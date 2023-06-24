УКР
Командир РДК Нікітін закликав приєднуватися до воєнного перевороту у РФ: "Новий Смутний час настав"

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін прокоментував останні події, які відбуваються в РФ.

Відповідне відео опублікували у телеграмі Російського добровольчого корпусу, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривавий тиран вчепився мертвою хваткою у свій трон і готовий вбивати населення вже російських міст - усі бачили відео вибухів у Воронежі та Ростові-на-Дону, кадри розстрілу звичайної родини бійцями Росгвардії. Сам Путін, за моєю інформацією, вже евакуйований на Валдай, слідом за ним залишають Москву на своїх бізнес-джетах й представники російської "еліти", - наголосив він.

За його словами, фронт починає руйнуватися, солдати російської армії залишають свої позиції. Біля Бахмуту та на Запоріжжі воїни ЗСУ просуваються без опору російських військ.

"Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю нашої Батьківщини! Вся координація йтиме через наші офіційні канали зв'язку. Слава Русі!", - додав Нікітін.

Топ коментарі
+27
ясно шо это круто.
но есть уже такая мудрость: Ніколи, ніяк, не вір кацапу, за жодних обставин, інакше ти п*дар і діти сусідські тебе проклянуть.
24.06.2023 16:32
24.06.2023 16:32 Відповісти
+19
Удачі вам хлопці, бажаю досягнення мети всім нам, щоб якнайскоріше настав мир.
24.06.2023 16:31
24.06.2023 16:31 Відповісти
+15
у мене простіше прислів'я--не вір ні псові-ні москальові !
24.06.2023 16:42
24.06.2023 16:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
davaite davaite....goida! - v pered za urodinu...
24.06.2023 16:29
24.06.2023 16:29 Відповісти
kruto sovok doldzen sdohnut!
24.06.2023 16:33
24.06.2023 16:33 Відповісти
Удачі вам хлопці, бажаю досягнення мети всім нам, щоб якнайскоріше настав мир.
24.06.2023 16:31
24.06.2023 16:31 Відповісти
Хлопці з РДК ? То вони з нами і так.
24.06.2023 16:42
24.06.2023 16:42 Відповісти
Класичне питання кацапського троля. Все ясно
24.06.2023 17:47
24.06.2023 17:47 Відповісти
Якби я був скотоложцем (як твій кумир рамзан) ти, тваринко, міг би стати моїм половим партнером
24.06.2023 17:50
24.06.2023 17:50 Відповісти
може хіба разом.... проти когось.
**** вони проти нас будуть воювати?
знов т-54 проти Джавіків? та вже вроді проїхали, не будуть воювати з нами
24.06.2023 17:28
24.06.2023 17:28 Відповісти
Якщо разом то українці воювали або з поляками проти московії, або з московитами проти поляків. Зараз 1й варіант. Ви хочете другий?
24.06.2023 17:37
24.06.2023 17:37 Відповісти
хто то там каже "бох дав шоб типу там блаблабла ..."
так і у московітів той же Боб, і те ж "дав" і тоже шоб "кое-шо"
от це саме мені смішно. "іменем боба" це тупо печерна своєрідність дикунів.
шо вам не зрозуміло?
30.06.2023 18:07
30.06.2023 18:07 Відповісти
ясно шо это круто.
но есть уже такая мудрость: Ніколи, ніяк, не вір кацапу, за жодних обставин, інакше ти п*дар і діти сусідські тебе проклянуть.
24.06.2023 16:32
24.06.2023 16:32 Відповісти
Ось це відео від "Самий сок2" повністю підтверджує вашу тезу:
https://youtu.be/5Z8UlNgf_VY
24.06.2023 16:37
24.06.2023 16:37 Відповісти
а чем плохо как раз в смуту есть шанс создать Лисовичков и вспомнить что кн Рожинские это наши и мы помним их славные дела
24.06.2023 16:41
24.06.2023 16:41 Відповісти
у мене простіше прислів'я--не вір ні псові-ні москальові !
24.06.2023 16:42
24.06.2023 16:42 Відповісти
Ну в принципе собака меня никогда не обманывала а свинособаки это да.
24.06.2023 16:52
24.06.2023 16:52 Відповісти
ну так, але собака тебе зрадить за "більш жирну кістку", а московіт просто вб.є, , увага! "Тому що може".
реальна гопо-страна московітія
24.06.2023 16:58
24.06.2023 16:58 Відповісти
Смутнии час -- всі проти всіх -- можна ловити рибку в мутніи воді .
24.06.2023 16:35
24.06.2023 16:35 Відповісти
За його словами, фронт починає руйнуватися, солдати російської армії залишають свої позиції. Біля Бахмуту та на Запоріжжі воїни ЗСУ просуваються без опору російських військ. Джерело:

24.06.2023 16:35
24.06.2023 16:35 Відповісти
З ким ви збираетесь об'єднуватись?... з цимм покидьками?...
24.06.2023 16:35
24.06.2023 16:35 Відповісти
Він закликає приєднуватись до РДК , а не до петухів .
24.06.2023 16:38
24.06.2023 16:38 Відповісти
А для мене вони всі півні!
24.06.2023 16:57
24.06.2023 16:57 Відповісти
Півні,не півні, але вони воюють зі зброєю в руках на стороні України,хоча і являються кацапами, і для того щоб попасти сюди вони змушені були пройти дуже важкий шлях і багато перевірок, а багато наших ідіотів, в той час коли кацапи воюють за нас,купляють собі за 3 тисяч доларів і більше виїзд за кордони і іткають від війни,тому хто тут ще півні питання риторичне
24.06.2023 17:02
24.06.2023 17:02 Відповісти
Згоден..." Не так страшні московські воші,-як наші україські гниди"(с)... а півні залишаться півнями!
24.06.2023 17:20
24.06.2023 17:20 Відповісти
Вже заява РДК і їхня заява сильно насторожує:
https://youtu.be/5Z8UlNgf_VY
24.06.2023 16:39
24.06.2023 16:39 Відповісти
Шо, опять???
24.06.2023 16:37
24.06.2023 16:37 Відповісти
тупо і ідіотично.

рдк та лср вже спробували, досвід показав що за ними добровільно росіяни не йдуть.

тож, було б розумно їм перестати вдавати з себе повстання спартака а зосередитися на тому ким вони по факту є - диверсантами ЗСУ.
24.06.2023 16:38
24.06.2023 16:38 Відповісти
Давай ШОУ СКабєєвої
24.06.2023 16:40
24.06.2023 16:40 Відповісти
А вы еще здесь? В Украине? Жопу в горсть и вперед дамбить Белгород.
24.06.2023 16:45
24.06.2023 16:45 Відповісти
Суровые годы уходят.
Борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят.
Они будут тоже трудны
24.06.2023 16:46
24.06.2023 16:46 Відповісти
Чисто технологічно він мав підтримати "законну" владу або промовчати.
Давати ще один козир рос пропаганді було не обов'язково.
24.06.2023 16:46
24.06.2023 16:46 Відповісти
До речі - так . ! Бахмутський демон пише що ЗСУ сьогодні добряче просунулись в Бахмуті , і навіть відбили там кілька вулиць .

https://t.me/bahshid23 Бахмутський Демон 👹

Є декілька відбитих вулиць у Бахмуті, є полонені.
Продуктивна ніч, сподіваюсь офіційно розкажуть про наші рухи. По місту є вдалі дії теж, полонених набрали.
Ми відновили рух в місті.
Північніше Бахмута триває наш рух вперед, є відбиті посадки.
24.06.2023 16:48
24.06.2023 16:48 Відповісти
Та нах надо....нужно срочно Пригожиру помогать вон...накрен уже эти руины не нужны....
24.06.2023 16:52
24.06.2023 16:52 Відповісти
на x y й тебе сьогодні ще ніхто не посилав з твоїми рекомендаціями?
24.06.2023 17:00
24.06.2023 17:00 Відповісти
))))

Колонна "Ахмата" едет к Ростову.

49,7 тыс. просмотров

1 час назад

https://vk.com/video/@novnews?z=video-50332460_456392119%2Fclub50332460%2Fpl_-50332460_-2
24.06.2023 16:52
24.06.2023 16:52 Відповісти
И по ходу все тюрьмы освобождать….а жулики должны малявы по лагерям зонам тюрьмам разослать присоединяться за будущую амнистию и за обиды личные от куйловского беспредела.Надо же с Куйло получать как с охламона по голове табуретом …а лучше кувалдой
24.06.2023 16:53
24.06.2023 16:53 Відповісти
Nu ***** Prigozhin na haroshem shcetu u etava poca .....
24.06.2023 16:56
24.06.2023 16:56 Відповісти
ніякої ********* чи русссії не має залишитись, деокуповані території і масковскіє болота як обмежена одиниця,amen!!!
24.06.2023 16:57
24.06.2023 16:57 Відповісти
А що білоруси ? Бацька в державі нема.
Бігом звільнятись
24.06.2023 16:59
24.06.2023 16:59 Відповісти
Слава Русі!", - додав Нікітін.

какой такой Руси?
24.06.2023 17:03
24.06.2023 17:03 Відповісти
Русню за кордони і окопуватись, окопуватись, окопуватись.
24.06.2023 17:05
24.06.2023 17:05 Відповісти
І глибокий канал.
А в ньому - через кожні 10 метрів крокодиляка з хвостом.

🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊
24.06.2023 19:13
24.06.2023 19:13 Відповісти
Хіба не час цим кацапським корпусам та арміям допомогти побратимам ?
От зараз зробити рейд по тилам своєї вітчизни,з національно-визвольною,так би мовити,метою ?
Бо якось набридли ті тікток шоу біля наших кордонів.
24.06.2023 17:20
24.06.2023 17:20 Відповісти
Слава Киевской Руси! А параша х... соси !
24.06.2023 17:21
24.06.2023 17:21 Відповісти
Він казав Слава Русі, я так розумію він це про українців??? Бо вони то точно не Русь!!!!
24.06.2023 18:30
24.06.2023 18:30 Відповісти
То окуповуйте БНР. Прапор біло-блакитно-білий в руки!
24.06.2023 20:40
24.06.2023 20:40 Відповісти
 
 