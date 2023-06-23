Пошкодження Чонгарського мосту серйозніші, ніж ми думали, – зрадник Сальдо

Пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу ЗСУ виявилися серйознішими, ніж передбачалося спочатку.

Про це заявив очільник окупаційної "влади" в частині Херсонської області Володимир Сальдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Міст пошкоджений набагато серйозніше, ніж ми спочатку думали. Міст зараз, у найближчі 15–20 днів, навіть може й більше – поки проводяться там роботи, досліджують його, що з ним робити, – непридатний для пересування", – сказав Сальдо.

Міст, який обстріляли 22 червня, зʼєднує Крим із Херсонською областю. Саме ця транспортна артерія була однією з головних для російського контингенту в окупованих частинах Запорізької та Донецької областей, де зараз ведуть наступ Збройні сили України.

Нагадаємо, вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.

У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.