УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7966 відвідувачів онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
5 356 17

Міноборони про події в РФ: Нежиттєздатна система запустила програму самознищення

маляр,ганна

Політична криза в РФ була передбачувана і неминуча.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, імперський похід за новими землями не може перекрити внутрішні проблеми в державі. Лише загострити. Що і відбувається.

"Яку б державу вони не будували, в них всеодно виходить "Гулаг", який рано чи пізно бунтує і ії розвалює. Війна в Україні показала найслабкіше місце російської імперії - страх перед правдою. Всі їх рішення базуються на брехні. Вони завжди для царя створювали "повітряні замки" і самі в них вірили. Це така імперська особливість - роздувати власну велич та переоцінювати себе", - зазначає чиновниця.

Також вона акцентує увагу, що це їх наштовхнуло на геть неадекватне рішення - розв’язати війну з Україною без системних правдивих розрахунків власних спроможностей. Виключно амбіції та пиха.

"Ціна цього помилкового рішення - доля самої Росії. Вони воюють з нами, а знищують себе. Якщо дивитись глобально на це, як на еволюційний процес, то нежиттєздатна система запустила програму самознищення. Ніякої конспірології чи світової змови у цьому немає. Це природні процеси. Вони у такому виді себе знищать як держава, а ми природно переможемо, бо еволюційно готові рухатись вперед. Ми нація, яка зараз на очах у всього світу створює новий тип культури. До нас - культура завжди програвала варварству. А ми доводимо, що можна бути сильними, захищати себе і залишатись цивілізованими", - додає Маляр.

Також читайте: Військова колона рухається у напрямку Краснодару. ВIДЕО

За словами Маляр, тому за нами майбутнє, а за Росією - минуле.

Також вона додає:

✔️Як нам розцінювати події які почались в Росії?
Як неминучу деградацію російської держави.

✔️Що це означає для нас?
Вікно можливостей.

✔️Чи варто нам радіти?
Краще ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв.

"Тому, не розслабляємось. Працюємо далі на наше зміцнення та перемогу", - резюмує чиновниця.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Також повідомлялося, що Путін виступив зі спеціальним відеозверненням через повстання "вагнерівців".

Автор: 

росія (67301) ПВК Вагнер (1546) Маляр Ганна (525)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Российские военкоры сообщают, что если ЧВК «Вагнер» продолжит свое движение, то ВС рф взорвут три моста через реку Ока.
показати весь коментар
24.06.2023 14:34 Відповісти
+7
показати весь коментар
24.06.2023 14:34 Відповісти
+5
показати весь коментар
24.06.2023 14:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.06.2023 14:34 Відповісти
Российские военкоры сообщают, что если ЧВК «Вагнер» продолжит свое движение, то ВС рф взорвут три моста через реку Ока.
показати весь коментар
24.06.2023 14:34 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 14:34 Відповісти
цим вікном можливостей, що створився в результаті паралічу штабу южного в/о касапів, нам ще потрібно скористатись... і потрібно зуміти скористатись...
показати весь коментар
24.06.2023 14:49 Відповісти
Був відхід москалів із правобережжя Херсонщини. Шанс? Чи скористалися?
Був Харківський прорив. Який міг би стати переломним у цій війні. Шанс? Чи скористалися?
З якого переляку зараз "скористаємося"?
показати весь коментар
24.06.2023 15:00 Відповісти
Не міг. Харківський прорив зупинився тоді, коли мав зупинитися . За відсутності ресурсів і неможливості забезпечення логістики це було правильне рішення.
показати весь коментар
24.06.2023 16:30 Відповісти
Ви гадки не маєте про що пишіте. Ідіть краще "марафон" дивіться. Це ваше.
показати весь коментар
24.06.2023 20:42 Відповісти
Не Вам мене посилати і говорити що дивитися. Марафон не дивився жодного разу. В мене інші джерела інформації, можу і Вам порекомендувати ( не кажу що дивитися і що Ваше, а тільки рекомендую, зокрема це: https://www.youtube.com/watch?v=eH-gR4O3rTw ). І ще, не "пишіте", а пишете. Десь так...
показати весь коментар
26.06.2023 00:16 Відповісти
.. а може як раз на часі скористатися нагодою і звільнити белгород , курськ, брянськ...
показати весь коментар
24.06.2023 15:05 Відповісти
Зеленский також на дупу сів . За ним з Єрмаком , також можуть незабаром прийти з фронту та спитати за все
показати весь коментар
24.06.2023 15:10 Відповісти
и не только с фронта.....
не.... это другое......
это Майдан, 3-й сезон.....
показати весь коментар
24.06.2023 15:20 Відповісти
раска федераска - страна 404.....
несостоявшееся государство.....
показати весь коментар
24.06.2023 15:17 Відповісти
досить коментів стосовно цього спектаклю
хіба цапи вже покидають окопи ? в них нестача зброї ?
ні. сидять як кліщі
наша держава і досі окупована
показати весь коментар
24.06.2023 15:39 Відповісти
підер вагнерівців заявив що штаб працює бездоганно
авіація тепер 100 % буде бити по українцях, а не по вагнерівцях
тобто все у них чудово
показати весь коментар
24.06.2023 15:43 Відповісти
Ойжежбожемій
Зірка телемарафону щось белькоче.
показати весь коментар
24.06.2023 15:47 Відповісти
Маляр, розкажи краще, що відбувається на фронті!
показати весь коментар
24.06.2023 16:29 Відповісти
Ksenia VB , Ксюха don't worry, поки що вагнер працює на Україну , бардак на расіі ,минус чотири гелікоптери, дві сушки , та АН 124 (це шедевр , от слова АН ) .+ ***** отримає, черенок у дупу . Так що поки все іде за планом . Я на справді не вірив в це але нарешті пішло лайно на москву так що починаємо другу пляшку
показати весь коментар
24.06.2023 17:58 Відповісти
 
 