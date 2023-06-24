За добу біля Бахмуту знищили майже 100 окупантів, - Череватий

Наші військові не дозволили ворогу просування ані на Куп’янському, ані на Лиманському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"За цю добу на Бахмутському напрямку ворог 382 рази завдав по нас артилерійських ударів різними типами калібрів, здійснив три авіанальоти. В результаті наших зворотних ударів по ворогу було знищено 97 окупантів і 127 поранено", - йдеться в повідомленні.

Також речник повідомив, що українські військові також знищили два ворожих танки, дві САУ "Гвоздика", шість гармат, вісім польових складів з боєприпасами, чотири безпілотні літальні апарати (два типу "Орлан" і два типу ZALA).

В районі Куп’янська та Лиману, за словами Череватого, російські військові значно зменшили наступальну активність після серії потужних ударів ЗСУ по ворожих позиціях.

