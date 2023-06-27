Продовжуючи війну проти України, Путін добиває власну країну, - Бербок
Продовженням війни проти України російський диктатор Володимир Путін руйнує свою країну.
Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила під час зустрічі зі своїми колегами з країн-членів ЄС в Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"У жорстокій агресивній війні Путін руйнує свою власну країну", - заявила Бербок журналістам.
Пані міністр висловилася щодо "вагнерівського заколоту" в Росії та сказала, що це був прояв "внутрішньої боротьби за владу" і "тільки перший акт у цій російській виставі".
Водночас, заявила Бербок, Німеччина та ЄС "не хотіли втручатися", оскільки "єдиний клопіт Європи зараз - допомогти Україні знову жити у мирі та свободі".
Топ коментарі
+10 Бандерівець
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То допоможіть йому це швидше зробити. Бачите як довго вовтузиться?
Не робіться арестовичами... ще три, дні, ще тиждень, ще два тижні........
https://www.google.com/amp/s/ukrainian.voanews.com/amp/6912567.html
Арестовичемпи#доболом.
Но пока раша похудает , Украина сдохнет.
Єдиним варіантом продовження для них може бути самовбивче застосування ядерної зброї. Але кому, окрім безнадійно зануреного у процес путіна, таке у голову прийде?
Дайте ще трохи часу, і паніка, ознаки якої серед більш-менш економічно ерудованих осіб на росії потроху вочевидь посилюються, виллється на вулиці. А вгамовувати її не буде чим.