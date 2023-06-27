Маємо офіційні дані про 365 незаконних усиновлень українських дітей у РФ, - Лубінець

Офіс Омбудсмена має офіційні дані щодо 365 незаконних всиновлень українських дітей у РФ. Проте реальні цифри - не відомі.

Про це в інтерв'ю каналу "ISLND TV" заявив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Можу про це публічно сказати - я не знаю точно, яку кількість українських дітей всиновили російські сім’ї. Але можу сказати, що станом на сьогодні у нас офіційно зафіксовано 365 незаконних всиновлень українських дітей. Це там, де ми знайшли офіційне підтвердження – через ЗМІ, наші канали комунікації. Але… їх тисячі", - підкреслив Лубінець.

Він додав, що ці діти перебувають як на окупованих територіях, так і в Росії.

"Ми робимо все, щоб отримати інформацію. І російська сторона постійно робить так, щоб просто обрубати ці канали й щоб ми взагалі нічого не могли отримувати. Та сторона взагалі не дає нам жодної інформації. Але ми продовжуємо це робити", - сказав омбудсмен.

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