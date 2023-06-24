Найближчим часом буде звернення Путіна, - Пєсков
Найближчим часом російський диктатор Володимир Путін виступить зі спеціальним зверненням.
Про це російській пропагандистській агенції новин "РИА-Новости" повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом буде звернення президента", - зазначив він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії. Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.
Згодом з'явилася інформація, що Ростов та штаб південного округу захоплено, а керівник Генштабу Велерій Герасимов втік.
Червнева революція в Росії почалась із страйку "музикантів" в одному з місті - Ростові
І це вона тоді сама розсипалась!
После красного террора большевиков
И больше 100 лет под чекистами
При царе ГУЛАГА на было
Особых троек не было
Десяти лет без права переписки
При царе можно было собираться больше 3
А при путине нельзя
Нашли что сравнивать
Царствование самого мягкотелого царя
И путинский режим
Который пока только газовые камеры не построил
А во всем остальном сравнялся с гитлером
Тут самі кацапські пропагандони ніяк не розберуться , де ***** справжнє , а де ні .
---------------------------------------------------------
Я всегда с недоверием относился к разговорам о двойниках Путина. Но сегодня обнаружил ОФИЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ подтверждающую, что это вполне возможно.
Как сообщили российские СМИ, сегодня Путин провел заседание Совета безопасности РФ с участием постоянных членов Совбеза. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Поскольку на Совбезе одним из главных вопросов обсуждалась ситуация на фронте я решил ознакомиться с его стенограммой и зашел на официальный сайт президента РФ
http://www.kremlin.ru/ http://www.kremlin.ru
И с изумлением обнаружил, что заседание Совбеза, в том числе, посвященного ситуации на фронте, согласно раздела "События" официального сайта Президента, началось 22 июня в 11.55 по московскому времени,
А уже в 12.15, т.е. через 20 минут президент принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь Дня памяти и скорби. Этих 20 минут могло хватить лишь на дорогу от резиденции в Кремле до Александровского сада.
http://www.kremlin.ru/events/president/news/71482
Можно было бы предположить, что заседание Совбеза продолжилось после возложения цветов. Но уже в 13.05 Путин посетил Музей Победы, а в 14.50 у него состоялась встреча с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани.
Самое интересное, что в 12.03 информационное агентство "РИА Новости" начало вести ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ с заседания Совбеза
https://ria.ru/20230622/putin-1879762917.html
ТАСС сообщил "Путин обсуждает с Совбезом ситуацию в зоне проведения СВО" в 12.00
https://tass.ru/politika/18086785
Т.е. президент РФ одновременно находился в двух местах - на заседании Совета безопасности РФ и возлагал цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а потом посещал Музей Победы. Интересно который Путин был на Совбезе - настоящий или его двойник? А который Путин исполняет обязанности Верховного Главнокомандующего и руководит СВО на Украине? А может быть двойников несколько? И каждый из них предназначен для определенных мероприятий и действий?
і вони схавали
зараз буде писдіти що вагнера за 3 дні, так що вставай страна агромная
а реально у татарстана, башкортостана та інших є шанс від"єднатися
тим більше для цього потрібен лише "референдум"
а у грузії, молдови є молдови є можливість повернути свої землі
мы еще не начинали ...
Лебедине давай 😀✴️