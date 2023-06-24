11 822 70
Росіяни розкупили усі квитки на прямі рейси з Москви до Тбілісі, Астани та Стамбула, - Der Spiegel
Громадяни РФ намагаються швидко покинути Москву на тлі повстання Пригожина.
Про це пише Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.
У соцмережах вже з'явилися припущення, що московська еліта покине місто перед наступом найманців з ПВК "Вагнер". Вже розкуплені всі квитки на прямі рейси з Москви до Тбілісі, Астани та Стамбула.
Слід зазначити, що громадянам Росії для відвідування Туреччини, Казахстану і Грузії не потрібно отримувати візу, достатньо просто мати закордонний паспорт.
За даними The Bell, вартість прямого рейсу з Москви до Єревану зараз доходить до 200 тисяч, а в Дубай можна полетіти за 350 тисяч. Видання також підтверджує, що прямих квитків до Стамбула, Астани і Тбілісі не залишилося.
їм взагалі думки в голову рідко приходять, що і є основною бідою рф, через яку співіснування з ними неможливе
https://twitter.com/i/status/1672608950011797504
"Дайош банкоматы"!
Все йде чьотко за планом.