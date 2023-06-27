УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11712 відвідувачів онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
9 980 70

Лукашенко про повстання Пригожина: Якщо Росія розвалиться, ми всі загинемо

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, боїться розвалу Росії.

Про це він заявив у вівторок, 27 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство BELTA.

"Моя позиція: якщо завалиться Росія, ми залишимося під уламками, всі загинемо", - сказав Лукашенко.

Він заявив, що у жодному разі не потрібно робити з героя з нього.

"Ні з мене, ні з Путіна, ні з Пригожина, тому що ми ситуацію упустили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося. І зіткнулися дві людини, які воювали на фронті. Немає в цій справі героїв", - сказав білоруський диктатор.

Читайте: Майже 30 років я щодня готуюся до війни, - Лукашенко

Він зазначив, що "якби пішла смута, на Заході миттєво цим би скористалися".

"Сьогодні ми чітко бачимо нову хвилю розширення НАТО і безпрецедентне нарощування потенціалу країн-членів альянсу в регіоні, в тому числі в безпосередній близькості від наших кордонів. Демонстрація за демонстрацією - демонстрація сили", - сказав Лукашенко.

Також читайте: Путін під час заколоту відмовився вийти на зв’язок з Пригожиним та не брав участь у подальших переговорах, - росЗМІ

Автор: 

Білорусь (7958) Лукашенко Олександр (2659) росія (65800) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
27.06.2023 12:41
+19
Не всі, а ти! Падло бульбоголове
показати весь коментар
27.06.2023 12:40
+18
Срет прям в рот - а вата Шиииире открывает.
показати весь коментар
27.06.2023 12:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Срет прям в рот - а вата Шиииире открывает.
показати весь коментар
27.06.2023 12:36 Відповісти
Те що при розвалі мордору гаплик картопляному чебуреку -100%.
Тільки вусатому таракану не потрібно за всіх бульбашів і кацапідорів розписуватись, те що вони гниди так , але будуть тварі жити й працювати -щоб виплачувати Україні репарації , за ті колосальні збитки , які за їхньої мовчазної згоди , нанесли їх керманичі, які не жильці ,при любому розкладі .
показати весь коментар
27.06.2023 12:43 Відповісти
Ти - точно
показати весь коментар
27.06.2023 12:37 Відповісти
Не всі, а ти! Падло бульбоголове
показати весь коментар
27.06.2023 12:40 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2023 12:38 Відповісти
На хронті....обоє...ага
показати весь коментар
27.06.2023 12:39 Відповісти
Він про себе . В тебе є сумніви, що григорич фронтовик? У нього навіть карта є з чотирма напрямками.
показати весь коментар
27.06.2023 13:00 Відповісти
Чоловік щур. У нього немає хребта. Єдина причина, чому він досі має владу, це те, що він російська маріонетка.
показати весь коментар
27.06.2023 12:39 Відповісти
озірниться навколо! в світі вже нема російських маріонеток, є китайські маріонетки включно с самою ордою, але амерікоси щось продовжують бубніти про Тайвань...
показати весь коментар
27.06.2023 13:08 Відповісти
напевне, чимось доганяється...
показати весь коментар
27.06.2023 12:39 Відповісти
Якщо Росія розвалиться, ми всі загинемо....

a sho take ? a jadrenu bimbu hto kidatime bude ? mrazj , sdohni vzhe ! 🤬
показати весь коментар
27.06.2023 12:39 Відповісти
Він що, ще мріє про якийсь сталий розвиток раши і бєлораши? Бацька прокинься, ти обісрався...
показати весь коментар
27.06.2023 12:40 Відповісти
Не ми,а ви!
показати весь коментар
27.06.2023 12:40 Відповісти
ми.. всі... а ми зрадіємо!!
показати весь коментар
27.06.2023 12:40 Відповісти
Туди вам і дорога.
показати весь коментар
27.06.2023 12:40 Відповісти
Так всі ви, порослі совковим мохом виродки пприклєєні до табуреток по 20+ років.
Всі загинете...
показати весь коментар
27.06.2023 12:41 Відповісти
«виродки пприклєєні до табуреток по 20+ років.»
памятаю того звягильського - він своею жирноюдупою сидів у ВР багато років з іншими комуняками і комсомольцями
Розкрали Україну , цуки ‼️‼️‼️
показати весь коментар
27.06.2023 12:50 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2023 12:41 Відповісти
«…а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося.» Замутили «трійничок» , а посмоктати одне одному не вдалося.
показати весь коментар
27.06.2023 12:41 Відповісти
Так - ви свi загинитє рано чи пiзно. Алє отстатнi зачнут жити по людски.
показати весь коментар
27.06.2023 12:43 Відповісти
Так тож буде добре, як шо ви ВСІ загіните.
З Коленьками та іншими опаришами шо ви понарождували.
показати весь коментар
27.06.2023 12:44 Відповісти
Да уже все здравомыслящие поняли что если рухнет рашка то рухнет весь мировой терроризм и диктатура. Именно поетому столько кремлевских прихлебателей ставят Украине палки в колеса и не дают победить рашку.
показати весь коментар
27.06.2023 12:44 Відповісти
100%
показати весь коментар
27.06.2023 12:46 Відповісти
І зіткнулися дві людини, які воювали на фронті. На каких фронтах они воевали то? На колчаковских?)
показати весь коментар
27.06.2023 12:45 Відповісти
Лука захистив себе Пригожиним від хутина ? Тепер, якщо з ним щось станеться( а цього не буде) , Пригожин візьме владу у Білорусі ?
показати весь коментар
27.06.2023 12:45 Відповісти
То може ти допоможеш собі і покінчиш своє нікчемне життя, щоб не бачити розвалу засрашки?!
показати весь коментар
27.06.2023 12:45 Відповісти
Ох як за свою шкуру хвилюється!
показати весь коментар
27.06.2023 12:45 Відповісти
Хоть би пояснив, чому НАТО це погано....
показати весь коментар
27.06.2023 12:46 Відповісти
Скільки вже імперій розвалилось за час існування людства? Точну цифру не назову, але точно не менше 10-ти. І щось нічого поганого для цивілізації та народів світу від цього не сталося. Тож ЄДИНЕ що турбує Лукашенко, то його ВЛАСНЕ життя, яке точно буде або перервано насильницьким шляхом, або завершиться у тюрмі. А от самим роССіянцям та білорусам, не кажучи вже про сусідні країни які потерпали від роССійського імперства та нацизму, від цього буде лише краще!!!
показати весь коментар
27.06.2023 12:47 Відповісти
Взагалі-то принаймні при розвалі одної імперії людство зупинилось у розвитку майже на 1000 років. Ти б міг зараз на вікенд на Марс злітати.
показати весь коментар
27.06.2023 13:06 Відповісти
Ти про Римську?
показати весь коментар
27.06.2023 13:16 Відповісти
Я думаю про Британську.
показати весь коментар
27.06.2023 13:56 Відповісти
так.
показати весь коментар
27.06.2023 18:16 Відповісти
"Взагалі-то принаймні при розвалі одної імперії людство зупинилось у розвитку майже на 1000 років".
Взагалі-то у 1918 розвалилося чотирі імперії: германської нація, австро-венгрія, отаманська та росія.
Щось бистро 4000 років пролетіли Просто як одне століття
показати весь коментар
27.06.2023 16:04 Відповісти
Чого це бульбафюрер про себе у множині розповідає?
показати весь коментар
27.06.2023 12:47 Відповісти
в тройничке участвуют, групповой двойник
показати весь коментар
27.06.2023 13:04 Відповісти
Бульбофюрер хрюкає по Фройду... під словом "всі" має на увазі себе...
показати весь коментар
27.06.2023 12:50 Відповісти
А кто такие мы?
Картофельные холуи кацапов видать.
Нефть опять по 10 долларов всех устроит.
показати весь коментар
27.06.2023 12:50 Відповісти
московські калоради жуки їдять йому бульбу, а він за них переживає... колхозник-падло
показати весь коментар
27.06.2023 12:51 Відповісти
Дупа полицая фенцика почуяла черенок лопаты. Фюрер явно сдает. Уже нет той уверенности в своей безопасности, которая была до 24, уже нет надежды, что все как-то рассосется. А черенок все ближе.
показати весь коментар
27.06.2023 12:51 Відповісти
від уламків недоімперїї? ))))))))
показати весь коментар
27.06.2023 12:51 Відповісти
Нн все. Только Ляксандр Григаровыч.
показати весь коментар
27.06.2023 12:52 Відповісти
звісно)), ти і "син коля" точно здохнете. ))
показати весь коментар
27.06.2023 12:53 Відповісти
Так хто всі ? ти кажи за себе як вірний слуга бункерного чорта .
показати весь коментар
27.06.2023 12:53 Відповісти
Чому Литва, Болівія та Австралія не бояться розвалу роісі,

а Білорусь боїться?
показати весь коментар
27.06.2023 12:57 Відповісти
як міняється світогляд... сьогодні сумні думи про наближення краху кацапії... вчора, холуй-самозванець радісно хрюкав і підтримував напад на Україну.
показати весь коментар
27.06.2023 12:58 Відповісти
Можете в тюрму сісти необов'язково що загинете.
показати весь коментар
27.06.2023 12:58 Відповісти
От як за свої сраки переживають, а через їх скільки людей загинуло скільки вони горя принесли, то нічого чи, як.
показати весь коментар
27.06.2023 13:00 Відповісти
Кому потрібні ваші кізяки бульбофюрер і кізяки пуйла? Це ж скільки потрібно мати грошей західу щоб цю обдурену і хрору стаю годувати? Вам потрібно боятися вже докінця свого життя, бо розвалиться мордор чи ні, а життя вам старі олухи, вже не буде. Всю міць кацапів світ побачив, коли зек на декількох БТРах, одній системі ППО "Панцир" і іншій колесній техніці взяв за пару годин декілька областних міст і ще трішечки могли налякати і москву. За вашу дружбу із зеком пригожиним дякуйте Боневіку, який зателефонував за вбивць і ви вихопили їх від міжнародного і українського судів.
показати весь коментар
27.06.2023 13:00 Відповісти
Не переживаи так -- тебе заріжуть не боляче .
показати весь коментар
27.06.2023 13:03 Відповісти
"Сьогодні ми чітко бачимо нову хвилю розширення НАТО і безпрецедентне нарощування потенціалу країн-членів альянсу в регіоні, в тому числі в безпосередній близькості від наших кордонів. Демонстрація за демонстрацією - демонстрація сили", - сказав Лукашенко.

Подивись на себе, на свого *****! Чим ви обоє займаєтеся? Що ви накоїли обоє? У що ви перетворюєте Україну, гниди дикої природи!
Не мели дурниць, жалюгідне створіння! Кому ви обоє всралися, щоб перед вами демонструвати силу? Ви, як оті дві шавки, тявкаєте із підворіття, бо боїтеся, слиною не вдавіться, покидьки!
показати весь коментар
27.06.2023 13:09 Відповісти
Хворий, старий пі@ор.
показати весь коментар
27.06.2023 13:13 Відповісти
Ви - так. А ми ні
показати весь коментар
27.06.2023 13:14 Відповісти
Можна вже і без "якщо"... Так буде значно краще... І скоріше б вже...
показати весь коментар
27.06.2023 13:16 Відповісти
Не мы, а вы! (С)
показати весь коментар
27.06.2023 13:17 Відповісти
чим ще калхозенфюрер може виправдовуватись вмєстє с путєним)) бєз расєї усі помруть))) олігофрен звичайний...
показати весь коментар
27.06.2023 13:21 Відповісти
Старий пердун який вже труп ще щось базікає
показати весь коментар
27.06.2023 13:25 Відповісти
Если КОГДА
показати весь коментар
27.06.2023 13:29 Відповісти
Мразь. А если не развалится, то погибнет немного - пару миллионов
показати весь коментар
27.06.2023 13:33 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2023 13:44 Відповісти
Тільки шкура старого голови колгоспу та його прихвостней постраждає.
показати весь коментар
27.06.2023 13:47 Відповісти
якщо бульбопюрера придушить, всі радітимуть
показати весь коментар
27.06.2023 13:48 Відповісти
Скорей бы ты падла сдох.
показати весь коментар
27.06.2023 13:53 Відповісти
А Бульбашенко обмольфарив всіх офісних оракулів. Від Буданова починаючи, і Ждановим закінчуючи. Аристович в ревнощах покусує памперс.
показати весь коментар
27.06.2023 14:04 Відповісти
Ти, падло і так дохле. Сракозиз смердючий
показати весь коментар
27.06.2023 14:09 Відповісти
Саме ви і загниєте.
Дуже вірно підібрані слова!
показати весь коментар
27.06.2023 14:34 Відповісти
"Моя позиція: якщо завалиться Росія, ми залишимося під уламками, всі загинемо", - сказав Лукашенко....Думка вiрна,тiльки треба прибрати слово "якщо"...
показати весь коментар
27.06.2023 14:37 Відповісти
Не ЯКЩО а КОЛИ.
показати весь коментар
27.06.2023 15:21 Відповісти
>>"... если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем", - сказал Лукашенко>>
Lukashenko chastjichno prav. No nje 'jeslji ruhnjet', a 'kogda ruhnjet'. I on prav naschjet 'ostanjetsja pod oblomkami' - v otnoshenjii Lukashenko samovo - jevo sudjba budjet kak u Chaushesku v Ruminjii. No ja nadjejusj, chto njeprihvatjit znachitjeljnuju chastj Belorussov.
показати весь коментар
27.06.2023 19:25 Відповісти
Я без пропитания оставаться не могу.Где же я буду харчеваться?( Собачье сердце)
показати весь коментар
27.06.2023 22:22 Відповісти
 
 