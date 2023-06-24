"Вагнерівці" збили вертоліт російської армії, - Пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оприлюднив інформацію про те, що розрахунки його війська збили вертоліт російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Пригожина.

Він зазначив: "Щойно вертоліт відкрив вогонь по колоні з цивільними. Був збитий розрахунками ПВК "Вагнер".

Також в соцмережах публікують перші кадри начебто сутичок між вагнерівцями та російською армією в Ростові.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.