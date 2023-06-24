УКР
Німеччина планує надати Україні ще 45 установок "Гепард" до кінця року

Німеччина планує надати України ще 45 зенітних установок "Гепард" до кінця 2023 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на агентство dpa, інформує Цензор.НЕТ.

Голова Українського ситуаційного центру при німецькому Міністерстві оборони Крістіан Фройдінґ вказав на те, що 34 "Гепарди" Україна вже отримала, ще 15 надійдуть найближчими тижнями.

"На додачу ми хочемо надати ще 30 танків "Гепард" до кінця року в співпраці зі Сполученими Штатами", – сказав Фройдінґ.

Генерал додав, що партнери "роблять що можуть", але визнав, що Україна досі не має достатньо систем протиповітряної оборони.

Крім того, Фройдінґ зазначив, що Україна отримає ще дві системи IRIS-T цього року і чотири – 2024 року.

данке шон
показати весь коментар
24.06.2023 17:03 Відповісти
Дякуємо гер Шольц
показати весь коментар
24.06.2023 17:04 Відповісти
+
показати весь коментар
24.06.2023 17:06 Відповісти
Знову, піпеткою?
По штукам. Не десяткам, або сотням…

І це сильніша єкономіка ЕС?
показати весь коментар
24.06.2023 17:08 Відповісти
Так економика ЕС к войне не готовилась. Вообще ни никакой войне.
показати весь коментар
24.06.2023 17:13 Відповісти
Так отож.
Данке фрау Меркель.
16 років підтримки ху&ла.
показати весь коментар
24.06.2023 17:25 Відповісти
***, как зашевелились.
показати весь коментар
24.06.2023 17:12 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 17:18 Відповісти
Здавалось би Гепарди застаріли, але от якими дієвими виявились проти дронів після деякої модернізації. Черга з 5 снарядів і тільки друзки з шахеда полетіли.
показати весь коментар
24.06.2023 17:22 Відповісти
І снарядів по 40 штук на кожного Гепарда як писали раніше.
показати весь коментар
24.06.2023 17:22 Відповісти
Це значне посилення, як охорони стратегічних об'єктів, так і фронтового ППО
показати весь коментар
24.06.2023 17:37 Відповісти
ну очень классная штука по дронам
показати весь коментар
24.06.2023 17:58 Відповісти
Поки Захід давав чайними ложками зброю Україні, ситуація в Московії перестала бути контрольованою, надії, що ціною життя українських воїнів, вдасться замирити *****, провалилися !
показати весь коментар
24.06.2023 19:39 Відповісти
 
 