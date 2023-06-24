Токаєв - Путіну: Події, що відбуваються, - внутрішня справа Росії

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомила в суботу пресслужба казахстанського лідера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Путін поінформував про ситуацію в країні, зазначається в повідомленні.

Токаєв зазначив, що "події, які відбуваються, - це внутрішня справа Росії".

Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримання правопорядку в країні. Це є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку, наголосив президент Казахстану.

"Президент Володимир Путін подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Також повідомлялося, що Путін виступив зі спеціальним відеозверненням через повстання "вагнерівців".