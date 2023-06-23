Росіяни звели понтонну переправу після удару по Чонгарському мосту. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Російські загарбники звели понтонну переправу під Чонгарським мостом.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні супутникові знімки опублікували "Схеми".

"Це сталось після його обстрілу, про що підконтрольна Росії влада окупованих територій України повідомила вранці 22 червня", - йдеться в повідомленні.

Так, на знімках можна побачити сліди від обстрілів – на Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним. Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше. Наприклад, за 18 травня.





Нагадаємо, вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.

У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.

Читайте також: Удари по Чонгарському мосту: В Пентагоні кажуть, Україна сама планує і проводить бойові дії