27 159 91

Пригожин: Ростов і штаб південного округу захоплено. Керівник Генштабу втік. ВIДЕО

Терорист та ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що військові об’єкти Ростову, зокрема аеродром перебувають під контролем "вагнерівців".

Про це він зазначив у відео, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівник Генерального штабу втік звідси, як тільки дізнався про те, що ми підходимо до будівлі", - запевняє Пригожин. 

Він також звинуватив керівництво Міноборони РФ у приховуванні втрат та втраті значних територій.

Також читайте: Блокуємо Ростов і далі підемо на Москву, хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу, - Пригожин біля захопленого штабу ПВО. ВIДЕО

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Автор: 

росія (67301) Пригожин Євген (522) Герасимов Валерій (53)
Топ коментарі
+25
Это помогло бы зайти в спину РФ через Белгород, навестив Курскую АЭС, но нам можно наступать только на минные поля под расстрел артиллерии.
показати весь коментар
24.06.2023 08:04 Відповісти
+16
Цікаво для кого той цирк? Для ватного населення рашки чи для світових лідерів. Прігожин намагається відмазати Пуйла, мол царь нічого не знає і віх хороший
показати весь коментар
24.06.2023 08:06 Відповісти
+15
Так ніхто нікого ще не перебив.
показати весь коментар
24.06.2023 08:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво це допоможе ЗСУ відвоювати території на Запоріжжі чи ні.
показати весь коментар
24.06.2023 08:02 Відповісти
Это помогло бы зайти в спину РФ через Белгород, навестив Курскую АЭС, но нам можно наступать только на минные поля под расстрел артиллерии.
показати весь коментар
24.06.2023 08:04 Відповісти
Наказ Єрмака -наступ тільки чрез мінні поля. А потім розкажуть що на кожного українця вмирають 7 росіян.
показати весь коментар
24.06.2023 08:35 Відповісти
Якщо повалить логістику через Ростов, то фронт посипиться
показати весь коментар
24.06.2023 08:04 Відповісти
Не провалить. "ЧВК блокирует объекты, но не мешают их работе. Пригожин заявил, что хотя его ЧВК контролирует штаб, это не повлияло на его функционирование: «ни один офицер не оторван от своей работы». Никто, кроме нас.
показати весь коментар
24.06.2023 08:05 Відповісти
Это так или иначе обезглавит армию РФ.
показати весь коментар
24.06.2023 08:40 Відповісти
Ні, ну полюбому, чим вони більше один одного переб'ють тим менше кому потім буде стріляти по наших хлпцях
показати весь коментар
24.06.2023 08:05 Відповісти
Так ніхто нікого ще не перебив.
показати весь коментар
24.06.2023 08:08 Відповісти
Як це? а 2 гелікоптери
показати весь коментар
24.06.2023 08:11 Відповісти
Если уже три вертолета уничтожены то уже хорошо
показати весь коментар
24.06.2023 08:11 Відповісти
Вони можуть сказати, що збили 300 вертольотів - ви теж будете в це вірити? Та й 3 гелікоптера, власне - то ні про що.
показати весь коментар
24.06.2023 09:00 Відповісти
Припиніть свої "вологі" мрії: цей "вагнер", (навіть якщо прийде до влади) буде для України у сто разів гірший за ху.ла.
показати весь коментар
24.06.2023 08:22 Відповісти
Дуже любиш *****, кацапе?
показати весь коментар
24.06.2023 08:31 Відповісти
Почему ты такое тупое?Если люди говорят, что пригожен опаснее значит ты кацап ?
показати весь коментар
24.06.2023 08:40 Відповісти
ничем он не опаснее разве что для кацапских олигархов кто не под ним
показати весь коментар
24.06.2023 08:41 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!

від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно вже на одного вбивцю, терориста або гвалтівника.....меньше!
показати весь коментар
24.06.2023 09:01 Відповісти
так пригожин пока кацапов не убивает а только украинцев
показати весь коментар
24.06.2023 09:03 Відповісти
вже почали.... збили 3-руZZкіх вертольота....
показати весь коментар
24.06.2023 09:13 Відповісти
а пилоты все живы ..
показати весь коментар
24.06.2023 11:26 Відповісти
ще не вечір..... скоро почуємо: "....бєй жидов....спасай раSSію....!!..."
показати весь коментар
24.06.2023 11:02 Відповісти
Завжди є гірші за *****. Наприклад, Пригожин, або Гіркин, вони вважають, що путін дуже слабий, і тому погано воює з Україною і замало вбиває українців. Треба краще воювати і більше вбивати українців. Путін вихований садист у костюмчику, а пригожин зек-садист без правил, з кувалдами. Побачимо...
показати весь коментар
24.06.2023 08:51 Відповісти
Як це може бути, щоб хтось був гірше пуйла? Всі вони хоч з пуйлом, хоч без нього однакові по відношенню до України. Відшукався захисник пуйла,
показати весь коментар
24.06.2023 08:41 Відповісти
Є звичайно гірші за *****, Пригожин Гіркин, вони вважають, що путін слабий, і дуже погано воює з Україною і замало вбиває українців.
показати весь коментар
24.06.2023 08:48 Відповісти
Звичайно. Якщо в росії почнеться громадянська війна і анархія, то це й так зрозуміло що це подарунок для ЗСУ.
показати весь коментар
24.06.2023 08:25 Відповісти
какая война посмотри зашли в штаб и никого не убили и их никто не убил - ВСЕ ПОСТАНОВА СПЕКТАКЛЬ для чего? узнаем наверное скоро
показати весь коментар
24.06.2023 08:42 Відповісти
Ні, цей терорист сказав, що всі військові на місцях і літаки своєчасно вилітають бомбити українців. Просто руками пригожина пуйло наводить порядок у своїй армії нападу.
показати весь коментар
24.06.2023 08:39 Відповісти
Уважно слухай відео на початку. ".... чтобы наносить удары по Украине, а не по нашим подразделениям ..."
показати весь коментар
24.06.2023 09:29 Відповісти
яким чином ,крім зброї котра є в ЗСУ ,можна відвоювати окуповані українські території території ???
показати весь коментар
24.06.2023 09:57 Відповісти
Бей бурят спасай Россию!
показати весь коментар
24.06.2023 08:02 Відповісти
.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно вже на одного вбивцю, терориста або гвалтівника.....меньше!
показати весь коментар
24.06.2023 09:03 Відповісти
А тепер москву за три дні....
показати весь коментар
24.06.2023 08:04 Відповісти
вважаю, Україну можно привітати з відкриттям "другого фронту".
показати весь коментар
24.06.2023 08:05 Відповісти
Де ти побачив фронт?
показати весь коментар
24.06.2023 09:30 Відповісти
трохи у Ростові. Просто треба зачекати, мо ще вертольотик угандошать.
показати весь коментар
24.06.2023 09:35 Відповісти
И трех дней не прошло. Управились меньше чем за сутки
показати весь коментар
24.06.2023 08:06 Відповісти
І це зайвий раз доводить, що на території 404 військ фактично нема - просто ідеш маршем, і забираєш.
показати весь коментар
24.06.2023 08:25 Відповісти
так дєржать)))продовжуй,Украіна незабаром підтягнеться
показати весь коментар
24.06.2023 08:06 Відповісти
Цікаво для кого той цирк? Для ватного населення рашки чи для світових лідерів. Прігожин намагається відмазати Пуйла, мол царь нічого не знає і віх хороший
показати весь коментар
24.06.2023 08:06 Відповісти
Це напередодні можливого проголошення Вагнер терористичною організацією.
показати весь коментар
24.06.2023 08:10 Відповісти
ФСБ-шні ресурси пишуть, що Х.йлу доповідають реальні втрати, але ж йому насрати на це.

Хоча можуть сказати загалу, що він не знав, бо якщо стане питання посадити оленевода, чи бути вбитим своїми ж, то звісно ж він вибере тувинця!
показати весь коментар
24.06.2023 08:28 Відповісти
так зачем путлеру пригожин что бы посадить шойгу он и так это может сделать уже давно и не раз..
показати весь коментар
24.06.2023 08:44 Відповісти
А хто сказав, що Патрушев працює у команді Х.йла?
показати весь коментар
24.06.2023 08:54 Відповісти
Це що новий президент Кубанської республіки?))Щось я собі іншого уявляв,але для перехідного періоду початку незалежності Кубані))
показати весь коментар
24.06.2023 08:08 Відповісти
Кубань може проголосити правонаступництво від УНР...
показати весь коментар
24.06.2023 08:13 Відповісти
З якого бодуна? На Кубані лишилось не більше 8% українців. Винищили. Решта "понаєхавші" кацапи і там ніхто не збирається нічого подібного проголошувати. Те "казачєство" яке там зараз "казачєствуєт" це алкоголіки і паразити яким ***** дав наділи які вони здають в оренду, а самі по всьому *****стану виконують поліцейські функції для режиму і бухають. На біса нам це гівно? І не забувайте що світ підтримує Україну в кордонах 1991 року.
показати весь коментар
24.06.2023 08:28 Відповісти
Єдине, що на Кубані залишилося українського, це кілька пісень, які співає Кубанський козачий хор...

https://youtu.be/PRsLJlqNg0s Кубанський козачий хор - Сонце низенько, вечiр близенько
показати весь коментар
24.06.2023 10:02 Відповісти
Убивці і гвалтівники в тюрмах ще краще співають! На Кубані 2 СІч стала поліцейським інструментом імперії. Навіть з козацької шаблі прибрали гарду бо для рубки беззбройного "мирняка" вона не потрібна. Цю ганебну зброю назвали "шашка"...
показати весь коментар
24.06.2023 18:59 Відповісти
На болотах бунтують.
показати весь коментар
24.06.2023 08:09 Відповісти
Ще цікаво де Дон дон-дон, він же теж відкрито висловлювався проти пригожина
показати весь коментар
24.06.2023 08:28 Відповісти
Чурка кадиров вичікує....і "веде консультації..." з 7-ю жінкою...саме цікаво коли Чурка буде по-телевізору кричати: "...я не знал...что путін інастраний агент ....і срьот в чімадан...."
показати весь коментар
24.06.2023 09:08 Відповісти
Якщо ЗЕбіл не скористається зараз нагодою для розгрому кацапів, то очевидно що воно зрадник якого треба повісить
показати весь коментар
24.06.2023 08:09 Відповісти
Ти дурна курка !По твоєму дуже легко це все зробити коли все заміновано ?
показати весь коментар
24.06.2023 08:14 Відповісти
Слухай ти лизун ЗЕленої дупи, твій Янелох рік пи здів про блискавичний контрнаступ тоді було по твоєму не заміновано?
показати весь коментар
24.06.2023 08:21 Відповісти
****..ти не по мінах захисникам наступати. ЗСУ знає що робить.
показати весь коментар
24.06.2023 08:32 Відповісти
а що баканаффи ще НЕ все розмінували?!
показати весь коментар
24.06.2023 09:10 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 08:10 Відповісти
"Что-то меня гложут смутные сомнения".
показати весь коментар
24.06.2023 08:11 Відповісти
"терзают"))
показати весь коментар
24.06.2023 08:17 Відповісти
Це напевно спецоперация "приемник". Путін напевно подихає. От і вирішили без виборів замінити керівника країни.
показати весь коментар
24.06.2023 08:13 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 08:13 Відповісти
А шош тоді з Кримом? Його ж приєднали до Ростовської області.
показати весь коментар
24.06.2023 08:14 Відповісти
там Евкуров- боец ты потерял ногу но желаю тебе встать на ноги и ещё какойто поц слушают лысого жеку
показати весь коментар
24.06.2023 08:15 Відповісти
Карочє - дайош смуту кацапи . !!
Ви вже й так всі строки порушили . Давно пора вже расію матушку - заліть кровушкой .
показати весь коментар
24.06.2023 08:18 Відповісти
Вы представляете этот пиСдец ? Глава частной военной компании с зеками взял в плен заместителя министра обороны и зама начальника генерального штаба , про город вообще молчу .
показати весь коментар
24.06.2023 08:20 Відповісти
а что такое это норма для рашки теперь лет так на 100 точнее для её территории
показати весь коментар
24.06.2023 08:21 Відповісти
Ну прям як в Криму у 2014 му. Тільки "люді нє очєнь вєжлівиє".
показати весь коментар
24.06.2023 08:22 Відповісти
Всё очень просто. Реальный Кабаев сдох (а не тот двойник, которого всему миру показывают). И начинается делёж общака, и, соответственно, война всех против всех. Есть слабая надежда, что навремя оставят Украину в покое ( насколько это возможно).
показати весь коментар
24.06.2023 08:23 Відповісти
Думаю що це кіно..
показати весь коментар
24.06.2023 08:23 Відповісти
Уже ні.
показати весь коментар
24.06.2023 08:27 Відповісти
А я кажу да. Кіно для тих хто не хоче думати.
показати весь коментар
24.06.2023 08:58 Відповісти
Хто і кого з них там грохне один одного для України неважливо. Вони однакова сволота. Аби смута на засрашкі була подовше та покривавіше .
показати весь коментар
24.06.2023 08:24 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 08:26 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 08:26 Відповісти
Ростов заиняв -- і шо прям всі пішли за пригожиним -- хаи половина -- а друга половина повинна ж иого арештувати -- а движу ніякого .
показати весь коментар
24.06.2023 08:27 Відповісти
Наступна ракетна база?
показати весь коментар
24.06.2023 08:28 Відповісти
чудова новина, якщо це правда!!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.06.2023 08:28 Відповісти
Скоро, як доміно, посипеться расія. В регіонах є свої царьки, які захочуть теж зберегти собі владу, вплив і незалежність. Гойда!

показати весь коментар
24.06.2023 08:28 Відповісти
Так а Ви думаєте чому на росії стільки приватник воєнних компаній розвелось?

Дай Бог пам'яті - там їх щось під 30 штук, причому далеко не всі з них воюють.

Українці добре розуміють, для чого їх створюють, а для тих, хто "Палитикай ни интирисутса" будут дуже цікаві новини.
показати весь коментар
24.06.2023 08:34 Відповісти
Хай би наша спецура робила диверсії то від імені "вагнерів", то від "армії рф". Щоб то все не зійшло на пшик. У них має початись громадянська війна, це реальний шанс для України.
показати весь коментар
24.06.2023 08:31 Відповісти
це робити Єрмак забороняє,а без його слова всі ці залужні,сирські,буданови і пальцем не поворухнуть....
показати весь коментар
24.06.2023 08:47 Відповісти
Керівництву спецури ніколи цим зайнятися. Ось інтерв"ю давати і вангувати на земудафоні вони мастаки.
показати весь коментар
24.06.2023 08:50 Відповісти
Відчуття чогось несправжнього, схожого на спектакль, що розігрується для орків,
мені здається, що якби фсб-шники хотіли б нейтралізувати Пригожина, вони від учорашнього вечора вже багато разів мали нагоду його вбити, судячи з того, що він маячить у публічних місцях,
отже є наказ не чіпати, чи принаймні не поспішати з ліквідацією
показати весь коментар
24.06.2023 08:42 Відповісти
уявляю яка паніка і страх в.....Зе-ставці.... Зельц гарячково допитується у Єрмака,що тепер буде і що робити.Єрмак гарячково допитується про це у Патрушева,Патрушев допитується у Окурка,Окурок у Шойгу.....страшне діло!
показати весь коментар
24.06.2023 08:45 Відповісти
food and actions....
показати весь коментар
24.06.2023 08:51 Відповісти
Я не розумію, а чому публіка, власне, "радіє"? Що, ось, мовляв, на расіі "почалося"?
Так нам, українцям, вигідніше, щоби на росії й далі командували шойгу з його лядями-генералами, герасімови і різного роду "табуреточні маршали".
А зараз "гебня" замість вже їхнього нинішнього "шапіто" - поставить відморозків з кувалдами. - Тобто, росія, офіційно переходить зараз (чи намагається перейти) до чергового "воєнного комунізму". І якщо до цього режим рф ще якось намагався "грати в демократію", принаймні формально, то тепер вже цього не буде - якщо чекістська "вистава" вдасться і "повар" візьме "вгору" (а вона швидше за все вдасться).
Які наслідки? Ну хоча б такі, що руками "вагнерів" погонять масово ті ж таки москву і "пітер" (котрих до того особливо не чіпали побоюючись бунтів) воювати в Україну. І ті, хто на росії зараз радіє, що, ось, мовляв, "покарають крадіїв" - то це на початку. А далі пійде "розкуркулення", "продразвьорстка", а тих, хто на расії зараз кидає вгору чєпчікі й радіє- погонять масово вбивати та вмирати в Україну.
Нам вигідніше, щоби на м0скві режим максимально крав та був максимально некомпетентним. Натомість у нас тут масово разганяють радощі з приводу того, що хазяї рф-ії влаштовують заміну відвертих крадіїв на ще більших відморозків і прагнуть перевести рашу на рейки чергового "військового комунізму" з тотальною мобілізацією - проти України власне.
показати весь коментар
24.06.2023 08:52 Відповісти
Пригожин сообщает о местах занятых ЗСУ от которых даже украинские блогеры обалдевают. Похоже ему окончательно снесло крышу. Но это только на руку Украине.
показати весь коментар
24.06.2023 09:06 Відповісти
Ростів звісно не Бахмут,та якесь бахмутилово там замутилося....
показати весь коментар
24.06.2023 10:40 Відповісти
А где обосранный ***** почему молчит.
показати весь коментар
24.06.2023 11:19 Відповісти
 
 