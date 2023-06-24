Літак Путіна вилетів з Москви. Зник з радарів біля Тули, - росЗМІ. КАРТА

Літак президента РФ Володимира Путіна, на якому встановлене обладнання для управління збройними силами РФ, вилетів з Москви.

Про це з посиланням на дані сервісу FlightRadar повідомляє російське незалежне видання Важные истории, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про спеціальний борт Іл-96-300 ПУ з номером RSD697.

О 14:16 він вилетів з Москви в бік Санкт-Петербургу. Пункт призначення борту вказаний не був.

О 14:40 літак з них із трекінгової системи. В цей момент він перебував на захід від Твері. В Тверській області розташована одна з резиденцій Путіна.

На літаку встановлене обладнання для управління збройними силами РФ.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії нібито перебуває в Кремлі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.