Росіяни звели понтонну переправу після удару по Чонгарському мосту. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Російські загарбники звели понтонну переправу під Чонгарським мостом.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні супутникові знімки опублікували "Схеми".

"Це сталось після його обстрілу, про що підконтрольна Росії влада окупованих територій України повідомила вранці 22 червня", - йдеться в повідомленні.

Так, на знімках можна побачити сліди від обстрілів – на Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним. Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше. Наприклад, за 18 травня.

Росіяни звели понтонну переправу після удару по Чонгарському мосту 01
Росіяни звели понтонну переправу після удару по Чонгарському мосту 02

Нагадаємо, вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.

У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.

Читайте також: Удари по Чонгарському мосту: В Пентагоні кажуть, Україна сама планує і проводить бойові дії

Пропускная способнось Чонгара уменьшилась минимум в 2 раза, а то и в три. Скоро опять прилетит. Так уже было. Антоновский мост тому свидетель. А при отступлении скопище козломордых перед переправой хорошая цель для создания бооольшого скотомогильника их них.
23.06.2023 16:43 Відповісти
Надовго? )
23.06.2023 16:40 Відповісти
орки , не смішіть наші Шторм Шедоу
23.06.2023 16:41 Відповісти
Все і всіх за російським кораблем... ВЩЕНТ!
23.06.2023 16:40 Відповісти
годин 20 простояти зможе?
23.06.2023 16:41 Відповісти
Не ображаючи ваших патріотичних почуттів , згадайте де поділися кацапи після попадань у Антонівський міст . Якщо британським ракетами будуть цілити у понтони , то це буде дуже сумна історія , зрідні мавіка петріотом збивати (( Інформаційно влучання у міст було потужним ходом , на жаль , допоки до тих мостів проста артилерія діставати не почне , буде важко .
23.06.2023 16:55 Відповісти
справа, я вважаю, не в вартості, а досягнені мети - перекриття потоку вантажів.
якщо пропускну здатність понтонів визначать як небезпечну та важливий час- запросто вдарять. але все це балачки, бо існує багато чинників, в т.ч. ті, про які ми не знаємо.

не розумію, до чого тут мої почуття? це був іронічний камент, бо я в принципі не можу володіти інформацією по цьому питанню.
23.06.2023 17:02 Відповісти
Почуття при тому , що дійсно не хотів образити.
23.06.2023 17:06 Відповісти
дякую, але дарма) я адекватний(сподіваюсь)
ще сподіваюсь, що дав коректну відповідь, яка вас задовільнила.
23.06.2023 17:08 Відповісти
Куярить будем и по мосту и по переправе.... Антоновский мост тому доказательство...
23.06.2023 16:41 Відповісти
Пропускная способнось Чонгара уменьшилась минимум в 2 раза, а то и в три. Скоро опять прилетит. Так уже было. Антоновский мост тому свидетель. А при отступлении скопище козломордых перед переправой хорошая цель для создания бооольшого скотомогильника их них.
23.06.2023 16:43 Відповісти
і попливуть нові мобільні сигнали по ріці-каналі
23.06.2023 16:53 Відповісти
Любимо ми побєдні лозунги...
Якби так все просто і легко було, то чьотко, по Буданову, вже б 28 трвня жарили шашлики в Криму.
23.06.2023 18:14 Відповісти
Ни каких победных лозунгов как от указанного вами шпрехшталмейстера, просто проведение аналогии. Да, и ни какого киношного наступления в стиле совкового кина. КИНА не будет.
23.06.2023 20:18 Відповісти
Этот понтон - шедевр "рукожоп-шоу"! Присмотритесь к месторасположению этого "понтона".
23.06.2023 16:43 Відповісти
А шо там не так?
23.06.2023 16:47 Відповісти
Как заехать на него и выехать?
23.06.2023 16:51 Відповісти
недобачаєш?
23.06.2023 16:52 Відповісти
скоріш за все,розраховано на військову техніку
23.06.2023 16:55 Відповісти
Я думаю (ніяк не сумніваючись у кацапській природній рукожопості), що підсиплять, підчистять - зідуть і виїдуть. А понтон навпаки розумно звели, прикрились мостом, щоби наші так просто не знесли
23.06.2023 16:55 Відповісти
Лук и стрелы по-любому дешевле аркебузы и не у всех в мире на аркебузы хватает денег. Что в результате эффективнее лук или ружжо покажет нынешняя война
23.06.2023 19:42 Відповісти
По ньому седанами їздити кацапи не планують .
23.06.2023 16:57 Відповісти
Еще раз. Там, где понтон ныряет под мост. Насыпь для настоящего моста сильно высока, нужно сделать достаточно длинный съезд. Это раз. Два - ограничение по высоте заезжающей техники на понтон из-за того, что понтон под мостом.
Теперь с другой стороны. Опять же надо делать съезды с дорог и заезда на понтон.
В обоих случаях заезды надо делать достаточно крутыми.
"Чтобы спрятаться под мостом?" А то, что одной ракетой можно разрушить один и завалить обломками другой - не подумали?
Лучшее место для понтона - это ниже второго моста, потому что там дороги перед проливом не имеют насыпей, там достаточно просто выровнять поверхность.
Возражения - ?
23.06.2023 17:11 Відповісти
Та ну нафиг, какие возражения! Розумний аж сташно!
23.06.2023 17:14 Відповісти
Тут я с Вами полностью согласен! Иногда мозги реально мешают!
23.06.2023 17:24 Відповісти
Не звертай уваги: то у нас "вуличний дурник" з апломбом "непризнаного генія"
23.06.2023 17:51 Відповісти
Ну да:
"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз"
23.06.2023 17:55 Відповісти
Викладено нормально Але є один сумнів - мені здається що фото зроблене в момент перед установкою моста на місце Дивно він якось стоїть на фото На правому березі він упирається "в нікуди" А от трохи ближче по берегу - розчищений майданчик і від нього тягнеться грунтова дорога між насипами мостів І така сама дорога примикає до краю мосту на лівому березі Може буть що зараз міст поставили на місце і там уже все в порядку?
23.06.2023 17:50 Відповісти
Понтонну?? Чи беспонтову??
23.06.2023 16:44 Відповісти
Треба дядьку Хаймарсу сказати щоб завітав
23.06.2023 16:44 Відповісти
Нова пантонна переправа-- і нова ціль для Шторм Шедоу
23.06.2023 16:50 Відповісти
Русский мир - это когда то, что должно быть прикручено саморезами, привязано шнурком или проволокой. (с) Анджей Дуда

Це правда про московітів ..
23.06.2023 16:53 Відповісти
Диванні генерали знову ржуть, одні про хаймарси в яких дальність 80км інші про шторм пишуть, яких у нас як кіт наплакав і є більш важливі цілі, тільки забувають що кацапи замінять діряву секцію понтону за пару годин.
Основна задача виконана пропускна спроможність даної діялнки впала в рази, допоки кацапи не кинуть поблизу ще пару понтонів.
23.06.2023 17:00 Відповісти
Для такої підмостової конструкції, як на знимці, шкода витрачати "Штормову тінь", бо тут і одного безпілотника із 20кг корисним вантажем вистачить.
23.06.2023 17:07 Відповісти
Приємно, що і залізничному мосту дісталось
23.06.2023 17:08 Відповісти
Да тут доведеться накривати всі три гілки одночасно, щоб створити на в'їзд в Крим Дюнкерк-2 /що не вдалося у Херсоні/ і тоді валити по скупченню русоскота з усього що літає і стріляє.
23.06.2023 17:26 Відповісти
P.S. Полонені не вітаються, бажано або спалені живцем або каліки.
23.06.2023 17:30 Відповісти
та нехай копають
23.06.2023 17:30 Відповісти
Понтон може бути й фальшивим, справжній десь в іншому місці
23.06.2023 17:32 Відповісти
спутник все видит где колоны машин
23.06.2023 18:11 Відповісти
дайте им построить , а потом устройте бавовну как на Антоновском
23.06.2023 18:12 Відповісти
Ну так и нужно продолжать бить по мостам/переправам....в чем проьлема-то?
23.06.2023 18:30 Відповісти
К сожалению в том месте слишком узкий канал, можно много и быстро ставить понтонный мост
23.06.2023 18:39 Відповісти
*Косо,криво,аби живо*,а лиш за добу,ще за добу за*їзд,виїзд.
23.06.2023 19:17 Відповісти
Залужний займися тими понтонами. Цеж переправа 200- х
23.06.2023 19:33 Відповісти
Публика просит ещё пару дублей...
23.06.2023 20:34 Відповісти
 
 