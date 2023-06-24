УКР
Біля офісу Пригожина у Санкт-Петербурзі силовики знайшли "Газель", набиту грошима. Ватажок "вагнерівців" підтвердив, що це його гроші

У петербурзькому готелі "Трезіні", який, ймовірно, належить Євгену Пригожину, пройшли обшуки. Правоохоронці виявили "Газель" із 4 млрд рублів п’ятитисячними купюрами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Під час обшуку петербурзького готелю "Трезіні", який імовірно належить власнику ПВК "Вагнер" Пригожину, правоохоронців  зацікавила біла "Газель", припаркована на вулиці. Її вирішили перевірити на наявність вибухонебезпечних речовин. Коли машину розкрили, виявили коробки, набиті п'ятитисячними купюрами. Після підрахунку купюр з'ясувалося, що там 4 млрд рублів.

Пригожин підтвердив, що гроші з "Газелі" належать йому. У новій заяві, він зазначив, що у нього виявлено "не одну газельку грошима, а газельку та два автобусики, в яких лежали гроші.

"Там лежали гроші на видачу заробітної плати, так звані компенсації "вантаж 200" та інші питання. ПВК "Вагнер" живе десять років, використовуючи виключно готівку, що і написано в контракті. А я цього ретельно дотримуюся. Коли ми працювали в Африці, на Україні та в інших країнах, коли кошмарили Америку, то всіх влаштовувала готівка. А тепер прийшли з обшуками. Нічого страшного. Готівку дійсно було знайдено", - заявив Пригожин.

+16
Нічого . Він ще по дорозі до муськви грабоне пару банків , і ті гроші поверне . Ще й з наваром .
24.06.2023 16:05 Відповісти
+10
Так радуйся успехам кужугетыча
24.06.2023 16:12 Відповісти
+9
подякує, що порахували. а то всьо коробки да коробки )
24.06.2023 16:14 Відповісти
kazav - netrogatj - podjede zaberjot
24.06.2023 16:02 Відповісти
класика "коробки из под ксероксов" ))
24.06.2023 16:02 Відповісти
Кошмарили Омерику, сам не похвалиш ніхто не похвалить.
24.06.2023 16:04 Відповісти
Спочатку "державі", під гаслом "повертаємо своє", а потім вже це не зупинити... )))
24.06.2023 16:10 Відповісти
Банкиры Ростова уже грузят бабло тоннами в грузовики.
24.06.2023 16:11 Відповісти
береги лоб, дурень. нет зарплаты - нет лоба.
24.06.2023 16:07 Відповісти
А Уткін де???!!!
24.06.2023 16:07 Відповісти
Нема проблем. Є зброя - вони собі готівку "знайдуть". Дуже чекаю, має початися люта різанина коли всі зрозуміють відсутність влади у регіонах.
24.06.2023 16:09 Відповісти
Так ось чого Череп на маскву попер!!!! За зарплатнею!
24.06.2023 16:09 Відповісти
Сколько конченных идиотов на цензоре!Так радоваться успехам пригожына.
24.06.2023 16:10 Відповісти
Пригожина они презирают. А радуются жабогадюкингу (надеюсь, знаешь что это такое)
24.06.2023 16:13 Відповісти
А если он захватит власть?У него будет больше зеков, свои генералы и ресурсы и ты думаешь нам будет легче?Надеюсь ты это понимаешь?
24.06.2023 16:18 Відповісти
Не захопить . Але добряче її понадкусює . Це саме те що нам і треба .
24.06.2023 16:22 Відповісти
Любой, кто захватит власть после путена, первым делом начнет договариваться о выводе войск и завершении войны, чтоб снять санкции. Иначе раисю при новой власти не сохранить.
24.06.2023 16:25 Відповісти
Не захватит, там целое кодло желающих трон забрать. Просто Пригожа пока полезный.
24.06.2023 16:48 Відповісти
Усяке царство, що розділилося в собі, спустошиться, і всяке місто чи дім, що розділився у собі, не встоїть. (Мф. 12,25)

Ідіоти - це ті, які не розуміють цих слів.
24.06.2023 16:13 Відповісти
один ты не идиёт...
24.06.2023 16:14 Відповісти
Не один ,но как вижу большинство на цензоре идиоты ещё и пытаются что-то доказать. 😂
24.06.2023 16:20 Відповісти
ты просто дэбил...
24.06.2023 16:23 Відповісти
Дебил это твои мама с папой, что такое тупое животное родило.
24.06.2023 16:26 Відповісти
иФан ты имбецил - так тебе понятней...?
24.06.2023 16:37 Відповісти
Нет ,не понятно. Давай дебил ещё покажи свою тупость .
24.06.2023 16:42 Відповісти
ну расскажи ты нам имбицил - чем грозит нам успех пригожина...?
24.06.2023 16:44 Відповісти
Тебе повилазило дебил ?Посмотри комент в верху .
24.06.2023 16:51 Відповісти
та нах тут твой коммент диванного хенерала...!
ты судишь это после литра пива - или какие-то есть секретные сведения...?
24.06.2023 16:56 Відповісти
Я секретный агент. А ты кто такой чтобы писать тупые коменты ?
24.06.2023 17:14 Відповісти
ты сперматозоидный ахент - перечитай свою корочку...
24.06.2023 17:18 Відповісти
Прочитал и там пишется секретный агент .Ладно не буду на дебила тратить время, просто жаль, что такие могут голосовать.
24.06.2023 17:24 Відповісти
своё жалко держи в руках...!
24.06.2023 17:27 Відповісти
Мы радуемся успехам гражданской войны в рф. Ибо гражданская война в рф - это шанс на самую дегкую победу для Украины.
24.06.2023 16:25 Відповісти
Я за гражданскую войну русни ,но пока всё легко идёт у прихожина и солдаты присоединяется к зеку .
24.06.2023 16:30 Відповісти
Кадыровцы к нему не примкнут - и сейчас их бросили против Пригожина. Так что ждем зарубы.
24.06.2023 16:36 Відповісти
Пригожин підтвердив, що гроші з "Газелі" належать йому. У новій заяві, він зазначив, що у нього виявлено "не одну газельку грошима, а газельку та два автобусики, в яких лежали гроші.

Автобусики вже сп*здили.
24.06.2023 16:11 Відповісти
Давно в мене не було такого вихідного...
24.06.2023 16:19 Відповісти
коли кошмарили Америку, то всіх влаштовувала готівка.

ну да, особенно после втручання в выборы.... есть ракеты такие шо без ВВ вообще, просто если очень надо то повара бы пошинковали.
может выгоден? кому то
24.06.2023 16:19 Відповісти
Дерй аз Зор кошмарили так КМП США который как в Никарагуа отряд Сандино накрошил мюзыкантов с балайками и гармошками в их же технике https://www.youtube.com/watch?v=ujS_M7Ax0OU Дореволюцiонный Совѣтчикъ - На необъявленной сирiйской
24.06.2023 16:33 Відповісти
Все -- пригожин піде в рознос -- це ж золотии запас .
24.06.2023 16:20 Відповісти
Розумна людина б перш ніж починати цю "двіжуху" вивезла б гроші в безпечне місце, а не тримала б в покинутій машині біля власного офісу, куди в першу чергу направлять ментів з перевірками.
24.06.2023 16:23 Відповісти
Ця купа акуратно нарізаних папірців не має ніякого значення, в даній ситуації. Головне віддані бійці, зброя і **********
24.06.2023 16:31 Відповісти
завтра курс будет такой что эта бумага будет стоить меньше одного патрона)
24.06.2023 16:35 Відповісти
Треба віддати йому належне: не відхрещується від своїх грошей.
24.06.2023 16:38 Відповісти
тю..газелька.учись у нашего віті - камазамі і не рублі а бакси
24.06.2023 16:38 Відповісти
Тобто шалений спротив пітерців проти "патриотів" пригожина був вже зломленний поки він ще навіть не почався...
24.06.2023 16:48 Відповісти
у него общак путина в ЮАР на 51 мллрд.$ да здравствует новый Ленин!
24.06.2023 17:02 Відповісти
Якийсь санаційний олігарх заплатив, щоб путло знищили
24.06.2023 17:58 Відповісти
було 6 а порахували то виявилось 4 ))
24.06.2023 18:18 Відповісти
 
 