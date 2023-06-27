Продовжуючи війну проти України, Путін добиває власну країну, - Бербок

Продовженням війни проти України російський диктатор Володимир Путін руйнує свою країну.

Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила під час зустрічі зі своїми колегами з країн-членів ЄС в Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"У жорстокій агресивній війні Путін руйнує свою власну країну", - заявила Бербок журналістам.

Пані міністр висловилася щодо "вагнерівського заколоту" в Росії та сказала, що це був прояв "внутрішньої боротьби за владу" і "тільки перший акт у цій російській виставі".

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Водночас, заявила Бербок, Німеччина та ЄС "не хотіли втручатися", оскільки "єдиний клопіт Європи зараз - допомогти Україні знову жити у мирі та свободі".