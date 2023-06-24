УКР
Повстання Пригожина в РФ
У Ростові біля штабу Південного Військового округу стався вибух

Зранку території біля штабу контролювали бійці ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ТГ-канали.

"У штабу ПВО пролунало два вибухи. ПВК "Вагнер" вимагають, щоб люди відійшли щонайменше на два кілометри від будівлі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рух повсталих найманців Пригожина на Москву. КАРТА

вибух (4595) росія (67301) ПВК Вагнер (1546)
Та куди ж ви тікаєте? Вам же, падлам, було так цікаво спостерігати війну по телевізору...
24.06.2023 14:14 Відповісти
Як суки красиво тікають! Як вам кацапи ваща "спецоперація"?
24.06.2023 14:14 Відповісти
24.06.2023 14:16 Відповісти
Біжи Лоло, біжи!

24.06.2023 14:13 Відповісти
24.06.2023 14:14
24.06.2023 14:14 Відповісти
Так вони ще вимагають людей відійти?! Сховатися?

Гуманізм проявляють?

А не тероризм ху&ла, якій завжди прикривався жінками та дітьми
24.06.2023 14:33 Відповісти
24.06.2023 14:14
24.06.2023 14:14 Відповісти
Роднинькие ваньки оскалились на таёжных хозяев....
24.06.2023 14:14 Відповісти
Гарно!
24.06.2023 14:14 Відповісти
Біжать кудись, радіють, посміхаються… Довбаки ще не розуміють, що їх очікує
24.06.2023 14:15 Відповісти
Вже скоро
24.06.2023 14:15 Відповісти

24.06.2023 14:16 Відповісти
До Аду. Шлях вільний. Мило та мотузка у вільному обігу.
24.06.2023 14:28 Відповісти
Раньше жил и не тужил, а с тобой дал маху.
Лучше б с черепахой жил, ехай... Ехай нах**!

Ехай нах**. Ехай нах**.
Ехай нах**. Навсегда!

Ехай нах**! Ехай нах**!
Ехай нах**! Навсегда!

Скрєпний гурт ленінград
24.06.2023 14:56 Відповісти
Осталось только *****.
24.06.2023 16:05 Відповісти
Питання? якого біса там роблять іноземці? Спочатку бігають, хайпують, а потім скиглять, щоб їх уряд витягнув їх з російської в'язниці.
А по ситуації... я так розумію що в штаб прилетить "Іскандер". Кацапам ні своїх ні чужих не жаль.
Та і правильно, бий своїх, щоб чужі боялись.
24.06.2023 14:15 Відповісти
то імпортні путлєрські пракладкі...
24.06.2023 14:22 Відповісти
С чого ви вирішили що іноземці, тільки через натуральний акцент?
показати весь коментар
Шо за буржуйская мова, в вяликой и процвятающей!?!?!
показати весь коментар
Хвьодоровіч теж біжить?
Фсе бігут ....
24.06.2023 14:16 Відповісти
Страшно їм, тварюки.
24.06.2023 14:17 Відповісти
Москвороті бамбят москворотих ... руzкояzичнblє проти руzкояzичнblх
24.06.2023 14:18 Відповісти
Russia Today: "Зе дилдо ов консеквенсес хаз коме то раска федераска" 🤣
24.06.2023 14:18 Відповісти
- Вы из какого общества, товарищи?
- Трудовые резервы.
- А что, Динамо бежит?
- Все бегут.
24.06.2023 14:18 Відповісти
Так усьо било падамашнему, аж ось за три дня і дупа прийшла на московію!!

Невстиг солов'їне лайно і бровою повести, як почав гадати під себе на людях!!
Невже від радощів, що «можем пафтаріть» та на Берлін за немкамі …
Меркель із шрьодером уже в бункері Тімертау???
24.06.2023 14:19 Відповісти
Та то сінергія рашистськіх пуканів
показати весь коментар
Не дамбіть і не дамбімі будете.
показати весь коментар
бункерний накаже розхерячити місто авіацією,
щоб вибити чвк-ашок
показати весь коментар
А казали що вагнерівці всі вєжлівіє ! Що знову брешуть!
показати весь коментар
веселье на рашке с ракетными ударами сбитыми самолетамии и вертушками
Женя что же ты творишь? предупреждать надо.
показати весь коментар
А вчора ти мені ще не вірив,що то все по справжньому, але я розумію, це все настільки "красівоє",що складно повірити що правда
показати весь коментар
Як ви хотіли ту війну, підтримували,радувались, потвори кацапськи. А тепер насолоджуйтесь, як то кажуть,в режимі реального часу, з справжніми спецєфектами, з справжніми вбивствами,все так як у "дєдов". Жріть кацапи,ви це заслужили.
показати весь коментар
...і це Українці ще не починали
показати весь коментар
У ***** зараз - СПЕЦ-ОБСIРАЦIЯ, бо в срацi торчить бумеранг.
показати весь коментар
Мені подобається ростов сьогодні, приємно бачити і чути вибухи
показати весь коментар
Ой як гарно біжать, а всього один вибух. Ну хай хоч трохи відчують на собі своє "сво".
Ну дай Бог не останній у них вибух. Всього побільше - і стрільби, і вибухів...
показати весь коментар
Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай - разведка
показати весь коментар
дядя Женя едет в Москву
показати весь коментар
рассеяне ,а шо случилось...?)))))
показати весь коментар
Бумеранг вам в сраку кацапы.
показати весь коментар
Бумеранг повертається...
показати весь коментар
