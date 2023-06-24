Ми уважно стежимо за нашим східним кордоном, - Дуда

На тлі повідомлень про військовий заколот у РФ польська влада проводить постійний моніторинг польського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав президент Польщі Анджей Дуда.

"Через ситуацію в Росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем’єр-міністром і міністерством національної оборони, а також із союзниками. Перебіг подій за нашим східним кордоном ведеться на постійному моніторингу", - йдеться в повідомленні.

