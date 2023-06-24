УКР
Мешканців Липецької області РФ закликали без потреби не виходити з дому

липецьк

Оперативний штаб Липецької області РФ закликав мешканців регіону з метою безпеки не залишати будинки без гострої потреби через повстання "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Оперштаб Липецької області закликав мешканців регіону з метою безпеки не залишати будинки без гострої потреби", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

росія (67301) ПВК Вагнер (1546)
Топ коментарі
+10
Швиденько до ліпецька бетховени добралися…
24.06.2023 14:17 Відповісти
+7
тамбову приготовиться!
24.06.2023 14:17 Відповісти
+7
ми нє панімаєм.., єслі би ми панімалі...
24.06.2023 14:21 Відповісти
Швиденько до ліпецька бетховени добралися…
24.06.2023 14:17 Відповісти
ліпецьк буде вільний!
24.06.2023 14:17 Відповісти
тамбову приготовиться!
24.06.2023 14:17 Відповісти
Трохи в сторону тамбов, не по шляху.
24.06.2023 14:30 Відповісти
Там правнуки атамана сємьонова можуть двіж замутити.
24.06.2023 15:06 Відповісти
чего ж не по пути? М-4.
24.06.2023 17:53 Відповісти
Це по ходу, в каапії вибори *********** почалися…
24.06.2023 14:20 Відповісти
ослолюби йдуть на ростов. Хитрі тварини. вагнер в москву, а вони у зворотному напрямку)
24.06.2023 14:20 Відповісти
сфоткаються і назад.
24.06.2023 14:25 Відповісти
Вони експерти з фотосесій у тіктоку!
24.06.2023 14:31 Відповісти
Бо Ростов багате місто. Там є чого пограбувати. Це ванькам попуй де унітаз виколупувать, а козоіоби ******* дорогі авто, західну техніку, прикраси. Дуже хочу побачити як ці дві шайки будуть з різних сторін грабувати та нищити населення цього міста. А зверху кацавоєнні будуть насипать. Гойда!!!
24.06.2023 14:40 Відповісти
Думаю на ранок неділі такі рекомендації отримають москвичі та рублёвці...
24.06.2023 14:20 Відповісти
Ваші ставки, Панове!
Коли таке мешканцям мацкви скажуть, коли вагнера на красній площі будуть з танками?!
24.06.2023 14:21 Відповісти
Нарешті закінчаться казки про ліпецьку фабрику
24.06.2023 14:21 Відповісти
Москвороті, а чьто случілась ?
24.06.2023 14:21 Відповісти
ми нє панімаєм.., єслі би ми панімалі...
24.06.2023 14:21 Відповісти
"Нє знаєм. Ми палітікой нє інтєрєсуємса і нє занімаємса".
24.06.2023 14:24 Відповісти
Палітікай ми занімаємся только по п'яні. І бєз гандона.
24.06.2023 14:48 Відповісти
То шо там, нарешті вже розбомбили легендарну "Ліпєцкую фабріку"? Чи ще ні?
24.06.2023 14:21 Відповісти
А што случілось?
24.06.2023 14:21 Відповісти
А шо случилася?
24.06.2023 14:22 Відповісти
ані палітікай нє інтєрєсуюцца!
24.06.2023 14:23 Відповісти
Оце так пердімонокль! 🧐😱
24.06.2023 14:25 Відповісти
В московском СИЗО Водник начался бунт. Спящая ячейка ЧВК Вагнера рвутся на волю
24.06.2023 14:25 Відповісти
эти до баб и бабла точно прорвутся
24.06.2023 14:29 Відповісти
Их ждут дворцы Рублевки. Там страждующие сидельцы смогут нарезать себе парчовых онуч и отрывать серьги у дам вместе с ушами. Все как они любят. А мы за попкорном.
24.06.2023 14:45 Відповісти
навпаки, виходили б допомогти своїм додікам прибрати бункерного, іншого шансу не буде
24.06.2023 14:26 Відповісти
Як вам, друзі! "Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять! В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы." Слово "Африка" замінити треба "на вулицю".
24.06.2023 14:26 Відповісти
В Африке можно было по безпределу, а почему в россии нельзя!
24.06.2023 14:34 Відповісти
Мене коробило, коли я дивився у минулому році коментарі цапорилих у фейсбуці, коли їх питали про війну з Україною.
Мені б дуже хотілось послухати, що ці мавпи думають сьогодні і зараз, але гадаю їм не до коментарів!
24.06.2023 14:28 Відповісти
Молимось щоб урка Пригожин длвше прожив.Чим довше проживе,тим більше шороху наробить в Раші,тим легше буде нашим ЗСУ
24.06.2023 14:29 Відповісти
Клозет на вулиці, тому ходіть у труси
24.06.2023 14:37 Відповісти
24.06.2023 14:52 Відповісти
Нужно помогать вагнеру всем чем только можно, а не сопли жевать и смеяться....они наши временные союзники...если их сейчас задавят, потом примутся за нас....
24.06.2023 15:07 Відповісти
Наївний , що б не сказати глибше , це наші найнебезпечніші вороги
24.06.2023 16:30 Відповісти
Підораси і гвалтівники твої брати - ну ти , підарок , навіть і не ховаєшся , мразота !
24.06.2023 16:44 Відповісти
Ну, так сортир во дворе - вот по нужде и выходят из домов! 💩
24.06.2023 18:16 Відповісти
 
 