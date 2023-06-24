Кадирівські підрозділи несподівано знялися і вийшли з Мар’їнки, - пресофіцер ЗСУ Чепурний

Сьогодні вночі з Мар’їнки вийшли кадирівські підрозділи. Інші формування окупантів поки не виказують таких намірів.

Про це в ефірі телемарафону заявив підполковник ЗСУ і пресофіцер Ярослав Чепурний, який працює на цьому напрямку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Сьогодні вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас в Мар'їнці, несподівано знялися і почали виходити з Мар'їнки", – сказав Чепурний.

За його словами, аеророзвідка це помітила, і по противнику було завдано вогневе ураження, підбито один БТР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог влаштовує шалені штурми, намагаючись захопити Мар’їнку, - Сили оборони Таврійського напрямку

"Полк ахмат-восток, який тут воював, і загони спецпризначення в повному складі знялися і кудись поїхали", – сказав Чепурний.

Водночас інші формування окупантів "не виказують намірів знятися і піти".

Також Чепурний повідомив, що кількість обстрілів українських позицій з боку ворога майже не змінилася.