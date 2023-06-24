74 687 435
Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори, - Пригожин скасував похід на Москву. АУДIО
Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що розгортає колони, які йдуть на Москву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його телеграмі.
Він зазначив: ""Настав момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що може бути пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".
Сергей Трофимов #428890
GoodWin
Олександр Петров #550901
Вместе с пу-у-у-у!
1. Путін менший шовініст, чим силовики і нарід Рашки.
2. Путин вже втратив владу і зупинився Пригожин лише тому, що все було сплановано, а падіння фронту в плани тих людей не входило.
3. Тепер у Рашки буде новий міністр оборони, який проведе реформи і буде вести війну проти нас більш уміло і рішуче.
4. Ніякий президент Рашки не буде вести ніякі мирні переговори.
5. Я, як і багато наших людей мав марні сподівання і передчасні висновки з приводу всьго, що відбувалося.
Висновок: Террорист і злочинець Пригожин наніс нам колосальних збитків всьго лише за 1 день. Скоріше не він, а люди які спланували заколот.
Нас чекають довгі непрості роки війни. Які ми маємо пережити і виграти в цій війні.
На якій підставі ви вважаєте, що там є "більш умілий і рішучий" ?
Збитки якраз завдані рашці (чий би сценарій це не був і хто б за цим дійством не стояв).
Західні "мудреці", які навшпиньки стоять перед х**лом і трясуться, побачили те, про що Україна і українці говорять вже давно.
То - територія дикунів і фюрер насправді слабак, який більше, ніж створити конфлікт, а тоді самоусунутися від його вирішення (школа кдб + недалекий розум) - не здатен.
Самі москалі теж ставлять питання: урка іде маршем на мацкву, по дорозі збиває кілька ватольотів, а домовляється про все чужий президент ? При тому, що їхній втік, а від шойги - ні слова ... і де та шойга ніхто не знає.
Не знаю, наскільки правда, але вони також пишуть, що по нафтобазі у воронежі влупило мо рашки + підірвали 2 мости через р.ока + переривали нові дороги ...
Звичайно, що ца цим всім хтось стоїть і ще нічого не закінчилося.
Пригожина використали - це означно, він - фігура в чиїйсь грі. А от чиїй - скоро дізнаємося.
Пишуть, що за ним сечин, кирієнко і ще кілька морд + гру.
х**ло вякало про наказаніє - і тут все, типу, забули-проїхали ...
Ми нічого не знаємо з того, що за ширмою.
Я вважаю, що те, що сталося, нам в плюс.
До того ж, це не могло не вплинути (і ще, може, вплине більше) на ситуацію на фронті в плані керівництва серед москальських вояк. В гіршу сторону. Я так думаю.
Їхня "дума" вже стільки наприймала - і нічого, ніхто не пікнув.
А наші диванні аналітики , експерти, полковники (отст) ...вчора такого нагородили що на вуха не натягнеш !!!
по вашим 'понятиям' ты теперь опущенный.
Версія 1
А що якщо це все була провокація, щоб змусити наших піти у наступ? Тобто вони спровокували ЗСУ на широкомасштабний наступ, який почався того ж дня. До цього наші казали, що ми ще не починали по-справжньому. Тепер почали. Показали напрямок головного удару. А саме це їм і було потрібно.
Версія 2
До всіх цих подій у мережі активно обговорювали варіант з силовим усуненням *****. А якщо воно та його наближче оточення вирішили змоделювати цю ситуацію і подивитися на реакцію суспільства та армії? Одночасно вони ще й перехопили ініціативу у тих, хто реально планував проведення подібної акції. Тобто діяли на випередження, щоб запобігти виникненню проблем у майбутньому. А для правдоподібності влаштували цей цирк зі збиттям гвинктокрилів/літаків, перестрілками, захопленнями військових частин і т.д. і т.п. Там, кажуть, навіть до 20 орків загинуло. Ну тобто для стороннього спостерігача все виглядало дуже переконливо і реалістично.
Версія 3
Може ***** таким чином вирішило позбутися ПВК вагнер? Це ж, по суті, була повноцінна армія - зі своїми танками, авіацією, ППО і т.д. Вони неодноразово конфліктували зі збройними сили рф і підкорялися наказам лише свого керівництва. І найпростіший варіант їх позбутися полягав у тому, щоб звинуватити їх у держзраді. До чого їх і підштовхнули. А прігожин це був засланий казачок, який, виконавши свою місію, тупо накивав п'ятами.
пригожин - обосраний, втратив к себе довіру ( і з часом буде ліквідован)👈
його бійці засвітились , як вороги путіна - і будуть винищуватись мусорами (або сами винищувати мусорів),👈
кацапська армія - обосрана (здали пригожину ціли області рф)👈
путін - обосраний( виступав по теліку його двійник) 👈
що у ЗСУ є чудовий шанс ,))
шлях на Мацкву є вільним ,
усі боєздатні війська пацаків на Бамбасє !!!
зібрати окремий корпус, 20 - 30 тисяч добровольців...
бо наші вже в Білгородській області та від Білгорода до Мацкви
ближче чим від Ростову.