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Новини Війна
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Майже 30 років я щодня готуюся до війни, - Лукашенко

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що майже 30 років щодня "готується до війни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

На врученні генеральських погонів білоруськи офіцерам самопроголошений "президент" заявив: "Ви люди грамотні, всі практично сидите в месенджерах, читаєте різні закиди на мою адресу, що я готуюся до війни. Майже 30 років я щодня разом із вами готувався і готуюся до війни. Можливо, і тому ми сьогодні живемо під мирним небом".

Лукашенко додав, що "загроза нового глобального конфлікту ніколи не була такою близькою, як сьогодні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я віддавав розпорядження щодо приведення армії у повну бойову готовність, - Лукашенко про повстання "вагнерівців" у РФ

Автор: 

Білорусь (7958) Лукашенко Олександр (2659)


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Топ коментарі
+24
Це мені нагадує анекдот про невловимого Джона.
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27.06.2023 11:31
+23
Бо довбойоб.
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27.06.2023 11:31
+19
Дивися не обісрайся, падла
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27.06.2023 11:30
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Дивися не обісрайся, падла
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27.06.2023 11:30 Відповісти
купи ну дуже великий чумодан
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27.06.2023 12:29 Відповісти
Це мені нагадує анекдот про невловимого Джона.
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27.06.2023 11:31 Відповісти
Бо довбойоб.
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27.06.2023 11:31 Відповісти
🤡
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27.06.2023 11:31 Відповісти
Готувався б краще здохнути. Брехливий мудак.
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27.06.2023 11:31 Відповісти
А сер Дарвін казав, що людина виникла в результаті природнього відбору... як же він помилився!!!
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27.06.2023 11:32 Відповісти
Крепкий орешек
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27.06.2023 11:33 Відповісти
Его так просто не взять.
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27.06.2023 11:34 Відповісти
30 років карту нападу ,під подушку ховав.
-ранєн на картофєльних полях
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27.06.2023 11:33 Відповісти
Яке ти ******* йди колєнькє памперси поміняй
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27.06.2023 11:33 Відповісти
Ходе по большому .
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27.06.2023 11:34 Відповісти
Лука! Так ніхто ж не заперечує! Всі 30 років ти весь час "бикував" проти сусідів та займався провокаціями От і "напросився"!
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27.06.2023 11:34 Відповісти
Це називається звичайна шизофренія(
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27.06.2023 11:34 Відповісти
Твої вояки натовпом в один "Мавік" висячий поцілити не можуть.
Але росії і такі до нагоди, треба ж кимось комплектувати "шторм z".
Там особливих навичок не треба, ходити вмієш - вже придатний.
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27.06.2023 11:34 Відповісти
debil
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27.06.2023 11:34 Відповісти
Старий утирок, тобі на цвінтарі прогули років з 15 ставлять у табелі, а ти ще свое хавало відкраваєшь. То труни звикай та готуйся, с синами, а війну ти вже почав, 24.02.2022 р.
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27.06.2023 11:35 Відповісти
Давай воюй, падло! Досить готуватись і на понт брати, шлємазл! нам потрібен офіційний напад двох держав
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27.06.2023 11:35 Відповісти
Ее... так закиди, чи готуєшься?
Хрестик зніми чи труси надінь.
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27.06.2023 11:35 Відповісти
Довбень бульбостанний.
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27.06.2023 11:35 Відповісти
всегда говорил, говорю и буду говорить чучело ты ******, даже еще когда войной и не пахло, и даже древнешахтёрскими "восстаниями" не воняло. да не посмотри он там Беларусь поднимает дороги строит предприятия работают тьху ***
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27.06.2023 11:37 Відповісти
ну, якщо він тренується сідати на пляшку шампанського то правильно робить бо полк калиновського саме це йому і зробить.
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27.06.2023 11:38 Відповісти
тепер зрозуміло чому воно таке *******...))
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27.06.2023 11:40 Відповісти
Наш цар теж готувався, а вийшло он воно як.
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27.06.2023 11:40 Відповісти
Чмирь, а не цар
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27.06.2023 12:39 Відповісти
У дебилов на первом месте пожрать, поспать и кого-то трахнуть, т.е первичные природные инстинкты. Ну какой бы человек-президент уделил внимание процессу приготовления жратвы и её поеданию, только наш, голова у него, чтобы в неё есть.
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27.06.2023 12:42 Відповісти
Чувакі, всьо під контролем.
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27.06.2023 12:45 Відповісти
бульбака-воевака
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27.06.2023 11:43 Відповісти
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27.06.2023 11:54 Відповісти
Это Зембо?
Вах, как страшно порохоботам.
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27.06.2023 12:43 Відповісти
Краще б пігулки від параної пив ці 30 років....
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27.06.2023 11:50 Відповісти
Картофельный дуче и не такое может прокукарекать по приказу *****, срущего в чемодан.
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27.06.2023 11:51 Відповісти
"зе- лідор " готувався , і завжди готовий до білоруського бітуму і будівництва доріг для рашистських окупантів.
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27.06.2023 11:58 Відповісти
Його, бл**, в дитинстві колорадські жуки за мозок покусали
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27.06.2023 12:00 Відповісти
Ти її і отримаєш... Ми все пам'ятаємо.
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27.06.2023 12:02 Відповісти
пюррера накрыла измена на весь котелок
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27.06.2023 12:23 Відповісти
На кого нападать збирався, підар ти драниковий?
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27.06.2023 12:29 Відповісти
Долбойоб картопляний
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27.06.2023 12:30 Відповісти
Бронепамперси щоденно одягав???
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27.06.2023 14:30 Відповісти
 
 