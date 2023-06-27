До "Армії відновлення" залучили вже 30,6 тис. українців
Державна служба зайнятості видала 30 636 направлень на виконання суспільно корисних робіт за проєктом "Армія відновлення".
Про це повідомили у Держслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
""Армія відновлення": понад 30,6 тисячі направлень на роботу було видано громадянам, починаючи з 1 жовтня минулого року", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що до суспільно корисних робіт залучили українців з 18 областей. На виконання таких робіт виділили 200 млн грн.
"Армія відновлення", за повідомлення Держслужби зайнятості, виконує такі види робіт:
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допомога постраждалим в наслідок бойових дій;
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будівництво захисних споруд;
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плетіння маскувальних сіток;
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розвантаження та фасування гуманітарної допомоги тощо.
Топ коментарі
+5 Bob Zi
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А потім дивуються, чому це люди намагаються втекти з країни