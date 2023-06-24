УКР
Новини Повстання Пригожина в РФ
15 324 87

Найближчим часом буде звернення Путіна, - Пєсков

путін

Найближчим часом російський диктатор Володимир Путін виступить зі спеціальним зверненням.

Про це російській пропагандистській агенції новин "РИА-Новости" повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом буде звернення президента", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії. Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Згодом з'явилася інформація, що Ростов та штаб південного округу захоплено, а керівник Генштабу Велерій Герасимов втік.

путін володимир (24655) росія (67301) ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522)
+25
Та Растов ваще ни очиньто и важин, а вот Маскву точна ни аддадим!
24.06.2023 08:53 Відповісти
24.06.2023 08:53 Відповісти
+25
24.06.2023 08:55 Відповісти
24.06.2023 08:55 Відповісти
+23
"всё идёт по плану. атечество в опасности!" ))
24.06.2023 08:54 Відповісти
24.06.2023 08:54 Відповісти
Та Растов ваще ни очиньто и важин, а вот Маскву точна ни аддадим!
24.06.2023 08:53 Відповісти
24.06.2023 08:53 Відповісти
правильно казати Мааааскву
24.06.2023 09:28 Відповісти
24.06.2023 09:28 Відповісти
Я устал,я ухожу....
24.06.2023 09:49 Відповісти
24.06.2023 09:49 Відповісти
24.06.2023 09:52 Відповісти
24.06.2023 09:52 Відповісти
удар плешивую псину ! граждан-ачка
24.06.2023 12:18 Відповісти
24.06.2023 12:18 Відповісти
24.06.2023 12:19 Відповісти
24.06.2023 12:19 Відповісти
"всё идёт по плану. атечество в опасности!" ))
24.06.2023 08:54 Відповісти
24.06.2023 08:54 Відповісти
Ні как ой панікі нет ... спецоперация ідьот по плану!..,
24.06.2023 08:54 Відповісти
24.06.2023 08:54 Відповісти
24.06.2023 09:31 Відповісти
24.06.2023 09:31 Відповісти
є тільки фарш у пакетах і без
24.06.2023 12:19 Відповісти
24.06.2023 12:19 Відповісти
Якого? 4 того чи ?
24.06.2023 08:54 Відповісти
24.06.2023 08:54 Відповісти
Будуть домовлятися?
24.06.2023 08:54 Відповісти
24.06.2023 08:54 Відповісти
СТОП!!! Щось тут не так! Нам вже декілька місяців всі ці генштаби,маляри,буданови,жданови,світани,марафони тощо розказували,що Вагнер під Бахмутом вибитий до ноги,десятки тисяч валяються......а тут вони цілими колонами по всій Рашці їздять.....Кому вірити,зелені? Де ж правда?!
24.06.2023 08:55 Відповісти
24.06.2023 08:55 Відповісти
Больные опять повылазили со своей "зеленью", нет, чтобы держать кулаки за то чтобы на болотах вспыхнула гражданская война, пациенты в своем репертуаре как говорится,в палате №6 без изменений
24.06.2023 08:57 Відповісти
24.06.2023 08:57 Відповісти
Як завжди зелень бреше, при цьому переводить стрілки та фокус на рашку. Класика зелені: забалакати свою неспроможність та зраду
24.06.2023 09:17 Відповісти
24.06.2023 09:17 Відповісти
Тебя сейчас "зелень" интересует? Или гражданская война на болотах? Или тебе 17 рублей с кремля только за высеры о "зелени" платят,поэтому приходится об этом говорить даже там где речь идет о совершенно других вещах?
24.06.2023 09:21 Відповісти
24.06.2023 09:21 Відповісти
Я ж казала, любий привід, тільки б забалакати. Із гімна канхветку намагалися зліпити.
24.06.2023 22:04 Відповісти
24.06.2023 22:04 Відповісти
Потримали і досі. Вертайтеся у свою зелену реальність
24.06.2023 22:07 Відповісти
24.06.2023 22:07 Відповісти
"у свою зелену реальність" --- так это твоя ральность и жизнь. Ты только и живешь бредом о "зеленых", целыми днями об этом тут тараторишь за копейки.
24.06.2023 22:11 Відповісти
24.06.2023 22:11 Відповісти
Генштаб с будановым вместе втуливаешь переобутый на лету нетакусик
24.06.2023 09:29 Відповісти
24.06.2023 09:29 Відповісти
Не все силы Вагнера были под Бахмутом. Там в основном было то зечье что он из тюрем забирал.
24.06.2023 09:50 Відповісти
24.06.2023 09:50 Відповісти
Не слухайте всю ту мудачню. Нiколи.
24.06.2023 09:57 Відповісти
24.06.2023 09:57 Відповісти
24.06.2023 08:55 Відповісти
24.06.2023 08:55 Відповісти
Будет скулить,что ми "адин на рот", что сейчас "нужно быть вместе,а не подыгрывать англо-саксам", потому что понимает,что границы россии сейчас это проходной двор,защищать територию свою неким и нечем,все уже сгинуло в Украине, и если пригожин реально решится пойти на москву то это будет фиаско
24.06.2023 08:56 Відповісти
24.06.2023 08:56 Відповісти
НАТО сопляки жують. Знести московію можна навіть без зброї.
24.06.2023 09:15 Відповісти
24.06.2023 09:15 Відповісти
ещё один избиратель и сметун зеленского
24.06.2023 09:32 Відповісти
24.06.2023 09:32 Відповісти
Нет, НАТО не пубертатный подростки с голливудским представлением о войне.
24.06.2023 09:51 Відповісти
24.06.2023 09:51 Відповісти
Лютнева революція в Росії почалась із страйку в одному з цехів Путиловського заводу 2 березня 1917 року, який через нестачу продовольства у Петрограді за кілька днів охопив весь завод, а 8 березня переріс у https://www.jnsm.com.ua/h/0308M/ загальноміську забастовку , підтриману військами Петроградського гарнізону. Протягом наступних днів поодинокі сутички з поліцією переросли у відкрите протистояння, а на демонстраціях і мітингах стали лунати політичні вимоги.

Протестувальників підтримала Державна дума, яка https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=10&td=1 10 березня звернулась до царя Миколи II з вимогою призначити новий уряд. У відповідь наступного дня він розпустив парламент, в діях якого вбачав одну з причин заворушень, однак Дума відмовилась підкоритись, призначивши на https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=10&td=1 12 березня https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1917 1917 року своє чергове засідання. Зранку на бік протестувальників почали переходити солдати запасних батальйонів гвардійських полків, розташованих у Петрограді, які захопили Адміралтейство, де мав засідати царський уряд, Петропавлівську фортецю, з якої випустили на волю політичних в'язнів та заарештованих напередодні бунтівних солдат; було також розгромлено Охоронне відділення, пожежа в якому знищила архіви.

Червнева революція в Росії почалась із страйку "музикантів" в одному з місті - Ростові
24.06.2023 08:56 Відповісти
24.06.2023 08:56 Відповісти
воно то так....а ви пам"ятаєте,що потім сталося на Рашці? і це ЩО розсипалося тільки в 91 році? і зараз це ЩО хоче відродитися....
24.06.2023 09:03 Відповісти
24.06.2023 09:03 Відповісти
Ну - Польщу і Фінляндію імперія тоді втратила...

І це вона тоді сама розсипалась!
24.06.2023 09:06 Відповісти
24.06.2023 09:06 Відповісти
Тут скорее восстание Корнилова чем большевистское.
24.06.2023 09:53 Відповісти
24.06.2023 09:53 Відповісти
проект "росфедерація" закривається
24.06.2023 18:57 Відповісти
24.06.2023 18:57 Відповісти
Це ТАК каже офіційна історія ... революції. Насправді вона почалась з ГОЛОДНИХ бунтів жінок у петрограді, які підтримали робітники заводів місту. Бо чоловікам стало соромно перед жінками та їх сміливістю.
24.06.2023 09:18 Відповісти
24.06.2023 09:18 Відповісти
не знаю, мою жінка не голодна, бунтувати не піде
24.06.2023 18:56 Відповісти
24.06.2023 18:56 Відповісти
Ревлюція почалась з того що унтер офіцер Тімофєй Кирпічніков - застрелив старшоо офіцера . І злякавшись підбив на непокору своїх підлеглих . А ті вже підбурили гарнізон , який в свою чергу не хотіли їхати на фронт поимирати . Отак почався переворот
24.06.2023 09:21 Відповісти
24.06.2023 09:21 Відповісти
начало похожее но в рашке войны не будет слишком много ссцыкливых и жирных с дачами квартирами и машинами - эти воевать точно не захотят ..
24.06.2023 09:56 Відповісти
24.06.2023 09:56 Відповісти
ну Рубльовку ніхто захищати не буде, просто втечуть з "чумайданими"
24.06.2023 18:53 Відповісти
24.06.2023 18:53 Відповісти
Не читайте фантастiв. Це не той випадок.
24.06.2023 09:59 Відповісти
24.06.2023 09:59 Відповісти
24.06.2023 18:54 Відповісти
24.06.2023 18:54 Відповісти
Мурон, у стiйло до баранiв!
24.06.2023 20:46 Відповісти
24.06.2023 20:46 Відповісти
кацап нульовий, нафуй
24.06.2023 20:49 Відповісти
24.06.2023 20:49 Відповісти
Козел, що ти там мичиш?
25.06.2023 17:20 Відповісти
25.06.2023 17:20 Відповісти
зразу видно що походиш з родини козячих
25.06.2023 18:11 Відповісти
25.06.2023 18:11 Відповісти
Посмотрела бы я на этих протестующих и присоединившихся к ним солдат
После красного террора большевиков
И больше 100 лет под чекистами
При царе ГУЛАГА на было
Особых троек не было
Десяти лет без права переписки
При царе можно было собираться больше 3
А при путине нельзя
Нашли что сравнивать
Царствование самого мягкотелого царя
И путинский режим
Который пока только газовые камеры не построил
А во всем остальном сравнялся с гитлером
24.06.2023 10:05 Відповісти
24.06.2023 10:05 Відповісти
Висер буде про "сплатітся,крєпітса,пабєдіть",
24.06.2023 08:57 Відповісти
24.06.2023 08:57 Відповісти
будет ультиматум. либо пригожин сдается, либо от ростова останется меньше, чем от Грозного или Мариуполя.
24.06.2023 08:58 Відповісти
24.06.2023 08:58 Відповісти
Покличе бурятів, татар, кадировців, дагестанців, якутів "бить русских и спасать Роzzию"?
24.06.2023 08:58 Відповісти
24.06.2023 08:58 Відповісти
А звернення буде - точно ***** , чи може його клона . ??
Тут самі кацапські пропагандони ніяк не розберуться , де ***** справжнє , а де ні .
---------------------------------------------------------
Я всегда с недоверием относился к разговорам о двойниках Путина. Но сегодня обнаружил ОФИЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ подтверждающую, что это вполне возможно.
Как сообщили российские СМИ, сегодня Путин провел заседание Совета безопасности РФ с участием постоянных членов Совбеза. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Поскольку на Совбезе одним из главных вопросов обсуждалась ситуация на фронте я решил ознакомиться с его стенограммой и зашел на официальный сайт президента РФ
http://www.kremlin.ru/ http://www.kremlin.ru

И с изумлением обнаружил, что заседание Совбеза, в том числе, посвященного ситуации на фронте, согласно раздела "События" официального сайта Президента, началось 22 июня в 11.55 по московскому времени,
А уже в 12.15, т.е. через 20 минут президент принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь Дня памяти и скорби. Этих 20 минут могло хватить лишь на дорогу от резиденции в Кремле до Александровского сада.
http://www.kremlin.ru/events/president/news/71482

Можно было бы предположить, что заседание Совбеза продолжилось после возложения цветов. Но уже в 13.05 Путин посетил Музей Победы, а в 14.50 у него состоялась встреча с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани.
Самое интересное, что в 12.03 информационное агентство "РИА Новости" начало вести ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ с заседания Совбеза
https://ria.ru/20230622/putin-1879762917.html

ТАСС сообщил "Путин обсуждает с Совбезом ситуацию в зоне проведения СВО" в 12.00
https://tass.ru/politika/18086785

Т.е. президент РФ одновременно находился в двух местах - на заседании Совета безопасности РФ и возлагал цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а потом посещал Музей Победы. Интересно который Путин был на Совбезе - настоящий или его двойник? А который Путин исполняет обязанности Верховного Главнокомандующего и руководит СВО на Украине? А может быть двойников несколько? И каждый из них предназначен для определенных мероприятий и действий?
24.06.2023 09:00 Відповісти
24.06.2023 09:00 Відповісти
Їх там шість штук - на всі "мероприятия" вистачить!
24.06.2023 09:13 Відповісти
24.06.2023 09:13 Відповісти
А якшо одного клона завалять, інші стануть нелігітімні?
24.06.2023 09:38 Відповісти
24.06.2023 09:38 Відповісти
Якщо оголосять офіційно про "скарапастижную канчину" - то усіх "делегітимізують "Новічком"
24.06.2023 12:37 Відповісти
24.06.2023 12:37 Відповісти
Цікаво, а чемодани у кожного- свій, чи один на всіх.
24.06.2023 10:28 Відповісти
24.06.2023 10:28 Відповісти
Войско взбутовалось. Царь то нє настоящій! (с)
24.06.2023 09:36 Відповісти
24.06.2023 09:36 Відповісти
сколько раз показывали "клонов" путлера но у всех у них почему то одинаковый голос и пальцы рук - ладошки- такого не бывает что-бы похожих людей еще и голоса одинаковые
24.06.2023 09:58 Відповісти
24.06.2023 09:58 Відповісти
2 варіанти -- або пригожина регентом або будуть валити -- ше не довго -- судьба путчу день-- два .
24.06.2023 09:00 Відповісти
24.06.2023 09:00 Відповісти
він написдів ваті про нацистів та бандерівців, про бойових качок, найманців та лабораторії
і вони схавали
зараз буде писдіти що вагнера за 3 дні, так що вставай страна агромная
а реально у татарстана, башкортостана та інших є шанс від"єднатися
тим більше для цього потрібен лише "референдум"
а у грузії, молдови є молдови є можливість повернути свої землі
24.06.2023 09:02 Відповісти
24.06.2023 09:02 Відповісти
А раптом Пуйло скаже: я устал... я ухожу.
24.06.2023 09:09 Відповісти
24.06.2023 09:09 Відповісти
Застрелиться в прямому ефірі
24.06.2023 09:12 Відповісти
24.06.2023 09:12 Відповісти
Цікаво яка копія пляшивого буде виступати?
24.06.2023 09:15 Відповісти
24.06.2023 09:15 Відповісти
Кратко :
мы еще не начинали ...
24.06.2023 09:16 Відповісти
24.06.2023 09:16 Відповісти
Йде розробка виходу танців білих ********
24.06.2023 09:18 Відповісти
24.06.2023 09:18 Відповісти
⚡⚡⚡Наши источники сообщают о срочной доставке к Кремлю чемодана повышенной вместимости
24.06.2023 09:19 Відповісти
24.06.2023 09:19 Відповісти
У нього СТУПОР. Плесень вшивая, как посмела ! Кусать хАзяина!?
24.06.2023 09:21 Відповісти
24.06.2023 09:21 Відповісти
Пуйло як завди збреше, що то не кацапи вдарили по зеках, яких там ще називають "вагнерівці". а злі укри англійськими ракеитами і навіть покажуть нашвидкоруч зимайстровані знімки ніби їхнтього супутника. На крайняк може відсторонити шойгу і герасіма на час перевірки під час якої просто знищать пригожіна, чи підірвуть, чи дадуть випити новічка.
24.06.2023 09:25 Відповісти
24.06.2023 09:25 Відповісти
Шойгу и Герасима от отстранят не будет, это полностью лояльные цепные псы режима. А ***** всю карьеру назначал именно лояльных а не компетентных.
24.06.2023 09:56 Відповісти
24.06.2023 09:56 Відповісти
Схоже на якусь чергову кремлівську "багатоходовочку". Буду радий помилятися, але припускаю, що в останній момент втрутиться ***** і все "розрулить" на радість рашистській публіці.
24.06.2023 09:26 Відповісти
24.06.2023 09:26 Відповісти
только прокуратура рф уже дело завело на пригожина и на тв темники дали
24.06.2023 10:00 Відповісти
24.06.2023 10:00 Відповісти
Очікую щось на кшталт "Рєбята, давайтє жіть дружно!"
24.06.2023 09:29 Відповісти
24.06.2023 09:29 Відповісти
Озеро
Лебедине давай 😀✴️
24.06.2023 09:36 Відповісти
24.06.2023 09:36 Відповісти
***** саме випустило цього джина з пляшки. Тепер не встигає міняти чемоданчики.
24.06.2023 09:49 Відповісти
24.06.2023 09:49 Відповісти
А шо зеленский? Его башня Кремля какая? Ермака или нет?
24.06.2023 09:50 Відповісти
24.06.2023 09:50 Відповісти
Піськов сказав, що пуйло виступить одразу, як тільки зможе закрити переповнену валізку.
24.06.2023 09:50 Відповісти
24.06.2023 09:50 Відповісти
я устал, я ухажу, за мєня тєпєрь прігожин та його зеки
24.06.2023 09:53 Відповісти
24.06.2023 09:53 Відповісти
Из бункера?

24.06.2023 09:59 Відповісти
24.06.2023 09:59 Відповісти
йа устал, йа ухажу?
24.06.2023 10:02 Відповісти
24.06.2023 10:02 Відповісти
Вибачайте за конспірологію, але можливо вже "пішов". Принаймні це добре пояснює той хаос, що почався, коли кожен центр впливу тягне ковдру на себе, а двійник в ролі "царя батюшки" лише спостерігає, очікуючи хто візьме контроль в свої руки.
24.06.2023 10:11 Відповісти
24.06.2023 10:11 Відповісти
Родіна в опасності,всє в ружжо!
24.06.2023 10:33 Відповісти
24.06.2023 10:33 Відповісти
Он собирается в ближайшее время самым решительным образом хлебнуть боржому
24.06.2023 13:55 Відповісти
24.06.2023 13:55 Відповісти
В ближайшее время будет орошение Путина Пригожиным
24.06.2023 15:16 Відповісти
24.06.2023 15:16 Відповісти
Нехай він собі шию зверне! Можна даже і на камеру!
14.07.2023 18:35 Відповісти
14.07.2023 18:35 Відповісти
 
 