Пригожин: Ростов і штаб південного округу захоплено. Керівник Генштабу втік. ВIДЕО
Терорист та ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що військові об’єкти Ростову, зокрема аеродром перебувають під контролем "вагнерівців".
Про це він зазначив у відео, інформує Цензор.НЕТ.
"Керівник Генерального штабу втік звідси, як тільки дізнався про те, що ми підходимо до будівлі", - запевняє Пригожин.
Він також звинуватив керівництво Міноборони РФ у приховуванні втрат та втраті значних територій.
Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно вже на одного вбивцю, терориста або гвалтівника.....меньше!
Хоча можуть сказати загалу, що він не знав, бо якщо стане питання посадити оленевода, чи бути вбитим своїми ж, то звісно ж він вибере тувинця!
https://youtu.be/PRsLJlqNg0s Кубанський козачий хор - Сонце низенько, вечiр близенько
Ви вже й так всі строки порушили . Давно пора вже расію матушку - заліть кровушкой .
Дай Бог пам'яті - там їх щось під 30 штук, причому далеко не всі з них воюють.
Українці добре розуміють, для чого їх створюють, а для тих, хто "Палитикай ни интирисутса" будут дуже цікаві новини.
мені здається, що якби фсб-шники хотіли б нейтралізувати Пригожина, вони від учорашнього вечора вже багато разів мали нагоду його вбити, судячи з того, що він маячить у публічних місцях,
отже є наказ не чіпати, чи принаймні не поспішати з ліквідацією
Так нам, українцям, вигідніше, щоби на росії й далі командували шойгу з його лядями-генералами, герасімови і різного роду "табуреточні маршали".
А зараз "гебня" замість вже їхнього нинішнього "шапіто" - поставить відморозків з кувалдами. - Тобто, росія, офіційно переходить зараз (чи намагається перейти) до чергового "воєнного комунізму". І якщо до цього режим рф ще якось намагався "грати в демократію", принаймні формально, то тепер вже цього не буде - якщо чекістська "вистава" вдасться і "повар" візьме "вгору" (а вона швидше за все вдасться).
Які наслідки? Ну хоча б такі, що руками "вагнерів" погонять масово ті ж таки москву і "пітер" (котрих до того особливо не чіпали побоюючись бунтів) воювати в Україну. І ті, хто на росії зараз радіє, що, ось, мовляв, "покарають крадіїв" - то це на початку. А далі пійде "розкуркулення", "продразвьорстка", а тих, хто на расії зараз кидає вгору чєпчікі й радіє- погонять масово вбивати та вмирати в Україну.
Нам вигідніше, щоби на м0скві режим максимально крав та був максимально некомпетентним. Натомість у нас тут масово разганяють радощі з приводу того, що хазяї рф-ії влаштовують заміну відвертих крадіїв на ще більших відморозків і прагнуть перевести рашу на рейки чергового "військового комунізму" з тотальною мобілізацією - проти України власне.