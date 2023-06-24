УКР
США та Захід були заскочені зненацька бунтом Пригожина в Росії, - CNN

пригожин

Представники США та Заходу були заскочені зненацька бунтом керівника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина в РФ. Їх розвідка не передбачала, що він піде штурмувати Ростовську область своїми силами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерела, знайомі з думкою адміністрації президента США Джо Байдена, повідомили, що офіційні особи Сполучених Штатів і Заходу намагаються не впливати на події, що відбуваються в Росії, оскільки російський диктатор Володимир Путін може використати будь-яку передбачувану участь Заходу в ескалації кризи.

За даними видання, вчора чиновники в адміністрації скликали екстрені наради, щоб оцінити події, які розгорталися настільки швидко, що застали зненацька чиновників США та Європи.

Попри те, що протягом останніх кількох місяців постійно зростала напруженість між керівником "Вагнера" і Міністерством оборони Росії, представники розвідки США та Європи не передбачали, що Пригожин піде штурмувати Ростовську область своїми силами.

Анонімний чиновник сказав, що Захід спостерігатиме за тим, як відбуватиметься бунт Пригожина протягом наступних 24-48 годин, після чого, ймовірно, для сил "Вагнера" почнеться дефіцит поставок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна, - CNN

США (24108) Пригожин Євген (522)
Топ коментарі
+46
Стивен Кинг оставил послание российскому диктатору в своем Твиттере:

"Путин посеял ветер. Теперь он должен пожинать бурю. Слава Украине!"

Героям Слава!
24.06.2023 18:34 Відповісти
24.06.2023 18:34 Відповісти
+32
это и есть наше наступление из Ненацка.
24.06.2023 18:30 Відповісти
24.06.2023 18:30 Відповісти
+14
24.06.2023 18:37 Відповісти
24.06.2023 18:37 Відповісти
По вагінеру нанесено удар!
-ТАСС. Мишустин: участники ЧВК Вагнер будут лишены льгот на оплату ЖКХ, проезд в общественном транспорте и бесплатное получение медицинских услуг.
24.06.2023 19:20 Відповісти
24.06.2023 19:20 Відповісти
Некоторое время спустя.
-ТАСС: Мишустина при попытке скрыться в общественном транспорте поймали участники ЧВК Вагнер и опустили.
24.06.2023 19:41 Відповісти
24.06.2023 19:41 Відповісти
Всіх Вагнерівців буде вбито, або посаджено на все життя, що в них залишилось. Всіх!

Звісно - це у випадку якщо путч виявиться провальним.

Вони поставили на кон все, що мають. Звісно, що не всі цим задоволені.
24.06.2023 19:43 Відповісти
24.06.2023 19:43 Відповісти
Дядя Женя не начинал первым
24.06.2023 19:20 Відповісти
24.06.2023 19:20 Відповісти
Шо казати техніка згнила на базах і так все інше
24.06.2023 19:23 Відповісти
24.06.2023 19:23 Відповісти
Эксперты на каналах России этого и восне не могли предположить.Они в простых вещах ослы, а такое предугадать-только в следующей жизни. Ведь их всех по блату собирают туда соловьяны и шейняны( от слова шея-приглашал на передачу от Индопэриджана колхозника,который ниодного слова на русском не знал.Наверное был из тех,кого сталинномикояны переселли к нам в 1928г.Тогда и г.БэйАзэр в Крыму превратили в Армянск
24.06.2023 19:28 Відповісти
24.06.2023 19:28 Відповісти
Ти - "рядном накрите"! Коли ти свою "херню псевдозороастрійську" перестанеш молоть? Який "БэйАзэр"? Звідки ти це взяв?
"Армя́нск (ранее Армя́нский База́р; укр. Армянськ, арм. Արմյանսկ, крымскотат. Ermeni Bazar, Эрмени Базар) - город на севере Крыма
Был основан в начале https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XVIII века крымскими греками и армянами, бежавшими из Османской империи и переселившимися из крепости Ор-Капу (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF Перекоп ). Известен с 1730-х годов под названием Эрмени-Базар (с крымскотатарского - Армянский Базар). В https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1921 году переименован в Армянск".
Який стосунок до нього мали азербайджанці? Може у тебе і Адам з Євою були азербайджанцями?
24.06.2023 20:46 Відповісти
24.06.2023 20:46 Відповісти
Базар иногда писали,но не Армянский.Базар вдали от Пэри Гапы(Дверь в Персию)=Перикопа? Причем здесь зороастризм.? Спуск Атама(мой отец-на одэри) на Кавказе отмечают в праздник Ноуруз=,Масленница=Троянская битва. 21 марта 5961г.от сотворения нашей солнечной системы.Пусть для тебяя это херня.Др.Греция=Пэриджан-половина Одэрбэйджана.Крым=Кремль ..Севастополь в бухте Бахтияр и имел другое название.Ты за мной все время следишь?варжапет?
24.06.2023 22:00 Відповісти
24.06.2023 22:00 Відповісти
Ні не постійно! Лише, коли тебе, під час ремісії , з "дурки" випускають і ти сюди приповзаєш!
Я тобі вже писав - у узбеків, для таких як ти, є назва спеціальна - "джиннИ" (з наголосом на останньому складі) Одним з перекладів його є - "біснуватий" Намішав у своїй голові лемішку і засираєш людям мізки!
Кримськотатарська мова - найбільш близька за звучанням до азербайджанської (як українська зі словацькою чи білоруською) Бо вона походить від предків обох народів - хозар І якщо вже кримські татари назвали населений пункт на своїй землі "Армянський базар" (ринок) - то вони знали ЧОМУ вони його ТАК назвали
25.06.2023 01:10 Відповісти
25.06.2023 01:10 Відповісти
Лет 20 назад кругом писали просто БАЗАР,на арабохаский потом переделали. Насчет перекладывания и засирания.Ты здесь не Бутусов.А ВО ВТОРЫХ В КРЫМУ (от КРЕМЛЯ ОДЭРСКОГО) РАНЬШЕ БЫЛО с.САРЫБАШ В ДЖАЛАИРСКОМ РАЙОНЕ. И В ОДЭРБЭДЖАНЕ с.САРЫБАШ СОВЕТЫ ПЕРЕСЕЛИЛИ В с ДЖАЛАИР В КАХСКОМ РАЕНЕ.Т.Ч.ДУРКА ТЫ.,КОТОРЫЙ ЗА УКРАИНСКИМ ЯЗЫКОМ ПРЯЧЕТСЯ.А меня Бутусов если попросит(может он тебе советует) то я уйду).
26.06.2023 08:45 Відповісти
26.06.2023 08:45 Відповісти
Ти , "чудо зороастрійське", тут уже скільки років шляєшся - і всі ці роки з тебе сміються на "Цензорі", як з божевільного! Навіть обновлення "ніка" нічого не дало: був ти "джинни" - ним і залишаєшся!
Робить нема чого Бутусову - такими, як ти, "шизіками", займаться
"Известен с 1730-х годов под названием Эрмени-Базар (с крымскотатарского - Армянский Базар)" - це для твоєї "упоротості"
26.06.2023 08:58 Відповісти
26.06.2023 08:58 Відповісти
IШизик твое имя .Царский указ" О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ЕВРЕЕВ НА КАВКАЗ"1824г.вот так переселяли арабохайев на Кавказ (у Василия Величко- любимого историка Александра 3-арабоцыган ) а слово армения -англомасонский проект. Да и у Никольского храма в Питере сбоку 5 арок-5 вторников масленницы=Ноурузу КАВКАЗСКОМУ И никаой хазарии не было.Оставайся в советской истории (старой) варжапетян.Скоро города подут.
26.06.2023 11:02 Відповісти
26.06.2023 11:02 Відповісти
Лікуйся!
26.06.2023 11:12 Відповісти
26.06.2023 11:12 Відповісти
Що знову застали зненацька?
Західна розвідка, Ви що працюєте згідно розкладу? Вечір п'ятниці іду до дому, до понеділка я вихідний?
24.06.2023 19:34 Відповісти
24.06.2023 19:34 Відповісти
Та мля якийсь цирк) Їдуть собі на вантажівках стільки км. В нас в Україні за перший день війни хз скільки тих колон винесли важкої техніки зі спецурою РФ.
24.06.2023 19:35 Відповісти
24.06.2023 19:35 Відповісти
Ну ок там договорняки внутрішні, якісь мутки і т.п. А де той скрепний народ який за царя горою стояв, де тро? В нас Сумах без влади звичайні охотніки з обрізами віджимали танки. Шо за позор, якийсь зек з отморозками захоплює владу)
24.06.2023 19:56 Відповісти
24.06.2023 19:56 Відповісти
а буквально два дні назад були "незадоволені" наступом України, а сьогодні вже "захоплені з Ненацька"?? АХАХХАХАХА!!!!!
24.06.2023 19:40 Відповісти
24.06.2023 19:40 Відповісти
Целью США никогда не было поражение *****, только ослабление, за счёт жизней украинцев. Пусть хлебают большой ложкой последствия такой политики !
24.06.2023 19:52 Відповісти
24.06.2023 19:52 Відповісти
А все потому что зажрались и разучились работать.
24.06.2023 20:24 Відповісти
24.06.2023 20:24 Відповісти
Боже, скільки ж кацапської х@йні та зе-ботів понабігало в коменти під цю новину! Огидно читати!
24.06.2023 21:49 Відповісти
24.06.2023 21:49 Відповісти
Как обычно, то что происходит в россии оказывается сюрпризом западным советологам. Так же, как в свое время распад советского союза
24.06.2023 21:59 Відповісти
24.06.2023 21:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 