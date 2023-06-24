УКР
Заколот Пригожина - це внутрішня проблема Росії, - голова Євроради Мішель

мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав події в Росії "внутрішньою справою" країни.

Про це він написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уважно стежимо за розвитком ситуації у Росії. На зв'язку з європейськими лідерами та партнерами G7. Вочевидь, що це внутрішня проблема Росії. Наша підтримка Києву та президенту України Володимиру Зеленському непохитна", - йдеться в повідомленні. 

Пригожин Євген (522) Шарль Мішель (333)
+24
- В России государственный переворот?
- Нет, частный.
24.06.2023 15:03 Відповісти
+15
Це як дипломатичною мовою сказати "нам глибоко по**й" )))
24.06.2023 15:06 Відповісти
+8
Який пригожин херой усі знають.

Але Україні та світу це на руку- руйнуйте один одного.
ЕС так і відповіло - « продовжуйте»

Нам свое робить.
24.06.2023 15:16 Відповісти
24.06.2023 15:03 Відповісти
100%

ЕС лезть в это Сейчас не будет и не должна. А там посмотрим…
24.06.2023 15:13 Відповісти
Пане Андрій , я б не став глузувати з цього приводу і ось чому - пригожин і путін це одна зв"язка . Не я , не Ви не знаємо , які фінансові , економічні , військові та інші можливості є у пригожина ,а вони , на моє глибоке переконання , величезні . Тому не можна не дооцінувать його та його дії . Бахмут тому приклад . І ще , тут не має ні якої зради з мого боку , просто висновок того , що пригожин та його "вагнеровці " небезпечні .
24.06.2023 16:17 Відповісти
так - Ви маєте рацію.Але іноді хочеться і поглузувати
25.06.2023 20:41 Відповісти
А де стурбованість?))))
24.06.2023 15:04 Відповісти
немає приводу.
є тільки для радощів.
24.06.2023 15:29 Відповісти
Готуватися треба. Гауляйторів підбирати.
24.06.2023 15:05 Відповісти
Поки там якась муйня, ви там за снаряди на міліард для ЗСУ не забувайте.
24.06.2023 15:06 Відповісти
24.06.2023 15:06 Відповісти
Так точно.
24.06.2023 15:07 Відповісти
или вообще промолчать
24.06.2023 15:11 Відповісти
Супер, вумнічка!
24.06.2023 15:07 Відповісти
Негайно. Супер стурбованість
24.06.2023 15:08 Відповісти
цікаво було б глянути сьогоднішній виступ наришкіна ))) мабуть би й бекать не зміг ))
24.06.2023 15:08 Відповісти
Тільки зара московити відчувають на власному скіні () , що гра в "ихтамнєтів" вона ним й чудова гра, що в неї можуть грати усі сторони конфлікту !

Бажаю усім щирим московитоімперцям захлунутися у властній кровянці !
24.06.2023 15:08 Відповісти
Это не мятеж, а восстановления справедливости. И пригожин герой россии, ему нужно помогать)))
24.06.2023 15:09 Відповісти
Залужний, де снаряди?!
десь так?
24.06.2023 15:30 Відповісти
Именно так! Если Залужный хоть что-то соображает, то он тбязар связаться с пригожыным и учтивым голосом спросить, не нужно-ли вам чего, а не сидеть-трындеть....
24.06.2023 16:41 Відповісти
ти з головою товаришуєш? зі своєю головою.
24.06.2023 16:45 Відповісти
Вышей бери. Герой мира. Он у пуйла ядерную кнопку заберёт и мир спасёт от ядерной катастрофы.
24.06.2023 16:16 Відповісти
Пока он ее заберет уже 33 раза они друг друга перебьют....но до этого момента это наши союзники и братья
24.06.2023 16:42 Відповісти
Это вы зря! Хрен знает, где в попыхах путькин может потерять свой ядерный чемоданчик, и ЗАЭС заминирована до Европы "мирный атом долетит "на раз", не известно, что им в голову взбредет!
24.06.2023 15:14 Відповісти
З ****** зате все передбачувано було, шо аж піздєц.
24.06.2023 15:15 Відповісти
Зустрічаю в мережі і таку версію подій.
"Путлер організував цю всю виставу, щоб Пригожин тимчасово ніби-то захопив владу у Кремлі і застосував тактичну ядерну зброю по Україні (для примушування нас до капітуляції), а після цього поверне собі крісло і скаже: "Я ні при чому, це все безумець Пригожин"...
24.06.2023 15:16 Відповісти
Скажи прапору за спино, що така версія не канає- ***** звичайно дурень але він ще і сцикло.
24.06.2023 15:18 Відповісти
Сподіваюсь, що таки не канає...
24.06.2023 15:19 Відповісти
Думаю такой сценарий маловероятен. Пригожин не Димон, власть просто так не отдаст, хотя дров кацапы наломают в любом случае.
24.06.2023 15:19 Відповісти
Теж на це надіюсь. Але насторожує інформація ЗМІ про те, що Пуйло і його оточення вже покинули Москву.
24.06.2023 15:38 Відповісти
Ху&ло зараз не до України та Запоріжжя

Внего проблема серьезніша. Він боявся лома Каддафі, а зараз кувалда пригожина наближається..
24.06.2023 15:18 Відповісти
Який пригожин херой усі знають.

Але Україні та світу це на руку- руйнуйте один одного.
ЕС так і відповіло - « продовжуйте»

Нам свое робить.
24.06.2023 15:16 Відповісти
Він сказав, що сценарію типа «Пригожин звичайно сучий син але він наш сучий син» не буде. Пригожин це військовий злочинець і захід із ним домовлятись не буде. Не будуть вони домовлятись із овцейопом також. Попробують домовитись за Навального або зійдуться на Патрушеві але за певних умов.
24.06.2023 15:16 Відповісти
навалільний - це ще той виродок, патрашок - взагалі відбите створіння
24.06.2023 15:19 Відповісти
Для запада Путин их сукин сын, он не атакует запад и их это устраивает.
24.06.2023 15:25 Відповісти
Ні, не влаштовує. В Європі йде інфляція від війни. Європійці відривають від себе для допомоги Укріїні та ізолювання зраші.
24.06.2023 15:42 Відповісти
Рашка у світовому ринку енергоресурсів це пігмей, а от потоки міняти треба, це неприємно для споживачів, але для енергетичної безпеки Європи це корисно.
24.06.2023 19:16 Відповісти
Я стурбований 😐
24.06.2023 15:18 Відповісти
Фуйло поза законом у міжнародному праві, тому...
24.06.2023 15:23 Відповісти
Нехай здається в Гаагу - врятує своє жалюгідне життя
24.06.2023 15:24 Відповісти
И никто мне не мог даже слова сказать
Но потом потихоньку оправились
Навалились гурьбой, стали руки вязать
И в конце уже все позабавились.
И осталось лицо - и побои на нём
И куда теперь выйти с побоями!
Но если правда оно, ну хотя бы на треть
Остаётся одно - только лечь помереть!
24.06.2023 15:31 Відповісти
Перекладю:
- В тому серпентарії жаби з гадюками сплелись в такий клубок, що ми нічого не озуміємо
24.06.2023 15:49 Відповісти
Ніхріна не смішно.
"Водночас час грає проти "вагнерівців", бо Кремль почне підтягувати додаткові сили, й можливо Пригожин розіграє зовсім інший сценарій, який дуже сильно вирівняє його шанси. Тим паче, що мова йде про його особисте виживання. Й у такому випадку не виключно, що він зверне увагу на ядерні об'єкти РФ.

Й найближчим таким об'єктом для сил Пригожина може стати "Объект 387", він же "Воронеж-45" у н.п. Борисоглібськ Воронезької області, в/ч 14254 12-го головного управління міноборони РФ. Це діюча база зберігання ядерного озброєння, одна з 12. За неофіційною інформацією цей склад призначений для зберігання саме тактичного ядерного озброєння. Від самого Воронежа вона у 190 км."
24.06.2023 15:53 Відповісти
 
 