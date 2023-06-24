У Білому домі відбулася нарада стосовно ситуації в Росії
В адміністрації президента США Джо Байдена відбулася нарада, на якій розглянули останні події в Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Білого дому.
"Команда з питань національної безпеки поінформувала сьогодні президента Байдена і віцепрезидента Гарріс про останні події в Росії", - зазначили в адміністрації.
До наради долучилися радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Крім того, були присутні директор Національної розвідки Евріл Гейнс, директор ЦРУ Вільям Бернс, а також постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
"Президента та віцепрезидента продовжуватимуть інформувати впродовж дня", - вказали в Білому домі.
Тільки не забудьте кілька цистерн морозива підігнати.
Через Україну такої прудкості не було. А тут на вихідних працюють ... в поті чола ...
Вопрос о том, удастся ли мятежникам закрепиться и навязать свою повестку на длительный срок, зависит от того, найдут ли они союзников (или останутся изолированной группировкой убийц из Бахмута), а также от того, какие ошибки еще совершат паникующие представители администрации президента и Минобороны (ночные обращения к народу - ошибка, и не единственная).
Путину говорили, что страна не переживет эту войну.
novayagazeta.eu
Якщо якась терористична група бойовиків на 1/9 суші може ЛЕГКО захопити ядерну зброю,а керівництво ЯДЕРНОЇ КРАЇНИ,з найбільшою кількістю зарядів,НЕВЗМОЗІ цьому запобігти- то постають питаня.
1. Як цьому запобігти?
2. Чи є сенс підтримувати існуваня такої держави?
3. Це і назівається з ненацька,а вважали що це питаня розв'язувати будуть їх наступники.