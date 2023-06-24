7 181 38
Це внутрішня справа Росії, - МЗС Ірану про заколот Пригожина
Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що події, які наразі відбуваються в Росії, є внутрішньою справою цієї країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "РИА "Новости" з посиланням на МЗС Тегерану
Представник МЗС Насер Канаані назвав інцидент у Росії внутрішньою справою цієї країни і додав, що Іран підтримує верховенство закону в Російській Федерації.
Перед цим Російський диктатор Володимир Путін зателефонував президенту Казахстану, щоб доповісти про те, що відбувається з РФ, але той відповів, що "це внутрішня справа Росії".
