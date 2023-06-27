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Новини Агресія Росії проти України
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Маємо офіційні дані про 365 незаконних усиновлень українських дітей у РФ, - Лубінець

лубінець

Офіс Омбудсмена має офіційні дані щодо 365 незаконних всиновлень українських дітей у РФ. Проте реальні цифри - не відомі.

Про це в інтерв'ю каналу "ISLND TV" заявив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Можу про це публічно сказати - я не знаю точно, яку кількість українських дітей всиновили російські сім’ї. Але можу сказати, що станом на сьогодні у нас офіційно зафіксовано 365 незаконних всиновлень українських дітей. Це там, де ми знайшли офіційне підтвердження – через ЗМІ, наші канали комунікації. Але… їх тисячі", - підкреслив Лубінець.

Він додав, що ці діти перебувають як на окупованих територіях, так і в Росії.

"Ми робимо все, щоб отримати інформацію. І російська сторона постійно робить так, щоб просто обрубати ці канали й щоб ми взагалі нічого не могли отримувати. Та сторона взагалі не дає нам жодної інформації. Але ми продовжуємо це робити", - сказав омбудсмен.

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Автор: 

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вы могли избежать половины этого вывезши детские дома от границ перед наступлением))но войны ведь не будет ,да???странно что вы своих ********* успели вывезти за бугор))значит войны недолжно было быть только для нас??
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27.06.2023 11:49 Відповісти
А Данилов предупреждал, что будет война, даже черную рубаху одел
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27.06.2023 11:54 Відповісти
вопрос в другом -почему никто ничего не делал??
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27.06.2023 11:58 Відповісти
Нажаль це вже незворотній злочинний процес. Припустимо малолітню українську дитину "усиновили" і вона зі своїми " новими батьками" поїхала на Сахалін, або вглиб Сибіру....... Ніхто її обратно до України вже ніколи не забере, їй поміняють фамілію, ім'я, зроблять нові документи і "концы вводу".........
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27.06.2023 11:55 Відповісти
ну тут вы ошибаетесь,есть еще шансы))у нас не средневековье и информация все таки оставляет свой след))
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27.06.2023 11:59 Відповісти
В России - средневековье, а в Украине - военная разруха из-за миллионов беженцев. Давайте логически подумаем как это выглядит на практике без патриотической бравады, просто будем реалистами. Получается кто-то ( не понятно какая это должна быть государственная служба или человек) должен поехать в Сибирь за многие тысячи киломметров от Украины и забрать этого ребенка, вырвав его из рук "новых родителей". Как осуществить подобную операцию на практике? Это Супермена надо нанимать или Тони Старка из вселенной Марвел........Как бы не закончилась война, эти дети для Украины к сожалению практически потеряны, россия никогда не признает ниодного решения украинского суда и европейского тоже. А через пару тройку лет, многие из этих детей станут совершеннолетними и потеряют статус "ребенка" чисто по возрасту.
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27.06.2023 12:23 Відповісти
Дуже ''стурбовані ''вам глибоко плювати на цих дітей які програми ви створюєте при іх поверненні,а ніяких просто типове направлення в дитячий сиротинець,один зе піар.
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27.06.2023 12:51 Відповісти
 
 