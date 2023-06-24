Путін працює в Кремлі, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков запевняє, що Володимир Путін наразі перебуває у Кремлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Путін працює в Кремлі",- заявив Пєсков.

Раніше низка телеграм-каналів повідомляла, що Путін нібито вилетів гелікоптером на Валдай.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Також повідомлялося, що Путін виступив зі спеціальним відеозверненням через повстання "вагнерівців".