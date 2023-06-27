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Пілоти ще не почали навчання на F-16, - Ігнат

f16,польща

Наразі в Європі працюють фахівці різних рівнів, які вивчають пропускну можливість тих навчальних центрів, де можуть навчатися українські пілоти, зокрема на сучасних винищувачах F-16.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, наші пілоти ще не почали навчатися на винищувачах F-16.

"Я нагадаю, що створено коаліцію країн. Лідерство в цьому питання взяла на себе Велика Британія. Також Данія оголосила, що буде цей процес (навчання - ред.) відбуватися. Нідерланди також долучаються до цього процесу. І як тільки саме льотний склад, саме пілоти вже виїдуть, то ми повідомимо про це обов'язково", - пояснив речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни два тижні намагаються атакувати українські аеродроми, - Ігнат

Автор: 

Ігнат Юрій (794) F16 F-16 (686)


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Топ коментарі
+6
Блеать...ну с этими самолетами уже возня со всех утюгов как с контрнаступом...ну просто ж пиз--дец. Но когда эту херь поддерживает речник повітряних сил...им по приколу что ли, гавно по тазику гонять? неужели так трудно сказать - когда они появятся, кацапы первыми узнают, а потом напишут что сбили уже 10 штук.
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27.06.2023 11:09
+5
Медогляд проходять.
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27.06.2023 11:10
+5
Скільки хлопців наших гине а Захід все боїться бункерного розізлити...
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27.06.2023 11:14
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27.06.2023 11:05 Відповісти
Медогляд проходять.
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27.06.2023 11:10 Відповісти
na maju dumku ani vzhe na aerodromah v UA
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27.06.2023 11:14 Відповісти
Навіщо він про це говорить?

Для кого ця інфо?

Або дурень, або « так треба»…

Але, взагалі, виглядає погано…
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27.06.2023 15:58 Відповісти
Почнуть от - от -- як тои - так зразу .
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27.06.2023 11:05 Відповісти
Де кому давно потрібно відірвати те що заважає
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27.06.2023 11:06 Відповісти
Мендель казала шо там відривати нема чого.
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27.06.2023 11:12 Відповісти
Потому что пока учатся на F-35
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27.06.2023 11:07 Відповісти
Ігнат, не заливай! Вже давно проходять і дуже успішно!
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27.06.2023 11:07 Відповісти
А де ці цифрові і не лише бравурні горлопани, які вже кілька місяців запльовують всіх, що пілоти давно тренуються і ось-ось, прям завтра, вже почнуть літати на ф-16 в Україні ?

У них все давно вирішено.

Ось і ціна їхньому екзальтованому тріпанню і пропаганді, читай - брехні.
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27.06.2023 11:09 Відповісти
idi trampu spitai - za skilki chasov vin gotov otdati chastinu Ukraini svoim putinoidam🤬
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27.06.2023 11:12 Відповісти
Блеать...ну с этими самолетами уже возня со всех утюгов как с контрнаступом...ну просто ж пиз--дец. Но когда эту херь поддерживает речник повітряних сил...им по приколу что ли, гавно по тазику гонять? неужели так трудно сказать - когда они появятся, кацапы первыми узнают, а потом напишут что сбили уже 10 штук.
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27.06.2023 11:09 Відповісти
Я б про кацапів турбувався у останню чергу! До того ж ще до погодження постачання Ф-16 західними партнерами неодноразово сповіщалось, що вони будуть надані не стільки для перемоги над рашизмом скільки для забезпечення утримання роССійських нацистів від повторення нападу та для забезпечення захищеності неба над Україною від атак далекобійною зброєю та авіацією московитів (т.з. =роССіян=)!
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27.06.2023 11:21 Відповісти
Західні партнери на протязі місяця сповіщуют про початок навчання пілотів то у США, то у Німеччині, то у Швеції, то у Данії називаючи різні терміни навчання пілотів та обслуговуючого персоналу від 2 місяців до 8-ми, а Ігнат каже що всі вони брешуть. Ну і кому вірити?!
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27.06.2023 11:10 Відповісти
Під час війни нікому.
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27.06.2023 11:12 Відповісти
Мені вірте. Я нічого не знаю.
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27.06.2023 11:33 Відповісти
ja tut slyshal sho kitajozi postavili putinoidam prototip AI , jakii bere analiz infoprostoru....ce v principe pojasnue chomu e stilki vsjakih "grjaznih vkidov" ot vseh mozhlivih istochnikov.
dumaju po zaversheniju cei voini - mi mnogo chovo uznaem
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27.06.2023 11:10 Відповісти
По перше - сповісти де саме ти це "чув", а по друге - АІ використовується в кожній комп'ютерній грі, то може вони з іграми його отримали?! І сповісти "nav svargi" нам про "досягнення" китайців у "штучному інтелекті", а то вони й самі не в курсі, бо це НЕ ПРОГРАМА, це АЛГОРИТМ!
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27.06.2023 11:19 Відповісти
ce ne tilki algoritm - ce v pershu chergu zhelezo nemogu shas naiti "source"- po moemu cei istochnik biv kanal samy sok2 na youtube...no ja nev pevnjeny - jaksho naidu - ja vam sudi zakinu link.
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27.06.2023 11:32 Відповісти
Правильно каже. Не навчаються бо вже вміють... От тільки літаків не дають, мабуть керосину немає.
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27.06.2023 11:11 Відповісти
За його словами, наші пілоти ще не почали навчатися на винищувачах F-16. оскільки в західних навчальних закладах,відсутні мабуть списки українських абітурієнтів .
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27.06.2023 11:12 Відповісти
Скільки хлопців наших гине а Захід все боїться бункерного розізлити...
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27.06.2023 11:14 Відповісти
F16 та контрнаступ на кожен день. Це вам не Голівуд.
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27.06.2023 11:19 Відповісти
Перша партія пілотів які прибули в США ще влітку минулого року, вже закінчила навчання і не тільки на F-16
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27.06.2023 11:28 Відповісти
Это были 2 или 3 пилота и их не обучали, а тестировали их летную подготовку, чтобы определить возможность и приблизительные сроки обучения на Ф-16.
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27.06.2023 12:30 Відповісти
і такі були
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27.06.2023 13:14 Відповісти
I don't understand why the US drags its feet. They said no for so long, then ultimately said yes. This could have been useful at the beginning and would have made an incredible difference. I don't see why they are so indecisive.

If it were up to me, I would give Ukraine everything it needs. We should have intervened when Russia illegally annexed Crimea and started supporting militants in the Donbas.
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27.06.2023 12:11 Відповісти
I think they are simply satisfied with a new Afghanistan, a neverending wound serving as a barrier between the EU and the Moscow Federation.
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27.06.2023 14:51 Відповісти
Найбільш корисний Ігнат той, що мовчить.
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27.06.2023 12:30 Відповісти
Да не ипите уже мозги своими отговорками - Теперь они будут пол-года выбирать центр подготовки пилотов... ЛЮБОЙ ПОДХОДИТ ГДЕ ОБУЧАЮТ НА Ф-16, билят.
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27.06.2023 12:34 Відповісти
колись була така приповідка: збирається як жид на війну. Так і з тими літаками.....
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27.06.2023 12:43 Відповісти
тобто контрнаступ завис до наступного лiта.
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27.06.2023 14:39 Відповісти
Залишається сподіватися на одну з тих подій, що змінюють долі держав (Рішельє).
Самотужки не здужаємо.
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27.06.2023 17:44 Відповісти
 
 