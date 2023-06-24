180 силовиків склали зброю у Бугаївці Воронезької області. Reuters повідомляє, що "вагнерівці" зайняли всі військові об’єкти у Воронежі. ФОТО

Ресурси ПВК "Вагнер" заявили, що на прикордонному пункті Бугаївка у Воронезькій області склали зброю та відмовилися перешкоджати руху ПВК близько 180 силовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Опубліковано також фото з силовиками, які склали зброю.





Тим часом, як повідомило Reuters джерело у російських спецслужбах, ПВК "Вагнера" зайняла всі військові об'єкти у Воронежі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії. Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Згодом з'явилася інформація, що Ростов та штаб південного округу захоплено, а керівник Генштабу Велерій Герасимов втік.