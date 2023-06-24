До будівлі "ПВК Вагнер Центр" у Петербурзі прийшли силовики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські силовики прийшли до будівлі "ПВК Вагнер Центр" у Петербурзі. Імовірно, там починаються обшуки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання Фонтанка.
До будівлі під’їхали два автобуси з бійцями ОМОНу та Росгвардії. Вони зайшли всередину разом із людьми в цивільному.
Також силовиків помітили біля готелю та ресторану, які пов’язують з Пригожиним. Вони очепили з двох боків Академічний провулок, у якому розташовані заклади.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
24.06.2023 00:55
за місяць справляться
бо зібрані гроші поклав в свою кишеню 😡
Ельцин получил поддержку "простых людей", потому что был боярином, выходцем из правящей верхушки, который бросил ей вызов и был за это изгнан из номенклатурного рая.
За Навальным россияне в массе не пошли, потому что в их сознании он всего лишь вечный студент-бунтовщик.
Пригожин - как раз боярин, причем со своей кровавой дружиной, который, взойдя на трон, устроит резню "плохих бояр". Поэтому условный "простой народ" может позвать Женьку на царство.
Пригожин сейчас готовит себе стартовую позицию в борьбе за власть, которая начнется после поражения Кремля в войне. Его будущая программа читается уже в сегодняшних выступлениях: "Я мог победить, но мне не дали. Они проиграли войну, я накажу их и принесу мир".
Игорь Эйдман
Бахмут бы дозовоевал и потом полЧасового Яра?
https://twitter.com/sternenko/status/1672481649253134336
Кацапська гнида мимохіть бовкнула те про що я давно підозрював - західними змі проти України ведеться масована іпсо , з метою змусити нас до заморозки війни ..!!
Отже - довбані сіенени і ньюйорктаймси тихцем злигалися з паРашазмі , і грають на одному полі ,, і мета їхніх лайновкидів - змусити Україну припинити спротив .