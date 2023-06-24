УКР
"Вагнерівці" збили вертоліт російської армії, - Пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оприлюднив інформацію про те, що розрахунки його війська збили вертоліт російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Пригожина. 

Він зазначив: "Щойно вертоліт відкрив вогонь по колоні з цивільними. Був збитий розрахунками ПВК "Вагнер". 

Також в соцмережах публікують перші кадри начебто сутичок між вагнерівцями та російською армією в Ростові. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пригожин Євген (522) вертоліт (888)
Специальная военная операция возвращается в родную гавань. Ура, товарищи россияне.
24.06.2023 04:09
официальные тв каналы рашки против пригожинцев - значит обратной дороги у него уже нет
24.06.2023 04:02
ГОЙДА!!! У січні 2022 року сказав рідні в Росії: "Вы не боитесь, что войны, развязанные Путиным, могут придти не только к другим народам, но и на улицы ваших городов?" У відповідь: Ты что? Сумасшедший? Да мы всех ногтем раздавим!"
24.06.2023 04:11
Они специально по ТВ выпустили новости в 2 часа ночи, где назвали его предателем. И начали выпиливать его имя из поисковых систем. Так что это не постановка, как пишут некоторые сверхразумы.
24.06.2023 04:04
Вообще все кто пытается приуменьшить происходящее вполне могут являться русскими ботами. Консервами, короче. Не то что за кого-то надо там болеть, но факт в том что в России заворушка сейчас и кто-то проиграет что-то.
24.06.2023 04:05
если к ним не присоединятся новые части они не смогут захватить все города по дороге к москвабаду
24.06.2023 04:06
Я не знаю какой у них план. Факт в том что Россия не сможет уничтожить такое большое войско. Так что все кто пишет что Пригожин там не сможет свергнуть Путина, а как Путин справится с Пригожиным? Мне это интереснее.
24.06.2023 04:08
Разбамбіть "героев Артьомовска".
Как то так 😂
24.06.2023 04:13
сейчас уже да - но где реальные бои? что захватили пригожинцы? какой смысл в бунте?
24.06.2023 04:05
С кем бои? Мне надо чтобы там условный мер или губер поддержал их. А не бои.
24.06.2023 04:06
мэры все обосратые будут гворить сидите дома пока кто-то не победит а мы потом к вам присоединимся
24.06.2023 04:07
А який сенс пригожинцям у боях?

по їх задумці це має бути "марш на Рим-2"

.
24.06.2023 04:09
как это який сенс? они уже вертолет сбили - если нет боев значит никто против них не выступает значит их поддерживает кремль? логика где?
24.06.2023 04:11
Пригожина підтримує народ - ось що йому треба, а не вбиті свої ж рузькі
24.06.2023 04:15
народ в рашке пустое место - а кто ему власть кремлевскую отдаст?
24.06.2023 04:21
На кой хрен задавать эти вопросы Цензоре? Позвони пригожину и спроси.
24.06.2023 04:11
так он вроде занятый сейчас - рашку "спасает" и марш боевых питарасов готовит на москвабад
24.06.2023 04:14
"работайте братва!"🤣
24.06.2023 04:16
теперь петухи будут командовать ворами в законе в рашке
24.06.2023 04:20
смысл у них убрать шойгу и герасимова и их бездарных генаралов, которые сдали Херсон.
24.06.2023 04:23
бред собачий путлер мог сам это сделать и давно и не раз - тут дело совсем в другом
24.06.2023 04:24
ну вот пригожин и решил не чернить путлера и всю работу по снятию шойгу и герасимова взвалил на себя. )
24.06.2023 04:29
"Только что вертолет открыл огонь по гражданской колонне, был сбит расчетами ЧВК "Вагнер", - заявил Евгений Пригожин в новом аудиообращении. Документальных подтверждений этому он не обнародовал. Ранее Пригожин рассказывал, что колонна с его боевиками движется "среди мирных машин".
колонна с его боевиками движется "среди мирных машин".
24.06.2023 04:22
а ты за кремлевских? за шойгинцев?
24.06.2023 04:25
нужно сперва за тех, кто послабше. )
24.06.2023 04:30
Так это для русни обычное дело - прикрываться мирняком. С Херсона они тоже драпали в колоннах с "эвакуирующимся" мирняком. Гирькин из Славенска драпал тоже среди мирняка.
24.06.2023 05:14
сегодня так - завтра по-другому. вон, тот, кто "первого русского убил в 16 лет" сейчас герой кацапстана, бабло получает пачками, иногда старое вспоминает. чем повар хуже? милые бранятся ... но если вертушку сбили - хоть что-то. это не область захватили\склады и т.п.
24.06.2023 04:31
А - астанавітєсь!!
😁😁
24.06.2023 04:04
Гойда, москалята.

ГООООООЙДА
24.06.2023 04:05
що, знову руZZкіє проти руZZкіх?

скучно дєвочки! 🤣
24.06.2023 04:06
А где РДК и легион? Путь на москвабад открыт
24.06.2023 04:08
В ступорі.
24.06.2023 04:09
На шашлыках.
24.06.2023 04:11
Якщо правда,то добре.Нехай не зупиняються
24.06.2023 04:09
Спрашивает "это что"? Это СВО))
24.06.2023 04:09
Хай на масковії живе анігіляція!
24.06.2023 04:10
москва за три дня ! Пишуть синок пэськова був помічений на літак. мабуть вже тікають.
24.06.2023 04:13
син піськова не може тікати. він же в вагнері воює. )
24.06.2023 04:25
😂точно ,точно,за папку ершика подсуетиться)
24.06.2023 04:27
Якщо цього виродка тупо хтось купив - це буде подія віку.
24.06.2023 04:15
он давно метил на финансовый передел рашки уж больно жирный кусок понятно что он делает это не сам - но сейчас эту лысую крысу загнали в угол и она прыгнула..
24.06.2023 04:19
Збити російський вертоліт дуже гарна ідея… так продовжувати
24.06.2023 04:18
"*** твою мать! Ето чьто!?"
Ето "Кієв за 3 дня", уйобок!
24.06.2023 04:19
Ну как тут заснешь?
24.06.2023 04:24
24.06.2023 04:31
Судя по новостям в кацапских СМИ, ситуация действительно "интересная"!
24.06.2023 04:26
ЯнуковОщ "...неудачно домик приобрел..."
Не в тому місці. Треба було Пшонку слухати і уйо... в Казахстан.
24.06.2023 04:27
Яник ******** дивиться на колони вагнерів, а Азіров не втрачаючи часу прогріває Камази і лопатою закидує бабло в кабіну. Куда біжать вони поки не придумали, вокруг враги😂😂😂
24.06.2023 06:04
Главное что все по плану идьоть, дарагой таварисч!
24.06.2023 04:29
Спектакль
24.06.2023 04:59
давайте уже ромбить бостов!
24.06.2023 05:00
Неужели таки.....курва, я до сих пор боюсь зглазить.
24.06.2023 05:10
неплохо зашли бы в ближайшее время какие нибудь татарско -калмыцкие и дагестанские движняки, пока тепло.
24.06.2023 05:11
Ну і від кадирки подібного заколоту теж чекаємо... Цікаво, а чому мовчить дон? Він ж спамер ********* такий, а тут тихо. Сторону обирає?
24.06.2023 08:20
он окапывается в Грозном дон.
24.06.2023 08:23
Арестович, ну скажи почему мы "расчеловеки" раз рады экономии ракет, то есть шо вертолеты сбили не мы, а зеки. Будущий президент как-ни-как же. хотя если зеленоголосых мона считать дураками, то "арестованных" - уммммдварасами.
24.06.2023 08:34
В перед на кремль.
24.06.2023 09:13
 
 