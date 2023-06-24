5 212 43
Заколот Пригожина - це внутрішня проблема Росії, - голова Євроради Мішель
Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав події в Росії "внутрішньою справою" країни.
Про це він написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Уважно стежимо за розвитком ситуації у Росії. На зв'язку з європейськими лідерами та партнерами G7. Вочевидь, що це внутрішня проблема Росії. Наша підтримка Києву та президенту України Володимиру Зеленському непохитна", - йдеться в повідомленні.
