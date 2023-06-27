Лукашенко про повстання Пригожина: Якщо Росія розвалиться, ми всі загинемо
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, боїться розвалу Росії.
Про це він заявив у вівторок, 27 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство BELTA.
"Моя позиція: якщо завалиться Росія, ми залишимося під уламками, всі загинемо", - сказав Лукашенко.
Він заявив, що у жодному разі не потрібно робити з героя з нього.
"Ні з мене, ні з Путіна, ні з Пригожина, тому що ми ситуацію упустили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося. І зіткнулися дві людини, які воювали на фронті. Немає в цій справі героїв", - сказав білоруський диктатор.
Він зазначив, що "якби пішла смута, на Заході миттєво цим би скористалися".
"Сьогодні ми чітко бачимо нову хвилю розширення НАТО і безпрецедентне нарощування потенціалу країн-членів альянсу в регіоні, в тому числі в безпосередній близькості від наших кордонів. Демонстрація за демонстрацією - демонстрація сили", - сказав Лукашенко.
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Тільки вусатому таракану не потрібно за всіх бульбашів і кацапідорів розписуватись, те що вони гниди так , але будуть тварі жити й працювати -щоб виплачувати Україні репарації , за ті колосальні збитки , які за їхньої мовчазної згоди , нанесли їх керманичі, які не жильці ,при любому розкладі .
a sho take ? a jadrenu bimbu hto kidatime bude ? mrazj , sdohni vzhe ! 🤬
Всі загинете...
памятаю того звягильського - він своею жирноюдупою сидів у ВР багато років з іншими комуняками і комсомольцями
Розкрали Україну , цуки ‼️‼️‼️
З Коленьками та іншими опаришами шо ви понарождували.
Взагалі-то у 1918 розвалилося чотирі імперії: германської нація, австро-венгрія, отаманська та росія.
Щось бистро 4000 років пролетіли Просто як одне століття
Картофельные холуи кацапов видать.
Нефть опять по 10 долларов всех устроит.
а Білорусь боїться?
Подивись на себе, на свого *****! Чим ви обоє займаєтеся? Що ви накоїли обоє? У що ви перетворюєте Україну, гниди дикої природи!
Не мели дурниць, жалюгідне створіння! Кому ви обоє всралися, щоб перед вами демонструвати силу? Ви, як оті дві шавки, тявкаєте із підворіття, бо боїтеся, слиною не вдавіться, покидьки!
ЕслиКОГДА
Дуже вірно підібрані слова!
Lukashenko chastjichno prav. No nje 'jeslji ruhnjet', a 'kogda ruhnjet'. I on prav naschjet 'ostanjetsja pod oblomkami' - v otnoshenjii Lukashenko samovo - jevo sudjba budjet kak u Chaushesku v Ruminjii. No ja nadjejusj, chto njeprihvatjit znachitjeljnuju chastj Belorussov.