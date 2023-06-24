19 005 93
Ердоган пообіцяв Путіну допомогти врегулювати ситуацію в РФ
Туреччина готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в Росії.
Про це з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана пише Anadoly Agency, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"За завданням управління зв'язку президента РФ на зустрічі обговорювалися останні події в Росії. Під час зустрічі президент Ердоган наголосив на важливості діяти зі здоровим глуздом", - ідеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Ердоган наголосив, що жодна з подій, що відбулися в Росії, не повинна зійти зі свого місця.
"Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у те, щоб те, що сталося в цьому контексті, пройшло якомога швидше", - заявив Ердоган.
і чим же він допоможе, натре помідорами вірьовку одному з тих хлопаків?
кого там только не будет!
будет как сирия! )))))
Обоє рябоє
Це він *** шо, про так зване, "сво"???
Або ще краще: зустрічайте нову стамбульську угоду!
пердогану теж треба це пам'ятати