Східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно, - Маляр

війна,зсу

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила інформацію про успішний наступ ЗСУ на східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграмі.

Маляр зазначила: "Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед.

На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

Південь.На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки".

+28
Ріднесенькі наші Захисники.

Бийте москальську гадину.

Господи, допоможи нам здолати цих виродків.

Зколот на рашці має стати нам в нагоді.
24.06.2023 20:01 Відповісти
+24
24.06.2023 20:03 Відповісти
+24
24.06.2023 20:04 Відповісти
Дайте їй оселедця 👎
24.06.2023 20:00 Відповісти
найкраща їй нагорода-це щоб воно зробила мінует єрмаку.
24.06.2023 20:02 Відповісти
А може єрмаку до смаку більше коли йому мінует забацає членограй?
24.06.2023 20:04 Відповісти
тю здивував, а маляр тоже хоче!
24.06.2023 20:06 Відповісти
А вона може під час мінєту одночасно ще й збацати щось на роялі? Ні, бо не має чим.
24.06.2023 20:11 Відповісти
хахаха
25.06.2023 05:04 Відповісти
Всипте сповна...! всю русню на добриво.....!
24.06.2023 20:00 Відповісти
Ріднесенькі наші Захисники.

Бийте москальську гадину.

Господи, допоможи нам здолати цих виродків.

Зколот на рашці має стати нам в нагоді.
24.06.2023 20:01 Відповісти
Якщо то насправдi заколот.
25.06.2023 05:05 Відповісти
24.06.2023 20:03 Відповісти
24.06.2023 20:04 Відповісти
Кгб відпрацьовує операцію на кшталт Валькірія ...А хохлорейхом називають українців ..Гітлер-2 закінче як гітлер 1
24.06.2023 20:04 Відповісти
Вміє балакати, треба її випускати тільки для таких новин
24.06.2023 20:05 Відповісти
у каапов в окопах интернета нет.
24.06.2023 20:05 Відповісти
їм просто писта
24.06.2023 20:08 Відповісти
https://youtu.be/TP6vHuCAOVM?t=2226 так говорят карты Таро
24.06.2023 20:12 Відповісти
Вход в Донецк с запада открыт.
24.06.2023 20:06 Відповісти
24.06.2023 20:09 Відповісти
З Богом, рідненькі
24.06.2023 20:11 Відповісти
личный конь плешивого овса пережрал......
"Мы просим Украину объявить временное перемирие для улаживания внутреннего конфликта"...
24.06.2023 20:15 Відповісти
Сеча вона така - страшна річ. Якщо приливає в голову, тоді мізки перетворюються на вагину. А в коняки це в рази страшніше, як ветеринар кажу.
24.06.2023 20:25 Відповісти
24.06.2023 20:20 Відповісти
 
 