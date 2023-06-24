УКР
Це внутрішня справа Росії, - МЗС Ірану про заколот Пригожина

Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що події, які наразі відбуваються в Росії, є внутрішньою справою цієї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "РИА "Новости" з посиланням на МЗС Тегерану

Представник МЗС Насер Канаані назвав інцидент у Росії внутрішньою справою цієї країни і додав, що Іран підтримує верховенство закону в Російській Федерації.

Перед цим Російський диктатор Володимир Путін зателефонував президенту Казахстану, щоб доповісти про те, що відбувається з РФ, але той відповів, що "це внутрішня справа Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна, - CNN

+25
бачу союзнікі дуже мощні
24.06.2023 17:37
+19
"Шура, вы жалкая, ничтожная личность!"...... ))
АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1672602963410288640 1 ч
***** вывезли на Валдай - ГУР
24.06.2023 17:40
+18
24.06.2023 17:46
бачу союзнікі дуже мощні
24.06.2023 17:37
Уганда готова відправити свої війська на допомогу путіну (не жарт)
24.06.2023 17:38
угандони
24.06.2023 17:42
буде підар геям екзотика 😎😂
24.06.2023 17:44
Tupii , tut homofobiu nerazvedi , ruskie vse ******...ni gei !
24.06.2023 17:48
Ждите ***..и полотенцеголовые. Скоро и к вам прилетит
24.06.2023 17:38
Все дружно кинулись поддерживать ерефию.
24.06.2023 17:38
А почему МЗС Китая молчит?
24.06.2023 17:39
zhdut trup u rechki
24.06.2023 17:40
Консультується з США)
24.06.2023 17:41
Ну да -- такии собі междусобоичик
24.06.2023 17:39
"Шура, вы жалкая, ничтожная личность!"...... ))
АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1672602963410288640 1 ч
***** вывезли на Валдай - ГУР
24.06.2023 17:40
Мальчик едет в иран.
24.06.2023 17:48
Якщо по простому: зброї не дамо, валіть звідси!
24.06.2023 17:40
одним сволом сказав--Насер то )(уйло
24.06.2023 17:41
Немытых ******** тоже это коснется. Только они об этом еще не догадываются
24.06.2023 17:41
чорносраким пофіг хто куплятиме шахеди - путін чи хтось инший, аби лише на голови українців падали.((
24.06.2023 17:41
***, я задовбався ржати....)
24.06.2023 17:42
коротше - вова, сам намішав - сам розгрібай. причому всі кому він дзвонив - твої справи)
24.06.2023 17:43
От і вСьо
РушникоГолові здриснули
24.06.2023 17:43
Аятолла послал *****
24.06.2023 17:44
Ну то таке собі. А ось за шахєди прийдеться відповісти....
24.06.2023 18:11
Красна площа
Стовп (міцний)
Хло на стовпі.....
ЗеЕнд
24.06.2023 17:45
Гусьо, підтримка кацапетів закінчилася.
24.06.2023 17:45
А те що сраний Іран опосередковано закидував Україну вибухівкою-це що? Внутрішня справа? Підари чалморилі
24.06.2023 17:45
24.06.2023 17:46
А де кінь?.
Армянський, унилий?
Здох?
24.06.2023 17:47
Загнали...
24.06.2023 18:51
Ну що аятоли? Шайтан путін вас попутав? Продалися йому за купку дерев'яних? Вашими шахедами цей бункерний ботоксний сцарь вбивав також і невинних мусульман, які проживали в Україні. Тепер кров їхня на ваших руках.
24.06.2023 17:50
*****... Які друзі у кацапів... Справжні... Віддані...
Ріфл вголос!
24.06.2023 17:51
Громадянська позиція москолоти - щуряча! Сп_здити і по норах. Співчуваю тільки грузинам, - дай їм Б-же не захлинутись в цьому лайні.
24.06.2023 17:53
Вони вже захлинулись в цьому лайні і надовго
показати весь коментар
24.06.2023 18:23
Единственными русскими способными на переворот оказались зеки-рецидивисты и убийцы.
24.06.2023 18:00
Бородаті уйо..ки. Вас теж це чекає.
24.06.2023 18:12
Что бзданули в террористическом иране ??? И еще как !!!
24.06.2023 18:22
Вже всі країни з обох лагерів зробили свої заяви на рівні очільників МЗС. Крім США. Хм, дивно...
24.06.2023 18:58
Бармалеи проклятые...
24.06.2023 20:20
 
 