Партизани підірвали міст у Дніпрорудному, - полковник ЗСУ Штефан

Партизани підірвали міст у Дніпрорудному.

Про це повідомив у телеграм-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація підтверджена. Фото зробити можливості немає, орки всюди оточили територію. Сьогодні у Дніпрорудному партизани відпрацювали міст. В результаті вибуху вибило три опори, важка техніка та озброєння вже не пройде. Цією дорогою орки логістично підтримувати війська на оріховському напрямку. Дякую мужнім землякам. Пізніше обов'язково оприлюднемо ваші імена. Ви справжні Герої!", - зазначає він.

Також читайте: Пошкодження Чонгарського мосту серйозніші, ніж ми думали, – зрадник Сальдо