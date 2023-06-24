США та Захід були заскочені зненацька бунтом Пригожина в Росії, - CNN
Представники США та Заходу були заскочені зненацька бунтом керівника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина в РФ. Їх розвідка не передбачала, що він піде штурмувати Ростовську область своїми силами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Джерела, знайомі з думкою адміністрації президента США Джо Байдена, повідомили, що офіційні особи Сполучених Штатів і Заходу намагаються не впливати на події, що відбуваються в Росії, оскільки російський диктатор Володимир Путін може використати будь-яку передбачувану участь Заходу в ескалації кризи.
За даними видання, вчора чиновники в адміністрації скликали екстрені наради, щоб оцінити події, які розгорталися настільки швидко, що застали зненацька чиновників США та Європи.
Попри те, що протягом останніх кількох місяців постійно зростала напруженість між керівником "Вагнера" і Міністерством оборони Росії, представники розвідки США та Європи не передбачали, що Пригожин піде штурмувати Ростовську область своїми силами.
Анонімний чиновник сказав, що Захід спостерігатиме за тим, як відбуватиметься бунт Пригожина протягом наступних 24-48 годин, після чого, ймовірно, для сил "Вагнера" почнеться дефіцит поставок.
