Росіяни звели понтонну переправу після удару по Чонгарському мосту. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Російські загарбники звели понтонну переправу під Чонгарським мостом.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні супутникові знімки опублікували "Схеми".
"Це сталось після його обстрілу, про що підконтрольна Росії влада окупованих територій України повідомила вранці 22 червня", - йдеться в повідомленні.
Так, на знімках можна побачити сліди від обстрілів – на Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним. Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше. Наприклад, за 18 травня.
Нагадаємо, вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.
У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.
якщо пропускну здатність понтонів визначать як небезпечну та важливий час- запросто вдарять. але все це балачки, бо існує багато чинників, в т.ч. ті, про які ми не знаємо.
не розумію, до чого тут мої почуття? це був іронічний камент, бо я в принципі не можу володіти інформацією по цьому питанню.
ще сподіваюсь, що дав коректну відповідь, яка вас задовільнила.
Якби так все просто і легко було, то чьотко, по Буданову, вже б 28 трвня жарили шашлики в Криму.
Теперь с другой стороны. Опять же надо делать съезды с дорог и заезда на понтон.
В обоих случаях заезды надо делать достаточно крутыми.
"Чтобы спрятаться под мостом?" А то, что одной ракетой можно разрушить один и завалить обломками другой - не подумали?
Лучшее место для понтона - это ниже второго моста, потому что там дороги перед проливом не имеют насыпей, там достаточно просто выровнять поверхность.
Возражения - ?
"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз"
Це правда про московітів ..
Основна задача виконана пропускна спроможність даної діялнки впала в рази, допоки кацапи не кинуть поблизу ще пару понтонів.