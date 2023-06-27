Байден планує телефонну розмову із Зеленським, - Білий дім
Після спілкування з президентом України Володимиром Зеленським у неділю президента США Джо Байден планує невдовзі провести ще одну телефонну розмову з українським лідером.
Про це під час брифінгу у понеділок, 26 червня, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Кірбі відзначив, що після розмови з президентом Зеленським у неділю у Байдена не було ще одних переговорів із ним.
"Але, як ви чули, президент сказав, що він розраховує знову поговорити з президентом Зеленським дуже і дуже скоро. І, звичайно, ми оголосимо вам про це, коли це станеться, як ми завжди це робимо", - сказав Кірбі.
Попередня розмова Байдена і Зеленського відбулася 25 червня. У ній президенти обговорили контрнаступ і спробу заколоту в РФ.
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Зеленський: "Не знаю".
Интересный факт: Зеленскому - 45 лет, Баканову - 48лет и они одноклассники. Отсюдова выходит, что Ваньку Баканова на 3 года оставляли в том же классе или великий разум Боневтика смог закончить школу экстерном на 3 года раньше
"Не втік 1,2,3 ступеню".
-бла,бла,бла,бла,***
-дякую
-бла бла *** бла бла бла
-дуже дякую
-бла бла бла бла бла
А как обещал,как просил.
Одна только Германия и только на Укр.беженцев потратила уже 20 миллиардов.
Не всі вказівки-побажання х**ла передав ?
Чи пальчиком сваритиме за графік контрнаступу ?
1. Загальний блок, він же - прив'язаний до вступу в НАТО та подальшої фінансової підтримки України:
- повернути декларування.
- кадрові зміни в МО.
- розслідування випадків корупції щодо переліку ключового оточення Зе.
2. Військова допомога:
- після доповіді US IC будуть питання щодо наступальних дій ЗСУ, а скоріше - причини прийняття спірних рішень, не узгоджених з союзниками;
- проблеми цільового використання фінансової частини військової допомоги;
Може бути ще 3 блок, пов'язаний з деякими фінансовими операціями Зе та оточення, але, припускаю, що ці питання будуть обговорюватися очно.