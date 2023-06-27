На війні проти Росії загинув український футболіст Кирило Молоков
21-річний Кирило Молоков загинув під час штурму ворожих позицій.
Про це повідомив директор черкаського МСК "Дніпро" Юрій Гончаров, інформує Цензор.НЕТ.
"Захищаючи Україну від російських агресорів, під час штурму ворожих позицій загинув вихованець МСК "Дніпро" Кирило Молоков. Молодий, енергійний та сміливий. Саме таким ми його запам'ятаємо. Назавжди 21. Назавжди в наших серцях", – йдеться в повідомленні.
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