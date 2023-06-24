Міноборони про події в РФ: Нежиттєздатна система запустила програму самознищення

Політична криза в РФ була передбачувана і неминуча.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, імперський похід за новими землями не може перекрити внутрішні проблеми в державі. Лише загострити. Що і відбувається.

"Яку б державу вони не будували, в них всеодно виходить "Гулаг", який рано чи пізно бунтує і ії розвалює. Війна в Україні показала найслабкіше місце російської імперії - страх перед правдою. Всі їх рішення базуються на брехні. Вони завжди для царя створювали "повітряні замки" і самі в них вірили. Це така імперська особливість - роздувати власну велич та переоцінювати себе", - зазначає чиновниця.

Також вона акцентує увагу, що це їх наштовхнуло на геть неадекватне рішення - розв’язати війну з Україною без системних правдивих розрахунків власних спроможностей. Виключно амбіції та пиха.

"Ціна цього помилкового рішення - доля самої Росії. Вони воюють з нами, а знищують себе. Якщо дивитись глобально на це, як на еволюційний процес, то нежиттєздатна система запустила програму самознищення. Ніякої конспірології чи світової змови у цьому немає. Це природні процеси. Вони у такому виді себе знищать як держава, а ми природно переможемо, бо еволюційно готові рухатись вперед. Ми нація, яка зараз на очах у всього світу створює новий тип культури. До нас - культура завжди програвала варварству. А ми доводимо, що можна бути сильними, захищати себе і залишатись цивілізованими", - додає Маляр.

За словами Маляр, тому за нами майбутнє, а за Росією - минуле.

Також вона додає:

✔️Як нам розцінювати події які почались в Росії?

Як неминучу деградацію російської держави.

✔️Що це означає для нас?

Вікно можливостей.

✔️Чи варто нам радіти?

Краще ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв.

"Тому, не розслабляємось. Працюємо далі на наше зміцнення та перемогу", - резюмує чиновниця.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Також повідомлялося, що Путін виступив зі спеціальним відеозверненням через повстання "вагнерівців".