Кремль навряд чи підтримає Пригожина, повстання не буде успішним, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у спробі врятуватися розпочав збройне повстання, щоб змінити керівництво міноборони РФ. Але Кремль навряд чи його підтримає.

Так ситуацію в Росії оцінюють аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

ISW зазначає, що не може підтвердити достовірність опублікованого Пригожиним відео з нібито наслідками удару армії РФ по табору "вагнерівців". Експерти припускають, що воно, можливо, було створено з інформаційною метою.

Дивіться: Бойовики ПВК "Вагнер" проїздять повз поліцейських у захопленому Ростові: "Доброго утра, ребята!". ВIДЕО

"Екстрена активізація внутрішніх сил безпеки та пряма відповідь Кремля дозволяють припустити, що Кремль, швидше за все, не знав про дії Пригожина і явно виступає проти них", - йдеться у публікації.

В ISW вважають, що Пригожин міг помилково сподіватися на підтримку Путіна, але, схоже, прорахувався.

"Однак така непередбачена обставина є надзвичайно малоймовірною, з огляу на те, що Путін останнім часом тісно пов'язаний з Міноборони, а реакція Кремля на позицію Пригожина досі свідчить про здивування та відсутність згоди з Пригожиним", - зазначають аналітики.

Читайте: Найближчим часом буде звернення Путіна, - Пєсков

Аналітики вважають, що навіть якщо ПВК "Вагнера" може реально загрожувати Міноборони РФ, малоймовірно, що Путін погодиться на успішну спробу Пригожина повалити МО.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.