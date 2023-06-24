УКР
180 силовиків склали зброю у Бугаївці Воронезької області. Reuters повідомляє, що "вагнерівці" зайняли всі військові об'єкти у Воронежі. ФОТО

Ресурси ПВК "Вагнер" заявили, що на прикордонному пункті Бугаївка у Воронезькій області склали зброю та відмовилися перешкоджати руху ПВК близько 180 силовиків.

Опубліковано також фото з силовиками, які склали зброю. 

180 силовиків склали зброю у Бугаївці Воронезької області. Reuters повідомляє, що вагнерівці зайняли всі військові об’єкти у Воронежі 01
180 силовиків склали зброю у Бугаївці Воронезької області. Reuters повідомляє, що вагнерівці зайняли всі військові об’єкти у Воронежі 02

Тим часом, як повідомило Reuters джерело у російських спецслужбах, ПВК "Вагнера" зайняла всі військові об'єкти у Воронежі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії. Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Згодом з'явилася інформація, що Ростов та штаб південного округу захоплено, а керівник Генштабу Велерій Герасимов втік.

+29
Завжди жартували про Воронеж,що по ньому треба бахнути,так от і видалась нагода!
24.06.2023 10:10 Відповісти
+27
Вболіваю за обидві команди
24.06.2023 10:10 Відповісти
+17
де вчорашні свідки "іпсо"?
24.06.2023 10:09 Відповісти
де вчорашні свідки "іпсо"?
24.06.2023 10:09 Відповісти
Пуйло вже сказав що йому не ок.
24.06.2023 10:11 Відповісти
не зрозумів
24.06.2023 10:15 Відповісти
Почав не з половців і печинігів,а з1917ну там всі предателі,Шойгу не здав і це гуд,значить Пригожин *не доволен*.
24.06.2023 10:21 Відповісти
так, я бачив
24.06.2023 10:22 Відповісти
он даже пригрозил наказать предателей (наверно так же как и в Белгородской области)
24.06.2023 10:18 Відповісти
Може
24.06.2023 10:19 Відповісти
razstreljatj !
24.06.2023 10:09 Відповісти
Завжди жартували про Воронеж,що по ньому треба бахнути,так от і видалась нагода!
24.06.2023 10:10 Відповісти
Наш Генштаб мав би зараз щось придумати.
24.06.2023 10:10 Відповісти
арахамії з єрмачками вже щось думають.... як вилізти з оманських договорняків......
баканафф встав на "низький старт...."
24.06.2023 10:45 Відповісти
Нужно брать Белгород, как минимум.
Москва уже не контролирует свои территории
24.06.2023 11:20 Відповісти
Думаю, що https://youtu.be/AOLdn36K7Xk?t=7 скоро вже. якщо не домовляться з вагенами.
24.06.2023 10:10 Відповісти
Вболіваю за обидві команди
24.06.2023 10:10 Відповісти
А может просто умные? Ведь это может быть как раз таки заманивание в ловушку. Что бы пошли в атаку, шашки наголо... А тут наших и накроют.
24.06.2023 10:22 Відповісти
Нехай мочать один одного. Жуємо попкорн.
24.06.2023 10:26 Відповісти
Коли каша заварилась, треба дровець підкинути)
24.06.2023 10:29 Відповісти
Вагнерівці терористи. Це визнав увесь світ, а домовлятись, чи допомагати терористам ми не будемо.
24.06.2023 10:33 Відповісти
если верить гиркину
"В общем расклад такой по вертолетам.
Сбито два Ми-8мтпр. Вертолёты РЭБ. Парой летели. Экипажи живы.
Так же был сбит Ми-35. Работал ли он по колонне, я не знаю. Экипаж жив.
В связи с тем что колонна Вагнеров едет по трассе М4 вперемешку с гражданскими машинами, работать вертолёты, очевидно, не могут.
Сейчас трасса закрыта. Машины убирают"
24.06.2023 10:10 Відповісти
чому не можуть? в Бучи, Ірпені, Броварах змогли, а у воронежи ні? нехай місять кацапи кацапів. баби ще нарожають.
24.06.2023 10:43 Відповісти
Экипажи живы. В цьому вся суть цього дійства . Допоки не буде трупів, то все - яскрава драматургія для лохів.
24.06.2023 11:09 Відповісти
Смута ето смертельная угроза! Ето удар по расіі. Наши дєйствія будут жосткімі, - путін.Походу или путін врёт или его никто не слушает и здают город за городом без борьбы.
24.06.2023 10:11 Відповісти
Там вони є, в Щебекіно.
24.06.2023 10:18 Відповісти
Реально тормозят, даже тебе не догадались позвонить спросить что им делать. А ты - молодец, сам не звонишь, фасон держишь!
24.06.2023 10:28 Відповісти
тим не менш, є по суті відповідь ?
24.06.2023 11:22 Відповісти
Розстріляите нах -- або беріть з собою -- москва заждалася .
24.06.2023 10:11 Відповісти
И это бравые патриоты рфии? Защитники великой руси и лично вв х*йла? Они даже остановить Главпарашу не могут...
24.06.2023 10:11 Відповісти
Нам запрещено идти на Воронеж, ну хоть так. ***** сейчас выступает по ТВ. Против мятежа, видно Шойга включил горбатую гору.
24.06.2023 10:11 Відповісти
Да Пригожину власть в Москве интересна , а не в Бахмуте и у него немало сторонников может найтись среди солдат) Похоже на бунт .
24.06.2023 10:12 Відповісти
Он сторонник войны с Украиной. Но может его получиться купить.
24.06.2023 10:21 Відповісти
Пригожин це креатура ФСБ і його задача поміняти Шой-Гу та Герасимова на кишенькових генералів - а проти ***** він досі жодного кривого слова не сказав
24.06.2023 10:33 Відповісти
40 ракет і два Калібра було випущено по Україні. 40 ракет і 1 Калібр збито. Небо тримає ППО України
24.06.2023 10:12 Відповісти
Ось і настав розпад мокшанії!!!! Далі буде!!!!!
24.06.2023 10:12 Відповісти
Найцікавіше почнеться, коли національні республіки (Башкирія, Татарстан, Тува та ін.) заявлять про свою незалежність, а потім успішно почнуть вирізати русню на своїх територіях.
24.06.2023 10:25 Відповісти
Про це ж і мова!!! " Піз...дець подкрався "не заметно""!!!!!
24.06.2023 11:56 Відповісти
Що найменше - ***** Воронєжу.

В руzкіх жарт про "бамбіть Воронєж" вже років вісім як не жарт, а план на майбутнє.

***** є "неперевершений многоходовочнік":
- теревеніти яке жирне в Москві життя,
- випустити зеків,
- забезпечити їх важким озброєнням,
- і залякати їх 'бандерівцями' і .......

.... в мене є підозра, що зекі особисто ***** везуть пляшку "Аремівського напівсолодкого"...

Отже, у Воронєжу шансів на пів-відсотка..
- бо в зеків є "іменна" плішка під конкретний "отвір",
- а в ***** його улюблена "грязна" єдрьона бімба...
24.06.2023 10:55 Відповісти
а теперь будут по рангу "швабрин"(1 швабру принял - рядовичок) - 2-швабр(майор), 5-швабр(это уже генерал) - 2 бутылки-3 швабры(это лейтенант-терпила, выше полковника), ну и - Главшвабр(это командир сдавшихся дегенератов, он из бутылки выпьет, а шваброй протрет лысину Пригожина)))
24.06.2023 10:13 Відповісти
Дивні 180 патріотів расіі))Їбашт@ самазванцев,царь та ,гаварят,нєнастаящій))
24.06.2023 10:13 Відповісти
ленін був також лисий як і пригожин. Обидві війни 1914 і 2022 р.р. загарбницькі, за нові терріторії але в обох випадках козломорді ********* ті землі, які були. І там і там рушійна сила - солдати, що у пригожина багато зеків, це суті не міняє. Чекаємо на Брестський мир 2.
24.06.2023 10:14 Відповісти
Медуза он пише, що Путлєр штовхає промову - удар в псину, усех накажем.....
Ситуація стає зрозуміліша. Тепер напевно Пригожин оголосить що Путлєр в полоні у Шойгу.
Залишається очікувати, чи приєднається хтось до Вагнера, наприклад чеченський Дон Дон Гандон, який мовчить зараз як миша.
P.S. А головне - нарешті дочекались, тепер будуть бомбити Воронеж, царь давно про це мріяв.
24.06.2023 10:14 Відповісти
Я понимал, что есть симпатики прихожина, но чтобы так легко без борьбы город за городом.
24.06.2023 10:14 Відповісти
А хто буде опір чинити? Менти зі щитами і гумовими ділдаками?

Той випадок, коли в Україні хнаходяться дві армії, а на росії жодної!

Усмішка із Залісся:

"На моменте обнаружения боевых комаров можно было отступать, таких юнитов еще ни у кого нет."
24.06.2023 10:17 Відповісти
У будь-якому відділку поліції (в усих країнах) є певний запас зброї і БК. Можуть півдня відбиватися.
Там навіть РПГ бувають - у більших управліннях.
24.06.2023 11:27 Відповісти
Російська поліція воює тільки з беззбройними зеками.
24.06.2023 11:35 Відповісти
Для стрільби з РПГ треба вийти з приміщення, а на вулиці повно добре вишколених, і пройшовших дуже суворі бойові дії бійців.

Та й чи зможуть менти, які звикли бабок за семки ганяти, та проституток кришувати, за пару секунд встигнути прицілитись і вистрелити?

Скорше за все - ніхто в камікадзе грати не схоче.
24.06.2023 11:36 Відповісти
Все вірно. Було б бажання до спротиву.
РПГ - з даху можна. Або десь вийти. Варіанти є.
24.06.2023 13:11 Відповісти
Про дах я теж подумав, але це не простіше, ніж з землі, і бійці ж контролюють і вікна, і дахи теж.

Тут військові відмовляються проти них воювати, що вже казати про звичайних ментів?

Це ж не Українські поліцейські, багато з яких були на війні.
24.06.2023 13:27 Відповісти
Пригожин можливо і не подобається, а пуйло не подобається ще більше. З двох зол обрали менше.
24.06.2023 10:41 Відповісти
А я колись пропонував подумати над тим, чи згодяться Українці зняти обвинувачення повністю, або принаймі в своїй більшості, проти людей, які були основними двигунами цієї війни проти України, яле які своїми умисними, продуманими діями у великій мірі уможливили перемогу України, або принаймі суттево її полегшили.

Ось це наявний приклад того, що я мав на увазі.

І думати над тим потрібно всім!
24.06.2023 15:57 Відповісти
Оце і є вяличие, страшне надування щоків, яким залякували увесь світ, а по факту виявилися лише понти боягузів та ганьба
24.06.2023 11:08 Відповісти
Думаю, что дальше Воронежа они не пройдут. Да здравствует ВНР!))
24.06.2023 10:14 Відповісти
Можуть не пустити.
24.06.2023 11:28 Відповісти
Хто???????? Вся їхня недоармія на фронті, а мобікі яких набрали з задоволенням побіжуть до дому!!!!!!
24.06.2023 12:00 Відповісти
В армії РФ числиться 1,5 - 2 млн. ОС. 300-500 тут на фронті.

Проти 25-30 тис. можуть назбирати спеців і поліції. Але це чисто арифметично. Було б у них бажання воювати.
24.06.2023 13:13 Відповісти
Ну 1.5 млн. Це вже брехня, візьми візьми процентів 40 тиловіків, плюс порахуй яка кількість знищених і поранених, ось і виходить що крім ментів і росгвардії ні кого немає, ну ще вмс мокшанців, а їхня спецура теж вже не така як була!!!!!
24.06.2023 13:29 Відповісти
До речі, НГ РФ у 1,5 млн не рахується. Це плюс.
Тиловиків теж можна під ружжо вивести на блокпости.
24.06.2023 15:01 Відповісти
Питання, чи вони підуть проти музакнтів, їм же теж жити хочеться!!!!!!
24.06.2023 15:15 Відповісти
Тим часом десь на Московії:

24.06.2023 10:14 Відповісти
Ти будеш сміяться, але торік, під осінь, виперся з лісу, до села Велика Дорога (на Чернігівщині), "бомжара", у засмальцьваному жіночому "пуховику", і спитав у бабки "Как прайти в Варонеж Киевскай области?" Виявився "оточенцем", що не встиг втекти в березні з своїми
24.06.2023 12:33 Відповісти
Русский бунт - самый бессмысленный и беспощадный
24.06.2023 10:15 Відповісти
Схоже не цього разу.... спочатку все ще попереду але поки протистояння немає.
24.06.2023 10:33 Відповісти
І саме головне своєчасно!!!!!
24.06.2023 12:02 Відповісти
Vojevat tak dolzni s obojix storon,tak na mnogo interesnej,no mozet maskve projdut boji kak sledujet kak Bachmute.Nadejus sto povar tak legko marsom nedajdiot.
24.06.2023 10:16 Відповісти
сейчас самое время вомбить боронеж.
24.06.2023 10:18 Відповісти
Нема розстрілів. Отже це не заколот і не революція. Башти кремля так звані повинна розділити кров. Море крові.
24.06.2023 10:19 Відповісти
Все буде..
24.06.2023 10:22 Відповісти
На це і сподіваюсь.
24.06.2023 10:30 Відповісти
вночі трохи постріляли в ростові, мінус 3 блохоліта, плюс полонені)
пока норм
24.06.2023 10:31 Відповісти
може кацапи і справді переб'ють одне одного ?
треба готувати ЗСУ на москву
24.06.2023 10:28 Відповісти
Щось не б'ють....
24.06.2023 10:32 Відповісти
Ще не вечір!!!!!
24.06.2023 12:03 Відповісти
''д'єрмаки'' не дозволяють!
24.06.2023 10:42 Відповісти
Треба нашим силам спецоперацій запалювати в кацапії вогонь по всіх. Конфлікт повинен розгоратися....
24.06.2023 10:38 Відповісти
А де розпіарений РДК? Чому зараз не заходить на кацапію щоб ще більше полум'я розпалити?
24.06.2023 10:40 Відповісти
Що склали - це погано! Треба чиниті опір до останього тіла! Рятувати "матушку расєю"!
24.06.2023 10:53 Відповісти
ну правильно ж казали : до моцкви чи то Пригожин чи то ЗСУ пройдуть переможним маршем за добу.. бо всі силовики в Україні..
24.06.2023 11:05 Відповісти
Бугаевка карта
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0,+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/@50.2987935,39.1726394,11z/data=!4m6!3m5!1s0x4123b7fc8d714a11:0xa7a1c7bc77077994!8m2!3d50.2916408!4d39.31524!16s%2Fg%2F12bfg45bj?entry=ttu
24.06.2023 11:15 Відповісти
пол-пути к Воронежу
24.06.2023 11:21 Відповісти
Зековський майдан ..сказалиб ви мені це в 2014 році я б не повірив ...
24.06.2023 11:17 Відповісти
Ставлю на рахунок 10000 - 5000 " 200" на користь вагнерів.
24.06.2023 11:31 Відповісти
Теж вболіваю за обидві команди!
Собаки, це було неминуче. Ссссуки, я, диванний експерт, звичайний роботяга, вірянин, чого ж я так хочу ваших мук?
24.06.2023 11:37 Відповісти
Та хто ж його прокляв, той Воронеж?
24.06.2023 11:50 Відповісти
24.06.2023 12:50 Відповісти
 
 