19 005 93

Ердоган пообіцяв Путіну допомогти врегулювати ситуацію в РФ

ердоган,путін

Туреччина готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в Росії.

Про це з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана пише Anadoly Agency, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За завданням управління зв'язку президента РФ на зустрічі обговорювалися останні події в Росії. Під час зустрічі президент Ердоган наголосив на важливості діяти зі здоровим глуздом", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Ердоган наголосив, що жодна з подій, що відбулися в Росії, не повинна зійти зі свого місця.

"Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у те, щоб те, що сталося в цьому контексті, пройшло якомога швидше", - заявив Ердоган.

путін володимир (24655) Ердоган Реджеп Таїп (977) Пригожин Євген (522)
Топ коментарі
+49
Вводи війська НАТО...😁
показати весь коментар
24.06.2023 17:50 Відповісти
+40
Знову це турецьке ***** лізе не в свою нору
показати весь коментар
24.06.2023 17:52 Відповісти
+31
ще кого Ердоган не найопував? А що, прийшла черга і *****?
показати весь коментар
24.06.2023 17:50 Відповісти
нит !!!! эти слова эрдогана - это его приговор , не дальновидным он оказался , эрдогану кирдык если он впряжется за ***** , хотя , ему по любому уже ***** , он и года не просидит в президентском кресле.
показати весь коментар
24.06.2023 18:00 Відповісти
netreba !!! izportit vse show !!!🤬
показати весь коментар
24.06.2023 17:51 Відповісти
Поставить контейнер лукуму гранатового ?
показати весь коментар
24.06.2023 17:51 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 18:18 Відповісти
а от тімашонці зараз зовсім не смішно.
показати весь коментар
24.06.2023 19:38 Відповісти
І помідорів
показати весь коментар
24.06.2023 20:23 Відповісти
Значить ***** там
показати весь коментар
24.06.2023 17:51 Відповісти
А Залужный
показати весь коментар
24.06.2023 17:51 Відповісти
Шо тебе їбе де Залужний!?
показати весь коментар
24.06.2023 17:59 Відповісти
Залужний може допомогти йому снарядами
показати весь коментар
24.06.2023 18:32 Відповісти
але є ньюанс
показати весь коментар
24.06.2023 19:39 Відповісти
Ердоган і вашим і нашим, *****
показати весь коментар
24.06.2023 17:52 Відповісти
Він хоче бути посередником між пуйлом і голумом.
показати весь коментар
24.06.2023 17:54 Відповісти
Має особистий досвід. Успішний: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/07/160716_turkey_what_happened_dk
показати весь коментар
24.06.2023 18:55 Відповісти
Ердоган ні вашим,ні нашим. Він собі. І це сигнал кадирову.
показати весь коментар
24.06.2023 18:04 Відповісти
Знову це турецьке ***** лізе не в свою нору
показати весь коментар
24.06.2023 17:52 Відповісти
Ол інклюзив алкашу мєдвєдєву - Ердоган все порішаєт. Висадять алкогнома під Анкарою та скажуть що то Київ.
показати весь коментар
24.06.2023 17:52 Відповісти
Він раз вже допоміг,збив кац літачок...
показати весь коментар
24.06.2023 17:53 Відповісти
..як особистого гарантування доставити ***** в Гаагу?))
показати весь коментар
24.06.2023 17:53 Відповісти
Ердоган буде посередником?
показати весь коментар
24.06.2023 17:53 Відповісти
Ердоган: Вова, давай мінятись. Я тобі комфортний бункер на території Туреччини а ти мені шмат Росії під будівництво Великого Турану. І твої середньоазійські васали стають моїми.
показати весь коментар
24.06.2023 17:53 Відповісти
З приводу середньозійців пєрдоган спізнився. Вони вже принесли васальну присягу імператору Сі.
показати весь коментар
24.06.2023 18:03 Відповісти
Поправочка: Ымператор сци...
показати весь коментар
24.06.2023 18:23 Відповісти
він теж Крим хоче
показати весь коментар
24.06.2023 19:41 Відповісти
Нехай хоче. Кримським татарам, якщо вони хочуть зберегти свою національну ідентичність, опинятися у складі Туреччини не варто. Близькість мов і спільність релігії будуть сприяти їхній асиміляції.
показати весь коментар
24.06.2023 21:28 Відповісти
їх там живе дофіга і нічого, не асимілювались. Кримські татири хочуть свою респібліку створити з українського Криму, ще з ними будуть проблеми.
показати весь коментар
25.06.2023 05:44 Відповісти
Авжеж - не асімілювалися! Може хтось ще пам'ятає про свое кримьке коріння. У автономії Криму не бачу нічого поганого. Народ, який мав свою державність, все одно, буде домагатися неї, а протидія цьому лише радикалізуватиме їх. Не треба кацапіти. Почитай, краще, історію басків в Іспанії. Прив'язка Криму до України має носити економічний характер - вода, ринок збуту і т.і.
показати весь коментар
25.06.2023 06:17 Відповісти
ніяких автономій, ніяких прив'язок, Крим Україна і крапка, хочуть держаність нехай ідуть туди звідки прийшли, а будь-які заклики про щось там для татарського народу - тюрма на 15 років із забороною, слід би ще громадянство їхнє переглянути починаючи з 91 року, а після деокупації, нехай з кацапським павспортами на кацапію і депортуються.
показати весь коментар
25.06.2023 12:10 Відповісти
Кацапісте! Прочитай хоча б це - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A2%D0%90 Щоб ти знало, киримли сформувалися, як нація, саме на території Криму починаючи з кімерійців, скіфів, сарматів, готів, половців. На момент завоювання Криму російською імперією, близько 25% його населення ще розмовляли українською, хоча вже прийняли іслам. Бо ця релігія забороняє одному мусульманину тримати у рабстві іншого. Так що поїдеш на немиту ти, а не вони, бо ментально ти зліплений з того ж самого матеріалу, що й тамтешнє населення.
показати весь коментар
25.06.2023 14:03 Відповісти
гомов, читай сам свою педовікію
показати весь коментар
25.06.2023 16:51 Відповісти
Аноніме всраний, читай сам хоч щось! Теж мені - володар тайного знання.
показати весь коментар
26.06.2023 09:29 Відповісти
кацап гомов, я ж тобі сказав , зхначить
показати весь коментар
26.06.2023 23:17 Відповісти
З тобою, чувирло, спілкується не гомов, а Громов, а кацап гомов тебе застругав по п'яні. Те, що ти вибздів, сам і нюхай, а потім прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
показати весь коментар
27.06.2023 09:39 Відповісти
кацап гомов, в що так пердак підгорає? ну така у тебе кацапська хамілія гомОВ, змирись з цим.
показати весь коментар
27.06.2023 12:34 Відповісти
Я не знаю - чому у тебе пердак підгорає. Можливо, сів на вогнище, або тобі паяльник туди запхнули. Гомов - то твій справжній татко, який по п'яні пердолив козу, після чого вона тебе висрала. Ти, чувирло, своє прізвище показати бздиш, а щось там намагаєшся мені дорікнути. Я історію свого прізвища знаю, але перед всяким вибзднем звітувати не збираюсь. Йди псу під хвіст! До речі, на -ов - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показати весь коментар
27.06.2023 19:18 Відповісти
У мене нормальне українське прізвище, а не якийсь гомов
показати весь коментар
28.06.2023 14:52 Відповісти
Ну, якщо "" - це "номальне українське прізвище", тоді я - Далай-лама.
показати весь коментар
29.06.2023 10:14 Відповісти
гомов номерний, якщо ти різниці між ніком і прізвищем не бачиш, то припиняй бухати шмурдяк всякий, але ти цього не зможеш.
показати весь коментар
30.06.2023 18:29 Відповісти
Вибздню козячий, ти адресою помилився! Твого татка - гомова тут нема. Шукай його в іншому місці. Може цукерку дасть, або якусь копійчину на тюбик клею.
показати весь коментар
30.06.2023 20:08 Відповісти
кацап гомов, а що це тобі так пердак гомовський рве?
показати весь коментар
03.07.2023 16:30 Відповісти
А ти гомов тут до чого? Я пам'ятаю ти колись трусив щось про козаків, тільки ти не плутай кізяків всяких гомових і козаків до яких ти не маєш відношення.
показати весь коментар
28.06.2023 14:57 Відповісти
Мариш? Ще й як!
показати весь коментар
29.06.2023 10:15 Відповісти
гомов, а шо такоє, ти вже забуло, а я пам'ятаю, правда у мене тоді інший акк тут був, я тебе гомова відразу викупив,, правда той акк він вже заблокований, але я ж то пам'ятаю. добое, що ти кацабидло гомов, вже до козаків не примазуєшся.
показати весь коментар
30.06.2023 18:27 Відповісти
Хм...... Пошлет своих чурок в ПИТАРашостан???
показати весь коментар
24.06.2023 17:54 Відповісти
ердогашка допомагає "соціально-близькому".
показати весь коментар
24.06.2023 17:55 Відповісти
Невже посадить за стіл переговорів?
показати весь коментар
24.06.2023 17:55 Відповісти
і тут вусата мразота влізла.

і чим же він допоможе, натре помідорами вірьовку одному з тих хлопаків?
показати весь коментар
24.06.2023 17:55 Відповісти
Пришле яничар ?.
показати весь коментар
24.06.2023 17:56 Відповісти
Напоумить Пу на переговори з Україною. Але вже пізно.
показати весь коментар
24.06.2023 17:59 Відповісти
Поставить ларек з шаурмою для вагінера?
показати весь коментар
24.06.2023 17:56 Відповісти
Вже готують.

показати весь коментар
24.06.2023 19:24 Відповісти
Фуру помідорів відправить в підтримку
показати весь коментар
24.06.2023 17:58 Відповісти
Турція ще Московію не захоплювала. Все колись робиться вперше
показати весь коментар
24.06.2023 17:58 Відповісти
Нехай швидкість просування "Вагнера" нікого не вводить в оману - їм просто не чинили опору, а деякі частини переходили на їхній бік. З "чужаками" таке не пройде.
показати весь коментар
25.06.2023 06:21 Відповісти
Эрдоган введет войска и захватит россию!

кого там только не будет!

будет как сирия! )))))
показати весь коментар
24.06.2023 17:58 Відповісти
Не введе. Без дозволу НАТО, ніЗЗя.
показати весь коментар
24.06.2023 18:02 Відповісти
Підєбнув, залік.
Обоє рябоє
показати весь коментар
24.06.2023 17:59 Відповісти
и африканских дихлофосов путину в помощь.
показати весь коментар
24.06.2023 18:00 Відповісти
испуганная крыса путин звонит всем президентам и просит помочь!
показати весь коментар
24.06.2023 18:00 Відповісти
Эдик, не суй свой нос куда собака х*р не совала.
показати весь коментар
24.06.2023 18:01 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 18:01 Відповісти
що можна було очікувати від турецького диктатора. Будеш наступним, виродок.
показати весь коментар
24.06.2023 18:03 Відповісти
Давай, дай притулок міжнародному злочинцю, введи війська Нато на рашку
показати весь коментар
24.06.2023 18:05 Відповісти
"Ердоган наголосив, що жодна з подій, що відбулися в Росії, не повинна зійти зі свого місця"
Це він *** шо, про так зване, "сво"???
показати весь коментар
24.06.2023 18:07 Відповісти
Квіти пришле і ящик апельсинів.
показати весь коментар
24.06.2023 18:07 Відповісти
PS
Або ще краще: зустрічайте нову стамбульську угоду!
показати весь коментар
24.06.2023 18:08 Відповісти
Этот нарегулирует. Под шумок Крым займет
показати весь коментар
24.06.2023 18:14 Відповісти
Говорят, Кабаева пустилась в пляс: https://www.youtube.com/watch?v=84jS8t3LjdU
показати весь коментар
24.06.2023 18:15 Відповісти
Стамбул, Мiньск, Гаага. На вибiр.
показати весь коментар
24.06.2023 18:16 Відповісти
Туруій йди *****
показати весь коментар
24.06.2023 18:16 Відповісти
Якісь шизофренічно-обтічні формулювання. Чи недолік перекладу?
показати весь коментар
24.06.2023 18:18 Відповісти
А вот и доказательство того , что мордор вмешивался в выборы в Турции и помогал Эрдогану. А теперь наоборот : другой диктатор помогает диктатору первому
показати весь коментар
24.06.2023 18:18 Відповісти
Ердоган пообіцяв допомогти, допомога вже відправлена...
показати весь коментар
24.06.2023 18:19 Відповісти
Турецький Болівар не винесе двох або не тратьте куме сили.
показати весь коментар
24.06.2023 18:20 Відповісти
туреччіна готова забрати увесь Кавказ та Татарстан з Башкірієй
показати весь коментар
24.06.2023 18:22 Відповісти
посеешь ветер- пожнеш бурю
пердогану теж треба це пам'ятати
показати весь коментар
24.06.2023 18:23 Відповісти
Помідори пришле
показати весь коментар
24.06.2023 18:25 Відповісти
Путін Ердогану: Топаз, дай приказ ...
показати весь коментар
24.06.2023 18:27 Відповісти
Украіна теж обіцяє Путіну врегулювати конфлікт в РФ,допомога ердогана,думаю,не знадобиться)))
показати весь коментар
24.06.2023 18:27 Відповісти
Дипломатическое убежище предоставит Путлеру и Алине с детями 😁
показати весь коментар
24.06.2023 18:28 Відповісти
Пусть уже цзиньпинь вводит вайска, для защиты китайцев населяющих дальный восток и Сибирь, их там миллионы уже живут.
показати весь коментар
24.06.2023 18:28 Відповісти
Ердоган кінчена мразота.
показати весь коментар
24.06.2023 18:31 Відповісти
ятаган в сраку - краща допомога , тоді ти герой усього світу (нормального)
показати весь коментар
24.06.2023 18:31 Відповісти
Извини, генацвале, помогу лет через пять
показати весь коментар
24.06.2023 18:33 Відповісти
Пошел ты нах**й
показати весь коментар
24.06.2023 18:35 Відповісти
Пришле всім по ящику помідорів )))
показати весь коментар
24.06.2023 19:05 Відповісти
Усі діктатори підтримують один одного. І Зеля туди же.
показати весь коментар
24.06.2023 19:10 Відповісти
Ще одне лайно. Аля Лукашенко. Шлюшка
показати весь коментар
24.06.2023 19:22 Відповісти
ердоґан -- огидне лайно
показати весь коментар
24.06.2023 20:05 Відповісти
Этот беспринципный барыга только позорит свою страну и НАТО.
показати весь коментар
24.06.2023 20:16 Відповісти
 
 