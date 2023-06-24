Пригожин: Ростов і штаб південного округу захоплено. Керівник Генштабу втік. ВIДЕО

Терорист та ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що військові об’єкти Ростову, зокрема аеродром перебувають під контролем "вагнерівців".

Про це він зазначив у відео, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівник Генерального штабу втік звідси, як тільки дізнався про те, що ми підходимо до будівлі", - запевняє Пригожин.

Він також звинуватив керівництво Міноборони РФ у приховуванні втрат та втраті значних територій.

Також читайте: Блокуємо Ростов і далі підемо на Москву, хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу, - Пригожин біля захопленого штабу ПВО. ВIДЕО

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.