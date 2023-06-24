УКР
Блінкен обговорив ситуацію в Росії з представниками країн G7 та Євросоюзу: "Підтримка України Сполученими Штатами не зміниться"

Держсекретар США Ентоні Блінкен Блінкен обговорив розвиток ситуації в Росії з главами МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, а також верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Про це повідомляє Держдепартамент США у суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що сторони "обговорили поточну ситуацію в Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Захід були заскочені зненацька бунтом Пригожина в Росії, - CNN

Глава Держдепартаменту підкреслив, що "підтримка України Сполученими Штатами не зміниться". Крім того, США "продовжать тісно співпрацювати з членами Альянсу та партнерами".

росія (67301) Блінкен Ентоні (1157)
+11
нормальный подход.....
24.06.2023 18:49 Відповісти
+9
НАТО готує екстрену допомогу Україні
24.06.2023 18:48 Відповісти
+7
Хлопці, краще виведіть на чисту воду єрмака та зеленського. а безуглу я собі заберу, можна?
24.06.2023 18:48 Відповісти
Яка б не була влада в кацапії, вона завжди буде антиукраїнською.

Яка б не була там влада, вона не може бути дурнішою за зелену владу, бо це неможливо.

Зелена влада не є про-українською. Вона заточена на те, щоб красти. Я переконаний в тому, що зміст договорняка в Омані був в тому, що зеля (так я називатиму збірно зєлін кагал) здає кацапам частину України, а вони за це дозволяють йому бути гауляйтером решти України і не заважатимуть красти. І зєля виявився настільки дурним, що повірив цьому, досить успішно знищував боєготовність армії, плював в обличчя союзникам, закликав до шашличків на травневі гульки, розмінував переходи на Крим і т.ін. Помилка путіна була в тому, що він з самого початку поламав цей договорняк, напавши на Київ. Якби він спочатку обмежився лише півднем (як було домовлено із зелєю), то зєля спершу здав би йому те, про що було домовлено в Омані, а вже потім, коли зєля не міг би розраховувати на підтримку союзників, армії і справжніх українців (бо всі побачили б, що він зрадник) путін би захопив всю Україну і пішов далі, робити расію від Камчатки до Португалії. Тим більше, що достатньо велика частина української армії приєдналась би до кацапської, так як це було в Криму.
Якщо в кацапії буде встановлено режим, який «косметично» не буде антидемократичним і антизахідним (хоча все одно буде по суті таким, оскільки в цьому суть кацапського імперіалізму), то його керівництво, яке прекрасно знає, хто такий зєля, продовжуватиме антиукраїнську політику. Вони знову надурять зєлю, що вони дадуть йому бути гауляйтером України і дозволять красти, і він знову наплює в очі союзникам, причому переконливо пояснить в окупованому ним телевізорі, чому це правильно. І тут кацапи знову зберуться з силами і нападуть, причому на цей раз союзники вже нічого не будуть для нас робити.
24.06.2023 18:47 Відповісти
Захід довий....бувався зі своїми занепокоєннями, тепер зеки володіють ядерною бомбою і взагалі декілька банд володіє ядерними бомбами !

24.06.2023 18:48 Відповісти
Не володіють.
24.06.2023 19:05 Відповісти
Нах ти це під кожною новиною пишеш?
24.06.2023 19:09 Відповісти
Хлопці, краще виведіть на чисту воду єрмака та зеленського. а безуглу я собі заберу, можна?
24.06.2023 18:48 Відповісти
Чомусь від цього коменту в моїй голові жодної пристойної думки
24.06.2023 18:52 Відповісти
Повір Друже, всі думки в тебе дуже пристойні на відміну від моїх бажань.
24.06.2023 18:59 Відповісти
Коли дорвешся зніми відосик...
24.06.2023 19:07 Відповісти
на порнхабі побачите.
24.06.2023 19:15 Відповісти
Єрмак- це смотрящий за Зелею від ЦРУ... яка ще вода потрібна?
24.06.2023 19:00 Відповісти
ти нанюханий штірліц?
24.06.2023 19:03 Відповісти
Я добре вмію аналізувати... а курю, чи пью - байдуже цьому...
24.06.2023 19:06 Відповісти
я вважаю,що ти підпезжуєш. єрмак це проект фсб, як і сам зеленський. можу це довести.
24.06.2023 19:14 Відповісти
Пропущу твою метафору))
ФСБ - майже труп, а Єрмак перша фігура в Україні...
Тож що ти можеш сказати?
24.06.2023 19:26 Відповісти
нічого нового не скажу. єрмак є агентом фсб як і полудурок півшостий. а ти думав що я ще сюди всесвітній заговор массонів приплету?
24.06.2023 19:48 Відповісти
Зараз США та британія роблять глобальну для себе ставку в Україні...
програш для них буде катастрофою на світовій арені...
То чи стерпіли б вони ФСБешника на свому шляху?
Ні... Єрмак виконує роботу для госдепу...
Ще мінімум 3-4роки ця команда просидить... (великі кошти відмиватись будуть)
А потім їх віддадуть на з'їдіння...
24.06.2023 19:58 Відповісти
ну не тупи ти нарешті! скажи мені краще,хто розмінував чонгар та здав вагнерівців?
24.06.2023 20:05 Відповісти
За цей час були і багато більші косяки... але ми виграємо...
Ну, наприклад групіровку орків впустили свідомо на правий берег
І утримували там велику кількість військ рашистів малими силами , бо були задіяні війська під Києвом та Харковом...
ти з якого міста?
24.06.2023 20:22 Відповісти
відповідай на питання якщо хочеш конструктивного діалогу. я ж тобі пообіцяв, що проведу з тобою лікбез.
24.06.2023 20:27 Відповісти
Офіційно по чонгару давав наказ Генштаб.... Це його функція...
Про вагнерівців в Білорусі? Зараз це виглядає як дитячий садок... Єрмак міг це зробити...
24.06.2023 20:32 Відповісти
наказ в студію.
24.06.2023 20:36 Відповісти
Ну, ти загнув!
Проста логіка - Генштаб - керує мінерами зокрема - мінувати, чи ні...
Якщо хтось надавив на військових, то підставив командувача...
24.06.2023 20:43 Відповісти
Я сам з Маріуполя, якщо це тобі цікаво , а цю фуйню дядя, що ти мені тут плетеш-мені пофіг. ВРУ проголосувала за законопроект приприздка півшостого який його подав , автори його єрмак та верещук. а може ще поговоримо про оманський вояж півшостого та єрмака до оману? де він отримав інструкції від патрушева? ніякого наказу моу не існує і не було. ***** ******* .
24.06.2023 20:48 Відповісти
Звинувачення вагомі, питаннь багато...
Але поки наших партнерів це не бентежить...
Тож всім Нам - перемоги! А після буде рослідування...
24.06.2023 21:36 Відповісти
в этой отрасли подъемы будут 100500 процентов......
24.06.2023 18:51 Відповісти
Ніяких розслабонів -- захист від Дикого поля повинен бути .
24.06.2023 18:49 Відповісти
Самая актуальная сейчас реклама в козломордии.

Аренда Частного Самолета

БРОНИРУЙТЕ НАПРЯМУЮ ПО ЦЕНАМ ОПЕРАТОРОВ
24.06.2023 18:50 Відповісти
24.06.2023 18:54 Відповісти
24.06.2023 18:55 Відповісти
Алкаш Димон прервал свой уйкендовский запой и промямлил очередной перл -- «Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой - захват власти в стране»

Странно, шо тут отсутствует "спланированная американцами", видимо не совсем еще отошел от пойла.
24.06.2023 18:58 Відповісти
Нужно прекратить стрелять, отвести войска и провести референдумы. А потом устроить телемарафон "Надо поговорить"
24.06.2023 18:59 Відповісти
Макс Щербина
@max_shcherbyna
·
8 год
осягніть: військовий переворот в росії відбувається через те, що русня не змогла домовитися між собою, як ефективніше вбивати українців
24.06.2023 18:59 Відповісти
Скоріше :" ...не змогла знищити українців".
24.06.2023 19:07 Відповісти
А был вообще в мире прецедент когда пост президента ядерной державы занимал человек, разыскиваемый ФБР?
24.06.2023 19:18 Відповісти
 
 