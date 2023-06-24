Це внутрішня справа Росії, - МЗС Ірану про заколот Пригожина

Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що події, які наразі відбуваються в Росії, є внутрішньою справою цієї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "РИА "Новости" з посиланням на МЗС Тегерану

Представник МЗС Насер Канаані назвав інцидент у Росії внутрішньою справою цієї країни і додав, що Іран підтримує верховенство закону в Російській Федерації.

Перед цим Російський диктатор Володимир Путін зателефонував президенту Казахстану, щоб доповісти про те, що відбувається з РФ, але той відповів, що "це внутрішня справа Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна, - CNN