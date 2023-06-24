Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори, - Пригожин скасував похід на Москву. АУДIО

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що розгортає колони, які йдуть на Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його телеграмі.

Він зазначив: ""Настав момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що може бути пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".

