі міста.
показати весь коментар
24.06.2023 00:02 Відповісти
Осталось Пгигожину залезть на бгоневичок
показати весь коментар
24.06.2023 00:13 Відповісти
Срочно переодеть спецподразделения НАТО в форму вагнера и быть ко всему готовыми!
показати весь коментар
24.06.2023 00:14 Відповісти
Ну, ну.
показати весь коментар
24.06.2023 00:19 Відповісти
Сейчас бы хорошо РДК двинуть куда-то на Ростов, да Ермак не позволит.
показати весь коментар
24.06.2023 01:10 Відповісти
Продажа доллара по 200 рублей https://www.banki.ru/products/currency/exchange/11126/
показати весь коментар
24.06.2023 01:40 Відповісти
Прям Корниловский мятеж...
показати весь коментар
24.06.2023 04:57 Відповісти
Минобороны РФ:- уничтожено 250 тысяч «Вагнеровцев», 25 тысяч танков и взято в плен три Пригожина.
показати весь коментар
24.06.2023 06:19 Відповісти
Пугачев , твою ......
показати весь коментар
24.06.2023 06:31 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 06:37 Відповісти
Байдену доложили о развитии событий в России
показати весь коментар
24.06.2023 06:40 Відповісти
Сейчас бы хорошо помочь Пригожину атакой на Белгород, но Ермак будет ждать, пока все уляжется и Рашка оправится от мятежа. Ну или что ему Патрушев телеграфирует.
показати весь коментар
24.06.2023 06:39 Відповісти
Ермак собрался делать ноги
показати весь коментар
24.06.2023 06:41 Відповісти
Пригожин, по словам Яковины, хочет повторить подвиг Наполеона, который высадился на юге Франции и различные полки и подразделения присоединялись к наполеоновской армии.
показати весь коментар
24.06.2023 07:17 Відповісти
спектакль
показати весь коментар
24.06.2023 07:26 Відповісти
Балет
показати весь коментар
24.06.2023 07:27 Відповісти
Wagner chief vows to topple Russian military leaders
показати весь коментар
24.06.2023 07:37 Відповісти
самый лучший день!!! запасаюсь попкорном ) давай евгений, на мацкву ***, х.. с вами!
показати весь коментар
24.06.2023 07:37 Відповісти
Ростов взят! Сбит вертолет МО РФ. Герасимов бросил срочников на чвкшников. Пригожин "Мы идем дальше"
показати весь коментар
24.06.2023 07:43 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4601241-chvk-vahnera-zakhvatyla-rostov-na-donu-sotssety ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону - соцсети
https://korrespondent.net/world/russia/4601241-chvk-vahnera-zakhvatyla-rostov-na-donu-sotssety
показати весь коментар
24.06.2023 07:48 Відповісти
там много ВИДЕО
показати весь коментар
24.06.2023 07:49 Відповісти
Вот, сейчас самый момент хорошо вдарить по кацапским фронтам, чтоб все там посыпалось, а с Пригожиным возможно стоит заключить сделку (на определеных уступках, компромисах и преференций после войны: жизнь, амнистию и политичекое конкурентное существование наравне с другими "освободительными армиями" после освобождения всей территории Украины и отказе паРашки от ядерного оружия) и даже помочь с поставками оставшегося совкого вооружение и разведданными по дислокациям войск паРашки и военных складов, если он пойдет на Москву!
показати весь коментар
24.06.2023 07:49 Відповісти
это может быть постановка
показати весь коментар
24.06.2023 07:55 Відповісти
Раша - failed state
показати весь коментар
24.06.2023 08:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 