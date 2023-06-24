У Білому домі відбулася нарада стосовно ситуації в Росії

В адміністрації президента США Джо Байдена відбулася нарада, на якій розглянули останні події в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Білого дому.

"Команда з питань національної безпеки поінформувала сьогодні президента Байдена і віцепрезидента Гарріс про останні події в Росії", - зазначили в адміністрації.

До наради долучилися радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Крім того, були присутні директор Національної розвідки Евріл Гейнс, директор ЦРУ Вільям Бернс, а також постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Президента та віцепрезидента продовжуватимуть інформувати впродовж дня", - вказали в Білому домі.

