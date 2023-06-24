Мешканців Липецької області РФ закликали без потреби не виходити з дому

Оперативний штаб Липецької області РФ закликав мешканців регіону з метою безпеки не залишати будинки без гострої потреби через повстання "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Оперштаб Липецької області закликав мешканців регіону з метою безпеки не залишати будинки без гострої потреби", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Пригожин брехав про "снарядний голод". Він 2 місяці накопичував боєприпаси, - російські правозахисники