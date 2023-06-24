Біля офісу Пригожина у Санкт-Петербурзі силовики знайшли "Газель", набиту грошима. Ватажок "вагнерівців" підтвердив, що це його гроші

У петербурзькому готелі "Трезіні", який, ймовірно, належить Євгену Пригожину, пройшли обшуки. Правоохоронці виявили "Газель" із 4 млрд рублів п’ятитисячними купюрами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Під час обшуку петербурзького готелю "Трезіні", який імовірно належить власнику ПВК "Вагнер" Пригожину, правоохоронців зацікавила біла "Газель", припаркована на вулиці. Її вирішили перевірити на наявність вибухонебезпечних речовин. Коли машину розкрили, виявили коробки, набиті п'ятитисячними купюрами. Після підрахунку купюр з'ясувалося, що там 4 млрд рублів.

Пригожин підтвердив, що гроші з "Газелі" належать йому. У новій заяві, він зазначив, що у нього виявлено "не одну газельку грошима, а газельку та два автобусики, в яких лежали гроші.

"Там лежали гроші на видачу заробітної плати, так звані компенсації "вантаж 200" та інші питання. ПВК "Вагнер" живе десять років, використовуючи виключно готівку, що і написано в контракті. А я цього ретельно дотримуюся. Коли ми працювали в Африці, на Україні та в інших країнах, коли кошмарили Америку, то всіх влаштовувала готівка. А тепер прийшли з обшуками. Нічого страшного. Готівку дійсно було знайдено", - заявив Пригожин.

