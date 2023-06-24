180 силовиків склали зброю у Бугаївці Воронезької області. Reuters повідомляє, що "вагнерівці" зайняли всі військові об’єкти у Воронежі. ФОТО
Ресурси ПВК "Вагнер" заявили, що на прикордонному пункті Бугаївка у Воронезькій області склали зброю та відмовилися перешкоджати руху ПВК близько 180 силовиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Опубліковано також фото з силовиками, які склали зброю.
Тим часом, як повідомило Reuters джерело у російських спецслужбах, ПВК "Вагнера" зайняла всі військові об'єкти у Воронежі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії. Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.
Згодом з'явилася інформація, що Ростов та штаб південного округу захоплено, а керівник Генштабу Велерій Герасимов втік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
баканафф встав на "низький старт...."
Москва уже не контролирует свои территории
"В общем расклад такой по вертолетам.
Сбито два Ми-8мтпр. Вертолёты РЭБ. Парой летели. Экипажи живы.
Так же был сбит Ми-35. Работал ли он по колонне, я не знаю. Экипаж жив.
В связи с тем что колонна Вагнеров едет по трассе М4 вперемешку с гражданскими машинами, работать вертолёты, очевидно, не могут.
Сейчас трасса закрыта. Машины убирают"
В руzкіх жарт про "бамбіть Воронєж" вже років вісім як не жарт, а план на майбутнє.
***** є "неперевершений многоходовочнік":
- теревеніти яке жирне в Москві життя,
- випустити зеків,
- забезпечити їх важким озброєнням,
- і залякати їх 'бандерівцями' і .......
.... в мене є підозра, що зекі особисто ***** везуть пляшку "Аремівського напівсолодкого"...
Отже, у Воронєжу шансів на пів-відсотка..
- бо в зеків є "іменна" плішка під конкретний "отвір",
- а в ***** його улюблена "грязна" єдрьона бімба...
Ситуація стає зрозуміліша. Тепер напевно Пригожин оголосить що Путлєр в полоні у Шойгу.
Залишається очікувати, чи приєднається хтось до Вагнера, наприклад чеченський Дон Дон Гандон, який мовчить зараз як миша.
P.S. А головне - нарешті дочекались, тепер будуть бомбити Воронеж, царь давно про це мріяв.
Той випадок, коли в Україні хнаходяться дві армії, а на росії жодної!
Усмішка із Залісся:
"На моменте обнаружения боевых комаров можно было отступать, таких юнитов еще ни у кого нет."
Там навіть РПГ бувають - у більших управліннях.
Та й чи зможуть менти, які звикли бабок за семки ганяти, та проституток кришувати, за пару секунд встигнути прицілитись і вистрелити?
Скорше за все - ніхто в камікадзе грати не схоче.
РПГ - з даху можна. Або десь вийти. Варіанти є.
Тут військові відмовляються проти них воювати, що вже казати про звичайних ментів?
Це ж не Українські поліцейські, багато з яких були на війні.
Ось це наявний приклад того, що я мав на увазі.
І думати над тим потрібно всім!
Проти 25-30 тис. можуть назбирати спеців і поліції. Але це чисто арифметично. Було б у них бажання воювати.
Тиловиків теж можна під ружжо вивести на блокпости.
пока норм
треба готувати ЗСУ на москву
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0,+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/@50.2987935,39.1726394,11z/data=!4m6!3m5!1s0x4123b7fc8d714a11:0xa7a1c7bc77077994!8m2!3d50.2916408!4d39.31524!16s%2Fg%2F12bfg45bj?entry=ttu
Собаки, це було неминуче. Ссссуки, я, диванний експерт, звичайний роботяга, вірянин, чого ж я так хочу ваших мук?