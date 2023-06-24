УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7181 відвідувач онлайн
Новини Війна
28 834 58

Кадирівські підрозділи несподівано знялися і вийшли з Мар’їнки, - пресофіцер ЗСУ Чепурний

кадирівці

Сьогодні вночі з Мар’їнки вийшли кадирівські підрозділи. Інші формування окупантів поки не виказують таких намірів.

Про це в ефірі телемарафону заявив підполковник ЗСУ і пресофіцер Ярослав Чепурний, який працює на цьому напрямку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Сьогодні вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас в Мар'їнці, несподівано знялися і почали виходити з Мар'їнки", – сказав Чепурний.

За його словами, аеророзвідка це помітила, і по противнику було завдано вогневе ураження, підбито один БТР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог влаштовує шалені штурми, намагаючись захопити Мар’їнку, - Сили оборони Таврійського напрямку

"Полк ахмат-восток, який тут воював, і загони спецпризначення в повному складі знялися і кудись поїхали", – сказав Чепурний.

Водночас інші формування окупантів "не виказують намірів знятися і піти".

Також Чепурний повідомив, що кількість обстрілів українських позицій з боку ворога майже не змінилася.

Автор: 

Чепурний Ярослав (26) Мар’їнка (622)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
показати весь коментар
24.06.2023 19:51 Відповісти
+25
показати весь коментар
24.06.2023 20:00 Відповісти
+22
А що сталося, козу проіпали?
показати весь коментар
24.06.2023 19:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.06.2023 19:51 Відповісти
мля все как в риме
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Сципион Африканский
показати весь коментар
24.06.2023 20:04 Відповісти
Кому в актив записати ці досягнення - Україні чи рф?
показати весь коментар
24.06.2023 20:35 Відповісти
Пригожину.
показати весь коментар
25.06.2023 04:59 Відповісти
А що сталося, козу проіпали?
показати весь коментар
24.06.2023 19:51 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 19:53 Відповісти
за новими поїхали
показати весь коментар
24.06.2023 19:54 Відповісти
просто стало ссыкотно дон.
показати весь коментар
24.06.2023 20:00 Відповісти
Скурили весь Ахмат чай
показати весь коментар
24.06.2023 20:02 Відповісти
путь на ростов дон закрыт дон. Теперь придётся домой огородами добираться дон.
показати весь коментар
24.06.2023 20:08 Відповісти
Оп, а ось і ерекція
показати весь коментар
24.06.2023 19:51 Відповісти
Це не ерекція.... це пронос.
показати весь коментар
24.06.2023 19:59 Відповісти
мать пітухі вагнерівські тік токерів на пляшки посадять таки.... а де до речі дон гандон баранячий?
показати весь коментар
24.06.2023 19:51 Відповісти
... десь в полі розвідали отару овець
показати весь коментар
24.06.2023 19:53 Відповісти
Ссссцикотно!!!!! І я сумніваюся що ця погань поїде допомагати путлєру, вони тікають до дому охороняти свого пса!!!!
показати весь коментар
24.06.2023 19:53 Відповісти
Большой шухер .... Чечня в опасности...)
показати весь коментар
24.06.2023 19:54 Відповісти
Не Ічкерія в небезпеці - у них також, можливо, зʼявився «шанс», а от клан кадирки напружився, дон.
показати весь коментар
24.06.2023 19:56 Відповісти
Вагнеровцы походу быстрее до Камчатки доедут, чем тиктокеры до Ростова... Наверное интернет плохой в тех краях, "заблудились".
показати весь коментар
24.06.2023 19:55 Відповісти
Пішли Грозний брати.
показати весь коментар
24.06.2023 19:55 Відповісти
ЗЄЛЄНСЬКІЙ, ПАВЄРНІ ЦЕНИ НА ПОП КОРН!
показати весь коментар
24.06.2023 19:55 Відповісти
Було підбито один бтр??? А чого так багато?
показати весь коментар
24.06.2023 19:55 Відповісти
цілі дуже бистро кудись їхали. в них же важкого немає - самі джипи та бтр.
показати весь коментар
24.06.2023 19:59 Відповісти
один бтр, и один гтр
показати весь коментар
24.06.2023 20:07 Відповісти
тік токер рвонули на Ростов деблокуватись, а вдруг.....
показати весь коментар
24.06.2023 19:55 Відповісти
Потому что получили писди.
показати весь коментар
24.06.2023 19:56 Відповісти
с почином !!
показати весь коментар
24.06.2023 19:56 Відповісти
не по темі.

український законопроєкт про створення ПВК після заколоту пріґожина мертвий.

наша влада реально тепер боятиметься військового заколоту а ви ще й ПВК хочете легалізувати, ага, щаз.
показати весь коментар
24.06.2023 19:57 Відповісти
В Штатах ПВК - це охорона, сервіс, послуги з надання консультацій.
"Вагнер" це не ПВК, це приватна армія з танками, артою, літаками, з медіа та зеками.
Нормальній країні точно не потрібен аналог "вагнера".
Як що дійсно буде запит у суспільстві влада проголосує будь який закон.
показати весь коментар
24.06.2023 20:06 Відповісти
ні, не проголосує.

ви праві коли говорите про західне суспільство.

але ми не захід. поки що.

у нас влада це невеличка банда і цій банді виконувати хотілки суспільства не з руки.
показати весь коментар
24.06.2023 20:10 Відповісти
Буде ідеально буде якщо прігожин візьме москву, а путін закріпеться в пітєрбургє.
показати весь коментар
24.06.2023 20:37 Відповісти
ДА хай беруть
показати весь коментар
24.06.2023 20:51 Відповісти
Якi взагалi можуть бути пвк? Це якась маячня.
показати весь коментар
24.06.2023 20:10 Відповісти
пане, ви просто не в темі, тому для вас це маячня.
показати весь коментар
24.06.2023 20:13 Відповісти
який нахрін приватний ПВК, насіння семенченко намагалось зробити тепер сидить, ну не чув щоб того гандона випускали.
показати весь коментар
24.06.2023 20:45 Відповісти
відвали, баран, як не знаєш нібельмеса про законопроєкти у верховній раді то пішов геть.
показати весь коментар
24.06.2023 20:50 Відповісти
так ваша влада не вечная - а новая примет правильный закон
показати весь коментар
25.06.2023 00:18 Відповісти
Ну ''пєрвий пашол''. Хто наступний?
показати весь коментар
24.06.2023 19:57 Відповісти
І як наше командування цим скористалось?
показати весь коментар
24.06.2023 19:58 Відповісти
уже.
показати весь коментар
24.06.2023 20:01 Відповісти
Ахмад уехал в тикток, курить чай...
показати весь коментар
24.06.2023 19:58 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 20:00 Відповісти
Чому несподівано ?
показати весь коментар
24.06.2023 20:03 Відповісти
Вони зараз стоять на в'їзді до Ростову, очкують
показати весь коментар
24.06.2023 20:04 Відповісти
Западные ворота Донецка -- открыты.
показати весь коментар
24.06.2023 20:04 Відповісти
Всьо, диряві образились, надули губи , та пішли ...геть.
показати весь коментар
24.06.2023 20:05 Відповісти
Усі овечі дупи стали занадто великими. Час шукати нових овець-дів. Або перейти на свиней.
показати весь коментар
24.06.2023 20:12 Відповісти
Сповістіть ЧМОбікам що заградотряду вже немає - можна до дому!
показати весь коментар
24.06.2023 20:20 Відповісти
По дорозі на Воронєж кадирівці зустріли отару овець і перестали відповідати на дзвінки
показати весь коментар
24.06.2023 20:23 Відповісти
Поехали создавать Санитарную Зону, КАК И ВЕЛЕЛ Путя. Санитарная Зона от границы Украины до Масквы! Уже завели вагнеровцы Аврору и идут на Смольный.
показати весь коментар
24.06.2023 20:24 Відповісти
Рамзан боится и не хочет умирать. И не может себе простить что поспорил Евгением.
показати весь коментар
24.06.2023 20:32 Відповісти
Кадировцям потрібно свої отари овець берегти
показати весь коментар
24.06.2023 20:34 Відповісти
Все вже Лука домовився с Пригожиним, поход на Московію відміняється.
показати весь коментар
24.06.2023 20:39 Відповісти
Рашистские солдаты, берите пример с кадыровцев, у них в жопах барометры. Думаю, что они уже в Чечню к своему аятолле свалили, будут теперь Грозный от рашистских посягательств защищать…остальное им по йух
показати весь коментар
24.06.2023 20:41 Відповісти
знайшли отару баранів і овець природа покликала
показати весь коментар
24.06.2023 20:54 Відповісти
 
 