74 687 435

Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори, - Пригожин скасував похід на Москву. АУДIО

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що розгортає колони, які йдуть на Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його телеграмі.

Він зазначив: ""Настав момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що може бути пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лукашенка заявили, що домовилися з Пригожиним про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії

Автор: 

ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522)
Топ коментарі
+118
Нездари та нікчеми. Тьху гидота.
24.06.2023 20:38 Відповісти
24.06.2023 20:38 Відповісти
+82
что ж ты, фраер, сдал назад ? сцикло
24.06.2023 20:39 Відповісти
24.06.2023 20:39 Відповісти
+51
пригожин. тепер ти точно труп, раз купився на якісь перемови Єдиний шанс вижити для тебе- це повалити карлика.
24.06.2023 20:42 Відповісти
24.06.2023 20:42 Відповісти
Сторінка 5 з 5
Яка різниця, моральний дух орків ще більше тепер підірвано. Думаю, їм ще більше западло буде піднімати зброю. Путін різко приблизив свій розгром.
25.06.2023 00:28 Відповісти
25.06.2023 00:28 Відповісти
Шайгу-у--у-уу!))
25.06.2023 00:39 Відповісти
25.06.2023 00:39 Відповісти
Беги в тайгу-у-у-у!
Вместе с пу-у-у-у!
25.06.2023 01:52 Відповісти
25.06.2023 01:52 Відповісти
Уровень поваренка - щи варить , а не в большие политические игры играть ! НИКОГДА кухарка не сможет управлять государством !
25.06.2023 00:41 Відповісти
25.06.2023 00:41 Відповісти
какая страна - такой и переворот. Криворукие
25.06.2023 00:55 Відповісти
25.06.2023 00:55 Відповісти
А можуть на північ? Або південь?
25.06.2023 00:56 Відповісти
25.06.2023 00:56 Відповісти
На жаль, Пригожин приніс нам всім колосальних збитків:
1. Путін менший шовініст, чим силовики і нарід Рашки.
2. Путин вже втратив владу і зупинився Пригожин лише тому, що все було сплановано, а падіння фронту в плани тих людей не входило.
3. Тепер у Рашки буде новий міністр оборони, який проведе реформи і буде вести війну проти нас більш уміло і рішуче.
4. Ніякий президент Рашки не буде вести ніякі мирні переговори.
5. Я, як і багато наших людей мав марні сподівання і передчасні висновки з приводу всьго, що відбувалося.
Висновок: Террорист і злочинець Пригожин наніс нам колосальних збитків всьго лише за 1 день. Скоріше не він, а люди які спланували заколот.
Нас чекають довгі непрості роки війни. Які ми маємо пережити і виграти в цій війні.
25.06.2023 02:26 Відповісти
25.06.2023 02:26 Відповісти
Заспокойтеся.
На якій підставі ви вважаєте, що там є "більш умілий і рішучий" ?

Збитки якраз завдані рашці (чий би сценарій це не був і хто б за цим дійством не стояв).

Західні "мудреці", які навшпиньки стоять перед х**лом і трясуться, побачили те, про що Україна і українці говорять вже давно.

То - територія дикунів і фюрер насправді слабак, який більше, ніж створити конфлікт, а тоді самоусунутися від його вирішення (школа кдб + недалекий розум) - не здатен.

Самі москалі теж ставлять питання: урка іде маршем на мацкву, по дорозі збиває кілька ватольотів, а домовляється про все чужий президент ? При тому, що їхній втік, а від шойги - ні слова ... і де та шойга ніхто не знає.

Не знаю, наскільки правда, але вони також пишуть, що по нафтобазі у воронежі влупило мо рашки + підірвали 2 мости через р.ока + переривали нові дороги ...

Звичайно, що ца цим всім хтось стоїть і ще нічого не закінчилося.

Пригожина використали - це означно, він - фігура в чиїйсь грі. А от чиїй - скоро дізнаємося.

Пишуть, що за ним сечин, кирієнко і ще кілька морд + гру.
х**ло вякало про наказаніє - і тут все, типу, забули-проїхали ...

Ми нічого не знаємо з того, що за ширмою.
Я вважаю, що те, що сталося, нам в плюс.

До того ж, це не могло не вплинути (і ще, може, вплине більше) на ситуацію на фронті в плані керівництва серед москальських вояк. В гіршу сторону. Я так думаю.
25.06.2023 03:29 Відповісти
25.06.2023 03:29 Відповісти
25.06.2023 11:22 Відповісти
25.06.2023 11:22 Відповісти
Ні.

Їхня "дума" вже стільки наприймала - і нічого, ніхто не пікнув.
25.06.2023 03:13 Відповісти
25.06.2023 03:13 Відповісти
Фокус не вдався. Провокації знищили руських пілотів. та бери їх холера.
25.06.2023 04:22 Відповісти
25.06.2023 04:22 Відповісти
"Казьол" (с)

25.06.2023 04:30 Відповісти
25.06.2023 04:30 Відповісти
Понти ...!!!

А наші диванні аналітики , експерти, полковники (отст) ...вчора такого нагородили що на вуха не натягнеш !!!
25.06.2023 05:01 Відповісти
25.06.2023 05:01 Відповісти
Це говорить про те, що всі вони постановочні
25.06.2023 08:15 Відповісти
25.06.2023 08:15 Відповісти
ну шо ж ти вагнер сдал назад.
по вашим 'понятиям' ты теперь опущенный.
25.06.2023 05:43 Відповісти
25.06.2023 05:43 Відповісти
Как говорил "Крест"- " да,и звать мы его будем плевок....
25.06.2023 07:54 Відповісти
25.06.2023 07:54 Відповісти
Тримай тепер дупу на поготове.
25.06.2023 07:08 Відповісти
25.06.2023 07:08 Відповісти
Пригожинский бродячий цирк, с каждым днем все больше бродячий и все меньше цирк.
25.06.2023 07:33 Відповісти
25.06.2023 07:33 Відповісти
Що це було?!
25.06.2023 07:56 Відповісти
25.06.2023 07:56 Відповісти
Справжні власники вагнера просто домовились з Путіним, а пригожин - то таке.....
25.06.2023 08:23 Відповісти
25.06.2023 08:23 Відповісти
Куда ехать???????????Там же дороги перекопанные!!!!!!!!!🤣
25.06.2023 08:42 Відповісти
25.06.2023 08:42 Відповісти
...а може Пірожин візьме собі Білорусь?
25.06.2023 09:57 Відповісти
25.06.2023 09:57 Відповісти
Петух року))))
25.06.2023 10:04 Відповісти
25.06.2023 10:04 Відповісти
У мене тут виникло три версії того, що відбулося

Версія 1

А що якщо це все була провокація, щоб змусити наших піти у наступ? Тобто вони спровокували ЗСУ на широкомасштабний наступ, який почався того ж дня. До цього наші казали, що ми ще не починали по-справжньому. Тепер почали. Показали напрямок головного удару. А саме це їм і було потрібно.

Версія 2

До всіх цих подій у мережі активно обговорювали варіант з силовим усуненням *****. А якщо воно та його наближче оточення вирішили змоделювати цю ситуацію і подивитися на реакцію суспільства та армії? Одночасно вони ще й перехопили ініціативу у тих, хто реально планував проведення подібної акції. Тобто діяли на випередження, щоб запобігти виникненню проблем у майбутньому. А для правдоподібності влаштували цей цирк зі збиттям гвинктокрилів/літаків, перестрілками, захопленнями військових частин і т.д. і т.п. Там, кажуть, навіть до 20 орків загинуло. Ну тобто для стороннього спостерігача все виглядало дуже переконливо і реалістично.

Версія 3

Може ***** таким чином вирішило позбутися ПВК вагнер? Це ж, по суті, була повноцінна армія - зі своїми танками, авіацією, ППО і т.д. Вони неодноразово конфліктували зі збройними сили рф і підкорялися наказам лише свого керівництва. І найпростіший варіант їх позбутися полягав у тому, щоб звинуватити їх у держзраді. До чого їх і підштовхнули. А прігожин це був засланий казачок, який, виконавши свою місію, тупо накивав п'ятами.
25.06.2023 10:47 Відповісти
25.06.2023 10:47 Відповісти
Для України те, що сталося на рашке (з пригожиним, і з цим "заколотом" і так далі..) - ДОБРЕ!!👈
пригожин - обосраний, втратив к себе довіру ( і з часом буде ліквідован)👈
його бійці засвітились , як вороги путіна - і будуть винищуватись мусорами (або сами винищувати мусорів),👈
кацапська армія - обосрана (здали пригожину ціли області рф)👈
путін - обосраний( виступав по теліку його двійник) 👈
25.06.2023 11:02 Відповісти
25.06.2023 11:02 Відповісти
що насправді показав нам похід Прігожина ?
що у ЗСУ є чудовий шанс ,))
шлях на Мацкву є вільним ,
усі боєздатні війська пацаків на Бамбасє !!!
зібрати окремий корпус, 20 - 30 тисяч добровольців...
бо наші вже в Білгородській області та від Білгорода до Мацкви
ближче чим від Ростову.
25.06.2023 11:05 Відповісти
25.06.2023 11:05 Відповісти
Якби українці не просирали 30 років обираючи в депутати і президенти колишніх комуняк, олігархів та їх слуг, - тоді працювало би виробництво танків "Оплот", ракетних комплексів "Вільха", "Грім" і т.п. і ніякого вторгнення східної орди би НЕ ВІДБУЛОСЯ.
25.06.2023 19:04 Відповісти
25.06.2023 19:04 Відповісти
25.06.2023 11:27 Відповісти
25.06.2023 11:27 Відповісти
Я так розумію, що ця зєківська лиса гидота здала путлєру всіх «своїх пацанів» і взагалі всю контору під назвою ЧВК Вагнер. Її відтепер більше не буде. Найманців кого зарахують на контракт до шойгу, кого розстріляють, інших розпихають взад по зонах та буцегарнях. Не дарма ці вагнерівців обурені і вже почали називати свого лисого пахана пригожина - пацюком і путінською підстилкою. Цікаво скільки пахану путлєр пообіцяв забашляти? Ще я впевнений що путлєр, щоб пахану не платити бабло тихесенько поховає його де небудь у Біловіжської пущі у бульбашії.
25.06.2023 11:33 Відповісти
25.06.2023 11:33 Відповісти
Цікавий результат: півник пригожин злився до білорашки, а його послідовники підпишуть контракти. Ось і результат всієї вистави.
25.06.2023 12:42 Відповісти
25.06.2023 12:42 Відповісти
Постановочное шоу пригожин-путлер, нужно было пути, будет убирать неугодных, повторит сценарий Эрдогана.
25.06.2023 12:43 Відповісти
25.06.2023 12:43 Відповісти
Какая наивность!!! Пригожин требовал себе "земли" (Кемска волость... воевали дескать - отдайте) , - он их получил!
25.06.2023 13:21 Відповісти
25.06.2023 13:21 Відповісти
Просто цікаво,скільки ще ця гнида пригожин взагалі проживе?
25.06.2023 16:06 Відповісти
25.06.2023 16:06 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 