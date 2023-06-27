Лукашенко про повстання Пригожина: Якщо Росія розвалиться, ми всі загинемо

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, боїться розвалу Росії.

Про це він заявив у вівторок, 27 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство BELTA.

"Моя позиція: якщо завалиться Росія, ми залишимося під уламками, всі загинемо", - сказав Лукашенко.

Він заявив, що у жодному разі не потрібно робити з героя з нього.

"Ні з мене, ні з Путіна, ні з Пригожина, тому що ми ситуацію упустили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося. І зіткнулися дві людини, які воювали на фронті. Немає в цій справі героїв", - сказав білоруський диктатор.

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Він зазначив, що "якби пішла смута, на Заході миттєво цим би скористалися".

"Сьогодні ми чітко бачимо нову хвилю розширення НАТО і безпрецедентне нарощування потенціалу країн-членів альянсу в регіоні, в тому числі в безпосередній близькості від наших кордонів. Демонстрація за демонстрацією - демонстрація сили", - сказав Лукашенко.

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