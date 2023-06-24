УКР
До будівлі "ПВК Вагнер Центр" у Петербурзі прийшли силовики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські силовики прийшли до будівлі "ПВК Вагнер Центр" у Петербурзі. Імовірно, там починаються обшуки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання Фонтанка.

До будівлі під’їхали два автобуси з бійцями ОМОНу та Росгвардії. Вони зайшли всередину разом із людьми в цивільному.

Також силовиків помітили біля готелю та ресторану, які пов’язують з Пригожиним. Вони очепили з двох боків Академічний провулок, у якому розташовані заклади.

До будівлі ПВК Вагнер Центр у Петербурзі прийшли силовики 01
До будівлі ПВК Вагнер Центр у Петербурзі прийшли силовики 02
До будівлі ПВК Вагнер Центр у Петербурзі прийшли силовики 03

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

росія (67301) Санкт-Петербург (282) ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522)
+8
Як це в растов?"Там стрєляют."Могут пулєй в лобік попасть")))
24.06.2023 08:34 Відповісти
+6
Ростов за три дня …. 😀
24.06.2023 08:30 Відповісти
+6
24.06.2023 08:39 Відповісти
Ну,спокійно прийшли бо господарі ще в растовє))зачекайте))
24.06.2023 08:30 Відповісти
Дак треба у Ростов іти .
24.06.2023 08:32 Відповісти
Як це в растов?"Там стрєляют."Могут пулєй в лобік попасть")))
24.06.2023 08:34 Відповісти
Не виключаю, що за всім цим стоіть путін. Пригожин діє під його керівницьтвом.
24.06.2023 08:53 Відповісти
В рядах русских добровольцев раскол? РДК поддержал Пригожина, легион "Свобода России" выступил против всех

https://www.obozrevatel.com/person/anastasiya-kovaleva.htm
https://www.obozrevatel.com/person/anastasiya-kovaleva.htm Анастасия Ковалева
https://news.obozrevatel.com/russia/ Новости России

24.06.2023 00:55

2 минуты

19,7 т.
24.06.2023 08:47 Відповісти
Ростов за три дня …. 😀
24.06.2023 08:30 Відповісти
рейдерский захват ))))
24.06.2023 08:32 Відповісти
Вони мали прийти та здатися ! А обшуки-це марно ! Потім шкодуватимуть!
24.06.2023 08:32 Відповісти
І де ви ще побачили в кацапів силовиків? Одні терористи, тільки з різними там у них назвами!
24.06.2023 08:32 Відповісти
24.06.2023 08:33 Відповісти
Так за 10 хвилин зібрали 222 лярдів долярів Це все що було потрібно.
24.06.2023 08:39 Відповісти
оплачено місяць- 3 лярди
за місяць справляться
24.06.2023 08:43 Відповісти
ПрЕтула , ти можеш купити тільки не існуючий супутник відвертим обманом ,
бо зібрані гроші поклав в свою кишеню 😡
24.06.2023 09:02 Відповісти
фраза из фильма прямо про вас, "сказочный долбо*б..."
24.06.2023 10:07 Відповісти
реклама сопливого лжеца нах?
24.06.2023 09:09 Відповісти
👍
24.06.2023 09:21 Відповісти
Звіздун!
24.06.2023 10:36 Відповісти
утро субботы, жажда замучила, вот и заглянули товарищи к товарищам на рюмку чая. Правда никто пока не знает, откуда и у кого эту рюмку будут доставать. Поглядим
24.06.2023 08:34 Відповісти
Цырк какой-то. Колоны без помех едут на москву, а они хер пойми чем занимаются.
24.06.2023 08:34 Відповісти
Грунтова дорога з бур'янами на обочині . !! Це що , центр підєрбурга ?
24.06.2023 08:35 Відповісти
Бардак прикольно...
24.06.2023 08:36 Відповісти
Не вірю ні одному слову. Писали,що смі ресурси накриті,так звідки іде інформація. Також не бачу втрат, а тільки прстановочні кадри. Наразі підстрижений буданов спить,або в тікток,бо розвідка мала крокувати поряд зеків
24.06.2023 08:36 Відповісти
І що ти цим хотів сказати придурок? Яке відношення має до мого посту твоє сміття? А моя регістрація і подавно. Ти факти приведи, що повар ботоксного щось корисне для України зробив, а потім і побачимо хто є хто. Наразі когуте, іди за руським кораблем, мій земляк так сказав
24.06.2023 08:51 Відповісти
о, десятикратно уколотый защитник воза прискакал
24.06.2023 09:11 Відповісти
Пригожин -- де ответка -- в тебе в хаті шмон .
24.06.2023 08:37 Відповісти
24.06.2023 08:39 Відповісти
Аж дивно. Дійсно на замку ротова порожнина.
24.06.2023 08:42 Відповісти
реклама сопливого лжеца нах? а мивина не то?
24.06.2023 09:13 Відповісти
Надо было раньше записываться.🙁
24.06.2023 08:41 Відповісти
"На кого рук поднял, плесень паршивая !"
24.06.2023 08:43 Відповісти
В российском массовом сознании бороться с плохими боярами должен царь, а если царь этого не делает - значит, сделает хороший боярин, которого надо возвести на трон.

Ельцин получил поддержку "простых людей", потому что был боярином, выходцем из правящей верхушки, который бросил ей вызов и был за это изгнан из номенклатурного рая.
За Навальным россияне в массе не пошли, потому что в их сознании он всего лишь вечный студент-бунтовщик.
Пригожин - как раз боярин, причем со своей кровавой дружиной, который, взойдя на трон, устроит резню "плохих бояр". Поэтому условный "простой народ" может позвать Женьку на царство.

Пригожин сейчас готовит себе стартовую позицию в борьбе за власть, которая начнется после поражения Кремля в войне. Его будущая программа читается уже в сегодняшних выступлениях: "Я мог победить, но мне не дали. Они проиграли войну, я накажу их и принесу мир".

Игорь Эйдман
24.06.2023 08:43 Відповісти
каво оно могло победить, если бы даже дали?
Бахмут бы дозовоевал и потом полЧасового Яра?
24.06.2023 09:19 Відповісти
В рашці всі напрягли булки -- шо скаже путя .
24.06.2023 08:45 Відповісти
За путєю не встигають чемодани виносити.
24.06.2023 08:51 Відповісти
24.06.2023 08:48 Відповісти
вагнер захопив Воронєж
24.06.2023 08:48 Відповісти
Вагнеровцы взяли под контроль ростовский цирк

https://twitter.com/sternenko/status/1672481649253134336
24.06.2023 08:49 Відповісти
Піонтковський 100% все вгадав ..І ракети Патріот і ракети Шторм Шадоу і Ф16 і війну кланів 40 ЧВК в рифи
24.06.2023 08:51 Відповісти
Натрапив на таке . Пише кацапський пропагандон - И всё это в момент очевидной остановки контрнаступления. И всё это в момент первого за год реального успокоения страстей в обществе по поводу возможностей своего государства. И всё это в момент начала целой информ волны в российских и зарубежных медиа по возможностям заморозки конфликта.

Кацапська гнида мимохіть бовкнула те про що я давно підозрював - західними змі проти України ведеться масована іпсо , з метою змусити нас до заморозки війни ..!!

Отже - довбані сіенени і ньюйорктаймси тихцем злигалися з паРашазмі , і грають на одному полі ,, і мета їхніх лайновкидів - змусити Україну припинити спротив .
24.06.2023 08:51 Відповісти
СТОП!!! Щось тут не так! Нам вже декілька місяців всі ці генштаби,маляри,буданови,жданови,світани,марафони розказували,що Вагнер під Бахмутом вибитий до ноги,десятки тисяч валяються......а тут якісь колони Вагнера,причому по всій Рашці їздять.....Кому вірити,зелені? Де ж правда?!
24.06.2023 08:52 Відповісти
Пока вонючая зелень у власти, правды от СМИ и тем более от брехливого телемарафона. мы не узнаем..Смотрю только по карте новостей с фронта ,что под Кременной мы уже достаточно много отступили...Где правда???? ..Хрен поймёшь!!
24.06.2023 08:59 Відповісти
Поздно. Надо было раньше записываться!
24.06.2023 12:50 Відповісти
 
 