Командир РДК Нікітін закликав приєднуватися до воєнного перевороту у РФ: "Новий Смутний час настав"
Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін прокоментував останні події, які відбуваються в РФ.
Відповідне відео опублікували у телеграмі Російського добровольчого корпусу, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривавий тиран вчепився мертвою хваткою у свій трон і готовий вбивати населення вже російських міст - усі бачили відео вибухів у Воронежі та Ростові-на-Дону, кадри розстрілу звичайної родини бійцями Росгвардії. Сам Путін, за моєю інформацією, вже евакуйований на Валдай, слідом за ним залишають Москву на своїх бізнес-джетах й представники російської "еліти", - наголосив він.
За його словами, фронт починає руйнуватися, солдати російської армії залишають свої позиції. Біля Бахмуту та на Запоріжжі воїни ЗСУ просуваються без опору російських військ.
"Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю нашої Батьківщини! Вся координація йтиме через наші офіційні канали зв'язку. Слава Русі!", - додав Нікітін.
**** вони проти нас будуть воювати?
знов т-54 проти Джавіків? та вже вроді проїхали, не будуть воювати з нами
так і у московітів той же Боб, і те ж "дав" і тоже шоб "кое-шо"
от це саме мені смішно. "іменем боба" це тупо печерна своєрідність дикунів.
шо вам не зрозуміло?
но есть уже такая мудрость: Ніколи, ніяк, не вір кацапу, за жодних обставин, інакше ти п*дар і діти сусідські тебе проклянуть.
реальна гопо-страна московітія
рдк та лср вже спробували, досвід показав що за ними добровільно росіяни не йдуть.
тож, було б розумно їм перестати вдавати з себе повстання спартака а зосередитися на тому ким вони по факту є - диверсантами ЗСУ.
Борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят.
Они будут тоже трудны
Давати ще один козир рос пропаганді було не обов'язково.
Є декілька відбитих вулиць у Бахмуті, є полонені.
Продуктивна ніч, сподіваюсь офіційно розкажуть про наші рухи. По місту є вдалі дії теж, полонених набрали.
Ми відновили рух в місті.
Північніше Бахмута триває наш рух вперед, є відбиті посадки.
Колонна "Ахмата" едет к Ростову.
Бігом звільнятись
какой такой Руси?
А в ньому - через кожні 10 метрів крокодиляка з хвостом.
🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊
От зараз зробити рейд по тилам своєї вітчизни,з національно-визвольною,так би мовити,метою ?
Бо якось набридли ті тікток шоу біля наших кордонів.