Росіяни розкупили усі квитки на прямі рейси з Москви до Тбілісі, Астани та Стамбула, - Der Spiegel

квиток

Громадяни РФ намагаються швидко покинути Москву на тлі повстання Пригожина.

Про це пише Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

У соцмережах вже з'явилися припущення, що московська еліта покине місто перед наступом  найманців з ПВК "Вагнер". Вже розкуплені всі квитки на прямі рейси з Москви до Тбілісі, Астани та Стамбула.

Слід зазначити, що громадянам Росії для відвідування Туреччини, Казахстану і Грузії не потрібно отримувати візу, достатньо просто мати закордонний паспорт.

За даними The Bell, вартість прямого рейсу з Москви до Єревану зараз доходить до 200 тисяч, а в Дубай можна полетіти за 350 тисяч. Видання також підтверджує, що прямих квитків до Стамбула, Астани і Тбілісі не залишилося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літак Путіна вилетів з Москви. Зник з радарів біля Тули, - росЗМІ. КАРТА

+66
Та куди ж ви тікаєте?А як же спецоперація?
24.06.2023 17:26 Відповісти
24.06.2023 17:26 Відповісти
+45
"ідьот па плану"
24.06.2023 17:28 Відповісти
24.06.2023 17:28 Відповісти
+34
Шо, обісрались? Казали ж вам підарам не чіпайте Україну.
24.06.2023 17:30 Відповісти
24.06.2023 17:30 Відповісти
Та куди ж ви тікаєте?А як же спецоперація?
24.06.2023 17:26 Відповісти
24.06.2023 17:26 Відповісти
"ідьот па плану"
24.06.2023 17:28 Відповісти
24.06.2023 17:28 Відповісти
24.06.2023 17:30 Відповісти
24.06.2023 17:30 Відповісти
І вже на часі виходить на сцену Шнурову...... https://www.youtube.com/watch?v=aY7jd4BEyss
24.06.2023 17:47 Відповісти
24.06.2023 17:47 Відповісти
...по графіку
24.06.2023 18:36 Відповісти
24.06.2023 18:36 Відповісти
мабуть думка що рано чи пізно доведеться познайомитися з героямі сво їм в голову не приходила

їм взагалі думки в голову рідко приходять, що і є основною бідою рф, через яку співіснування з ними неможливе
24.06.2023 17:49 Відповісти
24.06.2023 17:49 Відповісти
a sho take ?
24.06.2023 17:27 Відповісти
24.06.2023 17:27 Відповісти
тикают твари!
24.06.2023 17:27 Відповісти
24.06.2023 17:27 Відповісти
АсторожнА------------клЄтка закриваєтся!!!,,,),,,
24.06.2023 17:27 Відповісти
24.06.2023 17:27 Відповісти
Та скока уже можна пєрєєзжать...
24.06.2023 17:28 Відповісти
24.06.2023 17:28 Відповісти
Первые кадыровцы наконец-то приехали в Ростов-на-Дону. Там их встретили наёмники ЧВК «Вагнер», которые их разоружили.
24.06.2023 17:29 Відповісти
24.06.2023 17:29 Відповісти
24.06.2023 19:19 Відповісти
24.06.2023 19:19 Відповісти
Э-э-э-э, кубы БЛИЯТЬ???? А как же защищЯть свою УРОДИНУ!?!?!?!?
24.06.2023 17:29 Відповісти
24.06.2023 17:29 Відповісти
24.06.2023 17:31 Відповісти
24.06.2023 17:31 Відповісти
Пригожин міг непогано заробити на авіаквитках: якби скупив їх сам, міг би перепродати по подвійній ціні!
24.06.2023 17:30 Відповісти
24.06.2023 17:30 Відповісти
"иосиф пригожин проснулся и *****..."

24.06.2023 17:41 Відповісти
24.06.2023 17:41 Відповісти
"А валєрія со сваім виводком ужо нєбось на ненавистном Западє?"
24.06.2023 18:00 Відповісти
24.06.2023 18:00 Відповісти
Та ні вона майже перша Леді.
24.06.2023 18:53 Відповісти
24.06.2023 18:53 Відповісти
це не той прігожин, а взагалі тобі не пофіг на ту кацапку?
24.06.2023 19:44 Відповісти
24.06.2023 19:44 Відповісти
У чорнобрового вже труси по колінця мокрі, і прізвище змінив і білєтік на лі так придбаний.
24.06.2023 19:30 Відповісти
24.06.2023 19:30 Відповісти
24.06.2023 17:30 Відповісти
24.06.2023 17:30 Відповісти
А що в мацкве уже не по-домашньому?
24.06.2023 17:30 Відповісти
24.06.2023 17:30 Відповісти
Не душевно...
24.06.2023 17:40 Відповісти
24.06.2023 17:40 Відповісти
Напрасно вони так -- свіи пацан -- заріже не больно .
24.06.2023 17:30 Відповісти
24.06.2023 17:30 Відповісти
Шо, обісрались? Казали ж вам підарам не чіпайте Україну.
24.06.2023 17:30 Відповісти
24.06.2023 17:30 Відповісти
А мені подобається цей цирк
24.06.2023 17:31 Відповісти
24.06.2023 17:31 Відповісти
крисва побігла з корабля
24.06.2023 17:31 Відповісти
24.06.2023 17:31 Відповісти
А ГОЙДА кто кричать будет???????!!!!!!😲🤣
24.06.2023 17:31 Відповісти
24.06.2023 17:31 Відповісти
Мєдвєдєв 😁
24.06.2023 17:47 Відповісти
24.06.2023 17:47 Відповісти
Він не може, на нього білочка напала...
24.06.2023 18:54 Відповісти
24.06.2023 18:54 Відповісти
А шо случилось?
24.06.2023 17:31 Відповісти
24.06.2023 17:31 Відповісти
пастойтє, ви куда?
24.06.2023 17:31 Відповісти
24.06.2023 17:31 Відповісти
ot svolochi - hotjat nam izportitj ves show🤬 treba mnogo TRUPOV na ulicah vse dolzhno palati ta vibuhati - rjuZke svinji dolzhni vizzati v padvalah
24.06.2023 17:33 Відповісти
24.06.2023 17:33 Відповісти
Є білети на "ковер-самолет" до Гондураса. Дорого!
24.06.2023 17:33 Відповісти
24.06.2023 17:33 Відповісти
Всі путінці збіжуть і вагнеров в москві будуть зустрічати ...квітами, як Наполеона з Корсики?
24.06.2023 17:33 Відповісти
24.06.2023 17:33 Відповісти
щось подібне таке і проблискує..судячи ,як без боїв вони рухаються до маскви
24.06.2023 17:39 Відповісти
24.06.2023 17:39 Відповісти
Тю, а шо случилася? Ви куда?
24.06.2023 17:34 Відповісти
24.06.2023 17:34 Відповісти
Лето - период отпусков ....
24.06.2023 17:34 Відповісти
24.06.2023 17:34 Відповісти
....в один кінець
24.06.2023 19:10 Відповісти
24.06.2023 19:10 Відповісти
финно - угры вы куда?
24.06.2023 17:34 Відповісти
24.06.2023 17:34 Відповісти
Найбільше радує, що до Тбілісі. Радіємо за наших грузинських "друзів"...
24.06.2023 17:34 Відповісти
24.06.2023 17:34 Відповісти
«МАДЯР» внимательно следит за новостями из рашки
https://twitter.com/i/status/1672608950011797504
24.06.2023 17:35 Відповісти
24.06.2023 17:35 Відповісти
Спасайся,кто может и кто не может,тоже спасайся.
24.06.2023 17:35 Відповісти
24.06.2023 17:35 Відповісти
24.06.2023 17:37 Відповісти
24.06.2023 17:37 Відповісти
Турки з грузинами, зустрічайте біологічні відходи
24.06.2023 17:35 Відповісти
24.06.2023 17:35 Відповісти
А як же бірьозки? )))
24.06.2023 17:36 Відповісти
24.06.2023 17:36 Відповісти
Атгаваріла роща золотая
24.06.2023 17:46 Відповісти
24.06.2023 17:46 Відповісти
Кацапи лише Вагнера не *******, чи їм уся класична музика не подобається?
24.06.2023 17:37 Відповісти
24.06.2023 17:37 Відповісти
24.06.2023 17:38 Відповісти
24.06.2023 17:38 Відповісти
Run motherfuckurs *****.
24.06.2023 17:38 Відповісти
24.06.2023 17:38 Відповісти
Сколько нужно билетов, что бы в росии не было росиян?
24.06.2023 17:38 Відповісти
24.06.2023 17:38 Відповісти
только не в Германию, она не резиновая
24.06.2023 17:40 Відповісти
24.06.2023 17:40 Відповісти
Пузырь что надували 30 лет потихоньку сдувается.
24.06.2023 17:41 Відповісти
24.06.2023 17:41 Відповісти
А украинцы уже раскупили билеты в партер?
24.06.2023 17:42 Відповісти
24.06.2023 17:42 Відповісти
сцикуняки-грузини зароблять на квитках.
24.06.2023 17:43 Відповісти
24.06.2023 17:43 Відповісти
24.06.2023 17:43 Відповісти
24.06.2023 17:43 Відповісти
Грузини,ви можете втратити країну
24.06.2023 17:45 Відповісти
24.06.2023 17:45 Відповісти
Квитки в пекло кацапським підарасам
24.06.2023 17:46 Відповісти
24.06.2023 17:46 Відповісти
і тільки собянін не панікує. заказав парчову подушечку й зараз лама голову - де на ній вручить повару ключі од москви, в кремлі, чи виїхать на зустріч й передать на межі мацковськой області. )
24.06.2023 17:48 Відповісти
24.06.2023 17:48 Відповісти
Э,куда.***?А как же за русь усрусь?Хотя да усрались.
24.06.2023 17:57 Відповісти
24.06.2023 17:57 Відповісти
Е! А захищати маскву хто буде? Знову сібірскіє дівізії?
24.06.2023 17:58 Відповісти
24.06.2023 17:58 Відповісти
все вылетают уже в хиджабах.
24.06.2023 18:02 Відповісти
24.06.2023 18:02 Відповісти
узкие своих не бросают
24.06.2023 18:08 Відповісти
24.06.2023 18:08 Відповісти
сабчак шота забеспакоилась
24.06.2023 18:14 Відповісти
24.06.2023 18:14 Відповісти
а взрывы с метро когда планируются? сегодня, или всё-таки завтра?
24.06.2023 18:32 Відповісти
24.06.2023 18:32 Відповісти
Щас репоеды будут визитки Яроша искать. Или печатать.
24.06.2023 19:01 Відповісти
24.06.2023 19:01 Відповісти
Банкомати вже "взяли"?

"Дайош банкоматы"!
24.06.2023 19:07 Відповісти
24.06.2023 19:07 Відповісти
....і взагалі брать ВСЕ_ВСЕ
24.06.2023 19:12 Відповісти
24.06.2023 19:12 Відповісти
Я у шоці від грузинів. Їх бомбили, вбивали, а вони приймають це лайно
24.06.2023 19:24 Відповісти
24.06.2023 19:24 Відповісти
Денаціфікація України плавно перетікла у дерубльовизацію Росії.
Все йде чьотко за планом.
24.06.2023 19:25 Відповісти
24.06.2023 19:25 Відповісти
 
 