У Ростові біля штабу Південного Військового округу стався вибух

Зранку території біля штабу контролювали бійці ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ТГ-канали.

"У штабу ПВО пролунало два вибухи. ПВК "Вагнер" вимагають, щоб люди відійшли щонайменше на два кілометри від будівлі", - йдеться в повідомленні.

