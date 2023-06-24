2 185 37
Блінкен обговорив ситуацію в Росії з представниками країн G7 та Євросоюзу: "Підтримка України Сполученими Штатами не зміниться"
Держсекретар США Ентоні Блінкен Блінкен обговорив розвиток ситуації в Росії з главами МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, а також верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.
Про це повідомляє Держдепартамент США у суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що сторони "обговорили поточну ситуацію в Росії".
Глава Держдепартаменту підкреслив, що "підтримка України Сполученими Штатами не зміниться". Крім того, США "продовжать тісно співпрацювати з членами Альянсу та партнерами".
Топ коментарі
+11 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар24.06.2023 18:49 Відповісти Посилання
+9 аспм мпри
показати весь коментар24.06.2023 18:48 Відповісти Посилання
+7 саша паламарчук
показати весь коментар24.06.2023 18:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яка б не була там влада, вона не може бути дурнішою за зелену владу, бо це неможливо.
Зелена влада не є про-українською. Вона заточена на те, щоб красти. Я переконаний в тому, що зміст договорняка в Омані був в тому, що зеля (так я називатиму збірно зєлін кагал) здає кацапам частину України, а вони за це дозволяють йому бути гауляйтером решти України і не заважатимуть красти. І зєля виявився настільки дурним, що повірив цьому, досить успішно знищував боєготовність армії, плював в обличчя союзникам, закликав до шашличків на травневі гульки, розмінував переходи на Крим і т.ін. Помилка путіна була в тому, що він з самого початку поламав цей договорняк, напавши на Київ. Якби він спочатку обмежився лише півднем (як було домовлено із зелєю), то зєля спершу здав би йому те, про що було домовлено в Омані, а вже потім, коли зєля не міг би розраховувати на підтримку союзників, армії і справжніх українців (бо всі побачили б, що він зрадник) путін би захопив всю Україну і пішов далі, робити расію від Камчатки до Португалії. Тим більше, що достатньо велика частина української армії приєдналась би до кацапської, так як це було в Криму.
Якщо в кацапії буде встановлено режим, який «косметично» не буде антидемократичним і антизахідним (хоча все одно буде по суті таким, оскільки в цьому суть кацапського імперіалізму), то його керівництво, яке прекрасно знає, хто такий зєля, продовжуватиме антиукраїнську політику. Вони знову надурять зєлю, що вони дадуть йому бути гауляйтером України і дозволять красти, і він знову наплює в очі союзникам, причому переконливо пояснить в окупованому ним телевізорі, чому це правильно. І тут кацапи знову зберуться з силами і нападуть, причому на цей раз союзники вже нічого не будуть для нас робити.
ФСБ - майже труп, а Єрмак перша фігура в Україні...
Тож що ти можеш сказати?
програш для них буде катастрофою на світовій арені...
То чи стерпіли б вони ФСБешника на свому шляху?
Ні... Єрмак виконує роботу для госдепу...
Ще мінімум 3-4роки ця команда просидить... (великі кошти відмиватись будуть)
А потім їх віддадуть на з'їдіння...
Ну, наприклад групіровку орків впустили свідомо на правий берег
І утримували там велику кількість військ рашистів малими силами , бо були задіяні війська під Києвом та Харковом...
ти з якого міста?
Про вагнерівців в Білорусі? Зараз це виглядає як дитячий садок... Єрмак міг це зробити...
Проста логіка - Генштаб - керує мінерами зокрема - мінувати, чи ні...
Якщо хтось надавив на військових, то підставив командувача...
Але поки наших партнерів це не бентежить...
Тож всім Нам - перемоги! А після буде рослідування...
Аренда Частного Самолета
БРОНИРУЙТЕ НАПРЯМУЮ ПО ЦЕНАМ ОПЕРАТОРОВ
Странно, шо тут отсутствует "спланированная американцами", видимо не совсем еще отошел от пойла.
@max_shcherbyna
·
8 год
осягніть: військовий переворот в росії відбувається через те, що русня не змогла домовитися між собою, як ефективніше вбивати українців