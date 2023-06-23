УКР
Пошкодження Чонгарського мосту серйозніші, ніж ми думали, – зрадник Сальдо

Пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу ЗСУ виявилися серйознішими, ніж передбачалося спочатку.

Про це заявив очільник окупаційної "влади" в частині Херсонської області Володимир Сальдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Міст пошкоджений набагато серйозніше, ніж ми спочатку думали. Міст зараз, у найближчі 15–20 днів, навіть може й більше – поки проводяться там роботи, досліджують його, що з ним робити, – непридатний для пересування", – сказав Сальдо.

Міст, який обстріляли 22 червня, зʼєднує Крим із Херсонською областю. Саме ця транспортна артерія була однією з головних для російського контингенту в окупованих частинах Запорізької та Донецької областей, де зараз ведуть наступ Збройні сили України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни звели понтонну переправу після удару по Чонгарському мосту. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Нагадаємо, вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.

У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.

Крим (14222) міст (1258) Сальдо Володимир (83) Херсонська область (6127)
Топ коментарі
+15
Вот это ГОООЙДА!
Нанесен ракетный удар войсками Минобороны рф по лагерям ЧВК «Вагнер». «Погибло огромное количество наших бойцов. Мы примем решение как ответить.
Следующий шаг за нами», - Пригожин.
показати весь коментар
23.06.2023 21:37 Відповісти
+8
А Гиркин заявил, что страна по его данным на гране военного переворота. ЗА-Е-ПИ-СЬ!
показати весь коментар
23.06.2023 21:39 Відповісти
+7
шойгу напав на прігожина)) я думаю настав час звільняти Крим
показати весь коментар
23.06.2023 21:38 Відповісти
Зрадник?...а до того він був українським буржуазним націоналістом?
показати весь коментар
23.06.2023 21:36 Відповісти
А що, сельдь ишо живий? 83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до Петра Порошенка, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.

Бідосік допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити кримську ядерну базу дніпровською водою та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу. За провал підготовки до вторгнення ворога 24 лютого 2022 року ніхто з відповідальних осіб за безпеку країни не покараний.
показати весь коментар
23.06.2023 22:31 Відповісти
98% виборців негативно ставляться до Петра Порошенка і сьогодні
показати весь коментар
23.06.2023 22:51 Відповісти
"83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до Петра Порошенка, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо"

А Петро Порошенко балотувався на посаду мера Херсона?
показати весь коментар
24.06.2023 00:45 Відповісти
нє, любий кіпіш у них, нам ок. Але що як прийде зараз отаке як Пригожин ? нам із жодним з тих москалів не подорозі
показати весь коментар
23.06.2023 21:42 Відповісти
Ты уверен что рос. элиты отдадут власть лысому петуху?
показати весь коментар
24.06.2023 00:05 Відповісти
"Зло, которое несёт военное руководство страны должно быть остановлено. Я прошу никому не оказывать сопротивление (!). Все, кто будут пытаться оказывать сопротивление - мы будем уничтожать. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого и справедливость во всей России" - Пригожин

"Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. Как баба. Эта тварь будет остановлена", - Пригожин
показати весь коментар
23.06.2023 21:48 Відповісти
не ведись на клоунаду
показати весь коментар
23.06.2023 22:15 Відповісти
Там вирва гарнюня...
А окуляри у сальдо - для зварювання металу,інших не знайшов....
показати весь коментар
23.06.2023 21:37 Відповісти
Пригожин так просто не дасця -- там головорізи ше ті .
показати весь коментар
23.06.2023 21:48 Відповісти
Теж мені секрет Полішенеля. Це вчора було зрозуміло, і не мосту а мостів.
показати весь коментар
23.06.2023 21:38 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 21:39 Відповісти
Мост то фигня. Та в РФ "гражданская война" намечается Вагнеровцев типа атаковали ракетами военные...
показати весь коментар
23.06.2023 21:39 Відповісти
Нічого не буде
показати весь коментар
23.06.2023 21:53 Відповісти
Нахера тобі тои міст -- роби ноги -- цілішии будеш .
показати весь коментар
23.06.2023 21:40 Відповісти
от і тривога...
показати весь коментар
23.06.2023 21:40 Відповісти
та том миг31 который не змиг)))на такое обращать внимание только время зря тратить)
показати весь коментар
23.06.2023 21:43 Відповісти
аааа...Білорусія...зрозумів
показати весь коментар
23.06.2023 21:45 Відповісти
Про кримський міст чекаю новин!
показати весь коментар
23.06.2023 21:40 Відповісти
По базі ЧВК вагнер завдано ракетного удару
показати весь коментар
23.06.2023 21:41 Відповісти
Они уже понтонную переправу сделали.
показати весь коментар
23.06.2023 21:42 Відповісти
ну,ну😉
показати весь коментар
23.06.2023 21:45 Відповісти
Сальдо, Са́льдо (італ. saldo - розрахунок, залишок) - різниця між надходженнями і витратами за певний проміжок часу.

Дебіл сальдо не зміг здійснити розрахунок навантаження моста
показати весь коментар
23.06.2023 21:49 Відповісти
Воно думає)))) воно думає, що думає))
показати весь коментар
23.06.2023 21:49 Відповісти
Стрелков-Гиркин заявил, что Пригожин - еврей, которого двигает во власть другой еврей Сергей Кириенко, и поэтому Пригожина допускать до власти в России нельзя -
.Смешанного ашкеназского и горского еврейского происхождения. Отец - Игорь Матвеевич Пригожин (1938-1990), мать - Динара Якубовна Пригожина (род. 1940).
- а про походження самого Гіркіна у Гуглі нема.
показати весь коментар
23.06.2023 21:52 Відповісти
На расєї щось затівають)
показати весь коментар
23.06.2023 21:53 Відповісти
Це ворог мого ворога...?
показати весь коментар
23.06.2023 21:55 Відповісти
Це той випадок, коли ворог мого ворога - і мені ворог. І аж ніяк не друг.
показати весь коментар
23.06.2023 23:18 Відповісти
Шо то за зварщик на фото ?
показати весь коментар
23.06.2023 21:55 Відповісти
З зеків почалося і зеками заквнчиться ..Амністія ,ксіву забил ...(цитата з кінофільму холодноє лєто 2023 )
показати весь коментар
23.06.2023 22:12 Відповісти
Сальтисон, клоун, чем ты, дебил, можешь думать? Сракой?
В сраку тебе ЗСУ вставит бутыль 2 л от херсонского вина.
Расслабь ягодицы.
Процедура уже скоро...
показати весь коментар
23.06.2023 23:40 Відповісти
Потрібно, щоб наша розвідка ретельно перевірила інформацію. Ба той йолуп Сало може спєцом такий вкид робити щоб ми заспокоїлись і більше той міст не бомбили, а самі по-тихому будуть по ньому зброю переправляти !!
показати весь коментар
24.06.2023 00:01 Відповісти
Хорошо если мост НЕ пригоден , но ГДЕ видео , что сальдо говорит ЭТО ?? Было видео , как КАМАЗ ехал по встречной полосе ..
показати весь коментар
24.06.2023 00:24 Відповісти
Зеки проти СЦАРЯ
сцарь запасся чемонданчiками
показати весь коментар
24.06.2023 01:00 Відповісти
А як же "ні на што ні павліяєт"?
показати весь коментар
24.06.2023 16:58 Відповісти
 
 