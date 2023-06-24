УКР
У Білому домі відбулася нарада стосовно ситуації в Росії

В адміністрації президента США Джо Байдена відбулася нарада, на якій розглянули останні події в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Білого дому.

"Команда з питань національної безпеки поінформувала сьогодні президента Байдена і віцепрезидента Гарріс про останні події в Росії", - зазначили в адміністрації.

До наради долучилися радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Крім того, були присутні директор Національної розвідки Евріл Гейнс, директор ЦРУ Вільям Бернс, а також постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Президента та віцепрезидента продовжуватимуть інформувати впродовж дня", - вказали в Білому домі.

Важливо пам'ятати, що кацапи домовляються лише з однією метою - щоб потім кинути ...Не треба думати, що все закінчилося. Хтось з них обов'язково кине іншого. Все тільки починається.
24.06.2023 21:57
+9
24.06.2023 21:56
+5
Яка країна ,такий і заколот....а понтів було....
24.06.2023 21:58
24.06.2023 21:56
Важливо пам'ятати, що кацапи домовляються лише з однією метою - щоб потім кинути ...Не треба думати, що все закінчилося. Хтось з них обов'язково кине іншого. Все тільки починається.
24.06.2023 21:57
Кацапам віри немає, тільки сила - Степан Андрійович БАНДЕРА
24.06.2023 22:39
На болотах без змін. Розходьтесь.
24.06.2023 21:57
Яка країна ,такий і заколот....а понтів було....
24.06.2023 21:58
Та что там уже обсуждать. Все как всегда. путин-*****
24.06.2023 21:59
нарада в бункері ?

Тільки не забудьте кілька цистерн морозива підігнати.

Через Україну такої прудкості не було. А тут на вихідних працюють ... в поті чола ...
24.06.2023 21:59
Ну шо ви так панове, у західних політиків неконтрольована дефекація на новини про захоплення ядерної зброї. Вони нічого не можуть з цим зробити.
25.06.2023 08:49
Досить вже нарад. Ракети вперед!
24.06.2023 22:04
не виключено, що США запропонують взяти "вагнерівців, в НАТО по спрощеній процедурі.?х/3н
24.06.2023 22:05
Розслабтеся, це *уйло провів операцію по виявленню політично опозиційних елементів.
24.06.2023 22:16
І що виявив?вагнера тепер юридично недоторкані а на росеє два царя.
24.06.2023 22:25
Напевно роздумували чи не захопити їм Росію. Виявилось, що зараз двома танками та 3 бронемашинами можна доїхати до Москви без жодного пострілу. Зупинило лише те, що в Білому домі так і не придумали, що їм робити з 140млн. чокнутих голодранців з діагнозом - гострий фашизм головного мозку.
24.06.2023 22:19
Це лише початок.
24.06.2023 22:26
ЧВК «Вагнера», если не говорить о сценарии полной победы Пригожина, больше не будет со всей определенностью. Рухнул и пропагандистский миф о том, что все россияне сплотились вокруг президента в борьбе с Западом. Оба фактора сильно ударят по боеспособности оккупационной группировки и даст возможность Украине реализовать свои военные планы в ходе наступления.

Вопрос о том, удастся ли мятежникам закрепиться и навязать свою повестку на длительный срок, зависит от того, найдут ли они союзников (или останутся изолированной группировкой убийц из Бахмута), а также от того, какие ошибки еще совершат паникующие представители администрации президента и Минобороны (ночные обращения к народу - ошибка, и не единственная).

Путину говорили, что страна не переживет эту войну.

novayagazeta.eu
24.06.2023 22:43
Європейські х.... ферштейни так заочковались, хто буде платити далі, і х..... таки викреслить їх з дотацій.
24.06.2023 22:46
Если бы не были лохами и не разучились работать, то в место войны в Украине на расее была бы гражданская война.
24.06.2023 22:48
А що в вас є крім ржавих Паладінів
24.06.2023 22:51
И то что на фоне происходящего решили не вводить новые санкции против музыкантов говорит не в их пользу. Повелись на фуфло.
24.06.2023 22:52
Та що там радитися, шапіто суцільне у владі, як і в Україні.
24.06.2023 22:54
Ці покі зібрались обговорювати вагнера вже обісрались. Дайте Україні зброї б*ядь і не ставте палкі в колеса бо як самі бачите кордони рф це пропускний двір. Але ні вони за кацапів більше хвилюються ніж за ким небуть. Підкиньте їм ще ножок буша.
24.06.2023 23:00
Та вже кіно закінчилось, кловани вирішили трохи розвеселити світ Але Пригожина таки мабуть пригостять чайком.
24.06.2023 23:01
Щось Гойда вже не та, лише на пів шишечки
24.06.2023 23:03
Так. Є над чим працювати!
Якщо якась терористична група бойовиків на 1/9 суші може ЛЕГКО захопити ядерну зброю,а керівництво ЯДЕРНОЇ КРАЇНИ,з найбільшою кількістю зарядів,НЕВЗМОЗІ цьому запобігти- то постають питаня.
1. Як цьому запобігти?
2. Чи є сенс підтримувати існуваня такої держави?
3. Це і назівається з ненацька,а вважали що це питаня розв'язувати будуть їх наступники.
24.06.2023 23:06
 
 