Путін не замінюватиме Шойгу, щоб це не здалося поступками Пригожину, - ISW
Російській диктатор Володимир Путін не буде виконувати вимоги Євгена Пригожина та поки не замінюватиме міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Кремль, ймовірно, намагається дати зрозуміти, що Шойгу поки що збереже свою позицію і що Путін не піддасться на спробу шантажу Пригожина", - йдеться у звіті.
Аналітики додають, що на користь цього свідчить повідомлення Міноборони Росії про те, що 26 червня Шойгу нібито відвідав невстановлений передовий командний пункт Західної групи російських військ в Україні. Це була його перша публічна поява після маршу Пригожина в Ростов-на-Дону і до Москви.
Раніше Міноборони РФ зазначало, що Західна група військ діє на лінії Куп'янськ-Сватове в Харківській і Луганській областях.
Повідомлялося, що Шойгу зустрічався з командувачем цієї групи військ Євгеном Нікіфоровим і ставив перед ним завдання не допустити просування українських військ на фронті.
Водночас аналітики ISW акцентують, що Шойгу не відвідував штаб-квартиру ЗС РФ у Ростові-на-Дону після того, як місто було захоплене "вагнерівцями", і не зв'язувався іншим чином із силами ЗС РФ на півдні України після завершення збройного заколоту.
"Наразі незрозуміло, чи замінить Кремль Шойгу і Герасимова, але малоймовірно, що Кремль негайно піде на такі радикальні зміни в командуванні, оскільки це виглядало б як поступка вимогам Пригожина. Раніше ISW вже повідомляв, що Путін цінує лояльність, а Шойгу і Герасимов продемонстрували свою відданість Путіну", − підсумовують аналітики.
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[Сле́дственный комите́т Росси́йской Федера́ции] rus. (СК Росії, голова призначається президентом РФ особисто) порушив кримінальне провадження по звинуваченню Пригожина Євгенія Вікторовича по статтям Кримінального Кодексу РФ
[текст оригіналу]
Статья 138¹. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации
Статья 162. Разбой
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём
Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
Статья 200¹. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
Статья 207³. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации
Статья 208. Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём
Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов
Статья 222¹. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств
Статья 222². Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему
Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти
Статья 279. Вооружённый мятеж
Це на одному цікавому сайті ,до речі опозиційний до влади.