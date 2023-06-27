Пілоти ще не почали навчання на F-16, - Ігнат
Наразі в Європі працюють фахівці різних рівнів, які вивчають пропускну можливість тих навчальних центрів, де можуть навчатися українські пілоти, зокрема на сучасних винищувачах F-16.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За його словами, наші пілоти ще не почали навчатися на винищувачах F-16.
"Я нагадаю, що створено коаліцію країн. Лідерство в цьому питання взяла на себе Велика Британія. Також Данія оголосила, що буде цей процес (навчання - ред.) відбуватися. Нідерланди також долучаються до цього процесу. І як тільки саме льотний склад, саме пілоти вже виїдуть, то ми повідомимо про це обов'язково", - пояснив речник.
Топ коментарі
+6 Дмитрий Чехомов #552209
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+5 Пачкуале
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+5 Виктор Ле #550890
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Для кого ця інфо?
Або дурень, або « так треба»…
Але, взагалі, виглядає погано…
У них все давно вирішено.
Ось і ціна їхньому екзальтованому тріпанню і пропаганді, читай - брехні.
dumaju po zaversheniju cei voini - mi mnogo chovo uznaem
If it were up to me, I would give Ukraine everything it needs. We should have intervened when Russia illegally annexed Crimea and started supporting militants in the Donbas.
Самотужки не здужаємо.