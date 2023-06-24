Кремль навряд чи підтримає Пригожина, повстання не буде успішним, - ISW
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у спробі врятуватися розпочав збройне повстання, щоб змінити керівництво міноборони РФ. Але Кремль навряд чи його підтримає.
Так ситуацію в Росії оцінюють аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
ISW зазначає, що не може підтвердити достовірність опублікованого Пригожиним відео з нібито наслідками удару армії РФ по табору "вагнерівців". Експерти припускають, що воно, можливо, було створено з інформаційною метою.
"Екстрена активізація внутрішніх сил безпеки та пряма відповідь Кремля дозволяють припустити, що Кремль, швидше за все, не знав про дії Пригожина і явно виступає проти них", - йдеться у публікації.
В ISW вважають, що Пригожин міг помилково сподіватися на підтримку Путіна, але, схоже, прорахувався.
"Однак така непередбачена обставина є надзвичайно малоймовірною, з огляу на те, що Путін останнім часом тісно пов'язаний з Міноборони, а реакція Кремля на позицію Пригожина досі свідчить про здивування та відсутність згоди з Пригожиним", - зазначають аналітики.
Аналітики вважають, що навіть якщо ПВК "Вагнера" може реально загрожувати Міноборони РФ, малоймовірно, що Путін погодиться на успішну спробу Пригожина повалити МО.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
То все цирк. У них немає реальних аргументів на успішне повстання і зміну влади.
Главное не Кремль, а люмпенизированный, русский народ Вагнеров поддерживает...Для простого русского Ивана, Вагнера - это как банда РОБИНГ ГУДА, последняя надежда на справедливость в их стране....
Но на самом деле, Вагнера - это классическая, неуловимая "ЧЕРНАЯ КОШКА" из культового "Место встречи изменить нельзя", только в каких-то немыслимых, гигантских маштабах...25К боевых штыков +25К резерва...банда разбойников и грабителей на 50К, представляете?...
Тоже бывшие фронтовики, как в фильме....с опытом войны, боевым слаживанием, при оружии...даже с танками и на бронемашинах. Зачем им погибать в степях Украины, в окопах, защищая кусок ямы, если есть жирная Москва и богатые люди на России, которых можно периодически "трясти" на денюжку....
С чем согласен... Что ВАГНЕРОВ придушат...Уж больно неравные силы... Да и оружие, БК и всю технику им поставляет те же Мин.обороны и ФСБ....
Но в любом случае это прецедент, )(уёвая тенденция для Кремля....Такого ФОРС-МАЖОРА ещё небыло у кацапофф
В СССР стока этих складов было, столько этого "добра" наклепали...Колбасы не было, но патроны - всегда.....Вполне возможно много неучтенки, целые склады забыты русским мин.обороны...
Например в Сибири, Омск, Томск, Барнаул, Новосиб......на ДВ, по китайской границе много было этих складов... .....
"Музыканты" вошли в Воронеж без сопротивления.
Еще 180 российских военнослужащих и силовиков отказались препятствовать действием с ЧВК Вагнер и сложили оружие.