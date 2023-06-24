Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна, - CNN
Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити владу, наступні 24 години мають вирішальне значення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN
У статті зазначається: "Російський президент зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки керування ядерною державою. І приголомшливо спостерігати, як видимість тотального контролю, яку він підтримував увесь цей час, – головна перевага його автократії – руйнується за одну ніч.
Це було і неминуче, і неможливо. Неминучим, оскільки неправильне з точки зору менеджменту ведення війни означало, що тільки така однорідно закрита і несприйнятлива до критики система, як Кремль, може пережити таку жахливу авантюру.
А неможливо, оскільки критики Путіна просто зникають, або випадають з вікон, або жорстоко труяться. Проте зараз п'ята за чисельністю армія світу зіткнулася з тим, що братовбивство – спрямування зброї на своїх товаришів по службі – єдине, що може врятувати московську еліту від краху".
СNN підкреслює, що Путіна настільки звикли вважати "майстерним тактиком" (принаймні в Росії – УП), що перші заяви Євгенія Пригожина розцінювались як спроба президента РФ "тримати в напрузі" своїх генералів.
Цілком імовірно, що підрозділи "Вагнера" планували це протягом певного часу. Виправдання для повстання з'явилося спонтанно – нібито авіаудар по табору "Вагнера" в лісі. Сили найманців дуже швидко зібралися і просунулися до Ростова. Це важко зробити спонтанно за один день.
"Можливо, Пригожин мріяв, що зможе підштовхнути Путіна до зміни керівництва Міністерства оборони РФ. Але звернення Путіна в суботу вранці знищило цю перспективу. Тепер перед російською елітою стоїть екзистенційний вибір – між режимом президента, що хитається, і темним, найманим Франкенштейном, якого вона створила для виконання брудної роботи, і який обернувся проти своїх господарів".
Україна, ймовірно, святкуватиме катастрофічну невчасність цього заколоту. Він, ймовірно, змінить хід війни на користь Києва. Але повстання рідко закінчуються в Росії – чи деінде – з тими результатами, яких вони прагнули досягти. Усунення царя Миколи II у 1917 році в Росії обернулося більшовицькою революцією, Леніним, а потім і Радянською імперією.
По мірі того, як розігрується ця рідкісна якобінська драма російської людської слабкості, не обов'язково, що за нею послідує покращення. Пригожин може не перемогти, а "стовпи" Кремля можуть не зруйнуватися. Але ослаблений Путін може робити ірраціональні речі, щоб довести свою силу".
Однак Путін нездатний "прийняти логіку поразки" на фронтах в Україні в найближчі місяці.
Водночас, як наголошує видання, неможливо уявити, що з цього моменту путінський режим коли-небудь повернеться до своїх попередніх "висот" щодо тотального контролю. І неминуче, що попереду ще більше потрясінь і змін.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
2. У світі де продається все , купити знання як застосувати ЯЗ простіше простого , особливо після того як сам совок зумів купити секрети його виробництва у американців ((
Нещодавно роздивлявся фото тих " храніліщ" під відкритим небом у облізлих та наполовину іржавих контейнерах , єдине що рятувало ті контейнери - це коди активації ((, тільки починаєш рухатися , а контейнер кричить : " назви код " ((( P.S. у пригожинців є один універсальний ключ для підбору кодів - кувалда по голові . Дай Бог щоб я помилявся .
Он может бить кувалдой сколько угодно. Если она не активирована, ее можно даже динамитом обложить и взорвать.
областяхНародних Республіках?
Яка ж романтична фраза!
Всім співвітчизникам та союзникам нашим- вдалих та приємних вихідних!
але вірю що ми маємо скористатися цим і перевірити чи не послабився моральний дух путінських вояків.
до речі, от зараз і варто порозкидувати навоз з гвинтокрила, тьху, листівки з дронів на позиції ворога, нехай почитають що у них держава сипеться.
2 Кожна секунда життя пригожина доводить що путін слабкий. Слабкі царі в кацапів довго не живуть
3 Пригожин занадто добре знає всю кацапську закулісу щоб не розуміти що основна загроза для нього саме путін. Сам демарш можливо пов"язанай з добром путіна на ліквідацію пригожина. (обстріл ракетами бази виглядає халтурно як в ідейному так і в кінематографічному плані)
4 Якщо путін дістав достатню кількість кацапської еліти це може стати слушною нагодою його позбутися
Їм лишилося орієнтовно до 2 годин руху. Чи відбудеться боєве зіткнення сил протистояння сьогодні - невідомо.
============================================
ЯДЕРНА ЗБРОЯ ВЖЕ У РУКАХ ВАГНЕРА !
щоб позбутися чвк