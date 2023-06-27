Байден планує телефонну розмову із Зеленським, - Білий дім

Після спілкування з президентом України Володимиром Зеленським у неділю президента США Джо Байден планує невдовзі провести ще одну телефонну розмову з українським лідером.

Про це під час брифінгу у понеділок, 26 червня, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Кірбі відзначив, що після розмови з президентом Зеленським у неділю у Байдена не було ще одних переговорів із ним.

"Але, як ви чули, президент сказав, що він розраховує знову поговорити з президентом Зеленським дуже і дуже скоро. І, звичайно, ми оголосимо вам про це, коли це станеться, як ми завжди це робимо", - сказав Кірбі.

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Попередня розмова Байдена і Зеленського відбулася 25 червня. У ній президенти обговорили контрнаступ і спробу заколоту в РФ.