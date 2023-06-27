Пілоти ще не почали навчання на F-16, - Ігнат

Наразі в Європі працюють фахівці різних рівнів, які вивчають пропускну можливість тих навчальних центрів, де можуть навчатися українські пілоти, зокрема на сучасних винищувачах F-16.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, наші пілоти ще не почали навчатися на винищувачах F-16.

"Я нагадаю, що створено коаліцію країн. Лідерство в цьому питання взяла на себе Велика Британія. Також Данія оголосила, що буде цей процес (навчання - ред.) відбуватися. Нідерланди також долучаються до цього процесу. І як тільки саме льотний склад, саме пілоти вже виїдуть, то ми повідомимо про це обов'язково", - пояснив речник.

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