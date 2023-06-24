Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його війська вночі 24 червня увійшли до міста Ростов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його телеграмі.

Пригодин зазначив: ""Наразі ми перетнули у всіх місцях державний кордон. Прикордонники виходили назустріч і обіймалися з нашими бійцями.

Зараз ми входимо до Ростова. Підрозділи міністерства оборони, вірніше строковики, яких кинули перекривати нам дорогу, відійшли вбік".

У соцмережах публікують відео штабу південного округу російської армії у Ростові, навколо якого стоїть бронтехніка.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.