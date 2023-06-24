УКР
ПВК "Вагнер" без жодного пострілу дійшли до Ростова, країна нас підтримує, - Пригожин

Терорист та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що їх підтримує уся країна.

Про це йдеться в черговій заяві Євгена Пригожина, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому нас підтримує країна? Тому що ми йшли із маршем справедливості. По нас завдали ударів - спочатку артилерійські, потім вертольотами. І ми пішли без жодного пострілу. Ми не чіпали жодного строковика. Ми не вбили дорогою жодної людини. По нас працювала авіація, гелікоптери, літаки... ми дійшли до Ростова. Без жодного пострілу ми захопили будівлю штабу. Ми не завадили роботі жодної людини.

На вулиці стоять люди, які розгортають прапори ПВК Вагнера. У магазини, коли хлопці заходять через дорогу, люди просять не платити за себе, бо їм хочеться зробити щось приємне. 

І ще один момент: у ЗМІ поширюють інформацію про якісь мінні шлагбауми. Коли ми прийшли сюди, то ми зняли біля сусідніх воріт з будівлі штабу мінний шлагбаум вранці, який невміло розклали, який є просто такою малопрофесійною витівкою та малокорисною. І тому цей мінний шлагбаум, якраз, ми прибрали", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент глибоко помилився, ми - патріоти, а ті, хто сьогодні нам протидіє, це ті, хто зібралися навколо покидьків, - Пригожин

ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522)
+34
24.06.2023 15:24 Відповісти
+14
Внукі асвабадітєлєй йдуть асвабаждать маскву. Новий виток історії орди.
24.06.2023 15:24 Відповісти
+9
24.06.2023 15:21 Відповісти
24.06.2023 15:21 Відповісти
Вагнера вже в Тульській області.загони вагнера помічені у Борисоглебську поблизу розміщені ядерні **********
24.06.2023 15:37 Відповісти
Мимо пройдут.
24.06.2023 16:10 Відповісти
і яця країна - Україна. Головне переріжте логістику що йде на донбас
24.06.2023 15:21 Відповісти
Це добре -- лови путю .
24.06.2023 15:22 Відповісти
Ну, насчёт всей России он перегнул. Но то что ему много кто симпатизирует это факт. И ***** тоже много кто симпатизирует.
24.06.2023 15:22 Відповісти
***** в основному симпотузують старі совкові пердуни,які нічого не вирішують.
24.06.2023 15:31 Відповісти
За то решалы, путлеровское опг, озерное , решают все. Как жить-поживать , добра наживать много и нечестно. А что холопы? Пару косточек с барского стола. Радуйтесь.
24.06.2023 16:38 Відповісти
Судячи з всього,озерниє доживає свої останні дні.
24.06.2023 16:47 Відповісти
Внукі асвабадітєлєй йдуть асвабаждать маскву. Новий виток історії орди.
24.06.2023 15:24 Відповісти
24.06.2023 15:24 Відповісти
Ганебні, принизливі кроліки і зрада ще відгукнуться зеленим. Як *****.
24.06.2023 15:41 Відповісти
Після перемоги над підерами, Зеленського надінемо в костюм кролика, повісимо на шию барабан з бомбосховища, та поведемо його в суд, справедливий суд.
24.06.2023 15:48 Відповісти
Перепрошую, нагадайте, будь ласка, що це був за кролик на Майдані?
24.06.2023 16:14 Відповісти
24.06.2023 16:21 Відповісти
А ще можливо мати кроликiв та контрактну армiю одночасно, i дати найманцям грошi, а кроликам кроличе. Не будьте егоiстом. 💩
24.06.2023 18:55 Відповісти
У конфлікті завжди винні обидві сторони. Москвороті москалі грабували Варонєж, але москворотий Варонєж зрадив москву. Тепер ВеКАеС москви мають право бомбурдувати центри прінятія рєшєній в Варонєжє. Хоча москвороті та арестович засудять таке расчєловєчіваніє
24.06.2023 15:24 Відповісти
"На горє Шаміль стоїть, а-а-а,
Ножі, шашкі точить,
А внізу народ стоїть, а-а-а,
На Шаміля - ...вай какой маладєц..."

© Лесь Подерв'янський "Восток"
24.06.2023 15:24 Відповісти
Входить Гамлєт. Він вдягнут у зручну приємну талстовку і зручні парусінові штани. Він - босий, барадатий і пацаватий!
П.с лесик , як і шевченко, завжди актуальний!
24.06.2023 16:48 Відповісти
а пригожин, "тот который йося", поміняв вже собі фаміліё ? ))
24.06.2023 15:25 Відповісти
Можливо, навпаки - скоро почне шукати "родственные связи с сентябрейшей... тьху... августейшей фамилией"
(великий князь, родственник анпиратора - это *** не *** собачий)
24.06.2023 15:29 Відповісти
як карти ляжуть ))) о щас на параші можно підзаробить вангуючи на картах таро та і цзині )))
24.06.2023 15:34 Відповісти
https://youtu.be/kQzgQjq-dnY ростов
24.06.2023 15:27 Відповісти
Вагнерівці масово випускають зеків із в'язниць Ростова, щоб ті вступили до їхніх лав, - росЗМІ Озброєні люди в камуфляжній формі обеззброюють охорону виправних колоній Ростова.
24.06.2023 15:29 Відповісти
А потiм вони бiженцями втiкуть в Европу. 🙄
24.06.2023 18:58 Відповісти
Давай йди вперед,може і Мацкву візьмеш без жодного пострілу,бо царь вже звідти чухнув на літаку,тільки курява пішла. Як і всі диктатори,Путя виявився сцикуном і сируном
24.06.2023 15:29 Відповісти
Як? А сралін , хіба не був у обложеній маскві в 1941? Хоча, може, як і наш , недодиктатор в Києві 2022?)))))
24.06.2023 16:52 Відповісти
Краще б 50%...
24.06.2023 15:30 Відповісти
Думаю він не бреше. Жебрацька російська провінція дійсно підтримає цього нео-Лєніна. А зажрата Москва і великі міста звісно будуть за царя.
24.06.2023 15:30 Відповісти
І старі совко-підараси найбільша сволота.
24.06.2023 15:35 Відповісти
От не факт!

Після того, як він їх підставив під санкції, і почав до того ж висосувати в них їхні гроші на війну, навряд чи Рубльовка стане на бік Х.йла - той же Йосип Пригожин Вам у приклад. Хоча і на бік Пригожина теж не стане, бо той обіцяв їх розкуркулити.

А хто стане - так це відносно прості люди, яким якісь крохи перепадали - за участь у виборчих комісіях, якісь активісти, вчителі, медикі - вони по всьому совку дуже підпорядковані владним окрикам.
24.06.2023 16:10 Відповісти
В Україні цим підорам подальший грабунок обломився, то ж тепер, мабуть, хочуть поживитись "трофєямі" на масквє. А там є, де розвернутись.
24.06.2023 15:30 Відповісти
стаду байдуже яке ***** ними править
мене цікавить коли республіки почнуть проголошувати вихід з *********
24.06.2023 15:33 Відповісти
Если у Пригожина есть план дойди до Москвы, значит и есть план по ее взятию
24.06.2023 15:35 Відповісти
баранина з картоплею вас підтримує 😂
24.06.2023 15:38 Відповісти
"Без единого выстрела". Да зассали все! Элемент неожиданности, дальше будет "интереснее".
24.06.2023 15:39 Відповісти
дух адіка посрамлённий сатанєє. той шо до ростова, шо до мацкви куди довше добирався, при тому шо в нього було більше чим 25 тищ народу ))
24.06.2023 15:44 Відповісти
 
 