Німеччина планує надати Україні ще 45 установок "Гепард" до кінця року

Німеччина планує надати України ще 45 зенітних установок "Гепард" до кінця 2023 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на агентство dpa, інформує Цензор.НЕТ.

Голова Українського ситуаційного центру при німецькому Міністерстві оборони Крістіан Фройдінґ вказав на те, що 34 "Гепарди" Україна вже отримала, ще 15 надійдуть найближчими тижнями.

"На додачу ми хочемо надати ще 30 танків "Гепард" до кінця року в співпраці зі Сполученими Штатами", – сказав Фройдінґ.

Генерал додав, що партнери "роблять що можуть", але визнав, що Україна досі не має достатньо систем протиповітряної оборони.

Крім того, Фройдінґ зазначив, що Україна отримає ще дві системи IRIS-T цього року і чотири – 2024 року.

