Командир РДК Нікітін закликав приєднуватися до воєнного перевороту у РФ: "Новий Смутний час настав"

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін прокоментував останні події, які відбуваються в РФ.

Відповідне відео опублікували у телеграмі Російського добровольчого корпусу, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривавий тиран вчепився мертвою хваткою у свій трон і готовий вбивати населення вже російських міст - усі бачили відео вибухів у Воронежі та Ростові-на-Дону, кадри розстрілу звичайної родини бійцями Росгвардії. Сам Путін, за моєю інформацією, вже евакуйований на Валдай, слідом за ним залишають Москву на своїх бізнес-джетах й представники російської "еліти", - наголосив він.

За його словами, фронт починає руйнуватися, солдати російської армії залишають свої позиції. Біля Бахмуту та на Запоріжжі воїни ЗСУ просуваються без опору російських військ.

"Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю нашої Батьківщини! Вся координація йтиме через наші офіційні канали зв'язку. Слава Русі!", - додав Нікітін.

