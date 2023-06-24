УКР
Повстання Пригожина в РФ
20 144 76

Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна, - CNN

путін

Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити владу, наступні 24 години мають вирішальне значення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі  CNN

У статті зазначається: "Російський президент зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки керування ядерною державою. І приголомшливо спостерігати, як видимість тотального контролю, яку він підтримував увесь цей час, – головна перевага його автократії – руйнується за одну ніч.

Це було і неминуче, і неможливо. Неминучим, оскільки неправильне з точки зору менеджменту ведення війни означало, що тільки така однорідно закрита і несприйнятлива до критики система, як Кремль, може пережити таку жахливу авантюру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир РДК Нікітін закликав приєднуватися до воєнного перевороту у РФ: "Новий Смутний час настав"

А неможливо, оскільки критики Путіна просто зникають, або випадають з вікон, або жорстоко труяться. Проте зараз п'ята за чисельністю армія світу зіткнулася з тим, що братовбивство – спрямування зброї на своїх товаришів по службі – єдине, що може врятувати московську еліту від краху".

СNN підкреслює, що Путіна настільки звикли вважати "майстерним тактиком" (принаймні в Росії – УП), що перші заяви Євгенія Пригожина розцінювались як спроба президента РФ "тримати в напрузі" своїх генералів.

Цілком імовірно, що підрозділи "Вагнера" планували це протягом певного часу. Виправдання для повстання з'явилося спонтанно – нібито авіаудар по табору "Вагнера" в лісі. Сили найманців дуже швидко зібралися і просунулися до Ростова. Це важко зробити спонтанно за один день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак Путіна вилетів з Москви. Зник з радарів біля Тули, - росЗМІ. КАРТА

"Можливо, Пригожин мріяв, що зможе підштовхнути Путіна до зміни керівництва Міністерства оборони РФ. Але звернення Путіна в суботу вранці знищило цю перспективу. Тепер перед російською елітою стоїть екзистенційний вибір – між режимом президента, що хитається, і темним, найманим Франкенштейном, якого вона створила для виконання брудної роботи, і який обернувся проти своїх господарів".

Україна, ймовірно, святкуватиме катастрофічну невчасність цього заколоту. Він, ймовірно, змінить хід війни на користь Києва. Але повстання рідко закінчуються в Росії – чи деінде – з тими результатами, яких вони прагнули досягти. Усунення царя Миколи II у 1917 році в Росії обернулося більшовицькою революцією, Леніним, а потім і Радянською імперією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" без жодного пострілу дійшли до Ростова, країна нас підтримує, - Пригожин

По мірі того, як розігрується ця рідкісна якобінська драма російської людської слабкості, не обов'язково, що за нею послідує покращення. Пригожин може не перемогти, а "стовпи" Кремля можуть не зруйнуватися. Але ослаблений Путін може робити ірраціональні речі, щоб довести свою силу".

 Однак Путін нездатний "прийняти логіку поразки" на фронтах в Україні в найближчі місяці.

Водночас, як наголошує видання, неможливо уявити, що з цього моменту путінський режим коли-небудь повернеться до своїх попередніх "висот" щодо тотального контролю. І неминуче, що попереду ще більше потрясінь і змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Токаєв - Путіну: Події, що відбуваються, - внутрішня справа Росії

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Автор: 

путін володимир (24655) Пригожин Євген (522)
+30
24.06.2023 16:33 Відповісти
+22
Он был Ху#ло, есть Ху#ло и останется Ху#лом в истории навсегда, независимо от того, кто, где и когда его или его двойников придушит или отравит.
24.06.2023 16:35 Відповісти
+20
Останні години для всіх вирішальні. І для Чаушеску були і для Каддафі, і для Саддама нашого Хусейна
24.06.2023 16:33 Відповісти
24.06.2023 16:33 Відповісти
Єнот красава , слів немає ! Але не поспішайте радіти , зеки планують захопити ядерний арсенал. Такого у жодному бойовику американському не було . Не вистачило навіть у режисерів фантазії , продавать продавали , крали з поїздів , а склад у бою не захоплювали .
24.06.2023 16:40 Відповісти
shob ih izpolzuvati proti UA - treba kodi ot MO. shansi na ce =0
24.06.2023 16:42 Відповісти
Передивилися бойовиків ? ((
24.06.2023 16:46 Відповісти
ta ni. ce ne moi vydumki. jadernie boegolovki - ce ne prosto snarjadi - kotorye vzjal ta poljnul.
24.06.2023 16:49 Відповісти
Крім боєзарядів для МБР , є ще тактичне ядерне озброєння , і отут ховається диявол ((
24.06.2023 16:52 Відповісти
ce zarjadi tak zhe s zashitoi protiv idiotov
24.06.2023 16:53 Відповісти
Мені подобається ваш єнот ! Всього і вам , і нам хорошого!
24.06.2023 17:04 Відповісти
Без кодов то ЯО как кирпич.
24.06.2023 16:50 Відповісти
1. Дай Боже щоб жоден той " кірпіч" не попав у руки " повара" , звісно якщо той " повар" не у змові із фсб виступає ((
2. У світі де продається все , купити знання як застосувати ЯЗ простіше простого , особливо після того як сам совок зумів купити секрети його виробництва у американців ((
24.06.2023 16:55 Відповісти
А толку, они в хранилище проникнуть не смогут. Это раз. Без кодов активации оно бесполезное.
24.06.2023 16:53 Відповісти
Вас зрозумів , ви мене заспокоїли ((
Нещодавно роздивлявся фото тих " храніліщ" під відкритим небом у облізлих та наполовину іржавих контейнерах , єдине що рятувало ті контейнери - це коди активації ((, тільки починаєш рухатися , а контейнер кричить : " назви код " ((( P.S. у пригожинців є один універсальний ключ для підбору кодів - кувалда по голові . Дай Бог щоб я помилявся .
24.06.2023 17:02 Відповісти
Ржавые не ржавые, но нельзя вот так просто пробиться в хранилище яо.

Он может бить кувалдой сколько угодно. Если она не активирована, ее можно даже динамитом обложить и взорвать.
24.06.2023 17:08 Відповісти
Я б не був таким легковажним. Головне-удачно рвонути.
24.06.2023 20:36 Відповісти
Ничего не даст. Без активации ядерной БЧ никакого взрыва не будет.
24.06.2023 21:09 Відповісти
Зек при здоровій пам*яті не гірше сказного кегебіста.
24.06.2023 18:21 Відповісти
Це якась дурня. Забезпечення матеріальне озброєнням, військовою технікою паливом та ************ ПВК йде із армійських складів. І хто ж тоді надає ПВК патрони у випадку війни проти армії. Що купують у ВОЄНТОРЗІ проти якого самі виступають. так це дурня
24.06.2023 16:50 Відповісти
А скільки в них було накопичено? А скільки воєнних обєктів з усім цим добром було захоплено вже за першу добу в Ростовській/Воронежській областях Народних Республіках?
24.06.2023 16:57 Відповісти
по перше у них є трохи боєзапасу, і в тилу залишається, Ростов вільний, а попереду навряд чи є достатні сили їм зараз протидіяти.
24.06.2023 17:28 Відповісти
Для пригожина теж вирішальним,хто кого переможе.
24.06.2023 16:54 Відповісти
Яка ж романтична фраза!
Всім співвітчизникам та союзникам нашим- вдалих та приємних вихідних!
24.06.2023 19:28 Відповісти
Пуйло улітєло до польскіх партньоров
24.06.2023 16:33 Відповісти
Уявляю як Путлер агонізує,може дасть Бог здохне падло від серцевого нападу чи інсульту
24.06.2023 16:34 Відповісти
Он был Ху#ло, есть Ху#ло и останется Ху#лом в истории навсегда, независимо от того, кто, где и когда его или его двойников придушит или отравит.
показати весь коментар
24.06.2023 16:35 Відповісти
24.06.2023 16:55 Відповісти
*************.
24.06.2023 20:38 Відповісти
24.06.2023 20:41 Відповісти
Не думаю,що Лисий Людожер ,з його прагматизмом та раціональностью,самотушки пішов на такий крок,щоб все це закінчилося нічим.
24.06.2023 16:37 Відповісти
Але він ще той авантюрист ! Почитайте його біографію, на кілька людин вона тягне))) може, це застаріла помста його до путєна
24.06.2023 16:54 Відповісти
Интересно как запад будет общаться с прихожыным после кувалд и всяких зверств?
24.06.2023 16:38 Відповісти
якщо ці кувалди будуть трощити виключно кацасячі бошки, то будуть спілкуватися. але чим більше бошок потрощить - тим вищою буде ціна спілкування.
24.06.2023 16:43 Відповісти
З талібами спілкуються.І з ним будуть,якщо буде конструктивний діалог.
24.06.2023 16:43 Відповісти
Цілком імовірно що він планує своє спілкування із заходом обмежити їхньою капітуляцією , кинувши на забій мільйони кацапні , щось сценарій захоплення талібами Кабула засмердів ((
24.06.2023 16:44 Відповісти
Никак. Скорее всего лисого и варгнейтс вальнут или свои пауки в банке. Или спецура западных стран. Но пока Пригожа ещё не отработанный гондон.
24.06.2023 16:55 Відповісти
Ни как. При выборе кого опустить, пригожина или россию, запад забудет про кувалды, если он согласится в этот раз еще повоевать, "покомандовать" и по завершении сразу на пенсию на какой-нибуть уютный остров
24.06.2023 16:59 Відповісти
Думаю виключно точковим ракетним ударом....
24.06.2023 17:05 Відповісти
***** !!! швабра уже близко
24.06.2023 16:38 Відповісти
"Прастітє міня, - я больше нє буду..."

24.06.2023 16:39 Відповісти
Повна дурня, Шойгу та Герасимов це лише привід для початку дій. До яких Пригожін готувався вже кілька місяців. Ціль цього заколоту не покарання військового керівництва, а повне захоплення влади. Цікаво тільки хто вийде із тіні коли вагнерівці дійдуть до Москви?
24.06.2023 16:40 Відповісти
Я не удивлюсь если из тени выйдут те самые проклятущие США. Уж они знают что такое наемники и как с ними общаться с помощью сумм с большим количеством нулей.
24.06.2023 16:47 Відповісти
Пекін .
24.06.2023 17:15 Відповісти
Мішустін повинен стати президентом. На місці Герасимова Суровікін. Путін поїде на лікування в КНР
24.06.2023 16:53 Відповісти
Суровікін не підтримав Пригожіна, є його звернення до вагнерівців, де він у своєму стилі щось намагався прочитати).
24.06.2023 17:00 Відповісти
Кириленко
24.06.2023 16:56 Відповісти
Ну так - перші день - два рішають хто переможе а далі слабших додавлюють .
24.06.2023 16:40 Відповісти
Нарешті ботоксного щура загнали в кут. Сил стрибнути і вкусити вже немає... Час тирана і масового вбивці добігає кінця.
24.06.2023 16:41 Відповісти
24.06.2023 16:43 Відповісти
путін драпанув із москви,більше всього що на валдай!
24.06.2023 16:43 Відповісти
я не вірю в перемогу пріґожина, життєвий досвід забороняє.

але вірю що ми маємо скористатися цим і перевірити чи не послабився моральний дух путінських вояків.

до речі, от зараз і варто порозкидувати навоз з гвинтокрила, тьху, листівки з дронів на позиції ворога, нехай почитають що у них держава сипеться.
24.06.2023 16:44 Відповісти
зараз герасімову і шойгу потрібно зайняти правильну позицію,що війна з Україною -це ідея фікс путіна і що вони були проти війни.путін планував бліц криг і не планував затяжну війну,яка привела до економічного занепаду росії і гибелі сотні тисяч молодих життів.
24.06.2023 16:44 Відповісти
"Иран назвал попытку вооруженного мятежа внутренним делом России, выразил поддержку верховенству закона в стране".
24.06.2023 16:45 Відповісти
24.06.2023 16:49 Відповісти
иррациональные вещи - Хйло призовет войска НАТО, а Байден пообещает ему такси?
24.06.2023 16:47 Відповісти
24.06.2023 16:48 Відповісти
1 Виктор Франкенштейн - студент з Женеви, створений ним з трупяків монстр власного імені не мав

2 Кожна секунда життя пригожина доводить що путін слабкий. Слабкі царі в кацапів довго не живуть

3 Пригожин занадто добре знає всю кацапську закулісу щоб не розуміти що основна загроза для нього саме путін. Сам демарш можливо пов"язанай з добром путіна на ліквідацію пригожина. (обстріл ракетами бази виглядає халтурно як в ідейному так і в кінематографічному плані)

4 Якщо путін дістав достатню кількість кацапської еліти це може стати слушною нагодою його позбутися
24.06.2023 16:50 Відповісти
Пригожина собирались шлепнуть,он это прочувстаовал своим задом и решил сам замочить своих мочильщиков,он просто продлевает себе жизнь.
24.06.2023 16:51 Відповісти
Вмєста таво штоб услишать русскаязичнає насєлєніє растова і варонєжа, крємльовскій рєжим бамбіт апалчєнцєв і мірних граждан. А вєсь мір молча слєдіт за тєм, как прєступная масковская хунта устраіваєт гєнацид русскаязичнава насєлєнія.
24.06.2023 16:52 Відповісти
русский народ - это пример почему нельзя скрещивать болотную жабу и избушку на курьих ножкaх...(c)
24.06.2023 16:54 Відповісти
24.06.2023 16:54 Відповісти
пуйло со страху может применить по колоне вагнеровцев тактическое ядерное оружие!
24.06.2023 16:54 Відповісти
Вагнер вже захопив ядерну зброю чи ще ні ?!

24.06.2023 16:56 Відповісти
хоч би чемоданів хватило...
24.06.2023 16:58 Відповісти
лебединое озеро давай!
24.06.2023 17:00 Відповісти
и спирт рояль!
24.06.2023 18:19 Відповісти
Вагнер в Московській області.
Їм лишилося орієнтовно до 2 годин руху. Чи відбудеться боєве зіткнення сил протистояння сьогодні - невідомо.
24.06.2023 17:03 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/jaki_objekti_rf_mozhe_zahopiti_prigozhin_dlja_totalnoji_zmini_balansu_sil_pro_voronezh_45_ta_inshi_objekti-11992.html кі об'єкти РФ може захопити Пригожин для тотальної зміни балансу сил: про "Воронеж-45" та інші об'єкти



============================================

ЯДЕРНА ЗБРОЯ ВЖЕ У РУКАХ ВАГНЕРА !
24.06.2023 17:07 Відповісти
https://t.me/mobilizationnews/13460 Большая колонна техники в Москве
24.06.2023 17:08 Відповісти
вагнерівці увійшли до московської області. До столиці кацапів залишилось менше двох годин. Про це пишуть росзмі
24.06.2023 17:12 Відповісти
Знову це - сіенен . І знову мусолять сцаря Миколу , члєніна і більшовицький переворот . ! Вчепилися в 1917й рік і хоч кіл на лобі теши . Та чому має статися саме так як сталося тоді , а не інакше . ?? Інших варіантів не існує чи що ?
24.06.2023 17:12 Відповісти
давайте вчепимося у часи Скілура
24.06.2023 18:21 Відповісти
Шановні! Скажіть будь ласка це вже ГОЙДА чи ні????????
24.06.2023 17:27 Відповісти
це Гійда на мімнімалках
24.06.2023 18:22 Відповісти
може х@йло з бункера лупане ядреною бімбою по москві
щоб позбутися чвк
24.06.2023 18:15 Відповісти
Це занадто оптимістично.Пуйло може втікти десь за Урал і місяцями там перечікувати поки його вірні пси з росгвардії будуть воювати з вагнерівцями.
24.06.2023 19:17 Відповісти
***** вже втекло десь на урал. ще по обіді
24.06.2023 20:12 Відповісти
 
 