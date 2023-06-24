УКР
Новини Повстання Пригожина в РФ
Путін працює в Кремлі, - Пєсков

путін

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков запевняє, що Володимир Путін наразі перебуває у Кремлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Путін працює в Кремлі",- заявив Пєсков.

Раніше низка телеграм-каналів повідомляла, що Путін нібито вилетів гелікоптером на Валдай.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Також повідомлялося, що Путін виступив зі спеціальним відеозверненням через повстання "вагнерівців".

Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24655) ПВК Вагнер (1546)
Топ коментарі
+28
24.06.2023 14:41 Відповісти
+26
На глибині 200 метрів нижче рівня моря…
24.06.2023 14:41 Відповісти
+26
Наполнителем чемодана. Причем выработка в последнее время возросла на 146%. Это ******, товарищи. .
24.06.2023 14:48 Відповісти
Щеневтік.Але чекаю.
24.06.2023 16:14 Відповісти
Хтось вірить, що це сцикло у мацковії?
24.06.2023 15:44 Відповісти
***** работает в Кремле, могучий дрыщ .. Песков.
24.06.2023 15:45 Відповісти
С дакумєнтамі?
24.06.2023 15:55 Відповісти
кирпічи кладе?
24.06.2023 15:57 Відповісти
Выглядит как живой.
24.06.2023 15:57 Відповісти
Путлер , немедленно , выдал указ : запретить навсегда либретто Вильгельма Рихарда Вагнера : полет Валькирия, кольцо Нибелунга, ГИБЕЛЬ БОГОВ, летучий голландец и свадебный хор. Уткина уничтожить за позывной " вагнер", ну и пригожина за название чвк. Двух "композиторов".
24.06.2023 16:04 Відповісти
Путін працює в Кремлі... А Пєсков не уточнив, який з них?
24.06.2023 16:07 Відповісти
А которий з них любить хлопчиків п пузик цілувати?
24.06.2023 16:34 Відповісти
Гадаю, що вони там в бункері один одного і не лише в пузіко цілують.
24.06.2023 18:16 Відповісти
Нуда нуда - тільки встигають зпід нього "чемодани" виносити...
24.06.2023 16:13 Відповісти
РАБОТАЮТ РАБЫ - ПУЙЛО ЧЕМОДАНЫ НАПОЛНЯЕТ
24.06.2023 16:41 Відповісти
Який чемоданчик вже змінили від його праці?
24.06.2023 17:18 Відповісти
Теперь уже кацапские пропогандоны копируют наших Когда старуха с косой баба Бздюля Мошонка на каких-то наших выборах терпела поражение, ее пропогандоны на вопрос : а где бздюля кукарекали : вона працюе. Даже плакаты такие выпустили по всей Украине.
24.06.2023 17:28 Відповісти
Интересно сынок Писькова сейчас с Вагнером идет на Москву за 3 дня?
24.06.2023 17:31 Відповісти
