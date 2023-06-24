До будівлі "ПВК Вагнер Центр" у Петербурзі прийшли силовики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські силовики прийшли до будівлі "ПВК Вагнер Центр" у Петербурзі. Імовірно, там починаються обшуки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання Фонтанка.

До будівлі під’їхали два автобуси з бійцями ОМОНу та Росгвардії. Вони зайшли всередину разом із людьми в цивільному.

Керівник Генштабу втік.

Також силовиків помітили біля готелю та ресторану, які пов’язують з Пригожиним. Вони очепили з двох боків Академічний провулок, у якому розташовані заклади.

Блокуємо Ростов і далі підемо на Москву, хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу, - Пригожин біля захопленого штабу ПВО.







Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.