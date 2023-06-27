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Новини
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Продовжуючи війну проти України, Путін добиває власну країну, - Бербок

бербок

Продовженням війни проти України російський диктатор Володимир Путін руйнує свою країну.

Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила під час зустрічі зі своїми колегами з країн-членів ЄС в Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"У жорстокій агресивній війні Путін руйнує свою власну країну", - заявила Бербок журналістам.

Пані міністр висловилася щодо "вагнерівського заколоту" в Росії та сказала, що це був прояв "внутрішньої боротьби за владу" і "тільки перший акт у цій російській виставі".

Також читайте: В ЄС дискутують про підготовку сценаріїв дій на випадок розпаду РФ, - представник України Ченцов

Водночас, заявила Бербок, Німеччина та ЄС "не хотіли втручатися", оскільки "єдиний клопіт Європи зараз - допомогти Україні знову жити у мирі та свободі".

Автор: 

Німеччина (7437) путін володимир (24051) росія (65800) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+10
Фігня ! Економіка раїсі сильна. Нафта, газ, метали, всьо продається, валюта тече рікою.

Не робіться арестовичами... ще три, дні, ще тиждень, ще два тижні........
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27.06.2023 10:23
+4
Поки що ви добиваєте Україну. Союзнички + х**ло.
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27.06.2023 10:31
+3
frau Berbok , treba priskoriti cei process razov tak v 10 kak minimum. danke shon.
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27.06.2023 10:17
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frau Berbok , treba priskoriti cei process razov tak v 10 kak minimum. danke shon.
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27.06.2023 10:17 Відповісти
От на його країну нам точно начхати!!
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27.06.2023 10:17 Відповісти
Не переживайте, там вже *********** поїхало кацапів рятувать і віддать територію України кацапам
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27.06.2023 10:18 Відповісти
"У жорстокій агресивній війні Путін руйнує свою власну країну", - заявила Бербок журналістам. Джерело:
-------

То допоможіть йому це швидше зробити. Бачите як довго вовтузиться?
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27.06.2023 10:18 Відповісти
Don't worry, ***** is fine, is OK
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27.06.2023 10:19 Відповісти
Получив 100 000 кв км земельки нахаляву.Та то можно немного и подобивать за такой кусок.
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27.06.2023 10:22 Відповісти
Фігня ! Економіка раїсі сильна. Нафта, газ, метали, всьо продається, валюта тече рікою.

Не робіться арестовичами... ще три, дні, ще тиждень, ще два тижні........
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27.06.2023 10:23 Відповісти
Торік ВВП рашки впав на 7% -- такими темпами шоб рашка схлопнулась треба років 10 -- даваите швидше зброю .
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27.06.2023 10:26 Відповісти
Економіка України у 2022-му впала на 35%, РФ - на 3,5% - Світовій банк

https://www.google.com/amp/s/ukrainian.voanews.com/amp/6912567.html
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27.06.2023 12:12 Відповісти
Поки що ви добиваєте Україну. Союзнички + х**ло.
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27.06.2023 10:31 Відповісти
admin - ta otpravte cju trampistku v BAN vzhe...skilki mozno srati tut ?
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27.06.2023 10:47 Відповісти
Za що? За правду?
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27.06.2023 11:52 Відповісти
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27.06.2023 11:53 Відповісти
Заглотни по самі помідори, чмо.
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27.06.2023 12:06 Відповісти
za korabeljom kacap - atj , dva , atj , dva
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27.06.2023 12:08 Відповісти
Один пи#дьож.... Ви - ЄС, Британія, Америка годуєте економіку Китаю, Китай допомогає Рашистам та й з Рашистами немає повного торгівельного ембарго . ***** зважене рабокацапів у злидні але воювати не припинить. Помилка Захода - вони міряють ***** своїми мірками й сильно зав'язані з Китаєм.
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27.06.2023 10:42 Відповісти
kacap , nu ti meme zrozumil ?
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27.06.2023 10:48 Відповісти
Ja, ja, psholnach. Правда очі коле?
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27.06.2023 11:54 Відповісти
tak otkazitsa ot pomoshi i poshlite vseh sojuznikov ***** - v chem problema ta ? m ? debyl.🤬
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27.06.2023 11:56 Відповісти
Ти, підар, іди *****. Поки ти тут ******, нам прямо зараз ракети на голову падають.
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27.06.2023 12:05 Відповісти
vam na parashe tochno nijaki raketi na golovu neletjatj....poka
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27.06.2023 12:07 Відповісти
nav starting Ти помилився, не роби швидких висновків у майбутньому й не виставлятимеш себе Арестовичем пи#доболом.
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27.06.2023 12:35 Відповісти
Анала переживает за экономику рашки?
Но пока раша похудает , Украина сдохнет.
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27.06.2023 10:55 Відповісти
Бербок зовсім не розуміє росію. Там завжди є бажання, чим і ким воювати. Для них це норма.
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27.06.2023 10:59 Відповісти
Нажаль, вони не розуміють що РабоКацапи будуть їсти з голодухи один одного але сцарь війну не припинить доки його не приб'ють.
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27.06.2023 12:37 Відповісти
Хто приб`є, той новим царем стане, війну продовжить.
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27.06.2023 12:38 Відповісти
Ні. Як приб'ють сЦаря кожен "Князік" місцевий схоче стати сам сЦарьом у БНР (Брянська Народна Республика) РНР (Ростовська народна) й т.п., й почнеться "разділяй і властвуй"....
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27.06.2023 12:45 Відповісти
Цілком імовірно, але якщо б прихожин швидко захопив москву, решта росії так само швидко легла б під нього. Він був розкрученим "лідером". Щоб почалась відцентрова реакція і різанина, лідера бути не має. Сподіваюсь, після пригожинського "кидалова" всі майбутні "лідери" будуть розцінені руснею як гапони-провокатори і відправлені вслєд за корабльом.
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27.06.2023 12:49 Відповісти
Для будь-кого з гіпотетичних кандидатів на нового сцаря там абсолютно очевидним фактом є колосальний брак ресурсів для продовження цієї війни.
Єдиним варіантом продовження для них може бути самовбивче застосування ядерної зброї. Але кому, окрім безнадійно зануреного у процес путіна, таке у голову прийде?
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27.06.2023 12:59 Відповісти
Якщо подивитись на тренди і баланси путінської економіки за останній рік, та почитали трохи тамошніх навколофінансових оглядачів, не погодитись з Анналеною неможливо.
Дайте ще трохи часу, і паніка, ознаки якої серед більш-менш економічно ерудованих осіб на росії потроху вочевидь посилюються, виллється на вулиці. А вгамовувати її не буде чим.
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27.06.2023 12:53 Відповісти
 
 