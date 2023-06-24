УКР
15 432 20

Партизани підірвали міст у Дніпрорудному, - полковник ЗСУ Штефан

дніпрорудне

Партизани підірвали міст у Дніпрорудному.

Про це повідомив у телеграм-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація підтверджена. Фото зробити можливості немає, орки всюди оточили територію. Сьогодні у Дніпрорудному партизани відпрацювали міст. В результаті вибуху вибило три опори, важка техніка та озброєння вже не пройде. Цією дорогою орки логістично підтримувати війська на оріховському напрямку. Дякую мужнім землякам. Пізніше обов'язково оприлюднемо ваші імена. Ви справжні Герої!", - зазначає він.

Топ коментарі
+37
Красівчикі!

показати весь коментар
24.06.2023 12:59
+20
Слава Героям!
показати весь коментар
24.06.2023 12:59
+16
Хлопці, Ви Герої 🙏🏼🙏🏼🙏🏼👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
24.06.2023 13:01
Красівчикі!

показати весь коментар
24.06.2023 12:59
Слава Героям!
показати весь коментар
24.06.2023 12:59
Перфекто.
показати весь коментар
24.06.2023 13:00
Хлопці, Ви Герої 🙏🏼🙏🏼🙏🏼👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
24.06.2023 13:01
Русня зіпсувала нам весь контрнаступ і бомбить Воронєж.
показати весь коментар
24.06.2023 13:01
Якщо місце оточено військовими, то це - гарна ціль для Хаймерса з вольфрамовими кульками.
показати весь коментар
24.06.2023 13:02
А Раши Хаймарсiв нема.
показати весь коментар
24.06.2023 13:55
Перфекто
показати весь коментар
24.06.2023 13:03
Оце діло.
показати весь коментар
24.06.2023 13:06
Ето удар в спіну от прігожіна)
показати весь коментар
24.06.2023 13:07
Нижче спини.
показати весь коментар
24.06.2023 13:23
показати весь коментар
24.06.2023 13:08
Если я правильно понял, **** просил Токаева помочь, но Токаев послал его лесом. Пусть **** фенцику позвонит, может он поможет. Только роуминг пусть подключит, а то не дозвонится.
показати весь коментар
24.06.2023 13:12
орбану і ****** нехай подзвонить...
показати весь коментар
24.06.2023 13:31
останкінську тєлєвишку не погано було б підірвать. або хоч підпалить, ще раз )))
показати весь коментар
24.06.2023 13:10
Як я чекала цього! 👍👍👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦😘😘😘🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Ну що, родичі - зрадники, чекайте ЗСУ! Воздасться!
показати весь коментар
24.06.2023 13:22
Ні, Штефан, нам це вже не цікаво - ми хочемо вибухів в москві. Таких вибухів, щоб мразоти відчули все те, що ми відчули 24.02.2022!!!
показати весь коментар
24.06.2023 13:28
Тобто і втекти лиш пішки?
показати весь коментар
24.06.2023 13:41
тут до карлика дійшло що він в халепі після нападу на Украіну.. а міг би сдохнути своєю смертю....
показати весь коментар
24.06.2023 13:46
Шо ви пристали? Міст трохи втомився...
показати весь коментар
24.06.2023 16:16
 
 