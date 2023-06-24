УКР
Токаєв - Путіну: Події, що відбуваються, - внутрішня справа Росії

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомила в суботу пресслужба казахстанського лідера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Путін поінформував про ситуацію в країні, зазначається в повідомленні.

Токаєв зазначив, що "події, які відбуваються, - це внутрішня справа Росії".

Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримання правопорядку в країні. Це є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку, наголосив президент Казахстану.

"Президент Володимир Путін подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Також повідомлялося, що Путін виступив зі спеціальним відеозверненням через повстання "вагнерівців".

+47
Удар в псіну
показати весь коментар
24.06.2023 13:34 Відповісти
+34
Так Ось Він якій КонтрНаступ...
З Ненацька...🤔🤔🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.06.2023 13:35 Відповісти
+34
***** хотів допомогу ОДКП але його послали
показати весь коментар
24.06.2023 13:35 Відповісти
Та не, зачекайте. Яка ж це "внутрішня справа Росії"? А як же "Домбілі Бамбас"? Тут же є "******** Ростов" і вже Воронеж. А там є наші українці. (Хто вони і як туди потрапили - то ми потім раберемося. Але вони там є.) Тобто, ЗСУ мають повне право розпочати "захист наших громадян" на цих територіях.
показати весь коментар
24.06.2023 14:12 Відповісти
Взагалі то "наших" там нема. Але якщо знадобиться, ми їх знайдемо.
показати весь коментар
24.06.2023 14:24 Відповісти
короче, цим вікном можливостей, що створився в результаті паралічу штабу южного в/о касапів, потрібно скористатись...
показати весь коментар
24.06.2023 14:37 Відповісти
та нормальний ход, однозначно.
показати весь коментар
24.06.2023 15:58 Відповісти
У перекладі на російську - "Кошка бросіла катят, пусть ***тся как хотят"...)))
показати весь коментар
24.06.2023 16:19 Відповісти
Токаев красиво послал ..карлик ждал сочувствия .и здесь кинули как лоха.
показати весь коментар
24.06.2023 16:55 Відповісти
х..ло хотіло щоб прислав війська для підтримки, а він сказав іди
показати весь коментар
24.06.2023 17:42 Відповісти
ОДКБ!!! Памагитяяя!!

Никого нет дома! И не надо так орать!
показати весь коментар
24.06.2023 17:57 Відповісти
