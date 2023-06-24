Блінкен обговорив ситуацію в Росії з представниками країн G7 та Євросоюзу: "Підтримка України Сполученими Штатами не зміниться"

Держсекретар США Ентоні Блінкен Блінкен обговорив розвиток ситуації в Росії з главами МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, а також верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Про це повідомляє Держдепартамент США у суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що сторони "обговорили поточну ситуацію в Росії".

Глава Держдепартаменту підкреслив, що "підтримка України Сполученими Штатами не зміниться". Крім того, США "продовжать тісно співпрацювати з членами Альянсу та партнерами".