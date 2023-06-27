Путін не замінюватиме Шойгу, щоб це не здалося поступками Пригожину, - ISW

Російській диктатор Володимир Путін не буде виконувати вимоги Євгена Пригожина та поки не замінюватиме міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль, ймовірно, намагається дати зрозуміти, що Шойгу поки що збереже свою позицію і що Путін не піддасться на спробу шантажу Пригожина", - йдеться у звіті.

Аналітики додають, що на користь цього свідчить повідомлення Міноборони Росії про те, що 26 червня Шойгу нібито відвідав невстановлений передовий командний пункт Західної групи російських військ в Україні. Це була його перша публічна поява після маршу Пригожина в Ростов-на-Дону і до Москви.

Раніше Міноборони РФ зазначало, що Західна група військ діє на лінії Куп'янськ-Сватове в Харківській і Луганській областях.

Повідомлялося, що Шойгу зустрічався з командувачем цієї групи військ Євгеном Нікіфоровим і ставив перед ним завдання не допустити просування українських військ на фронті.

Водночас аналітики ISW акцентують, що Шойгу не відвідував штаб-квартиру ЗС РФ у Ростові-на-Дону після того, як місто було захоплене "вагнерівцями", і не зв'язувався іншим чином із силами ЗС РФ на півдні України після завершення збройного заколоту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін хоче надалі використовувати "вагнерівців" у війні, але тим, хто поїде за Пригожиним, не пробачить, - ISW

"Наразі незрозуміло, чи замінить Кремль Шойгу і Герасимова, але малоймовірно, що Кремль негайно піде на такі радикальні зміни в командуванні, оскільки це виглядало б як поступка вимогам Пригожина. Раніше ISW вже повідомляв, що Путін цінує лояльність, а Шойгу і Герасимов продемонстрували свою відданість Путіну", − підсумовують аналітики.