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Новини
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Байден планує телефонну розмову із Зеленським, - Білий дім

байден,зеленський

Після спілкування з президентом України Володимиром Зеленським у неділю президента США Джо Байден планує невдовзі провести ще одну телефонну розмову з українським лідером.

Про це під час брифінгу у понеділок, 26 червня, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Кірбі відзначив, що після розмови з президентом Зеленським у неділю у Байдена не було ще одних переговорів із ним.

"Але, як ви чули, президент сказав, що він розраховує знову поговорити з президентом Зеленським дуже і дуже скоро. І, звичайно, ми оголосимо вам про це, коли це станеться, як ми завжди це робимо", - сказав Кірбі.

Читайте: США приховували розвіддані про плани ПВК "Вагнер" від союзників, - CNN

Попередня розмова Байдена і Зеленського відбулася 25 червня. У ній президенти обговорили контрнаступ і спробу заколоту в РФ.

Автор: 

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24197) США (23280) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+11
Запропонує менше красти.
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27.06.2023 09:49
+11
- Зеленский где Баканов?

Интересный факт: Зеленскому - 45 лет, Баканову - 48лет и они одноклассники. Отсюдова выходит, что Ваньку Баканова на 3 года оставляли в том же классе или великий разум Боневтика смог закончить школу экстерном на 3 года раньше
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27.06.2023 10:02
+10
Чергова виховна бесіда з боневтіком
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27.06.2023 09:54
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Знов нагнітатиме?
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27.06.2023 09:48 Відповісти
Може вже нагибатиме..
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27.06.2023 09:53 Відповісти
нагибатиме - це якою мовою?
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27.06.2023 10:00 Відповісти
Зрозумілою Зеленському
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27.06.2023 10:09 Відповісти
Запропонує менше красти.
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27.06.2023 09:49 Відповісти
как меньше воровать?
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27.06.2023 09:58 Відповісти
Ага. А, може, дід Йосип хоче розповісти Зю скільки мільйонів хапнув він з синочком гунтером від власника бурізми миколи злочевського? Про що зараз гомонять у США і мовчать як риба об лід у нас. Відгадайте, де зараз микола злочевський? Правильно: у мацкві. Тепер може комусь стане ясно, чому білий домік дає нам так мало зброї. Дуже мало. Підказую: через компромат від миколи злочевського хутін тримає неповносправного бовванчика за всохлі старечі яйця. Іще раз з приводу "менше красти": коли болгарію й румунію брали до НАТО там що, корупції не було, да? До НАТИ нас не беруть з тої ж причини, через яку дають мало зброї: хутінг заважає. Плюс загальна бзділуватість Заходу.
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27.06.2023 15:47 Відповісти
Чергова виховна бесіда з боневтіком
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27.06.2023 09:54 Відповісти
Байден: "Де каломойський ?"
Зеленський: "Не знаю".
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27.06.2023 09:56 Відповісти
- Зеленский где Баканов?

Интересный факт: Зеленскому - 45 лет, Баканову - 48лет и они одноклассники. Отсюдова выходит, что Ваньку Баканова на 3 года оставляли в том же классе или великий разум Боневтика смог закончить школу экстерном на 3 года раньше
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27.06.2023 10:02 Відповісти
Второе исключено.
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27.06.2023 10:12 Відповісти
Смішний жарт, але ті зрадники не однокласники, тільки вчилися в одній школі і жили в одному під'їзді
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27.06.2023 10:34 Відповісти
Мені в Укрпошті працівниця про зеленського сказала класичне: "Він же не втік".
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27.06.2023 09:58 Відповісти
Треба нагороду втілити
"Не втік 1,2,3 ступеню".
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27.06.2023 10:13 Відповісти
І мені , будь ласка, дайте дві.
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27.06.2023 10:51 Відповісти
Було б на краще
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27.06.2023 11:07 Відповісти
Так. не втік. І це вже неабищо, попри моє загальне негативне ставлення до Зю. Не впевнений, що його папєрєднік вчинив би так само сміливо. Скоріш за все, почав би мутити щось тіпа Мінськ-3. Йому ж не звикати.
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27.06.2023 15:50 Відповісти
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27.06.2023 10:02 Відповісти
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27.06.2023 10:09 Відповісти
-Доброго дня
-бла,бла,бла,бла,***
-дякую
-бла бла *** бла бла бла
-дуже дякую
-бла бла бла бла бла
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27.06.2023 10:13 Відповісти
Це промова Зе.
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27.06.2023 10:14 Відповісти
100 миллиардов тю-тю,на карте ничего не изменилось.
А как обещал,как просил.
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27.06.2023 10:13 Відповісти
Не 100, а 63. це по-перше. А з тих 63-х, як виявилося, 6,3 приписали. Виходить не 63, а менше 58. А по-друге, майже половина цих витрат пішла на оплату послуг американських же компаній. Де літаки, дєд? Йок. Де абрАмси? Йок. Де далекобійні ракети? Там же. По-третє, окрім жалюгідних 1,2 млд на гумдопомогу, це - витрати, так би мовити, натурою. В результаті виявляється, що дали нам трохи більше, ніж за рік дають езраїлю, який воює з партизанами, котрі практично не мають ані важкого озброєння, ані нормальних ракет (хіба що, може, за винятком Хезболи).
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27.06.2023 15:58 Відповісти
Так тогда совсем не выгодно деньги в подарок получать,надо вернуть.
Одна только Германия и только на Укр.беженцев потратила уже 20 миллиардов.
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27.06.2023 19:36 Відповісти
Зе буде тільки рота розтуляти, а Єрмак буде казати.
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27.06.2023 10:15 Відповісти
До чего мир докатился: президент США жмет руку какому-то завхозу
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27.06.2023 10:19 Відповісти
Яке щастя. Членограй побалакае з "щастливым дедушкой".
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27.06.2023 10:25 Відповісти
А що ж це так пече після 25 ?

Не всі вказівки-побажання х**ла передав ?

Чи пальчиком сваритиме за графік контрнаступу ?
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27.06.2023 10:29 Відповісти
А можна ЗЄ запросити у Гуантанамо і там з ним поспілкупатися після електротерапії та водних процедур?
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27.06.2023 10:34 Відповісти
можу припустити тему розмови:
1. Загальний блок, він же - прив'язаний до вступу в НАТО та подальшої фінансової підтримки України:
- повернути декларування.
- кадрові зміни в МО.
- розслідування випадків корупції щодо переліку ключового оточення Зе.
2. Військова допомога:
- після доповіді US IC будуть питання щодо наступальних дій ЗСУ, а скоріше - причини прийняття спірних рішень, не узгоджених з союзниками;
- проблеми цільового використання фінансової частини військової допомоги;

Може бути ще 3 блок, пов'язаний з деякими фінансовими операціями Зе та оточення, але, припускаю, що ці питання будуть обговорюватися очно.
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27.06.2023 11:28 Відповісти
В свете последних странных заявлений США, скорее всего Бидон будет уговаривать Зеленского на заморозку и переговоры с ху...лом через посредников типа узкоглазых или черномазых которые недавно впаривали "мирный план".
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27.06.2023 11:37 Відповісти
Спитає навіщо Єрмак їде на таємні перемовини в Копенгаген?
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27.06.2023 14:23 Відповісти
бидон буде казати,вовачка ну не крада разом з дерьмаком,це некрасіво,будь гпрним хлопцем.
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27.06.2023 17:28 Відповісти
как обидно, что папереднику никто не звонит.
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28.06.2023 05:24 Відповісти
z идеальный президент для путина.. клоун без мозгов и ещё ворует деньги ,которые выделяет запад для войны ... и команда сплошь такая- яйца по 4 евро ха))) у z каждое яйцо сейчас стоит миллиарды уворованных ...
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28.06.2023 07:00 Відповісти
 
 