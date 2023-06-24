Партизани підірвали міст у Дніпрорудному, - полковник ЗСУ Штефан
Партизани підірвали міст у Дніпрорудному.
Про це повідомив у телеграм-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація підтверджена. Фото зробити можливості немає, орки всюди оточили територію. Сьогодні у Дніпрорудному партизани відпрацювали міст. В результаті вибуху вибило три опори, важка техніка та озброєння вже не пройде. Цією дорогою орки логістично підтримувати війська на оріховському напрямку. Дякую мужнім землякам. Пізніше обов'язково оприлюднемо ваші імена. Ви справжні Герої!", - зазначає він.
+37 Only
+20 Александр Иванов #442761
+16 Amber
Only
Александр Иванов #442761
Юрій Гросарчук #551874
Amber
Максім ХОЙ #398010
Харьков Сумской
bebehas bebehas
Юрій Гросарчук #551874
Люба Бусько
Gary Grant
5 копійок
Максім ХОЙ #398010
Мрачный скептик
Євген Дусик #551039
Fjall_Raven
vita gunesh
VVshnik
Igor Grytselyak
Сергій Прибиль
Sergii Pamin
