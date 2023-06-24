13 169 39
У Ростові біля штабу Південного Військового округу стався вибух
Зранку території біля штабу контролювали бійці ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ТГ-канали.
"У штабу ПВО пролунало два вибухи. ПВК "Вагнер" вимагають, щоб люди відійшли щонайменше на два кілометри від будівлі", - йдеться в повідомленні.
Сергей Сергей
24.06.2023 14:14
Віктор Св
24.06.2023 14:14
izzabaru
24.06.2023 14:16
Гуманізм проявляють?
А не тероризм ху&ла, якій завжди прикривався жінками та дітьми
Лучше б с черепахой жил, ехай... Ехай нах**!
Ехай нах**. Ехай нах**.
Ехай нах**. Навсегда!
Ехай нах**! Ехай нах**!
Ехай нах**! Навсегда!
Скрєпний гурт ленінград
А по ситуації... я так розумію що в штаб прилетить "Іскандер". Кацапам ні своїх ні чужих не жаль.
Та і правильно, бий своїх, щоб чужі боялись.
Фсе бігут ....
- Трудовые резервы.
- А что, Динамо бежит?
- Все бегут.
Невстиг солов'їне лайно і бровою повести, як почав гадати під себе на людях!!
Невже від радощів, що «можем пафтаріть» та на Берлін за немкамі …
Меркель із шрьодером уже в бункері Тімертау???
щоб вибити чвк-ашок
Женя что же ты творишь? предупреждать надо.
Ну дай Бог не останній у них вибух. Всього побільше - і стрільби, і вибухів...