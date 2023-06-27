Майже 30 років я щодня готуюся до війни, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що майже 30 років щодня "готується до війни".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
На врученні генеральських погонів білоруськи офіцерам самопроголошений "президент" заявив: "Ви люди грамотні, всі практично сидите в месенджерах, читаєте різні закиди на мою адресу, що я готуюся до війни. Майже 30 років я щодня разом із вами готувався і готуюся до війни. Можливо, і тому ми сьогодні живемо під мирним небом".
Лукашенко додав, що "загроза нового глобального конфлікту ніколи не була такою близькою, як сьогодні".
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+24 Марта Шепель #549182
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+23 Юрий Викторович #524822
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-ранєн на картофєльних полях
Але росії і такі до нагоди, треба ж кимось комплектувати "шторм z".
Там особливих навичок не треба, ходити вмієш - вже придатний.
Хрестик зніми чи труси надінь.
Вах, как страшно порохоботам.