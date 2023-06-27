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Новини Війна
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На війні проти Росії загинув український футболіст Кирило Молоков

кирило,молоков

21-річний Кирило Молоков загинув під час штурму ворожих позицій.

Про це повідомив директор черкаського МСК "Дніпро" Юрій Гончаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Захищаючи Україну від російських агресорів, під час штурму ворожих позицій загинув вихованець МСК "Дніпро" Кирило Молоков. Молодий, енергійний та сміливий. Саме таким ми його запам'ятаємо. Назавжди 21. Назавжди в наших серцях", – йдеться в повідомленні.

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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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27.06.2023 09:10 Відповісти
Шана 🇺🇦
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27.06.2023 09:26 Відповісти
це дуже боляче 😪
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27.06.2023 09:28 Відповісти
Царствіє Небесне...
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27.06.2023 09:33 Відповісти
Vi4na Pam'yat'...🇺🇦
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27.06.2023 09:38 Відповісти
R.I.P.
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27.06.2023 09:59 Відповісти
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27.06.2023 10:19 Відповісти
 
 