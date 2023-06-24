УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8127 відвідувачів онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
23 379 124

Кремль навряд чи підтримає Пригожина, повстання не буде успішним, - ISW

пригожин

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у спробі врятуватися розпочав збройне повстання, щоб змінити керівництво міноборони РФ. Але Кремль навряд чи його підтримає.

Так ситуацію в Росії оцінюють аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

ISW зазначає, що не може підтвердити достовірність опублікованого Пригожиним відео з нібито наслідками удару армії РФ по табору "вагнерівців". Експерти припускають, що воно, можливо, було створено з інформаційною метою.

Дивіться: Бойовики ПВК "Вагнер" проїздять повз поліцейських у захопленому Ростові: "Доброго утра, ребята!". ВIДЕО

"Екстрена активізація внутрішніх сил безпеки та пряма відповідь Кремля дозволяють припустити, що Кремль, швидше за все, не знав про дії Пригожина і явно виступає проти них", - йдеться у публікації.

В ISW вважають, що Пригожин міг помилково сподіватися на підтримку Путіна, але, схоже, прорахувався.

"Однак така непередбачена обставина є надзвичайно малоймовірною, з огляу на те, що Путін останнім часом тісно пов'язаний з Міноборони, а реакція Кремля на позицію Пригожина досі свідчить про здивування та відсутність згоди з Пригожиним", - зазначають аналітики.

Читайте: Найближчим часом буде звернення Путіна, - Пєсков

Аналітики вважають, що навіть якщо ПВК "Вагнера" може реально загрожувати Міноборони РФ, малоймовірно, що Путін погодиться на успішну спробу Пригожина повалити МО.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Автор: 

росія (67301) ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522) ISW (653)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
24.06.2023 09:03 Відповісти
+18
Только что, на трассе Ростов-Москва, в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, произошло первое боестолкновение между передовыми группами ЧВК «Вагнер», двигавшимися в сторону Москвы, и подразделениями Росгвардии

В результате перестрелки Росгвардия бежала, бросив оружие и несколько БТР, а колонна чвкшников под командованием Дмитрия Уткина продолжила движение в сторону Москвы.

Крымские Партизаны (https://t.me/krympartizans)
показати весь коментар
24.06.2023 09:08 Відповісти
+14
ЧВК Вагнер намагаються взяти у Воронєжі під контроль ключові військові об'єкти
показати весь коментар
24.06.2023 09:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Щось отой ISW маяню несе -''кремль не підтримає дії пригожина''-. То для чого ПВК іде на москву? Щоб захопити-нагнути кремль. То як такі дії може кремль підтримувати?
показати весь коментар
24.06.2023 09:39 Відповісти
комплекс будинків(кремль) не може підтримати чи ні особу...
показати весь коментар
24.06.2023 09:46 Відповісти
Та яке повстання
То все цирк. У них немає реальних аргументів на успішне повстання і зміну влади.
показати весь коментар
24.06.2023 09:48 Відповісти
Життя на землі е цирк… з різними актерами , включаючи масовк , як комедійними так і драматичними…
показати весь коментар
24.06.2023 12:39 Відповісти
ISW та не вже? Дякую кеп.
показати весь коментар
24.06.2023 09:55 Відповісти
Експерди isw
показати весь коментар
24.06.2023 10:00 Відповісти
Нифига эти американци не понимают в загадочной украинской/русской душе😁😁😁...Как не угадали с сопротивлением украинцев оккупации, когда вещали в унисон с русскими про "Киев за три дня"....
Главное не Кремль, а люмпенизированный, русский народ Вагнеров поддерживает...Для простого русского Ивана, Вагнера - это как банда РОБИНГ ГУДА, последняя надежда на справедливость в их стране....

Но на самом деле, Вагнера - это классическая, неуловимая "ЧЕРНАЯ КОШКА" из культового "Место встречи изменить нельзя", только в каких-то немыслимых, гигантских маштабах...25К боевых штыков +25К резерва...банда разбойников и грабителей на 50К, представляете?...
Тоже бывшие фронтовики, как в фильме....с опытом войны, боевым слаживанием, при оружии...даже с танками и на бронемашинах. Зачем им погибать в степях Украины, в окопах, защищая кусок ямы, если есть жирная Москва и богатые люди на России, которых можно периодически "трясти" на денюжку....
С чем согласен... Что ВАГНЕРОВ придушат...Уж больно неравные силы... Да и оружие, БК и всю технику им поставляет те же Мин.обороны и ФСБ....
показати весь коментар
24.06.2023 10:05 Відповісти
Если их поддержат солдаты с фронта , то шансы есть оружие они себе добудут)
показати весь коментар
24.06.2023 10:10 Відповісти
Если народ ЗА то и простой солдат поддержит.... Все будет зависеть, как простой русский Иван воспримет этот БУНД...
Но в любом случае это прецедент, )(уёвая тенденция для Кремля....Такого ФОРС-МАЖОРА ещё небыло у кацапофф
показати весь коментар
24.06.2023 10:20 Відповісти
Оружие и бк с техникой я боюсь они сами возьмут. А если ещё их и армия подержит...
показати весь коментар
24.06.2023 10:16 Відповісти
Можно только предположить, что если это не СПОНТАННЫЙ БУНД, то Вагнера к нему тщательно готовились... Возможно где-то и добазарились за БК и оружие...

В СССР стока этих складов было, столько этого "добра" наклепали...Колбасы не было, но патроны - всегда.....Вполне возможно много неучтенки, целые склады забыты русским мин.обороны...
Например в Сибири, Омск, Томск, Барнаул, Новосиб......на ДВ, по китайской границе много было этих складов... .....
показати весь коментар
24.06.2023 10:32 Відповісти
Вот как раз с оружием и БК у них проблем не будет вообще! Они уже захватили штабы МО в Ростове и Воронеже - кто их "давить" будет? Дальневосточные дивизии?
показати весь коментар
24.06.2023 11:44 Відповісти
Если Пригожина подержат солдаты , с фронта то шансы у него немалые , ху..о походу уже всех достал) Пригожину интересна власть в Москве , а не в Бахмуте . Это переворт)
показати весь коментар
24.06.2023 10:07 Відповісти
куевые аналитики 👎
показати весь коментар
24.06.2023 10:07 Відповісти
Стрелков

"Музыканты" вошли в Воронеж без сопротивления.

Еще 180 российских военнослужащих и силовиков отказались препятствовать действием с ЧВК Вагнер и сложили оружие.
показати весь коментар
24.06.2023 10:14 Відповісти
Стрьомно виявилось кидати ядерну бомбочку,та вигадали при і пу кінокомедію-трилер для всього світу і всі,як дурні спостерігають,шо ж там-головорізи напали на людоїдів.Головне рашу загнати в глубоку ..опу і звідти не випускати.
показати весь коментар
24.06.2023 10:27 Відповісти
вони справді ТАК думають? мамма, тепер бачу, що благополучне сите життя не тільки добре, але й шкідливо
показати весь коментар
24.06.2023 11:21 Відповісти
Верю, что Пригожин - чёткий пацан и будет до конца отвечать за свой базар!
показати весь коментар
24.06.2023 11:28 Відповісти
А пригожин не кремль ,а патрушев теж не кремль.
показати весь коментар
24.06.2023 12:32 Відповісти
Я не думаю, что он рассчитывал на поддержку бункерного. И я думаю, что у него неплохие шансы.
показати весь коментар
24.06.2023 13:59 Відповісти
Эти старые ПЕРДУНЫ из ISW и нам давали 3 дня до разгрома.
показати весь коментар
24.06.2023 15:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 