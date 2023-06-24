УКР
Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова

пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його війська вночі 24 червня увійшли до міста Ростов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його телеграмі.

Пригодин зазначив: ""Наразі ми перетнули у всіх місцях державний кордон. Прикордонники виходили назустріч і обіймалися з нашими бійцями.

Зараз ми входимо до Ростова. Підрозділи міністерства оборони, вірніше строковики, яких кинули перекривати нам дорогу, відійшли вбік". 

У соцмережах публікують відео штабу південного округу російської армії у Ростові, навколо якого стоїть бронтехніка.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

заколот (37) Пригожин Євген (522)
+28
"Ростовская народная республика" заявляет что её 8 лет бомбила рф.))
24.06.2023 02:17 Відповісти
+25
24.06.2023 02:17 Відповісти
+18
Янукович замовив нову упаковку ручок
24.06.2023 02:17 Відповісти
юрідічєскі Растов захвачєн ілі асвабаждьон, да здавствуєс ПРНР прігоженскаюя растовская народная ріспубліка. свабоду наоду растова, гражанскач вайна, мальчікі в трусіках, аби абир абирвалг.
24.06.2023 08:29 Відповісти
Картофельный дед просит прислать ему спецрейсом в Минск чемоданы (чики)
24.06.2023 09:02 Відповісти
Видео из Ростова -https://fb.watch/lmpHk-ZdXN/
24.06.2023 11:46 Відповісти
