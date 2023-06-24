УКР
Ми уважно стежимо за нашим східним кордоном, - Дуда

На тлі повідомлень про військовий заколот у РФ польська влада проводить постійний моніторинг польського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав президент Польщі Анджей Дуда.

"Через ситуацію в Росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем’єр-міністром і міністерством національної оборони, а також із союзниками. Перебіг подій за нашим східним кордоном ведеться на постійному моніторингу", -  йдеться в повідомленні.

кордон (4873) Польща (8759) Дуда Анджей (804)
До чого тут вояки на конях? Вже вдруг в новинах по поляків.
показати весь коментар
24.06.2023 14:32 Відповісти
*вдруге
показати весь коментар
24.06.2023 14:34 Відповісти
ДУДА такий виходдить і каже : КАЛІНІНГРАД НАШ !!!!
показати весь коментар
24.06.2023 14:35 Відповісти
Як там Крулевець?
показати весь коментар
24.06.2023 14:48 Відповісти
дивіться там не пропустіть жодного пітара ...
показати весь коментар
24.06.2023 15:07 Відповісти
 
 