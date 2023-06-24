УКР
За добу біля Бахмуту знищили майже 100 окупантів, - Череватий

зсу

Наші військові не дозволили ворогу просування ані на Куп’янському, ані на Лиманському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"За цю добу на Бахмутському напрямку ворог 382 рази завдав по нас артилерійських ударів різними типами калібрів, здійснив три авіанальоти. В результаті наших зворотних ударів по ворогу було знищено 97 окупантів і 127 поранено", - йдеться в повідомленні.

Також речник повідомив, що українські військові також знищили два ворожих танки, дві САУ "Гвоздика", шість гармат, вісім польових складів з боєприпасами, чотири безпілотні літальні апарати (два типу "Орлан" і два типу ZALA).

В районі Куп’янська та Лиману, за словами Череватого, російські військові значно зменшили наступальну активність після серії потужних ударів ЗСУ по ворожих позиціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрата Бахмуту стала б для РФ мегапоразкою, тому вони переводять сили на Схід, - Череватий

бойові дії (4513) Череватий Сергій (166)
24.06.2023 15:35 Відповісти
Нігуя собі -- в них на рашці бунт а вони сунуться .
24.06.2023 15:36 Відповісти
Закінчиться їжа та ********** самі втечуть, може.
24.06.2023 15:40 Відповісти
Є все ж таки павучіння в одній окремо взятій банці з пригожинами та путінками, які не надто обіймаються одне з іншим. Поживемо-побачимо, що там в болоті відбувається. Є лише для України мудре й вічне - розподіляй та володій.
24.06.2023 16:00 Відповісти
Щось чмобіків маловато..
24.06.2023 16:08 Відповісти
 
 