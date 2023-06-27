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Новини
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До "Армії відновлення" залучили вже 30,6 тис. українців

відновлення

Державна служба зайнятості видала 30 636 направлень на виконання суспільно корисних робіт за проєктом "Армія відновлення".

Про це повідомили у Держслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

""Армія відновлення": понад 30,6 тисячі направлень на роботу було видано громадянам, починаючи з 1 жовтня минулого року", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що до суспільно корисних робіт залучили українців з 18 областей. На виконання таких робіт виділили 200 млн грн.

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"Армія відновлення", за повідомлення Держслужби зайнятості, виконує такі види робіт:

  • допомога постраждалим в наслідок бойових дій;

  • будівництво захисних споруд;

  • плетіння маскувальних сіток;

  • розвантаження та фасування гуманітарної допомоги тощо.

Автор: 

безробіття (557) Держслужба зайнятості (176) відбудова (362)


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Топ коментарі
+5
Якщо звільнити пару мільйонів держ службовців та направити за ті кошти на відбудову буде дуже користно, залишок на фронт
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27.06.2023 13:08
+3
Ого, мудак з VPN щось висрав.
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27.06.2023 12:35
+3
Це в той час коли на закупівлях дерибаняться мільярди, а посередники отримують надприбутки
А потім дивуються, чому це люди намагаються втекти з країни
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27.06.2023 12:57
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Ого, мудак з VPN щось висрав.
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27.06.2023 12:35 Відповісти
пшел нах, свинорылый.
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27.06.2023 14:04 Відповісти
А що там з армією наступу?
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27.06.2023 12:32 Відповісти
не удалось создать зеле создать свое чвк, а так хотелось
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27.06.2023 14:52 Відповісти
"На виконання таких робіт виділили 200 млн грн. Джерело: " 30,6 тис. людей залучено з жовтня 2022. 200 000 000/30 600=6536. 6536 грн на людину навіть не в місяць, а з жовтня минулого року (в середньому, зрозуміло, що когось тиждень тому оформили, когось два)... Шось десь тут не тойво (..
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27.06.2023 12:34 Відповісти
Це в той час коли на закупівлях дерибаняться мільярди, а посередники отримують надприбутки
А потім дивуються, чому це люди намагаються втекти з країни
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27.06.2023 12:57 Відповісти
Якщо звільнити пару мільйонів держ службовців та направити за ті кошти на відбудову буде дуже користно, залишок на фронт
показати весь коментар
27.06.2023 13:08 Відповісти
 
 