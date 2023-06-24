Східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно, - Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила інформацію про успішний наступ ЗСУ на східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграмі.

Маляр зазначила: "Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед.

На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

Південь.На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки".

