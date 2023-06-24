5 016 40
Мешканців Липецької області РФ закликали без потреби не виходити з дому
Оперативний штаб Липецької області РФ закликав мешканців регіону з метою безпеки не залишати будинки без гострої потреби через повстання "вагнерівців".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".
"Оперштаб Липецької області закликав мешканців регіону з метою безпеки не залишати будинки без гострої потреби", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 mrSmith
показати весь коментар24.06.2023 14:17 Відповісти Посилання
+7 Urs
показати весь коментар24.06.2023 14:17 Відповісти Посилання
+7 акаб акабіч
показати весь коментар24.06.2023 14:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коли таке мешканцям мацкви скажуть, коли вагнера на красній площі будуть з танками?!
Мені б дуже хотілось послухати, що ці мавпи думають сьогодні і зараз, але гадаю їм не до коментарів!