Літак Путіна вилетів з Москви. Зник з радарів біля Тули, - росЗМІ. КАРТА

Літак президента РФ Володимира Путіна, на якому встановлене обладнання для управління збройними силами РФ, вилетів з Москви.

Про це з посиланням на дані сервісу FlightRadar повідомляє російське незалежне видання Важные истории, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про спеціальний борт Іл-96-300 ПУ з номером RSD697.

О 14:16 він вилетів з Москви в бік Санкт-Петербургу. Пункт призначення борту вказаний не був.

О 14:40 літак з них із трекінгової системи. В цей момент він перебував на захід від Твері. В Тверській області розташована одна з резиденцій Путіна.

Читайте: Росіяни стягують до Москви військову техніку з резерву та прикордонних регіонів, - розвідка

На літаку встановлене обладнання для управління збройними силами РФ.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії нібито перебуває в Кремлі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Також читайте: Літак, яким користується родина Лукашенка та білоруська еліта, вночі вилетів з Мінська до Туреччини, - ЗМІ. КАРТА

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.

Топ коментарі
+54
Чекаємо заяв диспетчера Карлоса)))
24.06.2023 15:47 Відповісти
+31
Я чекаю коли вагнерівці зрозуміють що влади нема і можна брати все що душа бажає. І проявлять свої найкращі здібності по всій росії. І весь криміналітет почав "розподіл майна"... Так, щоб навіть китайці, дивлячись на цю тотальну різанину, боялися заходити.
24.06.2023 15:57 Відповісти
+27
Останній шанс для Луки робити операцію із зміни статі.
24.06.2023 15:53 Відповісти
столица перенеслась на Валдай.
24.06.2023 17:49 Відповісти
Вовчик Зеленский в свое время не всался.
24.06.2023 18:08 Відповісти
він - не втік, злітна смуга в Жулянах була в маслі. а відносно всялся-невсялся може сказаьти лише його камердинер
24.06.2023 19:04 Відповісти
полетів в африку на еритрею ))
24.06.2023 18:19 Відповісти
Какая жаль ..Любители Лебединого озера .напрасно ждали...Расходимся..
24.06.2023 20:47 Відповісти
