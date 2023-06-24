ПВК "Вагнер" без жодного пострілу дійшли до Ростова, країна нас підтримує, - Пригожин
Терорист та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що їх підтримує уся країна.
Про це йдеться в черговій заяві Євгена Пригожина, інформує Цензор.НЕТ.
"Чому нас підтримує країна? Тому що ми йшли із маршем справедливості. По нас завдали ударів - спочатку артилерійські, потім вертольотами. І ми пішли без жодного пострілу. Ми не чіпали жодного строковика. Ми не вбили дорогою жодної людини. По нас працювала авіація, гелікоптери, літаки... ми дійшли до Ростова. Без жодного пострілу ми захопили будівлю штабу. Ми не завадили роботі жодної людини.
На вулиці стоять люди, які розгортають прапори ПВК Вагнера. У магазини, коли хлопці заходять через дорогу, люди просять не платити за себе, бо їм хочеться зробити щось приємне.
І ще один момент: у ЗМІ поширюють інформацію про якісь мінні шлагбауми. Коли ми прийшли сюди, то ми зняли біля сусідніх воріт з будівлі штабу мінний шлагбаум вранці, який невміло розклали, який є просто такою малопрофесійною витівкою та малокорисною. І тому цей мінний шлагбаум, якраз, ми прибрали", - йдеться у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ножі, шашкі точить,
А внізу народ стоїть, а-а-а,
На Шаміля - ...вай какой маладєц..."
© Лесь Подерв'янський "Восток"
П.с лесик , як і шевченко, завжди актуальний!
(великий князь, родственник анпиратора - это *** не *** собачий)
Після того, як він їх підставив під санкції, і почав до того ж висосувати в них їхні гроші на війну, навряд чи Рубльовка стане на бік Х.йла - той же Йосип Пригожин Вам у приклад. Хоча і на бік Пригожина теж не стане, бо той обіцяв їх розкуркулити.
А хто стане - так це відносно прості люди, яким якісь крохи перепадали - за участь у виборчих комісіях, якісь активісти, вчителі, медикі - вони по всьому совку дуже підпорядковані владним окрикам.
мене цікавить коли республіки почнуть проголошувати вихід з *********