Майже 30 років я щодня готуюся до війни, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що майже 30 років щодня "готується до війни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

На врученні генеральських погонів білоруськи офіцерам самопроголошений "президент" заявив: "Ви люди грамотні, всі практично сидите в месенджерах, читаєте різні закиди на мою адресу, що я готуюся до війни. Майже 30 років я щодня разом із вами готувався і готуюся до війни. Можливо, і тому ми сьогодні живемо під мирним небом".

Лукашенко додав, що "загроза нового глобального конфлікту ніколи не була такою близькою, як сьогодні".

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